Nationale Nanotechnologie-Initiative bezeichnet Covid 19 Biowaffen ausdrücklich als „nanotechnologisch ermöglicht“ und plant viele weitere nanotechnologische „Impfstoffe“

Millionen von Menschen wurden in einer konzertierten Aktion in die Irre geführt, um die Aufmerksamkeit von der Untersuchung der Nanotechnologie in den C19-Aufnahmen abzulenken. Mainstream-„Freiheitsärzte“ verkündeten, dass wir nichts als Salz, Zucker und Cholesterin sehen. Die Analyse der Hydrogel-Klumpen wurde unterlassen, und schließlich analysierte nur Mike Adams sie – und bestätigte, dass sie aus selbst zusammengesetzten Polymeren mit Metallen bestehen – auch bekannt als Hydrogel. Seitdem haben meine Kollegen und ich viele experimentelle Beweise vorgelegt, um diese Ergebnisse wiederholt zu bestätigen, und werden dies auch weiterhin tun.

Das bedeutet, dass sich die Nanotechnologie selbst zusammengefügt hat, um zu großen Mengen zu wachsen und gummiartige Gerinnsel zu bilden, die sich nicht durch übliche Blutverdünner auflösen lassen.

Die Tatsache, dass die Diskussion über Nanotechnologie von der „Freiheitsbewegung“ – mit Ausnahme einiger weniger – unterlassen wird, erscheint so offensichtlich unangebracht. Ich weise darauf hin, dass es keine Freiheit ohne Wahrheit geben kann. Wir sollten uns auch an die Vehemenz erinnern, mit der die Diskussion über Graphenoxid von Weltexperten wie Astrid Stuckelberger in Stockholm auf der „Health Freedom Conference“ verboten wurde – als offensichtliche erzwungene Kontrolle der Erzählung. Viele Leute sagen, dass es keine Rolle spielt, dass es akzeptabler ist, über Spike-Protein zu sprechen, und dass diejenigen, die die Diskussion unterdrücken, immer noch für die Freiheit kämpfen. Warum sollte man sich also die Mühe machen, auf den Aspekt der Nanotechnologie und der synthetischen Biologie hinzuweisen, da dies die Leute nur „aufregen“ würde?

Nur ist das eine kurzsichtige Aussage. Wenn der ganzen Welt vorgegaukelt wird, dass es nur ein Spike-Protein gibt, das eine Gefahr für den Menschen darstellt, und dass dies der einzige Schwerpunkt der Behandlung ist, wird der eigentliche Verursacher von Krankheiten und Blutgerinnseln, die selbst zusammengesetzte Hydrogel-Nanotechnologie, ignoriert – und die Menschen werden verletzt. Wenn das Spike-Protein nicht als nanotechnologische, von einem Hydrogel umhüllte Einheit verstanden wird, wie Karen Kingston betont, ist die Behandlung auch nicht auf das richtige Ziel ausgerichtet.

Es war und ist sehr wichtig, diese Botschaft und die umfassenden Forschungsarbeiten zu verbreiten, denn wir mussten die Welt warnen, dass die Behandlungsprotokolle angepasst und weitere Forschungsarbeiten durchgeführt werden müssen, um das Problem zu entschärfen. Doch aufgrund der Zurückhaltung bei der Diskussion dieses Themas ist bereits viel Zeit für Forschung und Behandlungsänderungen verloren gegangen. Shedding wird von vielen Medizinern weiterhin ignoriert, obwohl wir jetzt wissen, wie verheerend es für die Ungeimpften war und ist.

Die Politik hat weiterhin das Sagen, ebenso wie die Kontrolle und die Täuschung durch Erzählungen. Überall wird getrickst, während vor unserer Haustür eine Bedrohung vom Ausmaß der Ausrottung steht. Wie Dane Wigington kürzlich in einem Interview sagte, atmen wir mit jedem Atemzug 20 Millionen Nanopartikel und Polymerfilamente ein, da unsere Atmosphäre durch Geo- und Bioengineering vergiftet wird, was die Kontamination durch Nanotechnologie für den Menschen zusätzlich zu pharmazeutischen Medikamenten und Nahrungsmitteln noch verstärkt.

Um die Angelegenheit zu klären und die Unsinnigkeit der Leugnung der C19-Biowaffe als Nanotechnologie zu verdeutlichen, möchte ich das Nanotechnologie-Budget des Präsidenten für das Jahr 2023 überprüfen.

