MOSKAU (Sputnik) – Der Großteil der Weltbevölkerung unterstützt Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine, während die Vereinigten Staaten ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, sagte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh am Sonntag.

„Der Prozentsatz der Länder, insbesondere der afrikanischen, zentralasiatischen und südasiatischen Länder, die von Pro-Amerika zu Pro-Russland gewechselt haben, ist wirklich dramatisch. Weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unterstützt Russland im Krieg und nicht die Vereinigten Staaten. Das war nie so“, sagte Hersh in einem Interview mit dem Talkshow-Moderator George Galloway.

Der Journalist meinte, dass „die Dinge in Russland nicht mehr so gut sind, wie sie einmal waren“ angesichts der westlichen Sanktionen, aber „die Vorstellung, dass sie verzweifelt sind, ist einfach falsch.“

Hersh wies auch darauf hin, dass Washington „so viel Glaubwürdigkeit in der Welt verloren hat“, und nannte als Beispiel die diplomatische Annäherung Saudi-Arabiens an den Iran.

Ich denke, das liegt an der Ukraine und an der Abneigung gegen den Krieg. Saudi-Arabien verkauft übrigens 25% seines Öls an China, wie ich bereits erwähnt habe, aber die Saudis haben sofort einen Deal gemacht. Und die Iraner haben sofort reagiert … Sie haben im Jemen viel Kontrolle über die Houthi-Stämme“, sagte Hersh.

Russland hat am 24. Februar 2022 seine spezielle Militäroperation in der Ukraine gestartet, nachdem die abtrünnigen Republiken Donezk und Luhansk um Hilfe gebeten hatten. Die Welt ist gespalten in diejenigen, die Moskau unterstützen und die NATO beschuldigen, den Konflikt zu provozieren, und diejenigen, die das Vorgehen Russlands verurteilen und Sanktionen gegen das Land verhängen, während sie gleichzeitig ihre finanzielle und militärische Hilfe für Kiew aufstocken. Einige Länder haben es vermieden, in dem Konflikt Partei zu ergreifen.