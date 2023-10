Warum greift die Hamas jetzt Israel an? Was du wissen musst.

Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel hat zahlreiche Todesopfer gefordert. Die USA wollen Israel „alles geben, was es braucht“, um sich zu verteidigen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, sein Land befinde sich nach der am Samstag begonnenen Militäroperation der Hamas im Krieg. „Wir sind im Krieg und wir werden gewinnen“, sagte er in einer Erklärung. „Unser Feind wird einen beispiellosen Preis zahlen“.

Warum greift die Hamas gerade jetzt an? Der Internet-Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, weist darauf hin, dass der Iran auf eine Konfrontation mit Israel und den USA drängt.

Die folgenden Bilder können als schockierend empfunden werden:

⚡️Hamas captured a new hostage in the past few minutes pic.twitter.com/OQtRwitHq9