Die Medizinmafia versenkt das Gesundheitssystem

mercola.com

Jodi O’Malley, eine Krankenschwester, die für die indische Gesundheitsabteilung des US-Gesundheitsministeriums in Phoenix, Arizona, arbeitet, meldet Verletzungen durch COVID-Impfungen

Ein Arzt der DHHS-Notaufnahme gibt zu, dass niemand Verletzungen durch COVID-Impfungen meldet, obwohl dies für die Verwendung von Notfallmedikamenten vorgeschrieben ist.

Medienberichten zufolge führen ungeimpfte COVID-Patienten zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme. Die Gesundheitssysteme in Idaho, Alaska und Montana haben damit begonnen, die medizinische Versorgung auf der Grundlage der Überlebenswahrscheinlichkeit zu rationieren.

Was viele Medien nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass die medizinischen Ressourcen überlastet sind, weil eine enorme Anzahl von medizinischem Fachpersonal wegen der Verweigerung der COVID-Impfung entweder gekündigt oder entlassen wurde.

Die Daten zur öffentlichen Gesundheit werden massiv manipuliert und dann als Waffe eingesetzt, um ungeheuerliche Machtübernahmen und staatliche Übergriffe zu rechtfertigen. In diesem Prozess wurde die Ärzteschaft an den Rand einer moralischen Leere gedrängt, wo Patienten aufgrund ihrer medizinischen Entscheidungen als entbehrlich angesehen werden.

In Teil 1 des obigen Videos interviewt Project Veritas Jodi O’Malley, eine examinierte Krankenschwester, die für die Abteilung Indian Health Services des US-Gesundheitsministeriums in Phoenix, Arizona, arbeitet.

O’Malley pfeift mit Tonbandaufnahmen aus dem Nähkästchen, in denen HHS-Mitarbeiter ihre Besorgnis und Abscheu darüber zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung die COVID-Impf-Verletzungen, die jetzt die Krankenhäuser überschwemmen, verheimlicht und sich nicht darum kümmert.

Dr. Maria Gonzales, eine Ärztin der DHHS-Notaufnahme, ist zu hören, wie sie sagt, dass Impfstoffverletzungen nicht gemeldet werden, wie es für Notfallmedikamente erforderlich ist. Sie vermutet auch, dass Studien nicht durchgeführt werden, weil „die Regierung nicht zeigen will, dass der … Impfstoff voller Scheiße ist.“

Wie O’Malley anmerkte, nimmt die Öffentlichkeit an einer Phase-3-Studie teil, und das ist die Phase, in der man normalerweise Sicherheitsdaten sammeln würde. Es liegt in der Verantwortung aller Beteiligten, dafür zu sorgen, dass diese Daten gesammelt und gemeldet werden. Dennoch wird ein Großteil der Impfstoffverletzungen einfach als unbedeutend abgetan.

Selbst wenn ein Zusammenhang vermutet wird oder ganz offensichtlich ist, wird er selten gemeldet, weil das ein zeitaufwändiger Prozess ist. Wie können wir also sagen, dass dieser [„Impfstoff“] sicher und für die Verwendung zugelassen ist? fragt O’Malley. O’Malley hat eine Mitarbeiterin durch die COVID-Impfung verloren. Die Krankenschwester wollte sich aufgrund religiöser Einwände nicht impfen lassen, wurde aber gezwungen, es zu tun. Kurz nach ihrer ersten Spritze wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und starb.

Das Böse auf höchster Ebene

Ivermectin hingegen, das praktisch keine Nebenwirkungen hat und nachweislich COVID-19 wirksam behandelt, ist im DHHS verboten. Als O’Malley Gayle Lundberg, eine Apothekerin des DHHS, fragt, ob Ivermectin einem Patienten gegeben werden kann, wenn der Arzt bereit ist, es zu verschreiben, antwortet Lundberg:

Ich stecke fest. Man hat mir gesagt, dass man [Ivermectin] unter keinen Umständen für jemanden mit COVID verwenden darf, es sei denn, man möchte seinen Job nicht verlieren. Ich werde deswegen nicht meinen Job verlieren.

„Das ist das Böse auf höchster Ebene“, sagt O’Malley. „Wir haben die FDA und die CDC, die uns eigentlich schützen sollen, aber sie sind der Regierung unterstellt, und alles, was wir bisher getan haben, ist unwissenschaftlich.“

Der Pflegekräftemangel ist eine von der Diktatur verursachte Krise

Jetzt heißt es, es gäbe einen massiven Mangel an Pflegekräften, und ungeimpfte COVID-Patienten würden die Gesundheitssysteme überfordern. Am 16. September 2021 berichtete die Associated Press, dass die Gesundheitssysteme in Idaho, Alaska und Montana begonnen haben, die Gesundheitsversorgung zu rationieren, da die medizinischen Ressourcen durch den Zustrom von COVID-19-Patienten erschöpft sind.

