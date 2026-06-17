Zweifel am Abkommen wachsen: Libanesische und iranische Vertreter fordern die USA auf, Israel zu bremsen, um den Frieden in der Region zu sichern und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Iran: Friedensabkommen erfordert Rückzug Israels aus dem Libanon

Befürchtungen um die Straße von Hormus lassen nach, nachdem Trump und Ghalibaf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran virtuell unterzeichnet haben – doch bis zur Normalisierung der Energielieferungen vergehen noch Monate

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Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri und sein iranischer Amtskollege Mohammad Bagher Qalibaf führten laut der staatlichen türkischen Anadolu-Agentur zuvor ein Telefongespräch, in dem sie die USA dazu aufforderten, Israel dazu zu zwingen, seinen blutigen Krieg gegen den Libanon zu beenden, die Zerstörung von Häusern einzustellen und sich aus den besetzten libanesischen Gebieten zurückzuziehen.

Iranische Regierungsvertreter hatten zuvor erklärt, dass jedes auf Frieden abzielende Abkommen mit den USA den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon voraussetze.

AA berichtete weiter:

Der Aufruf erfolgte während eines Telefongesprächs zwischen Berri und Qalibaf, in dem sie die jüngsten regionalen Entwicklungen im Anschluss an eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, erörterten, wie die libanesische staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete.

Die beiden Politiker besprachen zudem „die militärischen und politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran, insbesondere die Klausel zur Beendigung des israelischen Krieges gegen den Libanon“, so die Agentur.

Sie betonten „die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten, die Garanten der Absichtserklärung und die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung wahrnehmen, indem sie Israel dazu zwingen, seinen Krieg zu beenden, die Zerstörung von Dörfern einzustellen, die Souveränität des Libanon zu respektieren und sich unverzüglich aus den von ihm besetzten Gebieten zurückzuziehen“.

Unterdessen schrieb der hebräische Reporter von I24NEWS, Guy Azriel, auf X: „Ich kann nun bestätigen, dass Israel offiziell Zugang zum iranischen MoU beantragt hat und dieser verweigert wurde. Eine bemerkenswerte und höchst ungewöhnliche Entwicklung zwischen engen Verbündeten bei einem Thema von solch entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit.“

I can now confirm that Israel formally requested access to the Iran MoU and was denied. A remarkable and highly unusual development between close allies on an issue of such critical national security importance. — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 16, 2026

Übersetzung von „X“: Ich kann nun bestätigen, dass Israel offiziell den Zugang zum Iran-MoU angefordert und eine Ablehnung erhalten hat. Eine bemerkenswerte und höchst ungewöhnliche Entwicklung zwischen engen Verbündeten in einer Frage von solch kritischer nationaler Sicherheitsbedeutung.

Präsident Trump hat Israels Vorgehen bei den Kampfhandlungen gegen die Hisbollah als zu blutig kritisiert.

Befürchtungen um die Straße von Hormus lassen nach, da Trump und Ghalibaf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran virtuell unterzeichnen – doch bis zur Normalisierung der Energielieferungen vergehen noch Monate

Präsident Trump, Vizepräsident JD Vance und der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf haben virtuell ein Friedensabkommen unterzeichnet, um die US-Seeblockade der Straße von Hormuz, der iranischen Häfen und der gesamten Golfregion zu beenden und 60-tägige Atomverhandlungen aufzunehmen, wie CNN unter Berufung auf hochrangige US-Quellen berichtet.

Der Wortlaut des sogenannten „Memorandum of Understanding“ – ein 14-Punkte-Dokument, das zu einer zweimonatigen Verlängerung des Waffenstillstands und zum Beginn von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm führen soll – wurde bislang noch nicht veröffentlicht.

Trump erklärte jedoch in der Nacht, dass die Vertragsbedingungen „ziemlich bald“ bekannt gegeben würden, wahrscheinlich nach der offiziellen Unterzeichnungszeremonie am Freitag in Genf. Trump, der am G7-Gipfel in Frankreich teilnimmt, deutete an, dass er nicht an der Unterzeichnungszeremonie Ende der Woche teilnehmen werde.

Vizepräsident Vance wird voraussichtlich am Freitag die US-Delegation in der Schweiz leiten, um ein vorläufiges Friedensabkommen mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf offiziell zu unterzeichnen.

Trump wies Berichte der Mainstream-Medien zurück, wonach seine Regierung im Rahmen eines Abkommens zur Beendigung des Krieges einen 300-Milliarden-Dollar-Fonds für den Iran in Erwägung ziehe.

„Der Iran hat zugestimmt, niemals eine Atomwaffe zu besitzen! Auch die Geschichte, dass die USA dem Iran 300 Millionen Dollar zahlen, ist Fake News, verbreitet von den ‚Dumocrats‘!!!“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.

Trumps Kommentare auf Truth Social folgten kurz darauf, als Vizepräsident Vance erklärte, die Iraner könnten „Zugang“ zu einem Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar erhalten.

„Das ist die Art von Unterstützung, zu der sie Zugang haben könnten – finanziert von der Golfküsten-Koalition –, solange sie ihren Teil der Verpflichtungen einhalten“, erklärte Vance in einem Interview mit CBS News.

Das vorläufige Friedensabkommen signalisiert einen bedeutenden diplomatischen Durchbruch, auch wenn Israel weiterhin dagegen ist. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er und Trump seien „nicht immer einer Meinung“. Der Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah dauerte am Montag im Südlibanon an.

Da die Straße von Hormus am Freitag geöffnet werden soll, könnten Blockaden und die verstopfte Seestraße bald der Vergangenheit angehören, doch die Auswirkungen auf die physischen Märkte könnten Monate, wenn nicht sogar länger anhalten.

Amarpreet Singh, Rohstoff- und Energieanalyst bei Barclays, hielt an seiner Prognose von 100 $/b für Brent in diesem Jahr fest.

Singh erklärte:

Sollte die vorläufige Vereinbarung zur Lockerung der doppelten Blockade der Straße von Hormus umgesetzt werden, könnte der Zeitpunkt der Wiederherstellung der freien Schifffahrt durch die Straße von Hormus weitgehend mit unserer Basisprognose für Ende Juni übereinstimmen. Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass der Brent-Preis in diesem Szenario im Jahr 2026 durchschnittlich bei 100 $/b liegen dürfte.

Dies ist die 16. Woche des Iran-Kriegs, und die ersten elf Wochen führten zu einem Rückgang der weltweiten Gesamtölvorräte um mehr als 350 mb. Letzte Woche lagen die gesamten kommerziellen Ölvorräte der USA bereits unter dem Tiefstand von Anfang 2022 und gingen rasch zurück.

In unserem Basisszenario prognostizieren wir für das 3. Quartal 26 ein geringes Defizit, da der zyklische Nachfragemotor so stark ist wie seit 2022 nicht mehr. Wir empfehlen, den Kalender-Spread „Dez. 26 minus Dez. 27“ bei Brent-Futures zu kaufen, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 4,67 $/b liegt.

Die Normalisierung der physischen Energiemärkte könnte viele Monate dauern.

Er fuhr fort:

Die USA und der Iran haben eine Einigung zur Lockerung der Beschränkungen für Handelsströme durch den Golf im Nahen Osten erzielt; die formelle Unterzeichnung wird bis Freitag erwartet. Zwar deuten erste Anzeichen darauf hin, dass die Freiheit der Schifffahrt durch die Straße von Hormus bis zum Monatsende wiederhergestellt werden könnte, doch bedeutet dies keine sofortige Normalisierung der physischen Ölversorgungsketten. Dennoch sind die Ölpreise stark gesunken: Die Spot-Kontrakte für Brent und WTI haben im Tagesverlauf rund 5 % verloren, und der aus den Terminkontrakten abgeleitete durchschnittliche Brent-Preis für 2026 ist auf 86 $/b gefallen und liegt damit deutlich unter unserer Prognose von 100 $/b. Wir halten an unserer Einschätzung fest. Die Lagerbestände sind bereits extrem knapp und gehen weiter zurück, und unsere Bilanzen deuten auf ein moderates Defizit im dritten Quartal 2026 hin – Bedingungen, die mit dem Ausmaß des aktuellen Preisrückgangs nicht vereinbar sind.

Dies ist die 16. Woche seit Beginn des Iran-Kriegs. Wir verfügen über Bestandsdaten für 14 dieser Wochen, wobei die jüngste Erhebung die Woche bis zum 5. Juni umfasst (Abbildung 1). Unter Berücksichtigung von Transportverzögerungen – typischerweise zwei bis drei Wochen für Lieferungen aus dem Golfraum des Nahen Ostens, basierend auf den Handelsmustern des Vorjahres – und unter Zugrundelegung der Saisonalität vor der Pandemie (Durchschnitt 2017–19) führten die ersten 11 Wochen des Konflikts zu einem kumulativen Rückgang der weltweiten Gesamtölvorräte um 352 mb, basierend auf unserem wöchentlichen Indikator für die weltweiten Gesamtölvorräte (Abbildung 2).

Rechnet man den in diesem Zeitraum beobachteten kumulativen Lagerabbau von ~4,6 mb/d unter Verwendung des historischen Betas zwischen Bestandsveränderungen und Marktungleichgewicht um, ergibt sich ein saisonbereinigtes Defizit von rund 7,3 mb/d. Demgegenüber steht unser nicht saisonbereinigtes geschätztes Defizit von 6,6 mb/d für das 2. Quartal 26. Da im 2. Quartal in der Regel ein geringer Überschuss zu verzeichnen ist, stimmen die bisherigen Ergebnisse im Großen und Ganzen mit unseren Bilanzschätzungen überein. Ein häufig vorgebrachtes Gegenargument zu unserer Einschätzung lautet, dass ein erheblicher Teil der jüngsten Lagerabgänge auf Entnahmen aus strategischen Reserven zurückzuführen sei, was die Auswirkungen auf die Preise begrenzen würde (Abbildung 3). Wir entgegnen dem, dass die gesamten kommerziellen Ölvorräte der USA – bereinigt um langfristige saisonale Schwankungen – am 5. Juni 7 mb unter dem Tiefstand von Anfang 2022 lagen und in den letzten vier Wochen mit einer wöchentlichen Rate von 11 mb zurückgegangen sind (Abbildung 4). Selbst wenn sich die Lage in der Meerenge bis zum Monatsende normalisiert, erwarten wir, dass dieser Trend zur Verknappung mindestens bis Juli anhält. Darüber hinaus sind die aktuellen Freigaben aus den strategischen Ölreserven der USA – anders als im Jahr 2022 – als Darlehen und nicht als direkte Angebotserweiterungen strukturiert.

