Das wird Ihr Blut zum Kochen bringen – Die Biden-Regierung leugnet vehement, dass jemals Impfpflichten bestanden haben

Wenn Sie das Buch „1984“ von George Orwell bisher nicht gelesen haben, dann sollten Sie das unbedingt tun.

Ich verabscheute diesen Roman, als ich ihn als Teenager las, weil ich den gesamten Gedanken einer autoritären Regierung, die ihre Menschen so geschickt kontrollierte, hasste. Die dystopische Welt, die er beschrieb, war von der ersten bis zur letzten Seite so deprimierend und falsch. Und dennoch, fast 75 Jahre nachdem Orwell das Buch zum ersten Mal verfasst hatte, sehen wir, wie dieser höllische Science-Fiction-Roman sich vor unseren Augen entfaltet.

Selbst das eher linksgerichtete Wikipedia beschreibt das Buch als eine „mahnende Erzählung“, deren Thema sich um „die Folgen des Totalitarismus, der Massenüberwachung und der repressiven Regimentierung von Menschen und Verhaltensweisen innerhalb der Gesellschaft“ dreht. Angelehnt an die autoritären Staaten von Stalins Sowjetunion und des nationalsozialistischen Deutschlands, vertieft sich das Buch in die Rolle der Wahrheit innerhalb einer Gesellschaft und die Wege, auf denen Wahrheit und Fakten von der Regierung manipuliert werden können, um die Bevölkerung zu kontrollieren.

Was Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen und mit Ihren eigenen Ohren gehört haben, wurde von der Regierung verneint und Sie wurden aufgefordert, es beiseite zu legen und nicht daran zu glauben.

„Die Partei hat dir befohlen, die Beweise deiner Augen und Ohren zu verleugnen. Das war ihr letzter und wichtigster Befehl.“ – George Orwell, 1984

Über das Wahrheitsministerium betreibt die Regierung (im Buch „Big Brother“ oder „die Partei“ genannt) endlose Propaganda, intensive Überwachung und die offene und offensichtliche Leugnung historischer Fakten. Eigenständiges Denken und das Infragestellen von Autoritäten führten zu sofortiger Verfolgung. Warum werden Tatsachen geleugnet und die Geschichte umgeschrieben? Nun, wie Orwell in seinem Buch sagt,

„Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit“. – George Orwell, 1984

Spulen wir nun zum heutigen Tag vor. Ich werde mit dieser tiefgründigen Aussage beginnen, die mir immer wieder durch den Kopf geht:

Die müssen uns wirklich für dumm halten!

Die „sie“ sind unsere Regierung (Bund und Länder). Das „wir“ sind Sie und ich und die anderen über 300 Millionen Amerikaner in unserem Land.

Leider ist das letzte Quartal des Jahres 2023 angebrochen, und die US-Regierung und viele Bundesstaaten (darunter der ehemalige New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, die derzeitige linke Gouverneurin Kathy Hochul und die demokratische Supermehrheit in der Legislative) verkünden für alle hörbar, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren niemanden gezwungen haben, etwas Negatives zu tun. UNGLAUBLICH! Haben Sie das gehört? Sie sagen wirklich mit ernster Miene, dass sie Sie nicht gezwungen haben, eine Maske zu tragen, Ihr Geschäft zu schließen oder zwischen der Einnahme eines experimentellen Medikaments oder dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes zu wählen… Nein! Sie haben nichts davon getan. Und Sie – nun, Sie sind einfach verrückt, wenn Sie glauben, dass Sie das getan haben. Sie lügen. Du übertreibst und reagierst völlig über. Bedauerlicherweise für Big Brother, ooops, ich meine leider für unsere 100% vertrauenswürdige Regierung, die uns niemals anlügt, haben wir echte Dokumente (einschließlich Gerichtsverfahren), Nachrichtenberichte, Beiträge in den sozialen Medien und Videos von der Regierung auf allen Ebenen, die uns anweisen und zwingen, all diese Dinge zu tun und mehr. Hier ist nur ein Beispiel von Biden selbst, dem „Big Guy“, der die C19-Spritze anordnet:

Biden ist nicht allein. Nein, nicht allein. Seine ganze Administration ist auf seiner Seite. Sein OSHA-Chef, Douglas Parker, lügt jetzt auch nach Strich und Faden über das OSHA-Mandat, das alle Arbeitgeber im ganzen Land mit 100 oder mehr Beschäftigten zwang, sich gegen C19 impfen zu lassen oder andernfalls eine Maske zu tragen und sich ständig auf C19 testen zu lassen. (Dieses OSHA-Mandat wurde übrigens letztes Jahr vom Obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt). Und dann behauptet der Leiter des Gesundheitsministeriums, Xavier Becerra, es habe nie ein Maskenmandat gegeben. Was?! Eine weitere eklatante Lüge.

Bitte nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit und sehen Sie sich diesen Clip des Kongressabgeordneten Kevin Kiley an. Sie werden Ihren Ohren nicht trauen, was für einen Unsinn diese Biden-Leute von sich geben! Wie Kongressabgeordneter Kiley in dem Video sagt, versucht die Regierung uns zu sagen, dass „2 + 2 nicht gleich 4 ist“. Orwellscher geht es kaum!

Die Biden-Regierung schreibt die Geschichte von COVID neu. Heute behauptete der Chef der OSHA, „wir haben nicht verlangt, dass jemand entlassen wird“, obwohl er ein Impfmandat für 84 Millionen Amerikaner erlassen hatte, das vom Obersten Gerichtshof abgelehnt wurde. Zuvor hatte HHS-Sekretär Becerra behauptet, „wir haben niemanden zu etwas gezwungen“, obwohl er eine Maskenpflicht für Kleinkinder auferlegt hatte, und Bildungsminister Cardona dementierte unverblümt seine frühere Unterstützung für die Impfpflicht für Schüler.

Warum machen sie jetzt einen Rückzieher?

Einfache Antworten: 1) Sie hatten keine Befugnis, etwas davon zu tun (alles war verfassungswidrig), also können sie es jetzt nicht rechtfertigen und verteidigen, und 2) wenn sie Sie davon überzeugen können, dass sie es vorher nicht getan haben, wird es Ihnen nicht so viel ausmachen, wenn sie es wieder tun.

Das sollte Ihr Blut zum Kochen bringen. Es ist besonders empörend für diejenigen von uns, die von Anfang an ihre Stimme erhoben haben, um den Menschen zu sagen, dass die Lockdowns, das Maskentragen, die Impfungen, die begrenzte Anzahl von Menschen bei Ihrer Hochzeit oder an Ihrem Erntedankfest-Tisch alle Verstöße gegen die Verfassung und unsere grundlegenden Menschenrechte waren! Mein Kollege Jeffrey Tucker, Gründer und Präsident des Brownstone Institute, wo ich Fellow bin, hat vor ein paar Tagen einen Artikel zu diesem Thema verfasst. Am Ende kam er zu dem Schluss:

Die großen Medien haben sich stillschweigend mit dem politischen Establishment, der Wirtschaft und der Verwaltung verschworen, um so zu tun, als sei dieses Fiasko völlig normal und nicht der Rede wert. Wir haben das Beste aus den Informationen gemacht, die wir hatten, also hören Sie auf, sich zu beschweren! Das wird nicht funktionieren. Es ist zu nah an die augenblickliche Erinnerung, als dass diese Art von Gaslighting wirksam sein könnte. Je mehr sich diese offiziellen Institutionen auf diese verrückte Form der Verleugnung einlassen, desto mehr diskreditieren sie sich selbst.

Bobbie Anne, Brownstone-Stipendiatin 2023, ist Anwältin mit 25 Jahren Erfahrung im Privatsektor, die weiterhin als Anwältin tätig ist, aber auch Vorträge in ihrem Fachgebiet – staatliche Überregulierung und unangemessene Regulierung und Bewertungen – hält.