Nach Angaben des HHS Protect Public Data Hub2 waren die Krankenhäuser in Idaho am 23. September 2021 zu 70,27 % ausgelastet, und nur 20,51 % der stationären Betten waren für COVID-19 in Anspruch genommen. Die Intensivstationen in Idaho hingegen waren mit 90,8 % nahezu ausgelastet, wobei 62,34 % der Betten auf der Intensivstation für COVID-19 genutzt wurden.

Diese Zahlen ändern sich von Tag zu Tag, aber es überrascht nicht, dass der Zustrom von Menschen, die sich weigern, die COVID-Impfung zu erhalten, dafür verantwortlich gemacht wird. Berichten zufolge hat die Leitung des Gesundheits- und Sozialministeriums von Idaho die Krankenhäuser angewiesen, „Krisenstandards für die Pflege“ anzuwenden, d. h. die Betten auf der Intensivstation den Patienten zuzuweisen, die „am ehesten überleben werden“, während andere Patienten mit „weniger wirksamen Methoden“ oder nur palliativmedizinisch behandelt werden.

Ein Krankenhaus in Helena, Montana, hat ebenfalls Krisenstandards für die Pflege eingeführt, ebenso wie das Providence Alaska Medical Center.

Was jedoch von vielen Medien nicht angesprochen wird, ist die Tatsache, dass die medizinischen Ressourcen aufgrund der enormen Anzahl von geschultem medizinischem Personal, das entweder kündigt oder entlassen wird, weil es die Impfungen ablehnt, unter Druck stehen.

Wie FEE.org berichtet, haben die Krankenhäuser in Houston aufgrund des Verlusts von mehreren hundert Krankenhausmitarbeitern eine „Bruchstelle“ erreicht. Das Houston Methodist Hospital hat 150 seiner Mitarbeiter entlassen, dem Harris Health System fehlen 250 Mitarbeiter und der University of Texas Medical Branch fehlen 100 Mitarbeiter:

Das ganze letzte Jahr über, während der COVID-Pandemie, sind wir zur Arbeit gekommen und haben unsere Arbeit gemacht‘, sagte Kara Shepherd, eine Geburtshelferin … ‚Wir haben getan, was von uns verlangt wurde. Dieses Jahr sagt man uns im Grunde, dass wir entbehrlich sind“… Als die Krankenhausverwaltung ihre Politik festlegte – lass dich impfen oder verliere deinen Job – war ihr Ziel, die Impfrate des Krankenhauspersonals zu erhöhen. Die unbeabsichtigte Folge war ein Mangel an Krankenpflegern und anderen Krankenhausmitarbeitern während einer tödlichen Pandemie.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott hat Berichten zufolge 2.500 Krankenschwestern aus anderen Bundesstaaten angefordert, um bei der Bewältigung der landesweiten Krise zu helfen. Ob er sie bekommen kann, ist eine andere Frage, wenn man bedenkt, dass Staaten, die dieselben Impfvorschriften erlassen haben, mit denselben Mangelproblemen zu kämpfen haben. Ein kritischer Mangel an Pflegekräften wird beispielsweise aus South Carolina und Maryland gemeldet, zwei Bundesstaaten, in denen die Krankenhäuser die COVID-Impfung vorgeschrieben haben.

COVID-Krankenhausaufenthalte oder Medienhalluzinationen?

Natürlich ist es bei all den gefälschten Berichten, die im Umlauf sind, schwer zu sagen, ob die COVID-Krise tatsächlich real ist. Haben die Krankenhäuser nur deshalb Probleme, weil sie zu viele Mitarbeiter entlassen haben? Befinden sich die Patienten aus anderen Gründen als COVID im Krankenhaus und wurden nur zufällig durch einen fehlerhaften PCR-Test positiv getestet?

Werden Impfverletzungen fälschlicherweise als ungeimpfte COVID-Fälle bezeichnet, nur weil sie ins Krankenhaus eingeliefert werden, bevor sie offiziell „vollständig geimpft“ sind? Erleben wir einen Zustrom kranker Patienten aufgrund einer impfstoffinduzierten Antikörpererhöhung, die sie anfälliger für Infektionen macht?

