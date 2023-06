Marburg – Völkermord oder Nichts?

„Etwas zu bedenken: Wenn die Geimpften im Winter zu fallen beginnen, würden die Symptome dem Marburg-Virus sehr ähnlich sein. Man könnte diese Todeswelle sehr leicht diesem seltenen, Ebola-ähnlichen Virus zuschreiben und die Leute dazu verleiten, nicht die Geimpften selbst zu beschuldigen.“ Rosie’s Tactical Sandbag @DarnelSugarfoo

Marburg ist ein hämorrhagisches Fieber, an dem die meisten der Infizierten sterben. Glücklicherweise ist in den Vereinigten Staaten noch nie jemand an Marburg gestorben, noch hat sich jemals ein Amerikaner mit dieser Krankheit infiziert. Der Grund dafür ist nicht schwer zu verstehen. Das Virus ist in Afrika beheimatet und wird über Affen und Fledermäuse, die in diesem Gebiet leben, auf den Menschen übertragen. Mit anderen Worten: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Amerikaner an Marburg erkranken oder daran sterben könnten. Dennoch hat das Gesundheitsministerium (HHS) im Dezember 2020 eine „Notice of Declaration“ herausgegeben, in der es Folgendes feststellt:

„Die wiederkehrenden, aber unvorhersehbaren und variablen Ausbrüche der Marburg-Krankheit und das Übertragungsprofil machen Marburgviren zu einer Bedrohung für die öffentliche Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung, die Wachsamkeit und eine kontinuierliche Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen erfordert. Ähnlich wie bei Ausbrüchen des Ebola-Virus wurde festgestellt, dass das Marburgvirus das Potenzial hat, eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit der USA darzustellen.“ Bekanntmachung der Erklärung

Das ist einfach falsch. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Amerikaner gefährdet sind, sich mit Marburg anzustecken oder daran zu sterben. Es hat keine Ausbrüche in den USA gegeben und es gibt keinen Beweis dafür, dass es in Zukunft welche geben wird. Warum also sollte das Gesundheitsministerium die Öffentlichkeit in einer Angelegenheit von solcher Bedeutung täuschen? Das ist hier die Frage?

Um herauszufinden, warum das HHS seine „Erklärung“ abgegeben hat, müssen wir uns die Erklärung selbst ansehen, die im Federal Register unter dem Titel „Notice of Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Countermeasures Against Marburgvirus and/or Marburg Disease“ zu finden ist.

Das Dokument ist recht lang und in einer juristischen Sprache verfasst, die für viele schwer zu lesen sein dürfte. Dennoch sind wir der Meinung, dass es die Zeit und die Mühe wert ist. Sie werden feststellen, dass das HHS die rechtliche und vertragliche Infrastruktur geschaffen hat, die für die Herstellung weiterer experimenteller Impfstoffe erforderlich ist. Genau darum geht es hier. Das HHS hat unhaltbare Behauptungen über Marburg aufgestellt, um eine Krise der öffentlichen Gesundheit zu fabrizieren, die als grünes Licht für weitere Impfstoffe dienen soll. Wie immer ist für die Umsetzung einer Agenda eine gehörige Portion Panikmache erforderlich, was hier sicherlich der Fall ist. Hier ist mehr aus der Bekanntmachung der Erklärung:

Die Marburg-Krankheit ist eine hochvirulente Krankheit, die hämorrhagisches Fieber verursacht, mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 88 Prozent. Der Mensch kann sich mit Marburgviren infizieren, aber es ist weitgehend unbekannt, wie das Marburgvirus von seinem tierischen Wirt auf den Menschen übertragen wird…. Nach dem anfänglichen Übergang des Virus vom Wirtstier auf den Menschen kann die Übertragung durch Kontakt von Mensch zu Mensch erfolgen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: Direkter Kontakt mit Tröpfchen von Körperflüssigkeiten infizierter Personen oder Kontakt mit Geräten und anderen Gegenständen, die mit infektiösem Blut oder Gewebe kontaminiert sind. Das Virus kann sich zwischen Menschen in enger Umgebung und durch direkten Kontakt verbreiten. Bekanntmachung der Erklärung

Zur Frage der „Übertragung“: Es wäre interessant zu wissen, wie viele Menschen glauben, dass Marburg vom Tier auf den Menschen übertragen wurde (wie oben angegeben) oder davon ausgehen, dass diese seltsamen Erreger tatsächlich aus einem der etwa 300 Biowaffenlabors von Onkel Sam auf der ganzen Welt stammen? Hier ist mehr aus der Erklärung:

