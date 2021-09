Die Manipulation des Algorithmus im Silicon Valley ist das Einzige, was die Mainstream-Medien am Leben erhält

Die Manipulation des Algorithmus durch Silicon Valley oder Big Tech ist es, die den veralteten Dinosaurier von den MSM am Leben erhält. Manipulation des Algorithmus ist die Art und Weise, wie Big Tech arbeitet.

Das Aufkommen des Internets wurde von Menschen, die verstanden, dass die von den Plutokraten kontrollierten Mainstream-Medien die öffentliche Meinung manipulieren, um Zustimmung für den Status quo zu erzeugen, mit Hoffnung und Begeisterung aufgenommen.

Die Demokratisierung des Informationsaustauschs sollte ein öffentliches Bewusstsein schaffen, das sich von der Vorherrschaft der plutokratischen Erzählkontrolle emanzipiert und damit die Möglichkeit eines revolutionären Wandels der korrupten Systeme unserer Gesellschaft eröffnete.

Aber das ist nie geschehen. Die Nutzung des Internets ist weltweit alltäglich geworden, und die Menschheit ist in der Lage, sich zu vernetzen und Informationen auszutauschen wie nie zuvor, und doch stehen wir nach wie vor fest unter der Fuchtel der gleichen Machtstrukturen, von denen wir seit Generationen beherrscht werden, sowohl politisch als auch psychologisch. Selbst die dominierenden Medieninstitutionen sind irgendwie immer noch dieselben.

Was ist also schief gelaufen? Niemand kauft mehr Zeitungen, und die Einschaltquoten von Fernsehen und Radio sind rückläufig.

Der Zusammenbruch der großen Medien: Das Publikum der MSM stirbt buchstäblich

Die Mainstream-Medien sterben – und erklären der Konkurrenz den Krieg als „Fake News“

Wie ist es möglich, dass dieselben imperialistischen oligarchischen Institutionen immer noch kontrollieren, wie die meisten Menschen über ihre Welt denken?

Die Antwort lautet: Manipulation des Algorithmus.

Der CEO von @YouTube gibt es offen zu:

1) Unternehmensnachrichten in YTs Algorithmus höher zu bewerten

2) Unterdrückung unabhängiger Nachrichten-/Politikkanäle

3) Unterdrückung von Leuten, die Inhalte „aus ihrem Keller“ erstellen (DER URSPRÜNGLICHE ZWECK von YT)