Es ist praktisch unmöglich zu sagen, was was ist, da die Daten absichtlich verschleiert werden. So gilt man beispielsweise erst 14 Tage nach der zweiten Impfung als vollständig geimpft, wenn man also vor diesem Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird man als ungeimpft geführt. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben ebenfalls zwei verschiedene Testkriterien, die vom Impfstatus des Patienten abhängen.

Vollständig geimpfte Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt haben, müssen mit einem Cycle Threshold (CT) von 28 oder weniger getestet werden, während ungeimpfte Patienten mit einem CT von 40 getestet werden müssen. Bei einem Wert von mehr als 35 CTs werden nachweislich 97 % falsch-positive Ergebnisse erzielt, sodass diese voreingenommene Testanleitung in ihrer Zielsetzung unverhohlen ist.

Die American Medical Association weist Ärzte außerdem an, COVID-Krankenhausaufenthalte in „Todesfälle“ umzudefinieren, wenn sie mit den Medien oder der Öffentlichkeit kommunizieren. Und was die Medien und Krankenhausverwaltungen als Delta-Fälle bezeichnen, sind laut Informanten in Wirklichkeit Impfstoffverletzungen.

Laut einer kürzlich durchgeführten Studie über Krankenhausaufenthalte waren zwischen März 2020 und Anfang Januar 2021 36 % der COVID-Krankenhausaufenthalte auf leichte oder asymptomatische Erkrankungen zurückzuführen. Zwischen Mitte Januar 2021 und Ende Juni 2021 stieg diese Zahl auf 48 %. Nahezu die Hälfte aller COVID-Krankenhauseinweisungen kann also in Wirklichkeit auf andere Gesundheitsprobleme (der Patient wurde bei der Einweisung wegen etwas anderem positiv getestet) oder auf eine leichte Infektion zurückzuführen sein.

In Idaho änderte der Bundesstaat am 3. September 2021 die Zählweise der verfügbaren Intensivbetten, was zu einem drastischen Rückgang der Zahl der verfügbaren Intensivbetten führte.

Leider ist dies bei weitem keine vollständige Liste aller Methoden, mit denen Daten manipuliert und verdreht werden. Aber wie Sie sich vorstellen können, reicht schon eine dieser Strategien aus, um die Dinge durcheinander zu bringen. Nimmt man sie alle zusammen, ergibt sich eine Situation, in der es unmöglich ist, sich ein klares Bild davon zu machen, was wirklich vor sich geht.

Öffentliche Gesundheit als objektive Realität muss abgelehnt werden

Was wir wissen, ist, dass die Daten zur öffentlichen Gesundheit jetzt als Waffe eingesetzt werden, um eine Reihe ungeheuerlicher Machtübernahmen und staatlicher Übergriffe zu rechtfertigen. Daher auch die Manipulation dieser Daten.

Mit jedem Tag, der vergeht, wird klarer, dass um uns herum ein Staat der Biosicherheit errichtet wird. Die Menschen werden im Namen der öffentlichen Gesundheit ihrer Gesundheit, ihres Lebens und ihrer Existenzgrundlage beraubt. Wie Christopher Lingle in seinem Artikel des American Institute for Economic Research vom 29. Juli 2021 feststellt:

… die während der jüngsten Pandemie geschürte Angst, die auf Äußerungen von „Experten“ beruhte, hat die Menschen dazu veranlasst, die Gesundheit nicht mehr als persönliche Angelegenheit zu betrachten, sondern die „öffentliche Gesundheit“ anzunehmen. Die Vorstellung, dass die „öffentliche Gesundheit“ eine objektive Realität widerspiegelt, muss infrage gestellt werden, vor allem, weil der Fokus so sehr auf nur einem von vielen Viren und auf nur einer von vielen Krankheiten liegt, die die Menschheit plagen. Es ist besorgniserregend, dass diese politischen Taschenspielertricks viele Bürger dazu verleitet haben, ein künstliches kollektives Konstrukt zu akzeptieren, in dem die Solidarität über die individuelle Autonomie und die Sicherheit über die menschliche Freiheit gestellt wird …

Wenn sich die Bürger gegen die Einschränkung ihrer individuellen Freiheiten und Rechte zur Erreichung kollektiver Ziele wehren, wird autoritäre Repression zu einem unvermeidlichen Instrument, um die Massen zu „befrieden Solche Exzesse und der Missbrauch staatlicher Macht kamen in einer Vielzahl kollektivistischer Regime vor. Ein Element der Philosophie der Nazipartei beispielsweise … förderte das Wohl des Ganzen gegenüber dem des Einzelnen …

