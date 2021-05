Die Medien schreiben, dass Bill Gates sich nach 27 Jahren scheiden lässt, aber das hier ist viel wichtiger

Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich scheiden. In einem Statement schreibt das Paar, dass sie sich nach vielen Überlegungen und viel Arbeit an ihrer Beziehung entschieden haben, die Ehe zu beenden. Der Milliardär gründete 1999 mit seiner Frau die Bill & Melinda Gates Foundation, in der sie weiterhin gemeinsam arbeiten.

Die Aktivistin und Autorin Melissa Tate weist darauf hin, dass es noch weitere wichtige Nachrichten über Gates und seine Stiftung gibt, über die die Mainstream-Medien nicht berichtet haben. Es geht um Aussagen der italienischen Abgeordneten Sara Cunial im Mai letzten Jahres. Cunial nannte ihn einen „Kriminellen“ und forderte den damaligen Ministerpräsidenten Conte auf, ihn vor den Internationalen Strafgerichtshof zu zerren.

Bill & Melinda Gates lassen sich scheiden, aber die größere Nachricht ist, was ihrer „Stiftung“ weltweit vorgeworfen wird. Die amerikanischen Medien berichten nicht darüber, aber das italienische Parlament hat sich kürzlich damit befasst. Schauen wir zu:

Bill & Melinda Gates are getting a divorce but the bigger news is what their “foundation” is being accused of around the world. The American media doesn’t cover this but the Italian parliament addressed this recently. Let’s watch: pic.twitter.com/7ZQhJK0e1x