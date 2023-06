Globale Nachrichten: BRICS sprengt die NWO

Robert Malone

Ist die EU so stark, wie die Mainstream-Medien glauben machen?

Was ist BRICS?

BRICS ist ein Akronym für fünf regionale Volkswirtschaften: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die ersten vier wurden 2001 von dem Goldman-Sachs-Ökonomen Jim O’Neill als „BRIC“ (oder „die BRICs“) zusammengefasst, der den Begriff prägte, um schnell wachsende Volkswirtschaften zu beschreiben, die gemeinsam die Weltwirtschaft bis 2050 dominieren würden; Südafrika kam 2010 hinzu. Die BRICS haben zusammen eine Fläche von 39.746.220 km2 (15.346.100 sq mi) und eine geschätzte Gesamtbevölkerung von etwa 3,21 Milliarden Menschen, was etwa 26,7 % der weltweiten Landfläche und 41,5 % der Weltbevölkerung entspricht. Brasilien, Russland, Indien und China gehören zu den zehn größten Ländern der Welt, gemessen an der Bevölkerung, der Fläche und dem Bruttoinlandsprodukt (KKP), und die drei letztgenannten gelten weithin als aktuelle oder aufstrebende Supermächte. Alle fünf Staaten sind Mitglieder der G20 und verfügen zusammen über ein nominales BIP von 28,06 Billionen US-Dollar (etwa 26,6 % des weltweiten Bruttosozialprodukts), ein Gesamt-BIP (KKP) von rund 56,65 Billionen US-Dollar (32,5 % des weltweiten BIP KKP) und geschätzte 4,46 Billionen US-Dollar an gemeinsamen Währungsreserven (Stand 2018). Die BRICS wurden ursprünglich gegründet, um Investitionsmöglichkeiten aufzuzeigen, und waren keine formelle zwischenstaatliche Organisation. Seit 2009 haben sie sich zunehmend zu einem geschlosseneren geopolitischen Block formiert, wobei ihre Regierungen jährlich zu offiziellen Gipfeltreffen zusammenkommen und ihre multilaterale Politik koordinieren; China war Gastgeber des jüngsten 14. BRICS-Gipfels am 24. Juli 2022. Die bilateralen Beziehungen zwischen den BRICS beruhen hauptsächlich auf Nichteinmischung, Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen. Die BRICS gelten als wichtigster geopolitischer Konkurrent des G7-Blocks der führenden fortgeschrittenen Volkswirtschaften und haben konkurrierende Initiativen wie die Neue Entwicklungsbank, das Contingent Reserve Arrangement, das BRICS-Zahlungssystem, die gemeinsame statistische Veröffentlichung der BRICS und die BRICS-Korbwährung angekündigt. Seit 2022 bemüht sich die Gruppe um eine Erweiterung der Mitgliedschaft, wobei mehrere Entwicklungsländer ihr Interesse an einem Beitritt bekundet haben (Wiki).

ICC, Putin und BRICS

Im März erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der ICC-Haftbefehl richtet sich sowohl gegen Präsident Putin als auch gegen Maria Lvova-Belova, die russische Kinderbeauftragte. Sie werden wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem illegalen Transport von Kindern aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine gesucht.

Es wird davon ausgegangen, dass dieser Haftbefehl sowohl Putins als auch Russlands politische Stabilität bedroht, da er nun nicht mehr von Angesicht zu Angesicht mit führenden Politikern der Welt verhandeln kann, da er ein rechtliches Hindernis für Reisen außerhalb Russlands geschaffen hat.

BRICS im Jahr 2023

China bietet Südafrika Hilfe bei der Sicherheit des BRICS-Gipfels an, während gegen den möglichen Teilnehmer Putin Haftbefehl erlassen wurde

South China Morning Post, 9. Juni, 2023

Als Unterzeichner des Internationalen Strafgerichtshofs wäre Südafrika verpflichtet, den Haftbefehl (gegen Putin) zu vollstrecken, hat jedoch den Teilnehmern diplomatische Immunität gewährt… Weder Russland noch Südafrika haben bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin am Gipfeltreffen der BRICS-Staats- und Regierungschefs vom 22. bis 24. August in Johannesburg teilnehmen wird, aber China erörtert bereits im Vorfeld des Treffens Sicherheitsvorkehrungen. Chinas oberster Polizeibeamter hat Südafrika zugesagt, dass Peking die Sicherheitsvorkehrungen für das BRICS-Gipfeltreffen im August verstärken wird, und zwar inmitten einer Kontroverse über die mögliche Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Polizeiminister Bheki Cele am Donnerstag in Peking erklärte der Minister für öffentliche Sicherheit, Wang Xiaohong, dass China bereit sei, mit Südafrika zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit des BRICS-Gipfels, der vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfindet, zu stärken.

Es ist davon die Rede, dass die Teile des Treffens in Johannesburg über Zoom abgehalten werden, aber es ist noch nichts entschieden oder zumindest der Presse mitgeteilt worden.

Die BRICS werden immer größer.

