„Die Menschheit ist unter Beschuss“: Führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheit und medizinische Freiheit kommen zu einem internationalen Krisengipfel zusammen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Einige der weltweit führenden Medizinexperten und Wissenschaftler sowie prominente Befürworter der Gesundheitsfreiheit, Whistleblower, Anwälte und gewählte Vertreter sind heute in Washington, D.C., zum fünften Internationalen Krisengipfel (ICS-5) zusammengekommen, auf dem die Delegierten „ihre Erfahrungen mit COVID-19 zusammenbringen und diskutieren“ werden.

Der diesjährige ICS, der bisher als Internationaler COVID-Gipfel bekannt war, wird in Verbindung mit der Conservative Political Action Conference (CPAC) organisiert. Die beiden Veranstaltungen finden parallel statt, wobei die ICS-5 im Rahmen der CPAC als Zwischenveranstaltung abgehalten wird.

Viele ICS-5-Konferenzdelegierte werden auch am 26. Februar bei einer Rundtischdiskussion sprechen – „Federal Health Agencies and the COVID Cartel: What Are They Hiding?“ – in Washington, D.C. sprechen, die von Senator Ron Johnson (R-Wis.) organisiert wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Zensur durch Gesundheitsbehörden, Big Pharma und die Medien während der COVID-19-Pandemie. Brian Hooker, Ph.D., leitender Direktor für Wissenschaft und Forschung bei Children’s Health Defense (CHD), wird an dem Runden Tisch teilnehmen.

Nach Angaben der ICS bietet die Veranstaltung „einen unzensierten und sicheren Hafen“ für die Teilnehmer, „um sich zu versammeln, auszutauschen, zu diskutieren und ihre Erkenntnisse zu analysieren, um sichere und wirksame Behandlungen für COVID-19 zu finden“ und auch „andere Themen zu diskutieren, um Licht auf die Fakten zu werfen, die die Mainstream-Medien verbergen und die sozialen Medien zensieren“.

Zu den Sprechern der ICS-5 gehören:

Senator Ron Johnson.

Dr. Robert Malone, Pionier und Experte für mRNA- und DNA-Impfstoffe und -Therapien und Mitorganisator des Gipfels.

Dr. Meryl Nass, Ärztin für innere Medizin und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses für KHK.

Der Pathologe Dr. Ryan Cole.

Edward Dowd, Autor von „‚Cause Unknown‘: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022“.

Dr. Simone Gold, Gründerin von America’s Frontline Doctors.

Dr. Pierre Kory, Präsident und Chief Medical Officer der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

Der kanadische Arzt Dr. William Makis.

Rodney Palmer, ehemaliger Journalist bei der Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Die Immunologin und Biochemikerin Jessica Rose, Ph.D.

Internationale Mandatsträger, darunter die Mitglieder des Europäischen Parlaments Rob Roos (Niederlande) und Cristian Terhes (Rumänien)

LIVE Dr. Robert Malone at ICS5 Go to Brightlightnews. com to watch the full livestream. @IntCovidSummit https://t.co/4et3hvw04A — Bright Light News (@BLNewsMedia) February 23, 2024

„Die vielen internationalen Redner, darunter Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie Senatoren aus Mexiko, Österreich, Deutschland und Rumänien, die über Globalisierung, die WHO [Weltgesundheitsorganisation] … die UN [Vereinte Nationen], Biopolitik und Souveränität sprechen, machen diesen Gipfel zu einem Pflichttermin“, schrieb Malone auf Substack.

Makis sagte gegenüber The Defender, die ICS-5 „konzentriert sich auf die aktuellsten Informationen über COVID-19-Impfstoffverletzungen, überzählige Todesfälle, aber auch über die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Politik, die während der Pandemie katastrophale Auswirkungen hatte, und was wir tun können, um solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden, insbesondere im Lichte des WHO-Pandemievertrags.“

Palmer erklärte gegenüber The Defender, dass ICS-5 seinen Fokus über COVID-19 hinaus erweitert hat, „auf Zensur, Stempelkultur und die politische Spaltung zwischen rechts und links“.

Das Mission Statement des Gipfels hebt die erweiterte Reichweite von ICS-5 hervor: „Die Welt hat den Zorn von COVID-19 ertragen und jetzt müssen wir helfen, ähnliche ‚Krisen‘ zu stoppen, bevor sie sich wiederholen.“

Palmer sagte, dass die gemeinsame Organisation von ICS-5 mit dem CPAC eine „bedeutende“ Entwicklung sei, die zeige, dass „die Bewegung auf der Hauptbühne angekommen ist“, und fügte hinzu, dass „Politiker weltweit dies zur Kenntnis nehmen sollten“.