Medizintechniker, die für die Tätigkeit des NS-Staates von zentraler Bedeutung waren, verbreiteten wissenschaftliche Nostrums der Evolution und der genetischen Hygiene auf der Grundlage der Eugenik, um die rassische Reinheit zu fördern. Viele Anhänger der Nazis in den ersten Tagen des Regimes haben sich vielleicht nicht vorstellen können, welch schreckliche Folgen die Befolgung dieser üblen Ideologie nach sich ziehen würde. Daher ist bei der Beurteilung der „wissenschaftlichen“ Weisheit, die Ängsten vor einer Verschlechterung der natürlichen Umwelt oder der Gesundheit der Mitglieder einer Gemeinschaft zugrunde liegt, Vorsicht geboten. So wie viele der akzeptierten Wahrheiten der grünen Bewegung auf einer selektiven Anwendung der Wissenschaft beruhen, so sind es auch die ‚Wahrheiten‘, die die Gesundheitspolitik in der Zeit von Covid-19 leiten.

Die Bedeutung der Moralphilosophie

Apropos Nazis: Wie und warum traten so viele Mediziner der Nazi-Partei bei und entschieden sich, am Völkermord teilzunehmen? In einem Artikel in der Zeitschrift Tablet vom Dezember 2020 ging die Bioethikerin Dr. Ashley Fernandes diesen Fragen auf den Grund.

Sie weist darauf hin, dass die einzige Disziplin, die Medizin und Recht miteinander verbindet, die Moralphilosophie ist. „Sowohl das Recht als auch die Medizin haben mit der Vernunft und dem Willen zu tun, die auf das Wohl des Menschen ausgerichtet sind“, schreibt sie. Der Holocaust entstand, weil zuerst die Moralphilosophie korrumpiert wurde. Die Praxis der Medizin folgte dann auf denselben Spuren.

COVID-Patienten werden mit wahrscheinlich schlecht durchdachten Protokollen zu Tode behandelt. Dies ist das Ergebnis eines Verfalls von Ethik und Moral, und die einzigen, die diese sich ausbreitende Fäulnis aufhalten können, sind wir. Wie O’Malley muss jeder Einzelne von uns entscheiden, was für ein Mensch wir sein wollen.

Tragischerweise erleben wir das Gleiche jetzt, direkt vor unseren Augen. Zu Beginn der Pandemie meldete eine Krankenschwester, die im Elmhurst Hospital im Epizentrum der Pandemie in New York City stationiert war, dass Patienten aus Profitgründen getötet wurden, und schrieb darüber ein Buch. Sobald die Krankenhäuser hohe Zahlungen für COVID-Patienten erhielten, wurde jeder Patient zu einem COVID-19-Patienten.

Im Elmhurst Hospital wurden Patienten als COVID-19-Patienten eingestuft, selbst wenn sie einen negativen Test und keine Symptome hatten. Die meisten wurden mechanisch beatmet, was zum Tod führte. Ähnliche Geschichten wurden auch aus anderen Ländern bekannt.

Bis zum heutigen Tag befolgen in den USA Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker, die es eigentlich besser wissen müssten, einfach die von oben gegebenen Anweisungen. Das Gefühl des Apothekers, dass „ich deswegen nicht meinen Job verliere“, ist wahrscheinlich ein weit verbreitetes. Währenddessen werden COVID-Patienten mit nachweislich schlecht beratenen Protokollen zu Tode behandelt.

Als ob das noch nicht genug wäre, erleben wir jetzt, dass Krankenhäuser die Versorgung rationieren, und eine Reihe von Ärzten und Gesundheitsbeamten haben das Undenkbare laut ausgesprochen, nämlich dass sie ungeimpfte Menschen von jeglicher medizinischer Versorgung ausschließen wollen. Australien geht bereits diesen Weg. Mit anderen Worten: Manche meinen, man habe kein Recht auf Leben, wenn man sich entscheidet, kein medizinisches Roulette zu spielen und sich die COVID-Impfung geben zu lassen.

Dies ist das Ergebnis des Verfalls von Ethik und Moral, und die Einzigen, die diese sich ausbreitende Fäulnis aufhalten können, sind wir. Wie O’Malley muss jeder Einzelne von uns entscheiden, was für ein Mensch wir sein wollen. Es mag einen Preis geben, den wir zahlen müssen, wenn wir uns weigern, zu den schändlichen Machenschaften beizutragen, die im Gange sind, aber es wird auch einen Preis geben, den wir zahlen müssen, wenn wir es nicht tun, und der wird am Ende wahrscheinlich viel schmerzhafter sein.

