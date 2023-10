Die Menschen wollen, dass ihr Geld digital und programmierbar ist“: BIS GM über CBDCs

Der Zentralbanker der Zentralbanken will, dass die Regierungen ihre Gesetze ändern, um den Zentralbanken Legitimität, Autorität und Kontrolle über CBDCs zu geben: Perspektive

Die Menschen wollen, dass ihr Geld digital und programmierbar ist“, sagte Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), in einer Rede über die rechtlichen Herausforderungen digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs).

In seiner Rede auf der Konferenz des Innovation Hub-Financial Stability Institute der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) über die rechtlichen Aspekte von CBDCs am 27. September in Basel, Schweiz, bedauerte Carstens, dass „fast 80 Prozent der Zentralbanken nach ihren bestehenden Gesetzen entweder nicht befugt sind, eine digitale Währung herauszugeben, oder der rechtliche Rahmen unklar ist“.

Trotz der rechtlichen Herausforderungen sagte der BIZ-Chef, dass die Menschen eine programmierbare CBDC wollen, und erklärte: „Die Menschen wollen eine programmierbare CBDC:

Carstens‘ Argument basiert auf seiner Überzeugung, dass „das gegenwärtige Geldsystem […] sich weiterentwickeln [muss]“, weil die Menschen dies wollen, und „Fortschritte bei digitalen Dienstleistungen die Unzulänglichkeiten der bestehenden Systeme aufzeigen und gleichzeitig die Erwartungen an die Funktionen des Geldes erhöhen“.

Die nigerianische eNaira ist jedoch ein Beispiel für ein CBDC-Experiment, das den Aussagen von Carstens direkt widerspricht.

Der polnische Journalist Jan M. Fijor, der letzten Monat für das Mises Institute schrieb, berichtete, dass 99,5 Prozent der Nigerianer im Oktober letzten Jahres gegen die eNaira stimmten, die Regierung sie aber trotzdem einführte und gleichzeitig die Verfügbarkeit von physischem Bargeld reduzierte.

Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) räumt ein, dass die Einführung der CBDC in Nigeria eine Enttäuschung war.

Im IWF-Bericht „Nigeria’s eNaira, One Year After“, der im Mai 2023 veröffentlicht wurde, heißt es, dass „die öffentliche Akzeptanz des eNaira bisher enttäuschend gering war“ und „trotz des lobenswerten reibungslosen Betriebs im ersten vollen Jahr das CBDC-Projekt bisher nicht über die anfängliche Welle begrenzter Akzeptanz hinausgekommen ist“.

Was ist die Lösung des IWF?

Wenn also Carstens von der BIZ sagt, dass die Menschen eine programmierbare CBDC wollen, ignoriert er völlig die Situation in Nigeria, aber das ist nur ein Beispiel.

Er ignoriert auch die Bedenken von Menschen auf der ganzen Welt, dass Regierungen und Unternehmen in der Lage sein könnten, CBDCs so zu programmieren, dass sie weniger erwünschte Käufe wie Fleisch, Munition oder Benzin einschränken, was zu noch größerem Machtmissbrauch führen könnte.

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5