Schutz der Öffentlichkeit vor „giftigen“ Pharmaprodukten hat „Priorität„

Mehrere der ICS-5-Redner sprachen mit The Defender über ihre Vorträge und die allgemeineren Themen, die auf der Veranstaltung behandelt werden.

Kory sagte, sein Vortrag werde sich auf „die Unterdrückung der Entdeckungen einer frühen Behandlung für COVID-19 und die Notwendigkeit einer unabhängigen Bewertung von neu entwickelten Medikamenten konzentrieren, um die Überprüfung durch die FDA [U.S. Food and Drug Administration] zu ergänzen, damit diese als kostengünstigere Alternativen zu neuen, teureren Therapien eingesetzt werden können.“

„Die Politik, die Informationen unterdrückt und den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen verhindert hat, ist immer noch in Kraft und schadet den Menschen bis heute“, sagte Kory. „Wir kennen noch immer nicht die vollen Auswirkungen der durch die COVID-19-Impfstoffe verursachten Verletzungen. Wir könnten vor einer öffentlichen Gesundheitskrise stehen, auf die unser Gesundheitssystem nicht vorbereitet ist.“

Makis erklärte gegenüber The Defender, dass sich seine Präsentation auf „mRNA-Impfstoffverletzungen, Turbokrebs und das Phänomen des plötzlichen Todes“ konzentrieren wird.

„Die oberste Priorität sollte sein, Kinder und schwangere Frauen vor weiterem Schaden zu bewahren, der durch toxische, gescheiterte pharmazeutische Produkte verursacht wird – und in dieser Hinsicht sollte der Stopp der Verabreichung von COVID-19 mRNA-Impfstoffen die Priorität sein“, sagte er.

Rose sagte gegenüber The Defender, sie werde Daten präsentieren, die beweisen, dass Menschen durch die modifizierten mRNA-Impfungen tatsächlich geschädigt wurden und dass dies verheimlicht wird“.

Palmer sagte, dass sich seine Präsentation auf die Mainstream-Medien konzentrieren wird, mit einem Schwerpunkt darauf, „wie die Medien, insbesondere in den USA, von der pharmazeutischen Werbung gekapert wurden und wie Reporter und Moderatoren mit pharmazeutischen Sponsoren zusammenarbeiteten, um die Vorschriften der US Food and Drug Administration zu umgehen.“

LIVE Rodney Palmer on media manipulation during Covid at ICS5

Go to https://t.co/DG97DC6Uy7 to watch the full livestream. @IntCovidSummit https://t.co/fBaUfkil6l — Bright Light News (@BLNewsMedia) February 23, 2024

‚Wir müssen zusammenkommen, oder wir werden gespalten‘

Die Teilnehmer der ICS-5 sagten gegenüber The Defender, der Gipfel biete Möglichkeiten für eine breitere Zusammenarbeit innerhalb der Gesundheits- und medizinischen Freiheitsbewegung.

„Der Erfolg der Bewegung war sehr bescheiden, aber nichtsdestotrotz entscheidend, um die Gespräche über schwierige pandemiebezogene Themen zu erweitern“, sagte Makis.

„Die Veränderungen, die wir in unserer öffentlichen Gesundheits- und Medizinpolitik brauchen, werden nicht eintreten, wenn wir aufhören, darüber zu sprechen“, sagte Kory. „Der FLCCC hat sich seit den ersten Tagen der Pandemie für Veränderungen eingesetzt, und wir freuen uns, dass wir dort, wo es möglich ist, unsere Unterstützung anbieten können, um den Wandel voranzutreiben, den wir so dringend brauchen.“

Dieser Sinn für Zusammenarbeit wird auch von Malone hervorgehoben:

„Wir glauben, dass durch die Zusammenführung einiger der wichtigsten internationalen Politiker, Datenanalysten, Ermittler, Wissenschaftler und Aktivisten der Welt … wichtige Koalitionen und Netzwerke gebildet werden, die dem Ansturm von Propaganda, Zensur und Tyrannei standhalten können, der die Welt, wie wir sie kennen, überrollt. „Wir müssen zusammenkommen, sonst werden wir gespalten.“

Solche Bemühungen, so Kory, seien oft erfolgreich gewesen. Er sagte:

„In Tennessee, Ohio und New Hampshire gab es zahlreiche Erfolge bei der Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten. Florida steht oft an der Spitze des Landes, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit vor schädlichen Impfvorschriften und unwirksamen Verboten zu schützen. In Großbritannien und der Europäischen Union [EU] gibt es immer mehr gewählte Politiker, die bereit sind, über die notwendigen Änderungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu diskutieren und die aufdringliche Politik zu verhindern, die weiterhin Schaden anrichtet und Menschenleben kostet. „Diese Siege sind vielleicht nicht die Revolution, die wir uns alle wünschen, aber sie sind ein Fortschritt. Inzwischen wächst die Zahl der großartigen Menschen, die diese Bewegung bilden, weiter und stärkt unsere kollektive Stimme und unseren Einfluss.“

LIVE Eddie Cornell, whose lawsuit had @JustinTrudeau's govt's invocation of the Emergencies Act ruled illegal by a federal judge, at ICS5

Go to Brightlightnews. com to watch the full livestream. @internationalcovidsummit https://t.co/h5ddehB4mJ — Bright Light News (@BLNewsMedia) February 23, 2024

‚Die Wahrheit wird letztendlich siegen‘

Malone hob die von Johnson organisierte Anhörung vom Montag als weiteres Beispiel für diese politischen Erfolge hervor.

„Ich bin begeistert von diesem Gipfel und der Initiative des Senators und glaube, dass es wichtig ist, die Kämpfer für die Freiheit und die Antiglobalisierungsbewegung zusammenzubringen, um Informationen auszutauschen und zu schmieden“, schrieb er auf Substack und merkte an, dass er Johnson bei der Organisation und Vorbereitung der Anhörung am Montag geholfen habe.

Hooker, Co-Autor mit Robert F. Kennedy Jr. von „Vax-Unvax: Let the Science Speak“ (Lasst die Wissenschaft sprechen), wird die Anzahl der Impfstoffe auf dem Kinderplan und die Daten über die unterschiedlichen gesundheitlichen Ergebnisse in geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen erörtern, wobei letztere von der Wissenschaft durchweg als die gesündere der beiden Gruppen bestätigt wird.

„Impfschäden sind nicht selten und haben oft verheerende Folgen für die Gesundheit unserer Kinder“, sagte Hooker. „Die Bundesbehörden vernachlässigen ihre Pflicht, die Menschen in den USA vor lähmenden und oft lebensverändernden Impfschäden zu schützen.“

Rose wird bei der Anhörung am Montag ebenfalls das Wort ergreifen und einen allgemeinen Überblick über die vergangenen vier Jahre „im Kontext von Betrug, Nötigung und Daten“ geben.

Die umstrittene Gain-of-Function-Forschung steht ebenfalls auf der Tagesordnung der ICS-5. Während einer frühen Sitzung heute auf dem Gipfel sagte der Autor und Patentforscher David Martin, Ph.D., „Wir müssen … überdeutlich machen, dass die Vereinigten Staaten und alle zivilisierten Regierungen der Welt die Funktionsgewinnforschung stoppen müssen.“

LIVE Dr. David Martin at ICS5 https://t.co/eToMcAhRjf — Bright Light News (@BLNewsMedia) February 23, 2024

Die ICS-5-Teilnehmer wiesen auch darauf hin, dass 2024 ein Wahljahr in den USA, Großbritannien und der EU ist, was die Bedeutung der politischen Öffentlichkeitsarbeit der Gesundheits- und medizinischen Freiheitsbewegung weiter unterstreicht.

„Ein Wahljahr beeinträchtigt in keiner Weise unsere Pflicht und Verantwortung, die Schwächsten in unserer Gesellschaft vor Schaden zu bewahren“, sagte Makis. Es bietet jedoch eine Gelegenheit für eine breitere Plattform und eine größere Reichweite“.

Unabhängig vom Land brauchen Politiker und Kandidaten, die diese Bewegung unterstützen, unsere Unterstützung, wenn wir auf einen echten Wandel in unserer Gesundheitspolitik hoffen wollen“, so Kory.

„Wir müssen Politiker wählen, die der Meinung sind, dass politische und kommerzielle Interessen keinen Platz in der Beziehung zwischen einem Arzt und seinen Patienten haben“, fügte er hinzu.

Palmer sagte, dass die Bewegung für Gesundheit und medizinische Freiheit „immer stärker und größer wird“ und „in jeder Auseinandersetzung auf der Seite der Wahrheit steht“.

„Die Wahrheit wird letztendlich gewinnen“, sagte er.

„Wir müssen alle zusammenkommen, unabhängig davon, woher wir kommen, wann wir uns dem Kampf angeschlossen haben und was unsere Positionen sind“, sagte Makis. „Die Menschheit wird angegriffen, und die Zukunft der Menschheit ist in großer Gefahr. Wir müssen unsere kleinen Differenzen beiseite lassen und zusammenkommen, um für eine bessere Zukunft für unsere Kinder zu kämpfen.“