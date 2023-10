Die Medien bereiten die Öffentlichkeit auf einen Krieg mit China vor

Von Antony Loewenstein und Peter Cronau

Die australischen und britischen Medien schüren die Angst der Öffentlichkeit vor den Machthabern in Peking und unterstützen damit eine größere militärische Aufrüstung und möglicherweise einen Konflikt durch Amerika und seine Verbündeten

Ein kürzlich in der britischen Zeitung Telegraph erschienener Artikel trug die Überschrift: „Eine kriegswichtige Rakete wird China aus Taiwan vertreiben – und zwar schnell“. David Axe, der regelmäßig für die Zeitung schreibt, beschreibt darin ein Kriegsspiel, das im vergangenen Jahr von der US-Denkfabrik „Centre for Strategic and International Studies“ (CSIS) organisiert wurde.

Es untersuchte eine chinesische Invasion in Taiwan und kam zu dem Schluss, dass die US-Marine fast vollständig ausgelöscht würde. Die US-Luftwaffe hingegen, so Axe, könnte „die chinesische Invasionsstreitmacht fast im Alleingang vernichten“.

Und wie? Durch den Einsatz einer von Lockheed Martin hergestellten Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM).

„Es handelt sich dabei um einen getarnten und hochpräzisen Marschflugkörper, der Hunderte von Meilen von seinem Startflugzeug entfernt ist“, erklärte Axe. „Es gibt Langstreckenversionen der JASSM und auch eine spezielle Anti-Schiffsversion – und die USAF [US Air Force] und ihre Schwesterdienste kaufen Tausende dieser Raketen für Milliarden von Dollar.“

Was in dieser Analyse fehlt, ist die Tatsache, dass Lockheed Martin einer der Hauptsponsoren des CSIS ist. Die Redakteure des Telegraph kannten dieses entscheidende Detail entweder nicht oder es war ihnen egal.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den britischen oder australischen Medien eine Meldung erscheint, die die Angst vor den Machthabern in Peking schürt.

„Die US-Marine schrumpft“, beginnt die Geschichte. „Die chinesische Marine wächst. Die Auswirkungen auf eine freie und wohlhabende Pazifikregion sind enorm.“

Es vergeht kaum ein Tag ohne einen Bericht in den britischen oder australischen Medien, der die Angst vor den Machthabern in Peking schürt und eine massive militärische Aufrüstung Amerikas und seiner Verbündeten als notwendig für eine chinesische Aggression darstellt.

Diese sich wiederholenden Medienberichte konditionieren die Öffentlichkeit und ermöglichen oder zwingen so die politische Klasse, den Einsatz gegen China zu erhöhen.

Propaganda durch Denkfabriken

Denkfabriken, die von Rüstungsunternehmen unterstützt werden – in Australien, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und anderswo – spielen eine Schlüsselrolle bei der Propaganda für die scheinbare Notwendigkeit eines Konflikts mit China (oder zumindest für die Vorbereitung eines Kriegs um Taiwan).

Allzu oft plappern Mainstream-Journalisten die kriegsbefürwortende „Forschung“ dieser Denkfabriken fröhlich nach.

Eine kürzlich durchgeführte Studie des Quincy-Instituts ergab, dass 85 Prozent der Denkfabriken, die in den US-Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über Russlands Krieg in der Ukraine erwähnt wurden, von Waffenhändlern wie Lockheed Martin und Raytheon finanziert wurden. In den wenigsten Medienberichten wird erwähnt, wer die Denkfabriken finanziert, so dass die Öffentlichkeit im Dunkeln tappt.

Die Medienberichterstattung über die militärischen Vorbereitungen für einen Krieg der USA gegen China im Hafen von Sydney im Juli 2023 hat mit der feierlichen Indienststellung des neuen Kriegsschiffs der US-Marine, der USS Canberra, möglicherweise den „Höhepunkt der Farce“ erreicht. Das amerikanische Schiff mit einem „Star Spangled Kangaroo“ zu schmücken, wurde offenbar als kluger PR-Schachzug angesehen, auch wenn viele Australier damit ganz und gar nicht einverstanden waren. Bei all der Lobhudelei in den Medien wagte es niemand zu erwähnen, dass der Namensvetter des Schiffes, die HMAS Canberra, im August 1942 während eines Gefechts mit den Japanern auf den Salomon-Inseln von einem US-Zerstörer durch „Friendly Fire“ torpediert worden sein soll. Das Schiff sank mit 84 australischen Toten und 109 Verwundeten. (Foto: US-Botschaft – Canberra.)

Sowohl in Australien als auch im Vereinigten Königreich nehmen Think-Tanks in der Medienberichterstattung eine herausragende Stellung ein. Sie werden oft als „Institute“ bezeichnet, um den Anschein akademischer Glaubwürdigkeit zu erwecken, sind aber oft nur ein schlecht getarntes Sprachrohr der US-Strategiepolitik.

So hat beispielsweise das Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mit Sitz in Canberra inzwischen eine Zweigstelle in Washington DC. Zu seinen Geldgebern gehören das US-Verteidigungsministerium, die Thales Group, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Rafael sowie Facebook und Twitter.

In Großbritannien stellte Declassified fest, dass die Medien immer wieder verschweigen, dass Großbritanniens führender militärischer Think-Tank, das Royal United Services Institute – das regelmäßig von Journalisten zitiert wird – vom britischen Militär, der US-Regierung und Rüstungskonzernen finanziert wird.

Die Umzingelung Chinas

Da Washington während der Trump-Präsidentschaft dazu übergegangen ist, China zu isolieren und zu schikanieren, haben Regierungen der Five Eyes“-Geheimdienstallianz wie Großbritannien und Australien nachgezogen.

Die US-Militärpräsenz auf australischem Boden ist die größte seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das AUKUS-Abkommen zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien ist nichts weniger als ein milliardenschweres Programm zur Einkreisung und Eindämmung Chinas in einer Zeit, in der der amerikanische Einfluss in der Welt schwindet.

Die US-Militärpräsenz auf australischem Boden ist die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der US-Stützpunkte nimmt rapide zu: neue und erweiterte Luftwaffenstützpunkte, ein geplanter Atom-U-Boot-Stützpunkt, Ausbildungseinrichtungen für die Marine und eine Reihe von modernen Kommunikations- und Überwachungsanlagen.

Die militärischen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen vertiefen sich in rasantem Tempo, wobei die US-Medien dies für das amerikanische Publikum als „Aufrechterhaltung der Stabilität in der indo-pazifischen Region“ darstellen.

Auch die australische Außenministerin Penny Wong hat in bester Orwellscher Tradition diese beispiellose militärische Aufrüstung der USA gegen China als „Beitrag zur regionalen Stabilität“ bezeichnet.

Die Öffentlichkeit vorbereiten

Die meisten dieser Entwicklungen werden von den Mainstream-Medien in Australien als durchweg positiv dargestellt, als rationale Reaktion auf ein angeblich zunehmend kriegerisches China.

Als aufstrebende Großmacht lässt die Geschichte vermuten, dass China zunehmend seine militärischen Muskeln spielen lassen wird, und sein Säbelrasseln in Bezug auf die „Wiedervereinigung“ mit Taiwan ist besorgniserregend. China ist auch keine Demokratie, die die Menschenrechte ausreichend fördert, weder im eigenen Land noch anderswo auf der Welt.

Aber die „Bedrohung“ durch China wird übertrieben, um den geopolitischen Zielen des Westens entgegenzukommen und Pekings Aufstieg zu einer neuen Supermacht, die die globale Vormachtstellung der USA in Frage stellt, zu verhindern.

Das Fehlen glaubwürdiger Beweise für eine direkte militärische Bedrohung Australiens war kein Hindernis für diejenigen, die die australische Öffentlichkeit auf eine militärische Aufrüstung der USA und einen Konflikt mit China vorbereiten.

Die Beschreibungen von Pekings „Aggression“ und „Expansionismus“ enthalten jedoch keinerlei Beweise für die Androhung eines Bombenteppichs auf Canberra oder einer Invasion in Australien.

Sie reichen stattdessen von Hinweisen auf angebliche Cyberangriffe auf australische Einrichtungen, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in Hongkong, die Behandlung der Uiguren in Xinjiang, die Besetzung umstrittener Inseln im Südchinesischen Meer und Rhetorik über eine zukünftige Wiedervereinigung mit der abtrünnigen Provinz Taiwan.

Das Risiko eines Konflikts im indopazifischen Raum zwischen den USA, ihren Verbündeten und China steigt exponentiell, da die von den Medien geschürte Angst der Öffentlichkeit die kontinuierliche Aufstockung der Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten fördert. Hier eine US-Marine- und Luftkampfgruppe bei Übungen irgendwo im westlichen Pazifik. (Foto: US Navy)

Der australische Think-Tank Lowy Institute sah keinen Widerspruch in der Beschreibung der Notwendigkeit eines „unabhängigeren Australiens, das die Abhängigkeit von China minimieren und sich militärisch immer enger an die USA binden möchte“.

