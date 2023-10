Verschwundene Amerikaner

Von Paul Craig Roberts

Die Demokratische Partei hat deutlich gemacht, dass sie gegen das weiße, heterosexuelle und religiöse Amerika ist. Versuchen Sie, im Biden-Regime einen normalen Angelsachsen zu finden. Das Regime wird von Juden, Homosexuellen, Schwarzen und Transgender besetzt. Normale weiße Nichtjuden sind in hohen Positionen nicht vertreten.

Das anti-weiße Biden-Regime behandelt Einwanderer besser als weiße nichtjüdische amerikanische Bürger. Das Biden-Regime stellt Bundesausweise für Einwanderungswillige aus.

Natürlich sagt das Biden-Regime, das in seiner gesamten Geschichte noch nie ein wahrheitsgemäßes Wort gesprochen hat, dass die Bundesausweise „keine offizielle Form eines Bundesausweises sein werden“. Warum werden die Ausweise dann ausgestellt? Wenn sie nicht zur Identifizierung dienen, warum werden sie dann Bundesausweise genannt?

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als die Sozialversicherungsnummer nicht zur Identifizierung diente. Ich habe immer noch meinen Original-Sozialversicherungsausweis, der ausgestellt wurde, als ich in der High School einen Sommerjob in einer Baumwollspinnerei hatte. Auf meiner Karte steht in GROSSBUCHSTABEN: „NICHT FÜR IDENTIFIKATIONSZWECKE“. Damals wurden Zahlen mit Nazi-Deutschland und unter den Religiösen, die damals die Mehrheit der Amerikaner stellten, mit dem „Zeichen des Tieres“ in Verbindung gebracht.

Heute können Sie ohne Ihre Sozialversicherungsnummer als IDENTIFIZIERUNG kein Bankkonto, kein Anlagekonto, keinen Versorgungsdienst und nicht einmal Zugang zu Ihren Konten bei Unternehmen haben.

Wenn das Biden-Regime also lügt und behauptet, die Bundesausweise für Einwanderer seien keine Ausweise, dann ist das nur eine weitere Lüge „unserer“ Regierung, denn das ist alles, was die Regierung tut. Das antiamerikanische Biden-Regime normalisiert die Einwanderungsinvasion. Das Biden-Regime steckt weiße amerikanische Bürger für die Teilnahme an einer Trump-Kundgebung ins Gefängnis, öffnet aber die Grenze zu Texas, damit Einwanderer einreisen können.

Washington belügt die amerikanischen Bürger zum Vorteil von Nicht-Bürgern und gut vernetzten Bürgern wie Big Pharma, der Agrarindustrie und dem Militär- und Sicherheitskomplex.

Um das zu beweisen, verklagt das „Justiz“-Ministerium des antiamerikanischen Biden-Regimes Elon Musk, weil er amerikanische Bürger anstelle von Einwanderern eingestellt hat.

Das antiamerikanische Biden-Regime bezeichnet Einwanderer als „Asylanten“ und „Flüchtlinge“, und obwohl sie keine Green Cards haben, d.h. keine Erlaubnis, sich in den USA aufzuhalten und zu arbeiten, räumt das antiamerikanische Biden-Regime den Einwanderern die gleichen Rechte auf Beschäftigung ein wie amerikanischen Bürgern und Inhabern von Green Cards. Elon Musk, ein Patriot, der amerikanische Staatsbürger beschäftigen möchte, wird verklagt, weil er Amerikaner anstelle von Einwanderern eingestellt hat.

Dies ist das Schicksal Amerikas unter den amerikahassenden Demokraten.

Hier ist, was das Biden Department of „Justice“ sagte:

„Unsere Untersuchung hat ergeben, dass SpaceX es versäumt hat, Asylbewerber und Flüchtlinge aufgrund ihres Staatsbürgerschaftsstatus fair zu berücksichtigen oder einzustellen, und ein Verbot für ihre Einstellung unabhängig von ihrer Qualifikation verhängt hat, was gegen Bundesrecht verstößt“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Kristen Clarke von der Abteilung für Bürgerrechte des Justizministeriums. „Unsere Untersuchung hat außerdem ergeben, dass SpaceX-Personalvermittler und hochrangige Beamte Maßnahmen ergriffen haben, die Asylbewerber und Flüchtlinge aktiv davon abhielten, sich um Arbeitsmöglichkeiten bei dem Unternehmen zu bemühen. Asylbewerber und Flüchtlinge haben in ihrem Leben viele Hindernisse überwunden, und rechtswidrige Diskriminierung bei der Einstellung aufgrund ihres Staatsangehörigkeitsstatus sollte nicht dazu gehören. Mit dieser Klage werden wir SpaceX für seine illegalen Beschäftigungspraktiken zur Rechenschaft ziehen und Abhilfe schaffen, die es Asylbewerbern und Flüchtlingen ermöglicht, sich auf faire Weise um Arbeitsmöglichkeiten zu bewerben und ihre Talente in die Belegschaft von SpaceX einzubringen.“

Liebe unbekümmerte Amerikaner: Das ist es, was das „Justiz“-Ministerium des Biden-Regimes Ihnen sagt: Ihre Staatsbürgerschaft als amerikanischer Bürger bedeutet gar nichts. Ihr Status als amerikanischer Staatsbürger stellt Sie auf die gleiche oder sogar auf eine niedrigere Stufe als den Status eines Einwanderers, der in die USA einreist. Wenn Sie einen amerikanischen Staatsbürger anstelle eines Einwanderers einstellen, haben Sie gegen das US-Gesetz verstoßen!

Unbesonnene Amerikaner schicken ihre Söhne und Töchter in den Kampf für die Rechte von Einwanderern, die unser Land in einen Turm zu Babel verwandelt haben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie: Was war die Folge des vorgetäuschten „Kriegs gegen den Terror“, außer der massiven Aufnahme von „Flüchtlingen“ aus unseren eigenen Angriffen auf den Nahen Osten und Nordafrika? Was ist die Folge unseres Krieges gegen Russland in der Ukraine, außer dass Millionen von Einwanderern in die USA und nach Europa strömen?

Jedes Mal, wenn die Anti-Amerikaner, die uns regieren, einen Krieg anzetteln, sei es gegen den „Terror“ oder „zum Aufbau der Demokratie“ oder gegen „Putin, der das Sowjetimperium wieder aufbaut“, erhalten wir weitere Bootsladungen von Einwanderern, die Rechte auf Kosten der amerikanischen Bürger fordern.

Washingtons Kriege und offene Grenzen haben den Zusammenhalt der amerikanischen Gesellschaft und die Homogenität der amerikanischen Bevölkerung zerstört. Die Anti-Amerikaner in Washington haben die Vereinigten Staaten von Amerika in einen Turm zu Babel verwandelt.

Als Nation existieren die Vereinigten Staaten nicht mehr. Was einst ein Land war, ist heute nur noch ein geografischer Ort.