Erklärung zur Übernahme der Kosten für Gegenmaßnahmen gegen das Marburgvirus und/oder die Marburg-Krankheit durch das Gesetz über die öffentliche Bereitschaft und die Notfallvorsorge (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) Ich habe festgestellt, dass die Marburg-Krankheit und die Marburg-Viren ein glaubwürdiges Risiko darstellen, so dass die Marburg-Krankheit oder die Marburg-Viren in der Zukunft einen Notfall für die öffentliche Gesundheit darstellen können….. Ich habe geprüft, ob es wünschenswert ist, den Entwurf, die Entwicklung, die klinische Erprobung oder Untersuchung, die Herstellung, die Kennzeichnung, den Vertrieb, die Formulierung, die Verpackung, das Marketing, die Verkaufsförderung, den Verkauf, den Kauf, die Spende, die Abgabe, die Verschreibung, die Verabreichung, die Lizenzierung und die Verwendung der erfassten Gegenmaßnahmen zu fördern. Ich empfehle unter den in dieser Erklärung genannten Bedingungen die Herstellung, Prüfung, Entwicklung, Verteilung, Verabreichung und Verwendung der erfassten Gegenmaßnahmen. Bekanntmachung der Erklärung

Können Sie erkennen, wie falsch das ist? Der Gesundheitsminister benutzt einen vorgetäuschten öffentlichen Gesundheitsnotstand, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit er seinen Freunden in der Pharmabranche Milliarden von Dollar zukommen lassen kann. Tatsache ist jedoch, dass Marburg keine glaubwürdige Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellt, nicht einmal annähernd. Wie kann man einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausrufen, wenn niemand an der Krankheit erkrankt ist? Das ist lächerlich. Warum also tut der Minister das? Es ist offensichtlich, dass die Juristen der Regierung viel Zeit und Energie darauf verwendet haben, den rechtlichen und vertraglichen Rahmen für diese Operation zu schaffen, aber warum? Was ist das Ziel?

Das Ziel ist in dem obigen Zitat versteckt: „Ich habe erwogen, ob es wünschenswert ist, die … Entwicklung … von abgedeckten Gegenmaßnahmen zu fördern.“ Bei diesen „Gegenmaßnahmen“ handelt es sich in Wirklichkeit um Impfstoffe. Der HHS-Sekretär fordert eine weitere Runde experimenteller Impfstoffe, um auf eine Pandemie zu reagieren, die noch nicht eingetreten ist. Und angesichts der Tatsache, dass seit der ursprünglichen Erklärung des HHS drei Jahre vergangen sind, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass ein Marburg-Impfstoff bereits entwickelt und in einem abgelegenen Lager im Besitz der großen Pharmaunternehmen gelagert wurde. Wir können das nicht nachprüfen, halten es aber – nach den Erfahrungen der Vergangenheit – für mehr als wahrscheinlich. Hier ein weiteres Zitat aus dem Text, das den Punkt unterstreicht, den wir zu machen versuchen:

„Abgedeckte Gegenmaßnahmen sind jedes antivirale Medikament, jedes andere Arzneimittel, jedes biologische Präparat, jedes Diagnostikum, jedes andere Gerät oder jeder Impfstoff, die zur Behandlung, Diagnose, Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Marburger Krankheit eingesetzt werden…“ Bekanntmachung der Erklärung

Hier steht es schwarz auf weiß: Impfstoffe. Das hat nichts mit einer vorgetäuschten Marburg-Pandemie zu tun. Das Gesundheitsministerium legt den Grundstein für eine weitere Runde von Injektionen. Und so wie es aussieht, könnten sie ihrem Ziel sehr nahe sein. Sehen Sie sich das an:

Entwicklung eines Marburg-Impfstoffs „Eine kürzlich in der Zeitschrift The Lancet veröffentlichte Arbeit zeigt, dass ein experimenteller Impfstoff gegen das Marburg-Virus (MARV) sicher war und in einer kleinen, erstmals am Menschen durchgeführten klinischen Studie eine Immunreaktion hervorrief. Der Impfstoff, der von Forschern des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das zu den National Institutes of Health gehört, entwickelt wurde, könnte eines Tages ein wichtiges Instrument sein, um auf Ausbrüche des Marburg-Virus zu reagieren …. Der Prüfimpfstoff scheint eine starke, lang anhaltende Immunität gegen das MARV-Glykoprotein hervorzurufen: 95 % der Studienteilnehmer wiesen nach der Impfung eine robuste Antikörperreaktion auf, und 70 % behielten diese Reaktion mehr als 48 Wochen lang bei. …Wenn weitere Daten die vielversprechenden Ergebnisse der Phase-1-Studie bestätigen, könnte der cAd3-Marburg-Virus-Impfstoff eines Tages bei Notfallmaßnahmen gegen MARV-Ausbrüche eingesetzt werden.“ „Marburg-Impfstoff zeigt vielversprechende Ergebnisse in der ersten Studie am Menschen„, National Institute of Health

Nun, das hat nicht lange gedauert, oder? Eine kleine Änderung hier und da und schon haben wir einen neuen Impfstoff. Sind Sie überrascht?

