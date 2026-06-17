Wie Iran Trump ausmanövrierte: Pepe Escobars Blick hinter die Kulissen des geheimen MOU-Deals

Während Washington den Eindruck eines diplomatischen Erfolgs vermittelt, zeichnet der Journalist Pepe Escobar ein völlig anderes Bild: Nicht die USA hätten dem Iran Bedingungen diktiert – vielmehr habe Teheran Trump mit Geduld, strategischer Disziplin und regionalen Allianzen zu einem Abkommen zu seinen eigenen Bedingungen gedrängt.

In einem ausführlichen Gespräch mit Judge Andrew Napolitano bei Judging Freedom zeichnet der geopolitische Analyst Pepe Escobar das Bild einer bemerkenswerten Machtverschiebung. Seine zentrale These: Die Vereinigten Staaten seien aus dem Konflikt mit dem Iran ohne ihre ursprünglichen Ziele hervorgegangen, während Teheran seine roten Linien verteidigt und Washington zu Zugeständnissen gezwungen habe.

Escobars Darstellung basiert nach eigenen Angaben auf iranischen, pakistanischen und amerikanischen Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut gewesen seien. Viele seiner Aussagen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Sie zeichnen jedoch ein Narrativ, das sich deutlich von der offiziellen westlichen Darstellung unterscheidet.

Das MOU: Alte iranische Forderungen in neuem Gewand

Laut Escobar kursieren mehrere Versionen des Memorandum of Understanding (MOU) – auf Persisch, Arabisch und Englisch. In ihrem Kern seien sie jedoch nahezu identisch.

Die entscheidende Erkenntnis: Die Punkte, die jetzt auf dem Tisch liegen, seien im Wesentlichen dieselben Forderungen, die Iran bereits Monate zuvor unterbreitet habe.

„Trump hatte mehr oder weniger denselben Deal sechsmal vor sich liegen. Das Einzige, was fehlte, war seine Unterschrift.“

Während Washington öffentlich von „bedingungsloser Kapitulation“ sprach, habe sich hinter den Kulissen zunehmend gezeigt, dass die USA ihre ursprünglichen Maximalforderungen nicht durchsetzen konnten.

Der Libanon als Wendepunkt

Besonders brisant ist Escobars Schilderung der Ereignisse am Sonntagabend vor dem geplanten Abschluss des Abkommens.

Demnach habe ein israelischer Angriff auf den südlichen Vorort Dahiyeh in Beirut die Lage dramatisch zugespitzt. Iran habe über pakistanische Vermittler eine direkte Botschaft an Washington übermittelt:

Wenn die Angriffe auf den Libanon fortgesetzt würden, werde Iran unmittelbar reagieren und Israel angreifen.

Erst diese Drohung habe Trump dazu gebracht, dem elektronischen Abschluss des MOU zuzustimmen.

Sollte diese Darstellung zutreffen, wäre das bemerkenswert: Nicht amerikanischer Druck hätte den Iran zum Einlenken bewegt, sondern iranischer Druck hätte Washington zum Handeln gezwungen.

Pakistan und China als stille Vermittler

Ein weiterer Aspekt, der laut Escobar im Westen kaum bekannt sei, betrifft die Rolle Pakistans und Chinas.

Pakistan habe während der gesamten Verhandlungen als zentraler Kommunikationskanal fungiert. Gleichzeitig seien sämtliche Feinheiten des Abkommens mit der chinesischen Führung abgestimmt worden.

Escobar beschreibt eine enge strategische Abstimmung zwischen:

Iran,

Pakistan,

China.

Der chinesische Außenminister Wang Yi habe die diplomatischen Prozesse eng begleitet. China habe ein Abkommen unterstützt – allerdings nur unter einer Bedingung:

Die iranische Souveränität dürfe nicht beeinträchtigt werden.

Damit entsteht das Bild einer geopolitischen Gegenachse, die ihre Interessen zunehmend koordiniert.

Keine Kapitulation, keine Uran-Auslieferung

Trump hatte ursprünglich weitreichende Forderungen erhoben:

vollständige Aufgabe des iranischen Atomprogramms,

Herausgabe hochangereicherten Materials,

faktische Unterwerfung Teherans.