Das Institut wird teilweise von der australischen Regierung finanziert und hat Gelder von den US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin und Boeing erhalten.

Ausländische Einmischung

Die politische Klasse und viele in den Medien erzählen der Öffentlichkeit routinemäßig, dass ein hohes Risiko ausländischer Einmischung besteht, vor allem von „feindlichen“ Staaten wie Russland, China und Iran.

Im Gegensatz dazu wird kaum über das Eindringen israelischer und amerikanischer Einrichtungen in Australien oder Großbritannien diskutiert, da sie als befreundete Nationen gelten.

Einer der führenden australischen Verteidigungsberichterstatter, Brian Toohey, schrieb jedoch kürzlich, dass „ausländische Spione in Australien noch nie ernsthafte Erfolge erzielt haben, mit der möglichen Ausnahme derer aus Amerika“.

Und weiter: „Wenn [Innenministerin] Clare O’Neil vor einer Bedrohung der australischen Demokratie warnt, steht sie nationalen Sicherheitsgesetzen vor, die Australien daran hindern, eine liberale Demokratie zu sein.

„Im Jahr 2003 verabschiedete die Howard-Regierung ein Gesetz, das ASIO [Australiens nationale Sicherheitsbehörde] die Befugnis gab, Menschen in geheimen Gewahrsam zu nehmen und sie zu zwingen, Fragen zu beantworten, einschließlich Anfragen, die dazu führen könnten, dass Menschen im Ausland außergerichtlich hingerichtet werden. Keine andere westliche Regierung hat ein solches System.

Es gibt kaum Diskussionen über die Durchdringung von israelischen und amerikanischen Vermögenswerten in Australien oder Großbritannien.

Nichts von alledem hat die australischen Medien davon abgehalten, immer wieder Geschichten über die angebliche Infiltration und Überwachung durch den chinesischen Staat zu veröffentlichen, auch wenn die Beweise für Spionage minimal oder gar nicht vorhanden sind.

In einem Fall wird ein australischer Geschäftsmann, der in China tätig ist, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen festgehalten und wegen „rücksichtsloser Einmischung ins Ausland“ angeklagt, weil er Informationen über Verteidigungs- und Bergbauangelegenheiten an mutmaßliche chinesische Spione verkauft hat. Sein Anwalt verteidigt sich damit, dass das gesamte in den Berichten des Beraters enthaltene Material aus öffentlich zugänglichen Quellen stamme.

Ein weiterer Australier, ein ehemaliger US-Militärpilot, wurde aufgrund eines US-Auslieferungsersuchens festgenommen, weil er chinesische Piloten ausgebildet hat. Zu seiner Verteidigung führt er an, dass er vor 15 Jahren über eine eingetragene südafrikanische Flugschule zivile Piloten ausgebildet hat, die nicht als geheim eingestuft wurden.

Zuvor war bekannt geworden, dass Dutzende ehemaliger australischer Soldaten, darunter der Kommandeur der Spezialeinheiten, als Militärausbilder für Truppen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig waren, während die VAE einen blutigen Krieg im Jemen führten. Diese Söldnerarbeit wurde mit ausdrücklicher Genehmigung der australischen Regierung durchgeführt.

China-Spione

Auch das Vereinigte Königreich hat seine eigene aktuelle „China-Spionage“-Geschichte: Zwei Männer, darunter ein Parlamentsforscher, wurden wegen des Verdachts der Spionage für Peking verhaftet. Diese sensationellen Spionagevorwürfe tragen dazu bei, wie die BBC so treffend erklärte, die Debatte über die China-Politik des Vereinigten Königreichs „anzuheizen“.

Diese Fälle und die damit verbundene Medienberichterstattung dienen dazu, den Druck auf die politische Führung aufrechtzuerhalten und sogar noch zu erhöhen, gegen den angeblichen chinesischen Einfluss weiter vorzugehen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak geht nun dazu über, China nicht mehr als „epochale und systemische Herausforderung“ zu bezeichnen, sondern als „Bedrohung für unsere offene und demokratische Lebensweise“.

Sensationsberichterstattung und minimale Beweise sind zu einem Merkmal der Anhebung der von China ausgehenden Bedrohungsstufe geworden.

So kann in diesem Monat im Guardian eine Geschichte erscheinen, die unkritisch die Worte von General Angus Campbell, dem Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, und seine Warnungen vor dem „Wahrheitsverfall“ in den westlichen Demokratien aufgrund der von China und Russland verbreiteten Lügen wiedergibt.