Ich habe Passagen dieses Dokuments hervorgehoben, die die Biowaffe C19 Nanotechnologie betreffen, die in vielen Passagen diskutiert wird. Ich möchte zeigen, dass, wenn sogar das Büro des Präsidenten zugibt, dass C19-Spritzen Nanotechnologie sind, wir uns darauf einigen können, dass Nanotechnologie in den Spritzen enthalten ist. Der Streitpunkt ist damit ausgeräumt.

Bemerkenswert ist, dass viele der Modalitäten der synthetischen Biologie zur Biosensorik, Graphenoxid und Nanoelektronik, Gehirn-Computer-Schnittstellen, Nanotechnologie und Graphen zur Wasserreinigung (und damit zur Verunreinigung der Wasserversorgung), Nanotechnologie für die Lebensmittelproduktion und die Verabreichung von Arzneimitteln sowie für jeden anderen Aspekt des Lebens in diesem Finanzierungsantrag ebenfalls erörtert werden. Beachten Sie den Plan zur Entwicklung eines universellen Impfstoffs auf Nanotechnologiebasis.

Auf dem Banner finden Sie alle an der Nanotechnologie beteiligten Behörden, darunter NIH, FDA, NASA, CDC und viele andere.

Zusammenfassung

Im Haushaltsplan des Präsidenten für das Jahr 2023 werden 1,99 Milliarden Dollar für die Nationale Nanotechnologie-Initiative (NNI) beantragt, was sich seit der Gründung der NNI im Jahr 2012 (einschließlich des Antrags für 2023) auf insgesamt über 40,7 Milliarden Dollar beläuft. Dieser höchste Antrag aller Zeiten spiegelt die anhaltende Bedeutung von Investitionen wider, die das grundlegende Verständnis und die Fähigkeit zur Kontrolle von Materie im Nanomaßstab sowie die Umsetzung dieses Wissens in technologische Durchbrüche zum Nutzen der Gesellschaft fördern. Die bisherige Forschung hat zu Anwendungen in so unterschiedlichen Bereichen wie saubere Energie, Wasseraufbereitung, Unterhaltungselektronik, Textilien, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Infrastruktur, Landwirtschaft und Medizin geführt. Wie in den Forschungs- und Entwicklungsbeispielen in diesem Bericht hervorgehoben wird, hat sich die Nanotechnologie zu einer weit verbreiteten Grundlagentechnologie entwickelt und bildet die Grundlage für Zukunftstechnologien wie Quanteninformatik, künstliche Intelligenz, Biotechnologie sowie fortschrittliche Fertigung und Computertechnik. NNI-Investitionen in die Grundlagenforschung im Bereich der Nanotechnologie, in elektronische Geräte und Systeme, in die Forschungsinfrastruktur und in die Ausbildung bilden eine solide Grundlage für die Bemühungen zur Erneuerung der Führungsposition der USA in der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie, die im Rahmen des CHIPS and Science Act of 2022 (Public Law 117-167) finanziert und genehmigt wurden, und sind mit diesen synergetisch. Darüber hinaus hat die Nanotechnologie, wie die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, das Potenzial, zur Bewältigung der größten Herausforderungen der Welt beizutragen. So wird die Nanotechnologie nicht nur bei der Pandemievorsorge eine Rolle spielen, sondern auch bei der Bekämpfung des Klimawandels, der Gewährleistung von Lebensmittelsicherheit und -vielfalt, der Bereitstellung umweltfreundlicher Energietechnologien und der Gewährleistung des Zugangs zu sauberem Wasser. Die NNI-Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 sowie die für 2023 vorgeschlagenen Investitionen spiegeln einen nachhaltigen Schwerpunkt auf breit angelegter, grundlegender Forschung in der Nanowissenschaft wider. Durch diese nachhaltige Unterstützung beinhaltet der Haushalt des Präsidenten Investitionen in die Nanotechnologie, die den Fortschritt des NNI fördern werden, um ein Forschungsportfolio von Weltklasse voranzutreiben, die Kommerzialisierung von Nanotechnologie-gestützten Anwendungen zu erleichtern, eine dynamische Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte zu unterstützen und eine verantwortungsvolle Entwicklung der Nanotechnologie zu gewährleisten. Dieses Dokument dient als Jahresbericht für die Nationale Nanotechnologie-Initiative, die gemäß den Bestimmungen des 21st Century Nanotechnology Research and Development Act (15 USC §7501) gefordert wird. Der Bericht geht auch auf die Anforderung des Verteidigungsministeriums ein, über seine Investitionen in die Nanotechnologie zu berichten (10 USC §2358).

