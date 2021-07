Die medizinische Fachwelt hat die Debatte weitgehend zugunsten einer politischen Unterwerfung aufgegeben

Die Welt lebt nun schon seit mehr als achtzehn Monaten mit COVID-19. Ich glaube, man nennt das die neue Normalität. Wenn Sie noch keine natürliche Immunität gegen das Virus entwickelt haben, gibt es etwa ein halbes Dutzend COVID-19-Impfstoffe und -Kandidaten, die öffentlich verfügbar sind oder sich in der Zulassungsphase befinden. Der größte Teil des Landes ist offen, und viele Bundesstaaten sind es schon seit sechs bis acht Monaten oder länger. Während der Sommer abklingt und der Schulbeginn näher rückt, hören wir allmählich das Gemurmel eines nur allzu vertrauten Seuchenmanagements, das einen übermäßigen Schwerpunkt auf reduzierte Interaktion mit der Öffentlichkeit, Maskierung und sogar Abriegelungen legt.

Diese Maßnahmen hatten katastrophale wirtschaftliche Folgen, die sich in einer explodierenden Inflation und Unterbrechungen der Versorgungskette niederschlugen. Sie haben einen enormen Tribut für die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung gefordert, da die unterdrückte Behandlung und Diagnose anderer Krankheiten zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität unabhängig von COVID-19 geführt hat. Die vielleicht größte Auswirkung, die noch nicht in vollem Umfang erkannt wurde, betrifft den Bildungs- und Entwicklungsfortschritt unserer Kinder. In Anbetracht des Tributs, den diese Maßnahmen für die Bevölkerung gefordert haben, sollten wir ihre Wiedereinführung so weit wie möglich vermeiden. Dies wurde versprochen, als der Impfstoff eingeführt wurde. Die neuen Forderungen nach diesen Maßnahmen entbinden die Geimpften jedoch nicht davon, denn die Impfstoffe erweisen sich möglicherweise nicht als das erhoffte Allheilmittel, und die Wissenschaft hat begonnen, über Auffrischungsimpfungen nachzudenken.

Als jemand, der in die medizinische Gemeinschaft eingeheiratet hat, war ich äußerst frustriert darüber, wie diese Krankheit politisiert wurde. Ich bin nicht daran interessiert, die politische Schuld für die Krankheit zu suchen. Ich lebe mein Leben so, wie ich es am besten kann, um mich und meine Familie zu schützen, im Gegensatz zum Politbüro, das diese Verantwortung für sich selbst in Anspruch nehmen möchte, um die Kontrolle zu behalten. Vom ersten Tag an habe ich mich auf die Suche nach einer wirklichen Orientierungshilfe für uns alle gemacht, die wir unweigerlich von dieser Krankheit betroffen sind. Als jemand, der mehr als fünfzig Familienmitglieder hat, die an der Krankheit erkrankt sind, ist mir sehr bewusst, dass sie letztendlich uns alle in irgendeiner Weise betrifft. Am meisten enttäuscht bin ich von der medizinischen Gemeinschaft, die sich weitgehend aus der wissenschaftlichen Debatte zurückgezogen hat und sich der politischen Autorität von oben unterwirft. Jetzt, da die Impfstoffe da sind und die Rufe nach drakonischen Abriegelungen und Maskierungen wieder lauter werden, ist es an der Zeit, dass die medizinische Wissenschaft zu einer lebhaften Debatte zurückkehrt.

Im November letzten Jahres sprach der weltbekannte Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough vor mehreren Regierungsgremien und brachte seine Frustration darüber zum Ausdruck, wie die medizinische Gemeinschaft mit COVID-19 umging. Er beklagte vor allem, dass die Verantwortung für die Behandlung der Krankheit im Frühstadium nicht wahrgenommen wird, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Wahrscheinlich haben Sie oder jemand, den Sie kennen, die Erfahrung gemacht, dass man zu Hause bleibt, bis man nicht mehr atmen kann“. In Anbetracht der Tatsache, dass der gesamte Zweck der Abriegelungen darin bestand, „die Ausbreitung zu verlangsamen“ und die Krankenhauskapazitäten zu schützen, fand McCullough keinerlei Rechtfertigung für die Vernachlässigung eines aggressiven ambulanten medizinischen Ansatzes, um Patienten aus den Krankenhäusern fernzuhalten. Mit seiner Kritik war er nicht allein.