Nach Escobars Darstellung blieb davon wenig übrig.

Die iranische Position sei unmissverständlich gewesen:

„Alles bleibt im Iran.“

Das angereicherte Material werde nicht außer Landes gebracht. Erst nach anderen Vereinbarungen könne überhaupt über das Atomdossier gesprochen werden.

Die Reihenfolge der iranischen Prioritäten

Laut Escobar legte Teheran eine klare Verhandlungsstruktur fest:

Erstens:

Beendigung aller militärischen Auseinandersetzungen – insbesondere auch im Libanon.

Zweitens:

Stabilisierung der Schifffahrtswege, einschließlich der Straße von Hormus.

Drittens:

Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte.

Escobar spricht von zunächst zwölf Milliarden Dollar innerhalb von 30 Tagen und weiteren zwölf Milliarden Dollar im Verlauf der Gespräche.

Viertens:

Erst danach könne über eine neue nukleare Vereinbarung gesprochen werden.

Damit sei das Atomprogramm von einer Vorbedingung zu einem späteren Verhandlungspunkt geworden.

Iranische Entscheidungsprozesse

Bemerkenswert ist auch Escobars Schilderung der innenpolitischen Dynamik in Teheran.

Demnach sei die Entscheidung über eine Zustimmung zum MOU nicht automatisch gefallen. Vielmehr habe der Oberste Nationale Sicherheitsrat mit seinen 13 Mitgliedern intensiv darüber debattiert.

Viele Mitglieder seien Veteranen des Iran-Irak-Krieges und ehemalige Kommandeure der Revolutionsgarden.

Erst wenn eine deutliche Mehrheit zustimme, könne das Abkommen endgültig ratifiziert werden. Zum Zeitpunkt des Interviews sei die iranische Unterschrift noch ausstehend gewesen.

Netanyahu als Verlierer?

Besonders kritisch äußert sich Escobar über Israels Premierminister Benjamin Netanyahu.

Er habe bis zuletzt versucht, durch weitere militärische Eskalationen die Dynamik zu verändern und Washington zum Rückzug vom Abkommen zu bewegen.

Doch genau diese Strategie habe sich gegen ihn gewendet.

Iran habe immer wieder dieselbe Botschaft übermittelt:

„Wenn die Angriffe auf den Libanon weitergehen, wird es kein MOU geben.“

Die Ereignisse vom Sonntag hätten diese rote Linie endgültig sichtbar gemacht.

Hat sich das Kräfteverhältnis verändert?

Für Escobar lautet die eigentliche Schlussfolgerung:

Das Paradigma hat sich verschoben.

Die USA könnten ihre Vorstellungen nicht mehr einseitig durchsetzen. Staaten wie Iran verfügten inzwischen über genügend politische, militärische und diplomatische Hebel, um selbst gegenüber Washington Bedingungen zu stellen.

Ob diese Einschätzung der Realität entspricht oder die Sichtweise seiner Quellen widerspiegelt, bleibt offen.

Fest steht jedoch: Das Bild einer amerikanischen Supermacht, die ihre Forderungen diktieren kann, wird durch Escobars Darstellung grundlegend infrage gestellt.

Fazit

Wenn Pepe Escobars Quellen recht behalten, dann endete dieser Konflikt nicht mit einer iranischen Niederlage, sondern mit einem bemerkenswerten diplomatischen Ergebnis für Teheran: keine Kapitulation, keine Auslieferung des Uranbestands, die Einbindung des Libanon in die Vereinbarung und die Aussicht auf die Freigabe milliardenschwerer Vermögenswerte.

Die offizielle Geschichte lautet, Washington habe einen Krieg beendet und einen Deal ermöglicht.

Escobars Version ist eine andere: Iran habe Geduld bewiesen, seine roten Linien verteidigt und Trump am Ende zu einem Abkommen bewegt, das in wesentlichen Punkten bereits Monate zuvor auf dem Tisch lag.

Hinweis: Die in diesem Artikel wiedergegebenen Aussagen stammen aus dem Interview von Pepe Escobar bei „Judging Freedom“ und beruhen teilweise auf anonymen Quellen. Eine unabhängige Bestätigung aller genannten Details liegt derzeit nicht vor.