Beispiele für nanotechnologische Innovationen werden im Folgenden dargestellt:

(a) Quantenhardware, die mit nanomechanischen Resonatoren aus Lithiumniobat hergestellt wurde;

(b) ein Lipid-Nanopartikel, der die Übertragung von Boten-RNA (mRNA) in COVID-19-Impfstoffen und vielen anderen Arzneimitteln (!!) erleichtert;

(c) ein Silizium-Nanodraht, der mit Hilfe einer neuartigen Elektronenstrahl-Nanofabrikationstechnik auf nahezu atomarer Ebene geformt wird;

(d) ein fett- und wasserfester Einweg-Lebensmittelbehälter aus recycelbaren Zellulose-Nanokompositen;

(e) ein Graphenoxidschaum, der Uran und andere Schwermetalle aus dem Wasser filtert;

(f) ein elektronisches Tattoo auf Graphenbasis, das eine kontinuierliche mobile Überwachung des Blutdrucks ermöglicht; und

(g) ein Gassensor, der die Empfindlichkeit und Selektivität der menschlichen Nase mit Hilfe von Nanomaterialien nachahmt.

Die PCA 1-Investitionen der NSF umfassen auch die Grundlagenforschung in den Bereichen nachhaltige Nanoverarbeitung, Nanoelektronik (einschließlich Halbleiter und künftige Computerparadigmen), Nanosensoren und nachhaltige Wassernutzung. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf mehreren Gebieten liegen, darunter die Entwicklung grundlegender Konzepte für neue Methoden der Nanoverarbeitung im Zusammenspiel mit Digitalisierung, Biotechnologie, künstlicher Intelligenz (KI) und kognitiven Wissenschaften, einschließlich der Ausschreibungen zum Design synthetischer Zellen jenseits der Grenzen der Evolution und reproduzierbarer Zellen und Organoide durch gerichtete Differenzierung (RECODE), die zu einer skalierbaren und reproduzierbaren Zell- und Organproduktion für Anwendungen in der Bioverarbeitung und Biomedizin führen werden. Weitere Schwerpunkte sind die Entdeckung und der Einsatz neuartiger Herstellungsverfahren im Nanomaßstab und innovativer Konzepte zur Herstellung revolutionärer Werkstoffe, Geräte, Systeme und Architekturen, um den Bereich der Elektronik über das Mooresche Gesetz hinaus voranzubringen, einschließlich der Forschung zu „Brainlike Computing“ und „Intelligenten kognitiven Assistenten“, sowie Anstrengungen in den Bereichen Sensoren und Wasser. Zu den Schwerpunktbereichen gehören der Einsatz von Nanotechnologie und Materialien im Nanomaßstab, um empfindlichere, spezifischere und anpassungsfähigere Sensoren zu bauen, sowie die Entwicklung neuer Sensoren zur Erkennung von technisch hergestellten Nanomaterialien während ihres gesamten Lebenszyklus, um ihre potenziellen Auswirkungen zu bewerten, einschließlich der Programme Biosensorik und Biophotonik in der CBET-Abteilung. Die Forschung wird sich auch darauf konzentrieren, die einzigartigen Eigenschaften von technisch hergestellten Nanomaterialien und -systemen zu nutzen, um die Verfügbarkeit von Wasser zu erhöhen, die Effizienz der Wasserversorgung zu verbessern und Wasserüberwachungssysteme der nächsten Generation zu ermöglichen. Die NIH fördern kreative, grundlegende Entdeckungen im Bereich der Nanowissenschaften, um letztlich die Gesundheit zu verbessern, das Leben zu verlängern und Krankheiten und Behinderungen durch eine Vielzahl von Mechanismen und Ansätzen zu verringern. Das NIH-Investitionsportfolio für Nanotechnologie unterstützt die Grundlagenforschung in erster Linie durch Zuschüsse, die von vielen Instituten und Zentren der NIH finanziert werden. Die aktuellen Forschungsbemühungen konzentrieren sich auf die Grundlagenforschung, die neue medizinische Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe auf der Grundlage von Nanotechnologien hervorbringen wird. Aufgrund der erfolgreichen Integration nanotechnologischer F&E in zahlreiche biomedizinische Anwendungen können Wissenschaftler ihre Ideen über breit angelegte Förderbekanntmachungen einreichen, die von einer Vielzahl von NIH-Instituten, -Zentren und -Büros unterstützt werden.