Ein weiterer Hauptkritikpunkt von Dr. McCullough ist die Unterdrückung der Debatte nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Medizin. Fragen Sie jeden Arzt, und Sie werden feststellen, dass eine lebhafte Debatte das Lebenselixier der medizinischen Wissenschaft ist. Nur so können wir Ideen mit anderen vergleichen und zu besseren Schlussfolgerungen gelangen. Doch während der gesamten Pandemie war mit Dr. Anthony Fauci vom National Institute of Health im Wesentlichen nur ein einziger Arzt als nationaler Ratgeber zugelassen. Erst im November letzten Jahres veröffentlichte Dr. Fauci eine Empfehlung, sich auf die ambulante Behandlung zu konzentrieren. Fiel der Zeitpunkt mit den immer lauter werdenden Kritikern wie Dr. McCullough zusammen, oder war die neunmonatige Verzögerung höchstwahrscheinlich auf die Ankunft der Impfstoffe zurückzuführen? Was auch immer der Grund war, es wurden unzählige Menschenleben ausgelöscht, während die Ärzte wenig bis gar keine ambulante Beratung zu diesem Thema erhielten. Ein Großteil der Ärzteschaft stellte dies nicht in Frage und verlagerte die Behandlung in die Krankenhäuser, sobald sich die Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium befand.

Die Proteste von Dr. McCullough spiegeln viele der Proteste wider, die von einem großen Teil der medizinischen Gemeinschaft erhoben wurden, die das Gefühl hatte, dass alternative Stimmen in der Öffentlichkeit zum Schweigen gebracht wurden. Wie wir bei der Organisation America’s Frontline Doctors gesehen haben, einem Zusammenschluss unabhängiger Ärzte, die sich mutig für eine medizinische Debatte über COVID-19 einsetzten, wurde jeglicher Dialog scharf verpönt und unterdrückt. Dasselbe erlebten wir bei dem Yale-Epidemiologen Dr. Harvey Risch, dem Lungenfacharzt Dr. Pierre Kory und vielen anderen, die sich für eine aggressive ambulante Behandlung mit leicht verfügbaren und kostengünstigen Therapeutika wie monoklonalen Antikörpern, Ivermectin, Hydroxychloroquin und Budesonid aussprachen.

Die Antwort der Regierung auf diese Ärzte bestand darin, den Ärzten die Wahlmöglichkeiten zu nehmen, indem sie die staatlichen Apothekenaufsichtsbehörden dazu brachte, den Zugang zu diesen Medikamenten zu verbieten. Dies widerspricht dem Gedanken der Ausübung der Medizin und der ärztlichen Schweigepflicht. In Ermangelung von Alternativen angesichts neuartiger Krankheiten war es noch nie eine vernünftige Alternative, nichts zu tun. Doch genau das ist die Reaktion eines Großteils der Ärzteschaft. Die Patienten bräuchten zumindest Hoffnung und Zuversicht und nicht Angst und Pessimismus. Ihre Weigerung, sich auf das Krankheitsmanagement einzulassen, signalisiert den Patienten, dass ihr Schicksal dem Zufall überlassen ist.

Obwohl Peter McCullough einer der am meisten publizierten Internisten der Welt ist, haben die Machthaber sein medizinisches Fachwissen in den sozialen Medien zensiert, wenn es nicht mit der politischen Agenda übereinstimmte. Erst letzte Woche hat Twitter McCulloughs COVID-19 Response Panel erneut gesperrt, weil er angeblich medizinische Desinformationen verbreitet hat. Wir können uns glücklich schätzen, dass das Silicon Valley Social-Media-Praktikanten beschäftigt, um diese abtrünnigen, weltbekannten Experten in Schach zu halten.

Wie kann es sein, dass achtzehn Monate nach Beginn einer Pandemie mit mehreren Impfmöglichkeiten und einem sich abschwächenden Krankheitszustand Experten immer noch von der öffentlichen Diskussion ausgeschlossen werden? Das ist inakzeptabel. Angesichts der bevorstehenden Virensaison und einer mutmaßlichen vierten Erkrankungswelle in den kommenden Monaten ist es dringend erforderlich, dass wieder eine lebhafte Debatte geführt wird und dass wir die Pandemie mit einer frühzeitigen und aggressiven ambulanten Behandlung erfolgreich beenden.