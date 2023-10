Fragezeichen zum Angriff auf Israel: „Viele Dinge stimmen nicht“.

Am Samstag hat die Hamas einen Großangriff auf Israel gestartet. Zahlreiche Menschen wurden getötet. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die Oppositionsparteien zur Bildung einer „breiten Notstandsregierung“ aufgerufen.

Immer mehr Menschen stellen den Angriff in Frage. Wall Street Silver, der mehr als eine Million Follower auf X hat, bezweifelt die Geschichte.

Er weist darauf hin, dass die Grenze eine, der am stärksten bewachten der Welt ist und überall Kameras stehen. Dennoch sei es Hunderten Hamas-Soldaten gelungen, die Grenze zu überqueren, ohne dass die israelische Armee reagiert habe. Sie nahmen israelische Zivilisten als Geiseln und kehrten nach Gaza zurück.

I am having my doubts about the narrative with Hamas and Israel.



That border is one of the most heavily defended on the planet with cameras everywhere. Are you telling me that Hamas got hundreds of soldiers thru that border with no military response from Israel for hours? And… https://t.co/lj3uAq15K8