Selbst wenn man die (umstrittene) Behauptung zulässt, dass die primäre Motivation für den Holocaust wirtschaftlicher oder politischer Natur war, haben die Nazis irgendwie den Sprung von der Identifizierung von Menschen als ‚wirtschaftlicher Abfluss‘ zu ihrer vollständigen und völligen Entbehrlichkeit geschafft, schreibt Fernandes. Ärzte in weißen Kitteln gaben die Bestätigung, dass diejenigen, die vergast werden sollten, in der Tat überhaupt keine Menschen waren … Robert N. Proctor (1988) stellt fest, dass Ärzte in Scharen der Nazi-Partei beitraten (fast 50 % bis 1945), viel mehr als jeder andere Berufsstand.

Bei Ärzten war die Wahrscheinlichkeit, der SS beizutreten, siebenmal höher als bei anderen männlichen deutschen Erwerbstätigen. Auch Krankenschwestern waren wichtige Kollaborateure. Der Holocaust sollte von jedem Angehörigen der Gesundheitsberufe als Erinnerung daran studiert werden, wie heilig die Substanz unseres Berufes ist und welche Folgen es haben kann, wenn wir die Würde des Menschen wieder vergessen.

Fünf Lektionen zur Verhinderung eines weiteren Völkermordes

Fernandes führt fünf Lehren aus der nationalsozialistischen Medizin auf, an die man sich erinnern und die man in die medizinische Praxis integrieren muss, „wenn die Medizin als Heilberuf überleben soll“ und nicht wieder als Werkzeug für Völkermord dienen soll:

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe und die Gesellschaft insgesamt müssen sich zu einem starken Personalismus bekennen. Der Personalismus geht davon aus, dass „die letzte Werteinheit des menschlichen Lebens der einzelne Mensch selbst ist“. Die Gesellschaft ist für das Individuum geschaffen, nicht umgekehrt. Daher müssen die Würde und Integrität jedes einzelnen Menschen unantastbar sein.

Wir brauchen einen „strengen Gewissensschutz für Ärzte und Gesundheitsdienstleister“ – Die zeitgenössische Bioethik befürwortet die Abschaffung von Gesetzen zum Gewissensschutz und zwingt Ärzte, Eingriffe vorzunehmen, die sie für unmoralisch halten. Abtreibung, Empfängnisverhütung, Beschneidung, Sterilisation und Euthanasie sind nur einige Beispiele. Wenn medizinische Fachkräfte gezwungen werden, gegen ihr eigenes Gewissen zu handeln, führt dies zu der Art von moralischer Verderbnis, mit der wir jetzt konfrontiert sind, da medizinisches Personal gegen sein besseres Wissen handelt.

Bekräftigen Sie, dass die Wissenschaft kein „Gott“ ist – Die Wissenschaft stützt sich auf Hypothesen, Experimente und die Prüfung dieser Hypothesen. Aber sie kann nicht beantworten, ob eine medizinische Praxis ethisch und moralisch gut ist. Dafür brauchen wir die Moralphilosophie, die in der Vernunft und der gelebten Erfahrung verwurzelt ist. „Das ethische Unternehmen ist daher sowohl objektiv (rational) als auch subjektiv (erfahrungsbasiert)“, schreibt Fernandes. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe müssen sich gegen die Desensibilisierung gegenüber der Entmenschlichung wehren, zu der auch die Verwendung abwertender Begriffe zur Beschreibung von Patienten gehört – wie Fernandes anmerkt, „ist es viel einfacher, ein ‚Gemüse‘ zu töten als einen Menschen … Die Sprache verändert die Wahrnehmung, und die Wahrnehmung beeinflusst unser ethisches Kalkül.“ Als Arzt muss man geloben, ausschließlich dem Patienten zu dienen, nicht irgendeiner abstrakten Idee von ‚Gesellschaft'“ – Fernandes fügt hinzu: „Heute scheinen wir unsere Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Patienten immer mehr zu verlieren – denn es gibt noch andere ‚Götter‘ in der Medizin.

Lebensqualität‘, ‚Volksgesundheit‘ oder gar ‚Patientenzufriedenheit‘ sind zum Selbstzweck geworden, nicht zum Mittel zum Zweck … [Die] Macht des ‚weißen Kittels‘ verlangt, dass wir, wenn wir unsere Vertrauensverpflichtungen erfüllen wollen, weder dem Staat (und seinen wirtschaftlichen Interessen) noch der Familie des Patienten … noch irgendeiner anderen ‚gerechten Sache‘ oder einem Ziel, einschließlich unseres eigenen, dienen.

Quellen: