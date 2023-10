Künstliche Intelligenz und Massenüberwachung: Das DHS enthüllt Pläne zur Datensammlung.

Die Überwachung wird in Kürze zunehmen.

In einer modernen Welt, die von den Launen der Technologie verzaubert ist, hat die künstliche Intelligenz (KI) einen besonderen Stellenwert. Sie gleicht dem Zauberstab unserer Zeit, der über Sektoren schwingt und Effizienz und Innovation streut. Doch wie bei jedem mächtigen Werkzeug hat sie ihre dunklen Seiten. Eine der weniger glitzernden Facetten ist die potenzielle Stärkung der invasiven staatlichen Überwachung. Anders als die traditionellen Überwachungssysteme von früher übersteigt der KI-gestützte Überwachungsstaat das sichtbare Reich und errichtet einen unsichtbaren, aber undurchdringlichen Eisenkäfig um die Gesellschaft.

Nehmen Sie Chinas Überwachungsstärke als Beispiel. Das Reich der Mitte hat KI effektiv genutzt, um seine bereits umfangreiche Überwachungsinfrastruktur zu stärken. Durch die Integration von Gesichtserkennungstechnologie kann die Regierung jetzt in Echtzeit Individuen in großen Menschenmengen identifizieren und verfolgen. In der Stadt Rongcheng wurde unter anderem ein Sozialkreditsystem eingeführt, bei dem KI das Verhalten der Bürger analysiert und Scores zuweist, die dann ihre gesellschaftlichen Privilegien beeinflussen. Dieses technologiegetriebene Panoptikum beobachtet nicht nur; es urteilt und sanktioniert.

Ähnlich hat auch die USA mit KI-gestützter Überwachung experimentiert, wenn auch unter einem anderen Vorzeichen. Nach dem 11. September wurde KI zur Analyse großer Datenmengen auf potenzielle Bedrohungen hin eingesetzt. Das PRISM-Programm der NSA, das von Edward Snowden enthüllt wurde, zeigte, wie KI riesige Datensätze durchforsten konnte, um Muster und Verbindungen zu erkennen, die menschlichen Analysten verborgen blieben. Dies kündigt eine neue Ära an, in der die digitalen Fußspuren eines jeden unauslöschlich und von einem unsichtbaren, gefühllosen algorithmischen Auge genau unter die Lupe genommen werden.

Weltweit wiederholt sich die Erzählung in verschiedenen Schattierungen. In Russland wurde KI-gestützte Gesichtserkennung eingesetzt, um politischen Dissens zu unterdrücken, indem Personen identifiziert und verhaftet wurden, die an nicht genehmigten Protesten teilnahmen. In Großbritannien löste der Einsatz von KI in öffentlichen Überwachungskameras eine landesweite Debatte über die Privatsphäre aus. Der rote Faden, der sich durch diese Erzählungen zieht, ist die Ausweitung der staatlichen Kontrolle und der Abbau der persönlichen Privatsphäre.

Das Aufkommen der KI hat die Dynamik der Überwachung tatsächlich verändert. Es geht nicht nur um größere, bessere Kameras oder um heimlichere Abhöraktionen. Es geht um ein unermüdliches, allgegenwärtiges Auge, das lernt, sich anpasst und voraussagt. Ein Auge, das ethischen Bedenken gleichgültig gegenübersteht und den unersättlichen Appetit des Überwachungsstaates stillt. Dies ist keine bloße Erweiterung des alten Überwachungsapparates, sondern eine Verwandlung in etwas Durchdringenderes und Bedrohlicheres.

Ferner verstärkt die Verbindung von KI mit anderen aufkommenden Technologien wie 5G und dem Internet der Dinge (IoT) die Überwachungsfähigkeiten exponentiell. Ein Netzwerk vernetzter Geräte, jedes ein potenzieller Informant, knüpft ein Netz der Überwachung, das kompliziert und weitreichend ist. Die gesammelten Daten sind Futter für KI-Algorithmen, die wiederum die Genauigkeit und Reichweite der Überwachung verfeinern.

Die ernüchternde Realität ist, dass der Anschein von Kontrolle und Privatsphäre, den wir einst hatten, schnell verschwindet und durch eine technokratische

Realität ersetzt wird, in der Freiheit gegen einen Schein von Sicherheit und Effizienz eingetauscht wird. Während wir uns einer immer stärker digitalisierten Realität nähern, zieht sich der Eisenkäfig der Überwachung enger, und die launische Anziehungskraft der KI wird zum Vorboten einer orwellschen Realität.

Erheben Sie die Erzählung der staatlichen Datenanalyse um eine Stufe, und Sie stoßen auf einen Bereich, in dem das schiere Volumen der Daten die menschliche Erfassung übersteigt. Es ist ein Bereich, in dem Muster, die im Datenschatten lauern, für das menschliche Auge schwer fassbar sind, aber dem algorithmischen Blick auffällig erscheinen. KI, mit ihrer Stärke in der Datenanalyse, verspricht den Regierungen die Fähigkeit, den Heuhaufen an Informationen zu durchsuchen, um die Nadeln der Einsicht zu finden.

Betrachten Sie die Bemühungen der USA, KI zur Stärkung der nationalen Sicherheit zu nutzen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen können Behörden jetzt durch riesige Datenmengen fischen und Muster und Korrelationen identifizieren, die auf potenzielle Bedrohungen hindeuten könnten. In einer Welt, in der die digitale Spur ebenso aussagekräftig ist wie die physische, agiert KI als Detektiv, der die in Daten verschlüsselten Erzählungen entschlüsselt.

Ebenso steht Chinas Sprung in Richtung einer intelligenteren Regierung beispielhaft für die Anziehungskraft der KI. Durch die Verschmelzung von KI mit Big Data strebt die Regierung danach, eine effizientere Bürokratie zu schaffen, die in der Lage ist, prädiktiv zu regieren. Es geht nicht nur darum, Verwaltungsprozesse zu straffen, sondern sich ein Regierungsmodell vorzustellen, das Probleme präventiv angeht, bevor sie zu Herausforderungen werden.

Doch inmitten dieser Erzählung von gesteigerter Effizienz und Weitsicht lauert eine düstere Nebenhandlung – der Abbau bürgerlicher Freiheiten. Die Macht, vorauszusagen, ist von Natur aus die Macht, zu kontrollieren. Wenn Regierungen das Verhalten der Bürger vorhersagen können, verschwimmt die feine Linie zwischen Regieren und Kontrollieren. Ferner ermöglicht, disparate Datensätze zu verknüpfen, ein mächtiges Werkzeug, um umfangreiche Profile von Einzelpersonen zu erstellen – ein Unterfangen, das voller Eingriffe in die Privatsphäre ist.

Weiterhin verbergen algorithmische Entscheidungen, die in einen Mantel der Neutralität gehüllt sind, oft eingebaute Vorurteile. Wenn KI mit von der Regierung voreingenommenen Daten gefüttert wird, spuckt sie Entscheidungen aus, die diese Vorurteile verstärken. Die Annahme von Objektivität, die algorithmischen Entscheidungen beiliegt, verschärft die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten, da das Anfechten solcher Entscheidungen zu einer riesigen Aufgabe wird.

Ferner stärkt die Verschmelzung von KI und Big Data eine subtile Verschiebung von demokratischer Kontrolle zu technokratischer Regierungsführung. Wenn Algorithmen die Rolle von Entscheidungsträgern übernehmen, tritt das menschliche Element der Regierungsführung zurück. Dieser Übergang, wenn auch subtil, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das demokratische Gefüge, da er die Bürger zu bloßen Datenpunkten im algorithmischen Regierungsmodell herabstuft.

Das US-Heimatschutzministerium (DHS) hat seine politischen Pläne zur „Beherrschung“ der künstlichen Intelligenz dargelegt – insbesondere in Bezug auf die Verwendung von KI (höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei nur um maschinelles Lernen – zumindest vorerst) als Werkzeug zur Überwachung und Verfolgung von US-Bürgern.

Wir haben eine Kopie des Dokuments für Sie hier.

Früher in diesem Jahr richtete diese Bundesbehörde eine sogenannte KI-Arbeitsgruppe ein, und jetzt wird eine Politische Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Art und Weise zu formalisieren, wie KI verwendet wird.

Das Dokument – Erwerb und Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning-Technologien durch DHS-Komponenten –, das im August vom Agenturchef Alejandro Mayorkas unterzeichnet wurde, besagt, dass KI die Bedrohungslandschaft „drastisch verändern“ wird – aber dann auch „das Arsenal der verfügbaren Werkzeuge zur Bekämpfung neuer und bestehender Bedrohungen erheblich erweitern wird.“

Und der Chef des DHS möchte, dass dieses „Erweitern“ „schnell und agil“ geschieht. Das lässt einige Beobachter auf der gegenüberliegenden Seite der aktuellen US-Regierung über das Timing und den Grund für die „Eilbedürftigkeit“, die vom DHS, aber auch von einigen anderen Schlüsselbehörden wie dem Verteidigungsministerium gezeigt wird, nachdenken.