Weder Campbell noch die Zeitung erwähnten die Litanei von Unwahrheiten, die von den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien seit den Anschlägen vom 11. September 2001 verbreitet wurden, und deren Auswirkungen auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen. Der Vortrag von General Campbell wurde von der von Rüstungskonzernen finanzierten Denkfabrik ASPI gesponsert.

Gelbe Gefahr, Roter Alarm

In diesem Jahr gab es in den australischen Medien das vielleicht ungeheuerlichste Beispiel für Sinophobie seit den grotesken antichinesischen Artikeln über die „Gelbe Gefahr“ in der Zeitschrift The Bulletin im kolonialen Australien der 1880er Jahre. Verbrechen, Unmoral, billige Arbeitskräfte und Krankheiten wurden damals als Bedrohung für das weiße Australien angesehen und der „mongolischen Krake“ angelastet.

Im März erschien im Sydney Morning Herald und im Melbourne Age eine dreitägige Serie mit dem Titel Red Alert, die einen ähnlichen journalistischen Ansatz verfolgte. Die erste Ausgabe begann mit folgendem Satz: „Australien droht innerhalb von drei Jahren ein Krieg mit China – und wir sind nicht darauf vorbereitet.“

Die alarmistischen Artikel, die im März 2023 unter der Überschrift „Roter Alarm“ im Sydney Morning Herald und in der Zeitung Melbourne’s Age erscheinen, zeigen, dass die Medien immer mehr übertreiben, um die Angst der Öffentlichkeit vor China zu schüren. (Bilder: Nine/SMH-Age)

In dieser Analyse, die vor allem von der kriegsbefürwortenden Denkfabrik ASPI und den regelmäßig alarmistischen Journalisten Peter Hartcher und Matthew Knott, die die Berichte verfassten, vorangetrieben wurde, wurde erklärt, dass China bald versuchen würde, in Taiwan einzufallen.

„Die Art der Bedrohung reicht bis hin zur Aussicht auf einen ausgewachsenen Krieg – und Australien müsste sich daran beteiligen“, hieß es unheilvoll. „Australien sieht sich mit der realen Aussicht auf einen Krieg mit China innerhalb von drei Jahren konfrontiert, der einen direkten Angriff auf unser Festland beinhalten könnte.“

Der alarmistische Bericht stützt sich auf fünf „Experten“, verschweigt aber, dass vier von ihnen direkt mit ASPI verbunden sind, sei es als Mitarbeiter, Vorstandsmitglied oder Mitwirkender. Nirgends wurde die kriegsbefürwortende Haltung, die Finanzierung durch ausländische Regierungen und die Verbindungen zur Waffenindustrie von ASPI erwähnt.

Es ist vielleicht überraschend, dass angesichts einer solchen Berichterstattung zuverlässige Meinungsumfragen zeigen, dass die Unterstützung der australischen Öffentlichkeit für einen US-Krieg gegen China tatsächlich beständig abnimmt.

Die Umfragen, die von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert werden, zeigen auch, dass die australische Öffentlichkeit der Beteiligung an ziellosen, tödlichen US-Kriegen in Ländern wie Irak, Syrien und Afghanistan überdrüssig geworden ist.

Der rhetorische Ton des Sonderberichts war so hysterisch, dass der frühere australische Premierminister Paul Keating (der das Land von 1991 bis 1996 regierte) mit scharfen Worten reagierte. Er schrieb, es handele sich um „die ungeheuerlichste und provokativste Nachrichtenpräsentation einer Zeitung, die ich in den über 50 Jahren meines aktiven öffentlichen Lebens erlebt habe“.

Die von AUKUS geführte Politik, die vom ehemaligen australischen liberalen Premierminister Scott Morrison unterzeichnet und vom derzeitigen Labor-Premierminister Anthony Albanese mit Nachdruck vorangetrieben wurde, veranlasste The Economist im August zu der Warnung, dass, „wenn Amerika jemals in einen Krieg mit China zieht, amerikanische Beamte sagen, dass die Aussies die wahrscheinlichsten Verbündeten wären, die mit ihnen kämpfen würden.“

Die Realität ist, dass sowohl Großbritannien als auch Australien darum wetteifern, Amerikas „bester Freund“ zu sein, und beide werden in einem künftigen Krieg gegen Peking wahrscheinlich enge Verbündete sein.

Während die USA damit beginnen, den Dschungel im Pazifik zu roden, um neue Luftwaffenstützpunkte zur Bedrohung Chinas zu errichten, geben sowohl Australien als auch Großbritannien bereitwillig ihre Souveränität auf, um sich Washington in einer potenziell gefährlichen Mission zur militärischen Auseinandersetzung mit Peking anzuschließen.