Die BRICS prüft derzeit die formellen BRICS-Beitrittsgesuche des Iran und Argentiniens. Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei haben ebenfalls einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt.

In diesem Monat haben Pakistan, Honduras, Venezuela und Argentinien ihr Interesse an einem BRICS-Beitritt bekundet oder einen solchen beantragt. Sie alle werden von wichtigen BRICS-Staaten unterstützt, so dass es fast sicher ist, dass sie letztendlich aufgenommen werden.

Es wird gemunkelt, dass auch andere Länder einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen

BRICS: Europäische Länder beantragen Mitgliedschaft in dem Block

The Watcher, 1. Juni 2023

Im Hinblick auf den jährlichen BRICS-Gipfel im August sagte der südafrikanische BRICS-Botschafter Anil Sooklal, dass europäische Länder die Mitgliedschaft in dem Block beantragt hätten. Am Rande des Treffens der Außenminister, das in den nächsten zwei Tagen in Südafrika stattfindet, wurde bekannt, dass Länder aus Europa, Lateinamerika und Asien offizielle Anträge gestellt haben. Die Erweiterung wird zweifellos ein wichtiges Gesprächsthema auf dem bevorstehenden Gipfel sein. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Blocks überraschenderweise die Aufmerksamkeit der europäischen Länder auf sich gezogen. Dies spricht für den weitreichenden Optimismus, den das weitere Wachstum der EU auslöst.

Neugierige wollen wissen, welche europäischen Länder den BRICS beitreten wollen (BRICS sagt nichts – noch nicht)? Die ehrliche Wahrheit ist, dass 23 europäische Länder nicht Teil der EU sind und 27 Länder sind es. Das bedeutet, dass 46 % aller europäischen Länder NICHT Teil der Europäischen Union sind. Obwohl die westlichen Medien gerne behaupten, die EU umfasse ganz Europa, sieht die Wahrheit ganz anders aus. Nachdem sich das Vereinigte Königreich von der EU getrennt hat, glauben viele, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis andere EU-Länder die EU verlassen. Eine Studie hat ergeben, dass die Mehrheit der Europäer glaubt, dass die EU innerhalb von zwanzig Jahren auseinanderfallen wird. So viel zu einer dauerhaften neuen Weltordnung!

Die Wahrheit ist, dass es bei den BRICS nicht mehr nur um Wirtschaft geht, sondern dass die Organisation schnell zu einer führenden Stimme in der Weltpolitik geworden ist. Manche vermuten, dass viele, wenn nicht sogar die meisten der Länder, die den BRICS angehören oder sich um eine Mitgliedschaft in den BRICS bewerben, die Hegemonie der USA, die Arroganz der Europäischen Union und die westliche Dominanz in der Geopolitik ablehnen. Die nach innen gerichtete Politik des Westens wirkt auf den Rest der Welt überholt.

„Die Probleme Europas sind die Probleme der Welt, aber die Probleme der Welt sind nicht die Probleme Europas“. Indischer Außenminister Subrahmanyam Jaishankar

Dies ist einer der Gründe, warum die BRICS-Koalition schnell wächst. Sie entwickelt sich zu etwas ganz anderem und wichtigerem, als man sich einst vorstellte, als Goldman den Begriff prägte. Jetzt sind die BRICS durch den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine und so viele finanzielle Fehltritte der USA, einschließlich des Missmanagements der weltweiten COVID-Krise, auf die Weltbühne katapultiert worden. Wird die Hybris der amerikanischen Verwicklung in den Ukraine-Krieg, die offenbar darauf abzielt, einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, endlich das Ende von pax-America bedeuten? Und damit auch ein Ende der westlichen Dominanz auf der Weltbühne?

Andere Nationen sind sich durchaus bewusst, dass die Hegemonie der USA und die Pax Americana langsam an Bedeutung verlieren. Der Beitritt zu den BRICS ist nicht nur eine Frage des „Grolls“ gegenüber dem Westen; führende Politiker in aller Welt sichern sich ab, indem sie den BRICS beitreten wollen. Es ist klar, dass die Vision einer neuen Weltordnung, die die Vereinten Nationen (UN) und ihre Verbündeten seit Jahrzehnten aufzubauen versuchen, fehlerhaft ist. Was kommt also als Nächstes? Ich denke, die meisten Länder erkennen den Wert, im Siegerteam zu sein. Es ist besser, ein Insider zu sein als ein Außenseiter, wenn das Chaos regiert. Man kann nur hoffen, dass die Hunde des Krieges während des Übergangs nicht losgelassen werden.

Die Existenz dieser Kräfte bedeutet, dass die BRICS weiter wachsen werden. Dieses Wachstum kann nur dazu beitragen, den westlichen Einfluss in der Welt zu verringern – eine neue Weltordnung ist tatsächlich im Entstehen begriffen. Nur nicht ganz die, die die USA, die EU (WEF?) und die UN im Sinn hatten…

Denn alles deutet darauf hin, dass am Ende des Sommers viel mehr Grün auf der Weltkarte zu sehen sein wird.