Das sollten Sie nicht sein. Leider muss jeder Fortschritt in der Forschung und Entwicklung mit einer gesunden Portion Realitätssinn abgemildert werden, denn jeder Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit würde wieder einmal ordnungsgemäße Tests, klinische Versuche und die traditionelle behördliche Aufsicht ausschließen. Dessen können wir uns absolut sicher sein. Wir können auch sicher sein, dass jedes neue System experimenteller Impfstoffe der Öffentlichkeit aufgezwungen wird, ob sie es will oder nicht. Auch der Missbrauch der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EAU) sorgt dafür, dass die Einnahme neuer Medikamente von nun an bestenfalls ein Glücksspiel sein wird. Erwarten Sie keine Sicherheitsgarantien, denn die wird es nicht geben.

Wussten Sie, dass Forscher bereits einen PCR-Test für Marburg erfunden haben? Ja, das stimmt. Dies ist von der CDC-Website, aktualisiert am 19. April 2023:

„Antigen-Capture-Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA), Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und IgM-Capture-ELISA können verwendet werden, um einen Fall von MVD innerhalb weniger Tage nach Auftreten der Symptome zu bestätigen. …. Der IgG-Capture-ELISA eignet sich für die Untersuchung von Personen in einem späteren Krankheitsstadium oder nach der Genesung. Bei verstorbenen Patienten können Immunhistochemie, Virusisolierung oder PCR von Blut- oder Gewebeproben zur retrospektiven Diagnose von MVD verwendet werden.“ (CDC-Website)

Es wurde also mit großem Aufwand ein PCR-Test für eine Krankheit entwickelt, an der weltweit nur eine Handvoll Menschen gestorben sind und für die es keinen unmittelbaren, dringenden Bedarf gibt. Ergibt das einen Sinn für Sie?

Wussten Sie etwas davon? Wussten Sie, dass das Gesundheitsministerium ein seltenes hämorrhagisches Fieber namens Marburg als „Notfall für die öffentliche Gesundheit“ eingestuft hat, der enorme Ressourcen für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen erfordert? Wussten Sie, dass all diese rechtlichen und operativen Bedingungen vor 3 Jahren im Jahr 2020 eingeführt wurden? Wussten Sie, dass das Gesundheitsministerium Arzneimittelherstellern pauschale Immunität für die Herstellung experimenteller Impfstoffe gegen Krankheiten gewährt hat, an denen noch kein einziger Amerikaner erkrankt ist? Wussten Sie, dass die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Marburg-Virus in vollem Gange ist und dass bereits ein PCR-Test erfunden wurde?

Das alles ist sehr seltsam, und es gibt noch mehr, wie diese bizarre Antwort von Bill Gates auf die Aussicht auf eine weitere Pandemie. Sehen Sie es sich an:

Bill Gates: „Wir müssen uns auf die nächste (Pandemie) vorbereiten. Ich würde sagen, dass wir dieses Mal die Aufmerksamkeit auf uns ziehen werden.„

Warum ist Bill Gates so zuversichtlich, dass es eine weitere Pandemie geben wird, und warum das Grinsen? Weiß Gates etwas, was wir nicht wissen?

Und warum hat Gates‘ GAVI Alliance am 22. April 2021 einen Artikel mit dem Titel „The Next Pandemic: Marburg?“

Wusste Gates, dass nur vier Monate nach der Veröffentlichung des Artikels ein Marburg-Ausbruch in Äquatorialguinea (35 Todesopfer) und kurz darauf ein Ausbruch in Tansania (6 Todesopfer) stattfinden würde? Das ist doch ein ziemlicher Zufall, oder? Hier ist der Bericht der WHO Afrika:

Die Gesundheitsbehörden in Guinea haben heute einen Fall von Marburg-Virus-Erkrankung in der südlichen Präfektur Gueckedou bestätigt. Dies ist das erste Mal, dass das Marburg-Virus, eine hoch ansteckende Krankheit, die hämorrhagisches Fieber verursacht, in dem Land und in Westafrika nachgewiesen wurde. …. „Wir begrüßen die Wachsamkeit und die raschen Ermittlungsmaßnahmen des Gesundheitspersonals in Guinea. Da sich das Marburg-Virus weit ausbreiten kann, müssen wir ihm Einhalt gebieten“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika… Ein erstes Team von 10 WHO-Experten, darunter Epidemiologen und Sozialanthropologen, ist vor Ort, um den Fall zu untersuchen und die nationalen Gesundheitsbehörden bei der raschen Verstärkung der Notfallmaßnahmen zu unterstützen, einschließlich Risikobewertung, Krankheitsüberwachung, Mobilisierung der Bevölkerung, Tests, klinischer Versorgung, Infektionsprävention sowie logistischer Unterstützung. Auch die grenzüberschreitende Überwachung wird verstärkt, um etwaige Fälle schnell zu erkennen, und die Nachbarländer werden in Alarmbereitschaft versetzt. Westafrikas erster Fall des Marburg-Virus in Guinea bestätigt, WHO

„Hochgradig ansteckend“? Marburg ist nicht hochansteckend. Die meisten Marburg-Ausbrüche betreffen weniger als 30 Menschen. Warum lügt die WHO in diesem Punkt? Hier ist mehr von CNN:

Marburg ist ein seltenes, aber höchst tödliches virales Fieber, das unkontrollierte Blutungen verursacht, ähnlich wie Ebola…. Es kann durch Kontakt mit dem Blut und anderen Körperflüssigkeiten einer infizierten Person oder durch Flüssigkeiten von infizierten Tieren übertragen werden. Es verbreitet sich nicht über die Luft wie das Virus, das Covid-19… Das Marburg-Virus ist nicht ansteckend, bis Symptome auftreten. Diese können Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Symptome und ungeklärte Blutungen umfassen… Ende März gab das tansanische Gesundheitsministerium einen Ausbruch der Krankheit im Nordwesten des Landes bekannt. Bis zum 5. April gab es acht laborbestätigte Fälle, von denen fünf Menschen gestorben sind. Nach Angaben der CDC gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Ausbrüche miteinander zusammenhängen. Die meisten Experten sind sich einig, dass es sich bei diesen Fällen um zwei unabhängige Übertragungen von Tieren auf Menschen handelt… Vermeiden Sie den Kontakt mit Flughunden und Primaten in Gebieten, in denen es Ausbrüche gibt, da beide Tiere als Überträger des Virus bekannt sind.“ „CDC warnt Ärzte vor dem Marburg-Virus bei Ausbrüchen in zwei afrikanischen Ländern“, CNN

Damit ich das richtig verstehe: Ein extrem seltenes hämorrhagisches Fieber bricht an zwei verschiedenen Orten im Abstand von nur einem Monat aus, aber uns wird versichert, dass es von einer „Flughund oder einem Primaten“ übertragen wurde?

Ist das so? Ist es nicht genauso wahrscheinlich, dass die Menschen im Rahmen eines biologischen Experiments infiziert wurden, das von Regierungen durchgeführt wurde, die sich regelmäßig mit dieser Art von Aktivitäten befassen? (Raten Sie mal, wer?)

Einige Leser fragen sich vielleicht, ob es einen operativen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Pandemie und dem Marburg-Phänomen gibt, das gerade erst in Gang kommt.

Wir glauben ja, aber bevor wir diese Verbindung herstellen, wollen wir einige neue Informationen darüber liefern, wer während der Covid-Pandemie tatsächlich die Fäden in der Hand hatte und wie deren Beteiligung dafür sorgte, dass die Impfstoffe weder sicher noch wirksam sein würden. Hier ist ein Auszug aus einem Interview mit der ehemaligen pharmazeutischen Führungskraft und Unternehmerin, Sasha Latypova:

SASHA LATYPOVA PhD: Die Operation Warp Speed steht unter der Leitung des Verteidigungsministeriums

Ich recherchiere unerwünschte Ereignisse und Todesfälle, die auf den Impfstoff zurückzuführen sind, anhand der Chargennummern des Herstellers (auf dem Fläschchen). Also habe ich versucht, herauszufinden, warum das auf der ganzen Welt passiert, ohne dass jemand von den Behörden dies stoppt und das Produkt zurückruft, wie es eigentlich vorgesehen ist. So habe ich die tiefe Korruption bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt aufgedeckt… Jetzt arbeite ich mit Rechtswissenschaftlern zusammen, um die Korruption aufzudecken und herauszufinden, wie dies mit dem Verteidigungsministerium zusammenhängt, und wie sie diese Produkte in Auftrag gegeben haben, und wir untersuchen Gesetze, die vom Kongress verabschiedet wurden, um diese tiefe Korruption zu ermöglichen…… Dies ist eine viel tiefere und bösartigere Korruption, denn – wie Sie sehen können – folgen sie alle auf der ganzen Welt dem gleichen Drehbuch … die gleichen Aufsichtsbehörden handeln auf die gleiche Weise Wir haben festgestellt, dass es in den USA begann. Es gibt in den USA eine Reihe von Gesetzen, die lange vor Covid eingeführt wurden, um den geheimen Kauf von pharmazeutischen Produkten durch das Verteidigungsministerium zu ermöglichen, die als Prototypen und Gegenmaßnahmen bezeichnet werden; sie werden in eine eigene rechtliche Kategorie eingeordnet, die nicht wie Pharmazeutika reguliert wird, aber dann der Öffentlichkeit – durch die Medien und die orchestrierte Unterdrückung der freien Meinungsäußerung – vorgegaukelt, dass es sich um ein Gesundheitsereignis handelt und dass dies die Pharmazeutika sind, die auf das Gesundheitsereignis reagieren. In Wirklichkeit kaufte das Verteidigungsministerium Prototypen von einer Reihe von Rüstungsunternehmen und setzte sie in der Öffentlichkeit ein. „In den Dokumenten, die ich gelesen habe, wird das ziemlich offen dargestellt. Die Operation Warp Speed steht unter der Leitung des Verteidigungsministeriums…. Vieles von dem Material, das ich der Öffentlichkeit präsentiere, stammt also aus ihrem eigenen Material (DOD). Sie sagen die Wahrheit. Man muss die Worte nur genau lesen.“ Sasha Latypova Interview, Rumble

Laut Latypova beginnt alles mit dem Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium überwachte die Operation im Gesundheitsministerium und das Verteidigungsministerium lieferte „Prototypen“ an die Pharmaunternehmen, um genügend Impfstoffe herzustellen, damit jeder im Land geimpft werden konnte. Unterm Strich: Die Impfstoffe sind nicht wirklich die Erfindung der großen Pharmaunternehmen, wie die meisten Leute denken. Big Pharma ist lediglich ein Auftragnehmer, der Millionen von Injektionen eines Prototyps herstellt, der von Auftragnehmern des Pentagon entwickelt wurde. Dies zeigt uns, dass die Regierung und ihre Verbündeten bei den Pharmakonzernen nicht auf eine Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagierten, sondern als Katalysator für eine umfangreiche Militäroperation gegen das amerikanische Volk fungierten.

Hier ist mehr von einer Präsentation, die Latypova vor zwei Monaten gehalten hat. Dies ist aus Verträgen des Verteidigungsministeriums:

Die Verwendung von EAU (Emergency Use Authorization) Gegenmaßnahmen ist KEINE klinische Prüfung“… Das bedeutet, dass, wenn eine Gegenmaßnahme kein klinisches Prüfprodukt ist, keine pharmazeutischen Vorschriften für diese Produkte gelten. Dies ist also die Lüge, die unsere Regierung unserem Volk und der Welt erzählt hat: Sie behaupteten, es handele sich um ein Gesundheitsereignis, sie behaupteten, sie würden pharmazeutische Produkte nach „guten Herstellungsstandards“ herstellen, obwohl sie wussten, dass für diese Gegenmaßnahmen keine pharmazeutischen Vorschriften gelten und Gegenmaßnahmen alles bedeuten können…. In den USA wurden wir von der Regierung darüber belogen, dass es sich um ein Gesundheitsereignis handelt… Sie sagten uns, es handele sich um eine globale Pandemie, aber sie organisierten die Reaktion, als ob es sich um einen Krieg handelte. In den USA wurde der Nationale Sicherheitsrat mit der Reaktion auf Covid beauftragt. Dem Nationalen Sicherheitsrat, der den Präsidenten berät, gehören Vertreter der Geheimdienste und der Verteidigung an, aber niemand aus dem Gesundheitswesen. …. Der leitende Beamte (für die Pandemiebekämpfung) ist der Verteidigungsminister…. Sie leiten die ganze Sache. Das Gesundheitsministerium ist der leitende wissenschaftliche Berater. …Die gesamte oberste Exekutivstruktur (organisatorisch) besteht aus der Regierung, dem Nationalen Sicherheitsrat, dem Verteidigungsministerium, BARDA usw., und sie tun alles, was normalerweise die Pharmaunternehmen tun, wie Sicherheitsüberwachung, klinische Versuche usw. Aber hier tut die Regierung alles für sie… sie stellen sogar ihre eigenen Auftragnehmer ein, um ihre klinischen Versuche durchzuführen. …Sie arbeiten mit dem Kongress zusammen. Sie haben sogar das Büro des General Counsel, also das Justizministerium, das sie verteidigt. …Sie können sehen, dass die Pharmaunternehmen eine dritte Ebene tiefer stehen. Sie haben nicht das Sagen, aber sie erhalten eine enorme Geldsumme, damit sie den Mund halten und Befehle befolgen. …Aber die gesamte Operation wird vom Verteidigungsministerium und der US-Regierung geleitet. … Meine Frage lautet also: Wer stellt diese Injektionen wirklich her? Nun, in der gleichen Präsentation (über) Operation Warp Speed und BARDA prahlten mit ihrem ‚Impfstoffportfolio‘. (Latypova zeigt auf dem Bildschirm eine Liste von Impfstoffherstellern, die mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Dies sind keine Namen, die dem amerikanischen Volk bekannt sind….. Laut Latypova stellen Pfizer und Moderna nur eine „Demo“ (Demonstration) des Impfstoffs her. Das eigentliche Produkt wird als unregulierte „Gegenmaßnahme“ von zwielichtigen Auftragnehmern hergestellt, die für das Verteidigungsministerium arbeiten. Hinweis: Latypovas Folien stammen alle aus Regierungsdokumenten. Nichts hier ist „erfunden“. Latypova durchkämmte über 400 DOD-Verträge, um diese Informationen zu finden). Laut DOD-Dokumenten hat das Verteidigungsministerium auch keine „Impfstoffe“ bestellt, sondern „Prototypen“ (Minute 19:35), die in Regierungsverträgen als „neuartige Anwendung kommerzieller Technologien für Verteidigungszwecke“ bezeichnet werden. Sasha Latypova PhD. M.Sc. NSA Team Enigma: COVID-19 Countermeasures: Beweise für die Schädigungsabsicht, Rumble

Noch einmal: Die vertragliche Verpflichtung der Pharmaunternehmen besteht nicht darin, einen gründlich getesteten, sicheren und wirksamen Impfstoff zu liefern, der das Risiko schwerer Verletzungen durch Covid-19 verringert. Nein. Was das Verteidigungsministerium vertraglich verlangt, ist die „Demonstration der Impfstoffherstellung in großem Maßstab“ für den von ihnen entwickelten Prototyp. Dies ist der Kostenvoranschlag des Vertrags:

Umfang: Während die präklinischen, klinischen und chemischen/Herstellungs-/Kontroll-Aktivitäten im Abschnitt „Hintergrund“ in der Leistungsbeschreibung beschrieben werden, erkennen die Parteien an und stimmen zu, dass solche Aktivitäten, die nicht mit der groß angelegten Herstellungsdemonstration in Zusammenhang stehen, nicht in den Rahmen dieses Prototyp-Projekts fallen, da Pfizer und BioNTech diese Aktivitäten ohne staatliche Mittel finanziert haben und weiterhin finanzieren werden.“

Das bedeutet, dass klinische Versuche und andere Vorschriften gemäß der Vereinbarung mit dem Verteidigungsministerium nicht erforderlich sind. Das Verteidigungsministerium hat nicht angeordnet, dass die Gegenmaßnahmen „vorschriftenkonform“ sein müssen. Es hat die Herstellung eines von der Regierung entworfenen Prototyps in großem Maßstab angeordnet.

Die Frage der „Prototypen“ trifft den Kern der Sache, insbesondere was den Inhalt des Impfstoffs betrifft, der bis heute ein großes Geheimnis bleibt. Verlangte das Verteidigungsministerium, dass die mRNA-Technologie als einzige Plattform verwendet werden sollte? Wurde vorgeschrieben, dass das toxische Spike-Protein in Lipid-Nanopartikeln eingeschlossen sein muss?

Wir kennen die Antworten auf diese Fragen immer noch nicht, und jetzt haben wir eine weitere: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Covid-19-Massenimpfkampagne und der „Notice of Declaration“ des HHS für „Countermeasures Against… Marburg Disease“? Gibt es da einen Zusammenhang? Ist Marburg Phase 2 der gleichen militärisch geführten Operation?

Anstatt diese Frage zu beantworten, sollten wir uns lieber mit den Motiven hinter diesen massiven Impfkampagnen befassen. Welches Ziel wird mit der Verabreichung experimenteller Impfstoffe an Milliarden von Menschen verfolgt, die nicht denselben strengen Tests unterzogen wurden wie frühere Impfstoffe?

Latypova glaubt, dass das Ziel die Entvölkerung ist. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Diskussion, die sie im Mai mit Steve Kirsch führte:

Steve Kirsch- Lassen Sie uns über die Motivation sprechen. Wer tut das und warum? …. Denken Sie, es ist Bill Gates, das Verteidigungsministerium, die Kommunistische Partei Chinas…. Sacha Latypova- Die Drahtzieher dahinter sind Privatpersonen. Es ist nicht die Regierung, es sind private Interessen, die das vorantreiben… Letztendlich läuft es auf Einzelpersonen und Familien hinaus, die sich als Eigentümer der Welt sehen, und sie denken, dass wir ihre Ressourcen nutzen und es weniger von uns geben sollte. Diese Überzeugung war übrigens nie ein Geheimnis und wurde in verschiedenen Dokumenten und öffentlichen Präsentationen der UN und des WEF (World Economic Forum) und anderer globalistischer Organisationen dargelegt. Steve Kirsch- Ist Bill Gates also einer von ihnen? Sacha Latypova- Ja, Bill Gates ist definitiv einer von ihnen … Er ist finanziell stark an all dem beteiligt…. Steve Kirsch- Ich habe die Netflix-Dokumentation über Bill Gates gesehen und er verschlingt Informationen, er ist sehr klug und weiß viel über viele Themen. Er ist an einer Reihe von humanitären Projekten auf der ganzen Welt beteiligt… Warum also sollte ein Mann, der sich für die Entwicklung besserer sanitärer Einrichtungen für benachteiligte Länder interessiert, Menschen töten wollen? Sacha Latypova- Er engagiert sich sehr für die Entvölkerung… Diese Leute engagieren sich, weil sie der Welt als Philanthropen oder Retter präsentiert werden wollen. Niemand wird auf die Straße gehen und sagen: „Ich werde versuchen, alle Menschen auf diesem Planeten zu töten.“ Sie engagieren PR-Firmen, um der Öffentlichkeit ein Image zu vermitteln…. Bill und Melinda Gates sind über Moderna und BioNTech Großinvestoren in diese Impfstoffe…. Steve Kirsch- Übrigens hat er nie gesagt: „Lasst euch nicht impfen, ich habe mich geirrt.“ Das hat er nie gesagt. Sacha Latypova- Ganz genau. Ein Mann, der brillant ist, kann also keine Daten lesen? (Sarkasmus) Steve Kirsch- Okay, ich gebe hier also meine Meinung wieder, aber ich finde es einfach seltsam, dass jemand, der so viel Gutes tut, daran interessiert sein könnte, die Welt zu entvölkern. Und die Sache ist die: Bill ist ein wirklich sehr kluger Mann, der Zugang zu vielen Ressourcen hat. Es gibt einfachere Wege, die Welt viel schneller zu entvölkern als einen Impfstoff, der nur einen von tausend Menschen tötet. Dieser Impfstoff ist sehr ineffizient, was seine Tötungsrate angeht. Mit 13 Milliarden Dosen weltweit haben Sie also nur 13 Millionen Menschen getötet. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn er wirklich entvölkern will. Warum sollte er einen Impfstoff verwenden, der so langsam wirkt, dass er weiß, dass er erwischt und gestoppt werden wird…. Wenn er die Bevölkerung entvölkern wollte, würde er etwas viel Aggressiveres tun, das Massen von Menschen so schnell töten würde, dass man sich nicht dagegen wehren könnte. Genau das würde ich tun, wenn ich diese „böse“ Person wäre, die dahinter steckt, also frage ich mich: Ergibt das einen Sinn? Sacha Latypova- Was wäre also der Mechanismus, um Menschen in großer Zahl zu töten, wenn Sie es selbst tun würden? Steve Kirsch- Ich weiß es nicht, ich habe mich nie damit beschäftigt. Sacha Latypova- Nun, das ist das Problem…. Konventionelle Waffen können mehr Menschen schneller töten, aber es gibt keine Viren, die sowohl tödlich als auch übertragbar sind. Das ist ein Science-Fiction-Mythos. Das ist also vom Tisch. Diese Leute sind also Eugeniker. Bill Gates ist ein bekennender Eugeniker, aber es gibt noch viele andere in seinem Club. Sie glauben, dass sie die Weltbevölkerung kontrollieren können, was in einer ganzen Reihe von UN-Dokumenten zum Ausdruck kommt, die auch die USA unterzeichnet haben. … Sie glauben also, dass sie die Weltbevölkerung kontrollieren können, aber sie wollen nicht, dass dies offen und gewaltsam geschieht, denn das erzeugt sofortigen Widerstand und die Menschen werden ihnen nicht vertrauen. Also haben sie diesen Mechanismus entwickelt, der…. und dies ist nur Runde 1… Sie sind damit noch nicht fertig. Und sie benutzen auch verschiedene Vektoren (Lebensmittel). Das ist also der Mechanismus, mit dem sie die öffentliche Gesundheit gegen die Menschen wenden und sie zur Waffe machen. … Es handelt sich nicht um eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, sondern um eine eugenische Maßnahme, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu kontrollieren und die Überlebenden zu kontrollieren und zu terrorisieren. Die Tötung durch die Impfstoffe ist zwar nicht sehr hoch, aber sie sterilisiert auch – sie verringert die Geburtenrate -, so dass die Wirkung im Laufe der Zeit viel größer ist, als sie sofort sichtbar wäre. … Jetzt wird die mRNA-Technologie auf alle herkömmlichen Impfstoffe übertragen … Die nächste Runde wird die Grippeimpfung sein, RSV, Vieh … was das Mikrobiom des gesamten Ökosystems schädigen wird … Das sind zahlreiche Vektoren, die sie eingeführt haben, weil das ganze Ziel darin bestand, diese böse, giftige, äußerst gefährliche mRNA-Technologieplattform auf den Markt zu bringen, und das haben sie erreicht. Jetzt kann die FDA neue Versionen ohne jegliche Daten genehmigen. Nichts kann FOIA sein, weil es keine Daten geben wird. Wessen Militär hat Covid gemacht, Sasha Latypova und Steve Kirsch, Rumble