Faucis ehemalige Abteilung beschäftigt sich auch mit der Entwicklung von Impfstoffen auf der Grundlage der Nanotechnologie:

Mehrere Programme zur Grundlagenforschung und Entwicklung von Impfstoffen gegen das humane Immundefizienzvirus (HIV) in der NIAID-Abteilung für AIDS unterstützen die Nanopartikeltechnologie, darunter beispielsweise in Lipid-Nanopartikel (LNP) verpackte Protein-Nanopartikel- und mRNA-Plattformen, die sowohl in vitro als auch in geeigneten Tiermodellen bewertet werden. Zu diesen Programmen gehören: das HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD)-Programm, das Innovation for HIV Vaccine Discovery (IHVD)-Programm, das Consortia for HIV/AIDS Vaccine Development (CHAVD)-Programm, das Consortium for Innovative AIDS Research in Nonhuman Primates (CIAR-NHP)-Programm, die Simian Vaccine Evaluation Units (SVEUs) und das Integrated Preclinical/Clinical AIDS Vaccine Development Program (IPCAVD).

Sie sind sich der Selbstmontage und der synthetischen Biologie bewusst, die als bio-anorganische Hybride bezeichnet werden und auch Quantenpunkte verwenden:

Die Bemühungen des Naval Research Laboratory (NRL) in der Grundlagenforschung erstrecken sich auf drei Hauptbereiche: Werkstoffe/Montage, Wechselwirkungen und Nanosysteme. Im Bereich Werkstoffe/Zusammenbau entwickelt das NRL neuartige Materialien im Nanomaßstab durch eine Kombination aus Nanofabrikation, Wachstum und gezieltem chemischen und biologischen Zusammenbau. Die Strukturen umfassen sowohl anorganische als auch bio-anorganische Hybride. Im Bereich Wechselwirkungen werden die grundlegenden Eigenschaften von Nanostrukturen und die Wechselwirkung dieser Materialien mit ihrer Umgebung untersucht. Das Ziel des Bereichs Nanosysteme ist die Entwicklung funktioneller Systeme aus interagierenden Nanomaterialien. Beispiele für solche Nanosysteme sind verschränkte Quantenpunkte, interagierende nanophotonische Systeme und biologisch-anorganische künstliche Enzyme.

Ich habe darüber gesprochen, dass das Hydrogel der synthetischen Biologie (dehnbar und biokompatibel = Hydrogel) in der Lage ist, unsere Lebenskraft zu entführen. Sehen Sie hier, sie wissen, wie man den Menschen zur Batterie für diese Technologie macht, natürlich nur für gutartige medizinische Zwecke:

Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Entwicklung ultradünner, leichter und dehnbarer biokompatibler Nanogeneratoren, die die Bewegung des menschlichen Körpers nutzen können, um implantierbare biomedizinische Geräte mit Energie zu versorgen. Diese Technologie wird derzeit am National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) zur Entwicklung von selbsttragenden Herzschrittmachern eingesetzt.

„Die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ist eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, die für die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen Bioterrorismus, chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen (CBRN), Grippepandemien und neu auftretende Infektionskrankheiten zuständig ist“ – die Mitarbeiter, die an der Vermarktung der Biowaffe C19 beteiligt waren, arbeiten auch an neuartigen biochemischen Sensoren mit minimaler Invasion:

Das BARDA hat die Validierung und Kommerzialisierung der Lipid-Nanopartikel-MRNA-Transporttechnologie durch frühere und aktuelle Unterstützung der Entwicklung von Zika- und COVID-19-MRNA-Impfstoffen gefördert und wird die Kommerzialisierung anderer Anwendungen der mRNA-Technologie weiterhin unterstützen. Darüber hinaus wird die BARDA über ihre Division of Research, Innovation, and Ventures (DRIVe) in kommerzialisierbare Produkte investieren, die Nanotechnologien für neue Arten der Krankheitserkennung und -diagnostik nutzen, einschließlich neuartiger biochemischer und mechanischer Sensoren, die mit minimalem Eingriff verwendet werden können, z. B. auf einem tragbaren Gerät oder neuartigen Analyse- und Diagnoseinstrumenten, die für die Verwendung zu Hause konzipiert sind.

