Die Mainstream-Medien sind ein Werkzeug der Hypnose. Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen

In der Theorie ist der Nachrichtenjournalismus eine Kontrollinstanz für die herrschende Klasse, aber in der Praxis sind die Institutionen und die Presse, die einst die Macht zur Rechenschaft zogen, zu einem Teil der zügellosen Macht geworden, und nur harte Reformen und eine Revolution in der politischen Ökonomie der Nachrichten können den Schaden rückgängig machen.

Wir geben uns der Illusion der Überparteilichkeit in den Medien hin, wenn sowohl linke als auch rechte Medien, sowohl Wochenblatt- als auch Boulevardmedien, unter der Leitung von Kartellkonglomerat zusammengefasst sind, die die Meinungspolitik diktieren und damit die nationale Psyche modulieren.

Die Medien sind ein bequemes Instrument zur Wiederholung von staatlich unterstützten Lügen. Die Forschung hat gezeigt, dass die schiere, einfache Kraft der Wiederholung ausreicht, um den Glauben an das zu wecken, was gesagt wird, unabhängig davon, ob es starke Gründe gibt, es zu verwerfen.

Die Wirkung des Fernsehens auf die Menschen besteht darin, sie passiv zu machen, sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie weniger aufmerksam sind – die Grundlage einer erfolgreichen Gehirnwäsche. Die Forschung hat auch gezeigt, dass die Aktivität des Fernsehens Veränderungen der Gehirnströme in einer Weise hervorruft, die die Verarbeitung von Informationen manipuliert.

Ein bekanntes Beispiel für die Gehirnwäsche durch die Medien ist die Saga von Julian Assange. Obwohl er nie wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, haben die wiederholten Behauptungen, er sei ein Sexualstraftäter, die Öffentlichkeit glauben lassen, dass er von der Justiz als Vergewaltiger verfolgt wird, anstatt dass er in Wahrheit für Standardjournalismus bestraft wird, der die Mächtigen in Verlegenheit gebracht hat.

Ein weiterer Trick der Medien besteht darin, Spinner und Quacksalber mit Experten auf eine Stufe zu stellen und so Pseudowissenschaften zu legitimieren und ihnen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Am gefährlichsten ist dies bei der Berichterstattung über den Klimawandel, wo den Meinungen der Leugner der gleiche Respekt entgegengebracht wird wie den Fakten und Beweisen der Wissenschaftler.

Die Medien sollen die Wahrheit in einer von Täuschungen geprägten Politik vermitteln, aber dieses Klischee ist eben genau das, ein Klischee, das zu einer kritischen Selbstgefälligkeit der Öffentlichkeit und zur Selbsteinschätzung der Presse geführt hat. Die ansteckende Lüge von Russiagate hat bewiesen, dass der Betrug bei den Medien liegt, die zunehmend als Stenographen der Macht agieren.

Viele geheime Forschungsarbeiten der US-Geheimdienste wie MKUltra befassen sich mit der Herbeiführung hypnotischer Bewusstseinszustände und machen die Medien zu einem zentralen Bestandteil des Missbrauchs der menschlichen Psychologie für die Bedürfnisse des Imperiums.