Latypova liefert eine rationale Erklärung für die Entvölkerungstheorie, die von den meisten Menschen als völliger Unsinn abgetan wird. Aber die Leute, die an diese Theorie glauben, haben nie behauptet, dass Millionen von Menschen nach der Injektion plötzlich tot umfallen würden. Was sie erwartet haben, ist im Wesentlichen das, was wir gesehen haben, nämlich einen allmählichen Anstieg der überzähligen Todesfälle, der die Weltbevölkerung auf einen stetigen Abwärtstrend bringt. Das ist das Ziel, und so funktioniert der Plan. Es ist klar, dass die verzögerte Wirkung des toxischen Spike-Proteins sowie die schädlichen Auswirkungen der Lipid-Nanopartikel auf die männliche und weibliche Fruchtbarkeit dafür sorgen werden, dass die Sterblichkeit steigt, während die Geburtenrate weiter sinkt. Die Entvölkerung ist ein Triumph für die milliardenschweren Eliten, die glauben, dass die Auswirkungen des Menschen auf Klima und Ressourcen rückgängig gemacht werden müssen. Sie betrachten ihr Handeln als moralisch lobenswert und letztlich als vorteilhaft für die Menschheit. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ob Marburg und insbesondere der geplante Marburg-Impfstoff diese Agenda weiter vorantreiben wird?

Wir glauben, dass dies der Fall sein wird, und wir sind der Meinung, dass Dr. Rashid A. Buttar – der am 18. Mai 2023 unerwartet verstorben ist – etwas auf dem Kasten hatte, als er sein umstrittenes Video „Millionen werden betroffen sein“ veröffentlichte, in dem er die Wirkungsweise von Marburg erklärt. Natürlich wurden Buttars Prognosen als Verschwörungstheorien kritisiert, aber angesichts der Millionen von Menschen, die sich seine Videos angesehen haben, ist es klar, dass viele Menschen seinen Aussagen vertrauen. Was er sagt, ist, einfach ausgedrückt, dass der Covid-19-Impfstoff ein Hydrogel enthält, das einen zeitlich begrenzten Erreger (Marburg) freisetzt, der viele der Geimpften töten wird.

DR RASHID A BUTTAR; Wahrsager oder Spinner?

Dies ist die Warnung, die Buttar in den Wochen vor seinem Tod auf seinem Rumble-Kanal aussprach. Nach Angaben des Doktors enthalten die modifizierten mRNA-Impfstoffe Komponenten, die wie „Schläferzellen“ wirken, die solange schlummern, bis ein Katalysator ihre giftige Ladung freisetzt. Hier ist ein Zitat aus einem kürzlich geführten Interview:

Die Leute fragen mich, ob es eine zweite Welle geben wird, und ich sage: „Natürlich wird es eine zweite Welle geben, aber sie wird nicht durch das Virus verursacht, sondern durch die Impfstoffverletzung…… Es gibt Dinge im Impfstoff, die so konzipiert sind, dass sie eine schädliche Wirkung hervorrufen, wenn sie eine schädliche Wirkung hervorrufen wollen… (Es ist) wie eine ‚Schläferzelle‘ in Ihrem Körper… die durch ein Signal oder eine Chemikalie oder (etwas anderes) ausgelöst werden kann, das die Schläferzelle aktivieren kann. Einer der drei (in der Schläferzelle) enthaltenen Erreger ist Marburg, der ein hämorrhagisches Fieber hervorruft … das laut Google eine Sterblichkeitsrate von 88 % hat, was bedeutet, dass 88 von 100 Menschen, die daran erkranken, sterben…. Sobald die Marburger Nutzlast freigesetzt wird, werden Millionen von Menschen sterben… Ich gehe davon aus, dass dies irgendwann in diesem Jahr geschehen wird. …Es gibt eine Ladung von Krankheitserregern, die in den Körper eingeschleust wurden, wie eine Schläferzelle, die darauf wartet, durch einen elektromagnetischen Impuls ausgelöst zu werden… das wird das Hydrogel veranlassen, die Ladung freizusetzen (die von geimpften Menschen getragen wird), was den sicheren Tod bedeutet… Dr. Rashid Buttar, Millionen werden betroffen sein, Rumble

Dr. Buttar rechnet mit einem globalen Völkermord, der katastrophaler ist als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Leider habe ich keine Möglichkeit zu überprüfen, ob er Recht hat oder nicht. Daher kann ich mich zu Buttars Schlussfolgerungen nicht äußern, aber ich denke, sie sind es dennoch wert, in Betracht gezogen zu werden.