Die Lage an den ukrainischen Frontlinien ist nach wie vor katastrophal. Während Kiew damit beschäftigt ist, NATO-Waffen einzusammeln und an die Frontlinien zu verlegen, hört das russische Militär nicht auf, die ukrainische Verteidigung auf den Schlachtfeldern zu durchbrechen, und muss Probleme mit der logistischen Versorgung im Gebiet der militärischen Operationen lösen.

Das Problem der Versorgung einiger russischer Einheiten mit der erforderlichen Menge an Artillerie bleibt bestehen. Insbesondere die russischen Einheiten in Awdejewka und die Wagner-Kämpfer behaupten, dass ihre vorhandenen Vorräte noch nicht ausreichen, um intensive Offensivoperationen zu unterstützen. Nach dem jüngsten öffentlichen Skandal zwischen dem Leiter des PMC Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium scheint die Lage jedoch nicht mehr kritisch zu sein.

Trotz der schweren Kämpfe verzeichnen die Wagner-Kräfte in Bakhmut Erfolge. Trotz westlicher Einschätzungen, dass die russischen Angriffseinheiten ihr Offensivpotenzial verloren haben, nähern sich die Wagner-Kämpfer rasch dem Verwaltungszentrum der Stadt. Sie haben bereits den Fluss Bakhmutka überquert und kämpfen in der Nähe des zentralen Marktes, 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt. In den nördlichen Bezirken ist die letzte Phase der Aufräumarbeiten in der Industriezone im Gange. Die ukrainischen Einheiten haben das Gelände des AZOM-Werks aufgegeben und sich auf Reservepositionen in der Nähe der Verwaltungsgebäude des Maschinenbaubetriebs zurückgezogen. Gleichzeitig rücken die Wagner-Kämpfer in den Süden der Stadt vor. Entlang der Mariupol-Straße finden Kämpfe statt, und im Südwesten nähern sich die russischen Streitkräfte dem Mig-17-Denkmal, das sich an der letzten aus der Stadt führenden Straße befindet.

Die russische Armee setzte ihre Offensive in der Nähe von Awdejewka fort. Russische Truppen stürmen das Dorf Perwomajskoje und starten Angriffe auf Sewernoje und Tonenkoje, um die ukrainischen Hochburgen in Awdejewka von Westen her einzukesseln. Nördlich der Stadt dehnten die russischen Truppen ihre Kontrollzone aus und besetzten Nowobachmutowka. Sie drangen auch in Nowowakalinowo ein und rückten bis zum Dorf Keramik vor. Die ukrainischen Stellungen in Awdejewka werden von der russischen Luftwaffe schwer getroffen.

An der Nordfront des Donbass stürmen russische Truppen weiterhin ukrainische Stellungen westlich von Ploschanka, bei Belogorowka und Newski. In Makejewka zerstörte russischer Artilleriebeschuss eine Brücke über den Fluss Scherbets, was die Versorgung der ukrainischen Gruppierung am Ostufer erheblich erschweren wird.

In der Region Saporoschje herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Am 23. März wurde ein weiterer ukrainischer Angriffsversuch vereitelt. Das ukrainische Militär versuchte, Kräfte von bis zu einem verstärkten Bataillon in der Gegend von Orechow zu konzentrieren. Die russische Artillerie traf jedoch den Ort, an dem sich die Truppen sammelten, verursachte erhebliche Schäden und durchkreuzte die Pläne der ukrainischen Führung.