China kehrt dem Pariser Abkommen den Rücken zu: Klimabemühungen werden infrage gestellt.

Hauptpunkte:

China hat wiederholt erklärt, dass es nicht beabsichtigt, dem westlichen Drang zu Netto-Null nachzugeben.

EVs sind nicht emissionsfrei, da sie Elektrizität zum Aufladen benötigen, und die Stromerzeugung verursacht Emissionen.

All diese Kosten werden zu keiner Reduzierung der globalen Emissionen führen. Die EPA setzt Amerika auf einen Weg voller Schmerz und ohne Gewinn.

Es war eine schlechte Woche für alle, die glaubten, China würde bei der Emissionsreduzierung kooperieren. Präsident Xi Jinping betonte erneut, dass sein Land seinen eigenen Weg in dieser Angelegenheit gehen würde und sich nicht von externen Faktoren beeinflussen lassen würde, so die Washington Post und Bloomberg. Dies widerspricht Xis Versprechen im Pariser Abkommen von 2015, seine Kohlenstoffemissionen spätestens nach 2030 zu reduzieren.

Während des Besuchs des Klimabeauftragten und ehemaligen Außenministers John Kerry in Peking äußerte sich Xi. Dies geschah kurz nach der Ankunft von Außenminister Antony Blinken und kurz bevor der ehemalige Außenminister Henry Kissinger, der Architekt der Öffnung Chinas für den Westen vor 50 Jahren, zu einem Besuch kam.

Die klaren Signale aus China sind eine gezielte Ohrfeige für Amerika und liefern eine Begründung für einen von Abgeordneten Chip Roy (R., Texas) gesponserten Gesetzentwurf, um Kerrys Klimaänderungsbüro im Außenministerium die Finanzierung zu entziehen. Der Gesetzentwurf wird von über zwei Dutzend anderen republikanischen Abgeordneten unterstützt.

Dies sollte keine Neuigkeit sein, denn Xi hatte im letzten Herbst die gleiche Botschaft verkündet. Im Oktober 2022 sagte er, dass China Kohlekraftwerke nicht aufgeben würde, bevor erneuerbare Energien den verlorenen fossilen Brennstoff ersetzen könnten. Diese Substitution wird jedoch nicht stattfinden, da fossile Brennstoffe erheblich mehr Energie erzeugen als erneuerbare Energien.

„Basierend auf Chinas Energie- und Ressourcenausstattung werden wir Initiativen vorantreiben, um den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen auf geplante und gestufte Weise zu erreichen, gemäß dem Grundsatz, das Neue zu akzeptieren, bevor das Alte verworfen wird“, verkündete er in einer Ansprache vor dem Kommunistischen Parteikongress, wie Time berichtete.

Xis Bemerkungen sollten im Umweltschutzamt nachhallen, das plant, den Amerikanern Kosten in Milliardenhöhe aufzubürden, um die US-Emissionen zu reduzieren. China hat wiederholt erklärt, dass es nicht beabsichtigt, dem westlichen Drang zu Netto-Null nachzugeben.

Im April veröffentlichte die EPA eine vorgeschlagene Abgasregelung, die verlangen würde, dass 60 Prozent der Neuwagenverkäufe bis 2030 batteriebetrieben und bis 2032 zwei Drittel elektrisch wären. Und im Mai schlug die EPA eine Kraftwerksregelung vor, die verlangen würde, dass die meisten Kraftwerke 90 Prozent ihrer Kohlenstoffemissionen binden oder begraben oder bis 2040 ihren Betrieb einstellen müssten.

Diese Regeln würden jährliche Kosten in Höhe von Zehntausenden von Milliarden Dollar für die US-Wirtschaft verursachen – und keine Reduzierung der globalen Emissionen, wenn China die US-Emissionen durch eigene ersetzt.

Auch wenn die Vereinigten Staaten alle fossilen Brennstoffe loswerden würden, würde dies bis zum Jahr 2100 nur eine Differenz von zwei Zehntel eines Grad-Celsius ausmachen, so Kevin Dayaratna, Chefstatistiker der Heritage Foundation.

Die Abgasregel würde die Fahrkosten für alle Amerikaner erhöhen, und Menschen mit geringerem Einkommen würden stärker unter diesen Kosten leiden als Menschen mit

höherem Einkommen. Neue Elektrofahrzeuge (EVs) kosten etwa 10.000 bis 25.000 Dollar mehr als das entsprechende benzinbetriebene Fahrzeug, und die Ladezeit ist bei langen Fahrten oder wenn kein Ladeanschluss zu Hause verfügbar ist, unbequem.

Fast drei Viertel der in Amerika verkauften Autos sind gebraucht. Der Verkauf eines gebrauchten EV ist schwierig, weil der Zustand der Batterie unsicher ist und eine neue Batterie über 10.000 Dollar kosten kann. EV-Batterien verlieren in kalten Klimazonen 20 bis 40 Prozent ihrer Reichweite, was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, warum Ende 2021 nur 340 in North Dakota und 510 in Wyoming registriert waren.

EVs sind nicht emissionsfrei, weil sie Strom zum Aufladen benötigen, und die Stromerzeugung verursacht Emissionen. Selbst die EPA gibt in der vorgeschlagenen Regel an, dass „wir erwarten, dass in einigen Gebieten durch die erhöhte Stromerzeugung SO2, PM 2.5, Ozon oder einige Luftschadstoffe zunehmen würden“.

Die Kraftwerksregel würde die Stromkosten erhöhen, gerade zu dem Zeitpunkt, wenn die EPA plant, dass Millionen von neuen EVs ans Netz gehen. Das Binden von 90 Prozent der Kohlenstoffemissionen in einem solchen Ausmaß ist noch nie zuvor durchgeführt worden und es handelt sich nicht um eine „ausreichend nachgewiesene“ Technologie. Die einzige bewährte Option für ein Kraftwerk, um der vorgeschlagenen Regelung zu entsprechen, wäre die Schließung.

Die Regel würde Strom aus dem Netz nehmen, zu einer Zeit, in der Amerika mehr Strom für die geplante Elektrifizierung benötigt, und sie würde wahrscheinlich mehr Stromausfälle verursachen. Stromausfälle können ernsthafte Folgen haben, einschließlich des Todes, besonders wenn sie in Zeiten ungewöhnlich hoher oder niedriger Temperaturen auftreten, wenn der Strom am dringendsten benötigt wird.

Ferner werden höhere Stromkosten negative wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die Preise werden steigen, die Produktion wird ins Ausland verlagert und Entlassungen und Arbeitslosigkeit werden zunehmen. All dies wird das Wachstum des BIP senken und den Lebensstandard der Amerikaner reduzieren.

Da Xi ausdrücklich und wiederholt gesagt hat, dass sein Land die Emissionen nicht reduzieren wird, bis Energie aus erneuerbaren Quellen die von Kohlekraftwerken ersetzt, werden all diese Kosten zu keiner Reduzierung der globalen Emissionen führen. Die EPA hat Amerika auf einen Weg voller Schmerz und ohne Gewinn gebracht.