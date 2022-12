Die Medien haben eine ziemlich bizarre Erklärung für die vielen Autounfälle

Menschen, die nicht geimpft sind, haben ein höheres Risiko, einen Autounfall zu erleiden, schreibt das Magazin Fortune. Dies ist kein Witz.

Die Zeitschrift bezieht sich dabei auf eine Studie, die diesen Monat im American Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Im Sommer 2021 untersuchten kanadische Forscher die Daten von mehr als 11 Millionen Erwachsenen, von denen 16 Prozent nicht geimpft waren.

Dabei handelte es sich um verschlüsselte Daten, die den Forschern von der Regierung zur Verfügung gestellt worden waren. Was haben diese Forscher herausgefunden? Ungeimpfte Personen hatten ein um 72 % höheres Risiko, in Verkehrsunfälle verwickelt zu werden, als geimpfte Personen.

