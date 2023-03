Die Mainstream-Medien, ihre Verbündeten in der Regierung und deren Stellvertreter vor Ort haben im vergangenen Jahr unablässig und vergeblich versucht, in Russland groß angelegte Proteste nach dem Vorbild dessen, was Frankreich letzte Woche erlebt hat, zu provozieren, um die Regierung zu delegitimieren und die Sicherheitsdienste mit einer künstlich erzeugten nationalen Krise abzulenken.

Das französische Innenministerium bestätigte, dass über eine Million Menschen am Donnerstag an landesweiten Protesten gegen Macrons einseitige Anhebung des Rentenalters teilgenommen haben. Die Sicherheitsdienste gingen gegen einige der Demonstranten hart vor, aber die Mainstream-Medien (MSM) vermieden es weitgehend, ihr Publikum darüber zu informieren. Niemand sollte jedoch daran zweifeln, dass sie auch bei einem Millionenprotest in Russland ausgerastet wären, vor allem, wenn es auch dort ein hartes Durchgreifen gegeben hätte.

Sie, ihre Verbündeten in der Regierung und deren Stellvertreter vor Ort haben im vergangenen Jahr unablässig versucht, genau das zu provozieren, um die russische Regierung zu delegitimieren und die Sicherheitsdienste mit einer künstlich erzeugten innenpolitischen Krise abzulenken. Diese Bemühungen waren vergeblich, da die betroffene Bevölkerung einen ausgeprägten Patriotismus hat, der sie weitgehend gegen den schädlichen Einfluss ausländischer Akteure immunisiert.

Eine Million Menschen ist eine kritische Masse, die mehr als fähig ist, einen bedeutenden politischen Wandel herbeizuführen, selbst angesichts eines harten Durchgreifens, wie es Macron gegen seine eigenen Bürger angeordnet hat. Es ist zwar noch zu früh, um vorherzusagen, ob es dieser Bewegung gelingen wird, ihn dazu zu bringen, seine einseitige Anhebung des Rentenalters rückgängig zu machen, aber allein die Tatsache, dass so viele Menschen zusammenkamen, um dagegen zu protestieren, sagt viel darüber aus, wie unpopulär dieser Schritt war.

Diese unerwartete Entwicklung gibt natürlich Anlass zu einigen Überlegungen über den Zustand der Demokratie im Westen, insbesondere wenn man bedenkt, wie verzweifelt die Medien diese Proteste und Macrons Vorgehen dagegen herunterspielen. Zunächst einmal hat der französische Staatschef auf eine verfassungsrechtliche Maßnahme zurückgegriffen, um seinen politischen Willen durchzusetzen, ohne ihn in der Nationalversammlung zur Abstimmung zu stellen. Das ist zwar legal, aber dennoch skandalös und beweist, dass er wusste, dass er gegen den Willen des Volkes handelt.

Dies wiederum bestätigt, dass die westliche Demokratie die Bevölkerung nicht perfekt repräsentiert, anders als ihre leidenschaftlichsten Befürworter, die sie ins Ausland exportieren wollen, behaupten. In Wirklichkeit hat dieses System seine Mängel wie jedes andere auch, aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die MSM nur selten die dringend erforderliche Selbstkritik an dieser Regierungsform üben, um sie in den Augen der weltweiten Mehrheit, die in nicht-westlichen Ländern lebt und eine nationale Form der Demokratie praktiziert, nicht zu diskreditieren.

Diese Doppelmoral ist bezeichnend für die “regelbasierte Ordnung” des Westens, bei der es in Wirklichkeit um deren willkürliche Durchsetzung zugunsten amerikanischer Interessen geht, manchmal sogar auf Kosten des eigenen Ansehens, wie die heuchlerische Haltung gegenüber dem “Internationalen Strafgerichtshof” beweist. Der Einsatz von staatlicher Gewalt wird vom Westen unterstützt, wenn es darum geht, die Herrschaft eines befreundeten Führers wie Macron aufrechtzuerhalten, während er verurteilt wird, wenn unfreundliche nicht-westliche Führer wie der Iran oder Russland dasselbe tun.

Es ist unwichtig, ob in beiden Fällen argumentiert werden kann, dass ein hartes Durchgreifen erforderlich war, um Recht und Ordnung für die Sicherheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, denn der Punkt ist, dass der Westen in solchen Situationen aus rein politischen Gründen nicht die gleichen Maßstäbe anlegt. Kein wichtiger Politiker oder einflussreicher Medienvertreter wird in einem solchen Fall Sanktionen gegen Macron, die französische Regierung und/oder das Land als Ganzes fordern, wie sie es gegen den Iran oder Russland tun würden.

Es besteht auch keine Chance, dass sie den Franzosen, die nach den jüngsten Gewalttaten aus ihrem Land fliehen, politisches Asyl gewähren, und kein westliches Land wird irgendwelche Personen oder Gruppen aufnehmen, die einen gewaltsamen Regimewechsel gegen Macron anstreben. Der Westen mag sich mit der Optik von über einer Million Menschen, die gegen ihn protestieren, und der daraus resultierenden Niederschlagung unwohl fühlen, da dies die Aufmerksamkeit auf die bisher in diesem Artikel genannten Punkte lenkt, aber sie werden Frankreich trotzdem anders behandeln als den Iran oder Russland.

Die Schlussfolgerung ist, dass die Prinzipien, die traditionell mit der westlichen Demokratie in Verbindung gebracht werden, nicht wirklich so unantastbar sind, wie die Medien und Staatsbeamten in diesem de facto neuen Block des Kalten Krieges behaupten. Sein Regierungssystem ist nicht per se besser oder schlechter als das seiner nicht-westlichen Kollegen, aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Medien sich nicht so oft selbstkritisch mit ihm auseinandersetzen, wie sie es bei anderen tun. Diese Doppelmoral ist ein Merkmal der westlichen Demokratie und kein Fehler, wie eine wachsende Zahl von Menschen feststellt.