Hängt das Potenzial von KI und das fiebrige Bedürfnis, sie so schnell wie möglich zu nutzen, tatsächlich mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zusammen und besteht die Hoffnung, dass sie effektiv zur Förderung eines bestimmten politischen Programms eingesetzt werden kann? Nur Zeit und ernsthafte Analyse werden es zeigen.

Es ist jedoch bereits ziemlich offensichtlich, dass die Zeit von entscheidender Bedeutung ist, da das neu veröffentlichte DHS-Dokument darauf hinweist, dass die Agentur überall – kommerziell oder intern entwickelt – sicherstellen wird, dass die Technologie so schnell wie möglich eingesetzt wird. Und um dies zu ermöglichen, will das Memo logischerweise, dass der Beschaffungsprozess mit der Mission Schritt hält.

„Wir müssen die Beschaffungsfähigkeiten einer Regierungsbehörde ändern, um tatsächlich schnell und agil handeln zu können“, schrieb Mayorkas in einem etwas kryptischen und sicherlich zu breiten Stil, der seltsam zu jeder Regierung passt, die „Vertrauenswürdigkeit“ beansprucht, geschweige denn „Transparenz“.

Wie wäre es mit einer klaren Aussage?

In der Zwischenzeit plant das DHS laut dem Memo, eine „Weltklasse-Arbeitskraft“ zusammenzustellen, die an KI-Anwendungen gemäß den Prioritäten des DHS arbeitet.

Es gibt die unvermeidliche Erwähnung, die Fähigkeiten von „Gegnern“ zu kontern und „vertrauenswürdig und verantwortlich“ zu sein. Seien Sie versichert, verspricht Mayorkas, die Privatsphäre und die Bürgerrechte werden gewahrt – „während unangemessene Vorurteile vermieden werden“.

Aber was bedeutet es, den Schutz der Privatsphäre und der Bürgerrechte auf diese Weise zu qualifizieren?

Und was bedeutet das: „Das DHS wird keine Daten erheben, verwenden oder verbreiten, die in KI-Aktivitäten verwendet werden, oder KI-gestützte Systeme einrichten, die Entscheidungen auf der Grundlage der unangemessenen Berücksichtigung von Rasse, Ethnie, Geschlecht, Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Nationalität, medizinischem Zustand oder Behinderung treffen oder unterstützen.“

Das ist ein weiteres direktes Zitat aus dem Dokument, und wenn überhaupt, können wir das Wort „unangemessen“ in der Sprache erkennen, die jetzt verwendet wird, um Politiken rund um effizientere Massenüberwachungsmaßnahmen zu „erklären“ und zu rechtfertigen – und das beunruhigt, weil es ein sehr vager Begriff ist, der so interpretiert werden kann, dass er so ziemlich jedem Zweck dient.

Es scheint hier mehr Fragen als Antworten zu geben. Was die Gründe dafür sind, warum das DHS solche Werkzeuge nutzen muss und welche Art von Bedrohungen er im Sinn hat, zitiert Mayorkas Dinge wie verbesserte betriebliche Gesundheit und Sicherheit, Kundenservice bei Reisen und Einwanderung und dergleichen.

Doch Kritiker sagen, dass dies nur ein weiterer politischer Schleier ist, der das Endziel verschleiern soll – die Überwachung, Überwachung und nochmals Überwachung von Amerikanern, und angesichts der Befugnisse des DHS die Vorbereitung auf die Nutzung einer Form von KI, um dies in riesengroßem Maßstab zu tun.

Dann gibt es noch eine weitere Frage: Warum ist es dem DHS überhaupt gesetzlich (wenn auch nicht völlig legitim, wie Kritiker argumentieren) erlaubt, dies zu tun und zu planen, die Agenda noch weiter mithilfe neuer Technologien voranzutreiben?

Laut einigen müssen wir bis 2001 und das post-9/11-Privacy-Trampling-Fieber in den USA zurückgehen, das im Patriot Act verkörpert ist und seit über 20 Jahren als übernommene Befugnisse kritisiert wird, die bis zu diesem Zeitpunkt in der US-Verfassung enthalten waren, insbesondere in deren ersten, vierten und fünften Änderungen.

Das Argument ergibt insofern Sinn, als es diese Änderungen waren, die effektiv „überlagert“ werden mussten, um eine zuweilen zügellose Inlandsüberwachung auszulösen. Und in dieser Zeit wurde das DHS zu einer der Säulen bei der Umsetzung dieser Politik.

Vor diesem Hintergrund ist das Mayorkas-Memo, das erst kürzlich öffentlich gemacht wurde, nichts anderes als ein Politik-Upgrade, um sicherzustellen, dass das, was seit Jahrzehnten geschieht, weiterhin „gedeiht“ und das Beste aus jedem neuen Werkzeug oder jeder neuen Technologie macht, die verfügbar wird.