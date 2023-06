Forbes 400-Liste mit 35 Milliardären aus der Gesundheitsbranche

Es steht außer Frage, dass die Gesundheitsbranche ein lukratives Geschäft sein kann. Die Führungskräfte von Big Pharma kassieren riesige Gehälter, Boni und Gehaltserhöhungen. Leider sind diese Gehälter oft nicht auf dynamische Innovationen zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Nutzung der Lobbymacht in Washington DC, um die Preise auf dem amerikanischen Markt für pharmazeutische Produkte kontinuierlich in die Höhe zu treiben.

Vergangenen Monat wurde berichtet, dass das Jahreseinkommen von Stephane Bancel, dem Chief Executive Officer (CEO) von Moderna, die 400-Millionen-Dollar-Marke erreicht hat. Außerdem erhielt er eine Gehaltserhöhung von 1,5 Millionen Dollar. Aber Big Pharma ist nicht der einzige Ort, an dem in der Medizinbranche das große Geld gemacht wird. Laut Insider Intelligence beliefen sich die Ausgaben für das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021 auf 18,3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA. Das BIP misst den Wert der in den Vereinigten Staaten produzierten Endprodukte und Dienstleistungen. Und die Branche wächst weiter. Es wird erwartet, dass die Gesundheitsausgaben in den USA bis 2028 6,2 Billionen Dollar erreichen werden. Dies ist nicht nur gut für die Branche, sondern auch für die Menschen, die Eigentümer von Gesundheitsunternehmen sind.

Forbes 400 umfasst Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen

Jedes Jahr veröffentlicht Forbes eine Liste mit den 400 reichsten Menschen der Welt. Unter diesen 400 Personen befinden sich 35 Milliardäre, die ihr Vermögen in der Gesundheitsbranche gemacht haben, und diese Liste wird wahrscheinlich noch wachsen.

Bis 2040 werden voraussichtlich 26 % des gesamten BIP für das Gesundheitswesen ausgegeben. Das sind Ausgaben in Höhe von 12 Billionen Dollar bis 2040. Die US-Gesundheitsbranche hat einige der reichsten CEOs und Geschäftsleute der Welt hervorgebracht. Die fünf reichsten Führungskräfte und Eigentümer im Gesundheitswesen verfügen über ein Vermögen von 54,96 Milliarden Dollar.

Die Top 5

In den Vereinigten Staaten sind die fünf größten Milliardäre in der Gesundheitsbranche: Thomas Frist Jr. und Familie. Sein Gesamtrang unter den Milliardären liegt bei 81. Frist und sein Vater gründeten das in Nashville, Tennessee, ansässige Unternehmen HCA Healthcare. Sein neues Vermögen im Jahr 2023 beträgt 20,2 Milliarden Dollar. An zweiter Stelle und auf Platz 171 der Gesamtliste steht Carl Cook, der CEO der Cook Group, einem Unternehmen für medizinische Geräte. Cooks Nettovermögen im Jahr 2023 beträgt 10,2 Milliarden Dollar. Dritter und Nummer 282 auf der Gesamtliste ist Reinhold Schmieding. Er gründete das Medizintechnikunternehmen Arthrex. Schmiedings Nettowert im Jahr 2023 beträgt 7,2 Milliarden Dollar. An vierter Stelle steht Judy Faulkner, die Nummer 325 auf der Forbes-Liste. Faulkner gründete das Unternehmen Epic Systems, das elektronische Krankenakten erstellt, und ihr Nettovermögen im Jahr 2023 beträgt 7,1 Milliarden Dollar. Fünfte und Nummer 344 auf der Gesamtliste ist Ronda Stryker, die Direktorin des Unternehmens für medizinische Geräte, Stryker Corp. Strykers Gesamtnettovermögen im Jahr 2023 beträgt 6,9 Milliarden Dollar. Eines scheint für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu gelten: Sie ist zweifellos ein einträgliches Geschäft.

Aber zumindest einigen Berichten zufolge tauchen Führungskräfte im Gesundheitswesen nicht auf der Liste der „Überbezahlten“ auf. Ein Beispiel: Auf der Liste der am meisten überbezahlten Führungskräfte, die von der Shareholder Advocacy Group erstellt und in der Time veröffentlicht wurde, ist kein einziger Manager aus dem Gesundheitswesen zu finden.

Von den elf bestbezahlten Führungskräften des Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten, über die Becker’s Hospital Review berichtet, sind 8 von ihnen bei Pharma- oder Geräteunternehmen beschäftigt.