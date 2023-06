Die WHO wird das europäische Corona-Reisezertifikat mit dem Rest der Welt teilen. Die EU hat das digitale Zertifikat, das mit einem QR-Code funktioniert, während der „Corona-Pandemie“ eingeführt, um Reisen wieder möglich zu machen.

Die WHO will die Technologie des Reisepasses als Grundlage für ein „globales Gesundheitszertifizierungssystem“ nutzen. Der Pass solle ein „globales öffentliches Gut“ werden, sagte WHO-Chef Tedros letzte Woche auf einer Pressekonferenz. Er schwört, dass die Privatsphäre geschützt bleiben wird.

Der WHO-Direktor erklärt ausdrücklich, dass die neuen Gesundheitspässe in künftigen „Epidemien, Konflikten, der Klimakrise und anderen Notsituationen“ eingesetzt werden. Eine weitere „Verschwörungstheorie“, die Wirklichkeit wurde.

WHO director explicitly states that the new health passports will be used in future “epidemics, conflicts, the climate crisis, and other emergency situations.”