Dies wirft eine zentrale Frage auf: Warum sollten die Preise nicht deutlich höher liegen, wenn die Lagerbestände der Wirtschaft zu Beginn der Nachfragespitze auf einem historisch niedrigen Niveau liegen und der konjunkturelle Nachfrageimpuls so stark ist wie seit 2022 nicht mehr? Rund 60 % der Ölnachfrage hängt mit der Produktion und dem Transport von Gütern zusammen. Zwar erscheint eine allmähliche Annäherung an 80 US-Dollar pro Barrel Brent bis Ende 2027 plausibel, doch sehen wir die kurzfristigen Preisrisiken eher auf der Aufwärtsseite.

Wichtige Entwicklungen der letzten Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran

Die USA und der Iran bereiten sich darauf vor, am Freitag in der Schweiz ihr vorläufiges Friedensabkommen offiziell zu unterzeichnen. Dabei handelt es sich um eine 14-Punkte-Vereinbarung, die zu einer zweimonatigen Verlängerung des Waffenstillstands und zum Beginn von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm führen soll.

Der Wortlaut der Absichtserklärung wurde noch nicht veröffentlicht, doch ein hochrangiger US-Beamter erklärte, dies könne in den nächsten zwei Tagen geschehen

Der Iran behauptet, die Aufhebung der US-Seeblockade habe begonnen und sei in die Umsetzungsphase eingetreten, so der stellvertretende Außenminister Majid Takht-Ravanchi

Der Iran wird im Rahmen des Abkommens 60 Tage lang den freien Transit durch die Straße von Hormus zulassen

Erklärungen der Trump-Regierung

Präsident Trump sagte, die USA hätten es im Iran nun mit „rationalen“ Menschen zu tun, und beschrieb die derzeitige iranische Führung als „angenehm“ im Umgang

Trump erklärte, der Iran werde darunter leiden, wenn er versuche, eine Atomwaffe zu erwerben, und dass der Iran keine Atomwaffe entwickeln oder kaufen werde

Trump sagte, das Abkommen mit dem Iran könne Bestand haben, selbst wenn Israel den Libanon angreife, obwohl er „nicht glücklich darüber ist, wie Israel im Umgang mit dem Libanon und der Hisbollah vorgegangen ist“

Spannungen zwischen Israel und dem Libanon

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, das Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit den USA würde erfordern, dass sich Israel aus dem Libanon zurückzieht

Der iranische Außenminister erklärte, jegliche im Südlibanon verbleibenden israelischen Streitkräfte oder jegliche Angriffe auf das Land würden einen Verstoß gegen das Abkommen zwischen den USA und dem Iran darstellen

Israelische Regierungsvertreter erklärten am Montag, die Truppen würden im Libanon bleiben, da „Trumps Abkommen für uns nicht bindend ist“

Politische Auswirkungen auf Netanjahu

Benjamin Netanjahu hat seine politische Zukunft auf seine Beziehung zu Donald Trump gesetzt, doch dies ist nun zu einer Belastung geworden, da der US-Präsident ein Abkommen mit dem Iran geschlossen hat, das ein Großteil Israels ablehnt •

Netanjahu bereitet sich auf eine Wahl im Herbst vor und muss sich mit einem Abkommen auseinandersetzen, das die Islamische Republik unversehrt lässt – eine für Israelis aller Couleur unerträgliche Aussicht

Wiederöffnung der Straße von Hormus

Zwei mit dem Iran in Verbindung stehende Tanker fahren in östlicher Richtung durch die Straße von Hormus, noch bevor die USA und der Iran am Freitag ein vorläufiges Friedensabkommen unterzeichnen, das die Wiederöffnung der Wasserstraße vorsieht

Katar plant, die LNG-Produktion rasch hochzufahren, sobald die Straße von Hormus wieder geöffnet ist, mit dem Ziel, den Großteil seiner Exportkapazität innerhalb von zwei Monaten wiederherzustellen

QatarEnergy teilte den Abnehmern mit, dass das Unternehmen davon ausgeht, die Produktion einen Monat nach der Wiederherstellung der sicheren Durchfahrt durch die Meerenge auf etwa 50 % der Kapazität und innerhalb von zwei Monaten auf rund 80 % zu steigern

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