Hier ist das Verteidigungsministerium, das sich für SELBSTMONTIERENDE NANOSKALIGE TRANSDUZIERER interessiert, die die ELECTRISCHE AKTIVITÄT IN LEBENDEN NEURONEN PHOTOSTIMULIEREN – auch bekannt als Gedankenkontrolle, wie ich in früheren Beiträgen erklärt habe:

Das Verteidigungsministerium unterstützt die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit nanotechnologiegestützten Anwendungen, Geräten und Systemen in den Labors des Ministeriums und in außeruniversitären Programmen. So entwickelt das NRL zum Beispiel photonisch gekoppelte Quantenpunktlaser für neuromorphes Computing mit ultraniedriger Leistung und hoher Geschwindigkeit. Das NRL entwickelt auch neue Ansätze für die Verbindung mit und die Steuerung von biologischen Systemen, darunter „protonische“ Geräte für die Betätigung von Zellen und selbst zusammengesetzte nanoskalige Wandler, die die elektrische Aktivität in lebenden Neuronen photostimulieren können. Darüber hinaus entwickelt das NRL dimensional begrenzte biologische Katalysatoren und Multiskalenarchitekturen für chemische Katalysatoren.

Die Programme für Supersoldaten werden fortgesetzt. Sensing bedeutet die Überwachung aller Körperfunktionen und/oder Gedanken. Die Verbesserung des Situationsbewusstseins und der optoelektronischen Fähigkeiten der Soldaten bedeutet eine Gehirn-Computer-Schnittstelle.

Die geplante Forschung am Army’s Institute for Soldier Nanotechnologies (ISN) legt den Schwerpunkt auf die Erforschung neuartiger Phänomene, die mit grundlegenden Prozessen (physikalisch, chemisch, biologisch) auf der Nanoskala zusammenhängen oder sich aus nanostrukturellen Merkmalen in Materialien und Geräten ergeben, wobei anerkannt wird, dass Nanotechnologie viel mehr beinhaltet als die Herstellung von Materialien, die sehr klein sind und ein sehr geringes Gewicht haben. Die ISN-Grundlagenforschung unterstützt jede der sechs Prioritäten des neuen Army Futures Command.17 Dazu gehören 14 Projekte in drei Strategic Research Areas (SRAs): SRA-1, Schutz des Soldaten, Versorgung auf dem Gefechtsfeld (einschließlich injizierbarer Nanopartikel zur schnellen Blutstillung bei der Behandlung von Wunden) und Sensorik; SRA-2, Verbesserung des Situationsbewusstseins; und SRA-3, Umwälzende nano-optoelektronische Fähigkeiten des Soldaten.

Hier geht es um die nanotechnologische Veränderung unserer Lebensmittelversorgung und die Schaffung der synthetischen Biologie. Pflanzenveränderung bedeutet, dass wir nanotechnologische GVO essen werden:

Das USDA unterstützt grundlegende Forschung und Entwicklung im Bereich der Nanotechnologie durch Programme des NIFA und des Forest Service. Das NIFA unterstützt die Grundlagenforschung zur Förderung modernster Nanowissenschaft und -technik, um wichtige Herausforderungen in der Landwirtschaft und im Ernährungssystem zu lösen. Der Untersuchungsumfang umfasst die Entdeckung und Charakterisierung neuartiger Phänomene, Prozesse und Eigenschaften im Nanomaßstab, die für die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie von Bedeutung sind, die Entwicklung neuer Plattformen, die zu neuartigen Anwendungen führen, die neuartige Nutzung und Aufwertung von Nanobiomaterialien, die Nutzung von Bio-Nano-Grenzflächen und die Erforschung nanotechnologiebezogener Aspekte der synthetischen Biologie und additiver Fertigungstechnologien. Ein im Jahr 2020 (und bis ins Kalenderjahr 2024) gefördertes Projekt untersucht beispielsweise die Verwendung eines nicht-infektiösen Pflanzenvirus-Nanopartikels für die Einbringung von mRNA in Pflanzen, wodurch das Verhalten der Pflanzen vorübergehend verändert werden kann, ohne ihr genetisches Material dauerhaft zu verändern. Auf diese Weise können Pflanzen vorübergehend so ausgestattet werden, dass sie Krankheiten widerstehen, Trockenheit überstehen oder eine neue Funktion erfüllen, ohne dass ihre DNA verändert wird oder regulatorische Hürden für die Produktion entstehen.

Viele weitere Impfstoffe auf der Grundlage der Nanotechnologie sind geplant – beachten Sie, dass die Nanotechnologie die Immunreaktion auslöst. Plasmonische Nanopartikel basieren auf Graphen und können über niederfrequente Signale ebenfalls Dämonen erzeugen, wie ich in früheren Beiträgen erläutert habe:

Zu den laufenden Nanotechnologie-Projekten, die unter PCA 2 am NIH/NIAID fallen, gehören das Verständnis und die Korrelation der Anordnung konservierter Coronavirus-Epitope auf Subunit-Impfstoffen und konzipierten Nanopartikeln mit Immunogenen, was dazu führen könnte, verschiedene Arme des Immunsystems für eine robustere (d. h. breitere/universelle) Immunreaktion auf Coronavirus-Antigene innerhalb von Impfstoffformulierungen auszulösen, sowie die Entwicklung eines Epstein-Barr-Virus (EBV)-Nanopartikel-Impfstoffs, der sich derzeit in einer klinischen Studie befindet. Das NIAID untersucht auch eine Reihe von nanotechnologischen Ansätzen zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung (z. B., NIAID untersucht auch eine Reihe von nanotechnologischen Ansätzen zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung (z. B. Impfstoffe) von Malaria, entwickelt eine neue Klasse von plasmonischen Nanopartikeln, um ein Screening auf lymphatische Filariose zu ermöglichen, und entwickelt nanotechnologische Diagnosen, Behandlungen und Impfstoffe für Giardiasis, Hepatitis C, Zika, Dengue, Rotavirus, Enteroviren, Masern, chronische bakterielle Lungeninfektionen, Otitis media, Respiratory Syncytial Virus (RSV) und Tuberkulose. Das NIAID hat außerdem vier akademischen Konsortien im Rahmen seiner Bemühungen um die Entwicklung von Pan-Beta-Coronavirus-Impfstoffen, die gegen bekannte und unbekannte SARS-CoV-2-Varianten sowie gegen Coronaviren mit Emergenz-Potenzial schützen könnten, Finanzmittel zugewiesen. Das NIAID unterstützt derzeit die Entwicklung mehrerer Impfstoffkandidaten auf Nanopartikelbasis im Rahmen der Prioritäten des Instituts zur Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs. Viele dieser Impfstoffkandidaten nutzen „Plug-and-Play“-Plattformtechnologien, die auch für eine schnelle Reaktion auf andere neu auftretende virale Krankheitserreger von Nutzen sein werden. Das NIAID unterstützt auch Studien zum Verständnis der Kompetenz von konservierten Influenza-Epitopen, die auf Protein-Nanopartikeln und virusähnlichen Partikeln dargestellt werden. Diese könnten Plattformen bereitstellen, die für den Einsatz als Immunogene für breite saisonale und universelle Influenza-Impfstoffe optimiert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sollte es keine weitere Diskussion über das Vorhandensein von Nanotechnologie in den C19-Spritzen geben. Selbst die Regierung sieht dies als eine gültige wissenschaftliche Wahrheit an.

Die Gefahren der Nanotechnologie umfassen Selbstreplikation, Selbst- und Fernprogrammierung, Ausschwärmen, DNA-Schäden und oxidativen Stress, um nur einige zu nennen. Die Nanotechnologie muss in einem viel breiteren Kontext diskutiert werden, der das gesamte Leben betrifft, wie in diesem Dokument deutlich wird. Die Behandlungsprotokolle für jeden Menschen auf diesem Planeten müssen so angepasst werden, dass sie die Dekontaminierung durch sich selbst verbreitende Nanotechnologie und synthetische Biologie einschließen.

Das gesamte 84-seitige Dokument kann hier abgerufen werden:

Nationale Nanotechnologie-Initiative