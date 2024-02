El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat am Donnerstag auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) nicht nur den Milliardär und Philanthropen George Soros scharf kritisiert, sondern auch die globale Elite, der er vorwarf, sich in die öffentliche Politik der USA einzumischen und zu versuchen, ihre Agenda durchzusetzen.

In seiner Rede vor der versammelten Menge in National Harbor, Maryland, stellte Bukele die Autorität von Soros infrage und fragte: „Wer hat Soros gewählt, damit er die öffentliche Politik und die Gesetze diktiert?“ Er kritisierte auch Soros und seine Mitarbeiter und behauptete, sie seien in El Salvador auf Widerstand gestoßen. „Gott sei Dank und zu seiner Ehre sind die Salvadorianer jetzt immun gegen seinen Einfluss“, sagte Bukele mit Nachdruck.

Bukele’s Äußerungen überraschen nicht, angesichts seiner früheren Auseinandersetzungen mit Soros und seinen Organisationen. Seit seinem Amtsantritt 2019 mit einem überwältigenden Mandat hat Bukele viel Lob für seine Bemühungen erhalten, die Kriminalität in dem zentralamerikanischen Land zu bekämpfen.

Unten sehen Sie einen zehnminütigen Clip, in dem Präsident Bukele die globale Elite angreift und über seinen überwältigenden Wahlsieg spricht.

Diese jüngste Denunziation ist die letzte in einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen Bukele und Soros. Als Vice Media letztes Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geriet, machte Bukele schnell Soros‘ schwindende Ressourcen dafür verantwortlich. Ferner hat Bukele Soros und seine Open Society Foundations (OSF) bereits früher beschuldigt, sich in die Angelegenheiten El Salvadors einzumischen, insbesondere durch die Finanzierung linker Publikationen, die seiner Regierung kritisch gegenüberstehen.

Im Jahr 2021 beschuldigte Bukele Soros, die Beziehungen zwischen El Salvador und den USA sabotieren zu wollen, und behauptete, dass von Soros unterstützte Journalisten Druck auf die Politik ausübten, beispielsweise durch die Einführung einer Steuer auf die ausländische Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Bukele hat immer wieder den seiner Meinung nach unzulässigen Einfluss von Soros auf die Medien angeprangert und behauptet, dass mit Soros verbundene Journalisten einseitige Darstellungen verbreiten, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Wir alle wissen, dass Vivanco von OpenSociety von George Soros finanziert wird. Aufschlussreich ist jedoch, dass er sagt, dass sie „alle Anstrengungen“ unternehmen werden, um unsere Beziehung zu den USA, den BancoMundialLAC , el_BID und FMInoticias zu beeinflussen.

Todos sabemos que Vivanco es financiado por @OpenSociety, de @georgesoros.



Pero lo revelador es que diga que harán “todos los esfuerzos” por afectar nuestra relación con EEUU, el @BancoMundialLAC, @el_BID y el @FMInoticias.



Será interesante ver qué tanta influencia tiene Soros. https://t.co/bubHU3AwcB — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 2, 2021

Obwohl Bukele für seine unverblümte Haltung kritisiert wird, weist er die angebliche Einmischung von Soros entschieden zurück und schwört, El Salvador vor äußeren Einflüssen zu schützen, die er als schädlich für die Interessen des Landes ansieht.

Während Bukele weiterhin die Souveränität seiner Regierung gegen Druck von außen verteidigt, verdeutlichen seine Auseinandersetzungen mit Persönlichkeiten wie George Soros die Komplexität globaler Politik in einer zunehmend vernetzten Welt.

Bukele verdankt seine Popularität seiner konsequenten Weigerung, sich von den globalen Eliten kontrollieren zu lassen, und stärkt stattdessen seine Bürger, die sich entschieden haben, ihr Land, ihre Grenzen und ihren Glauben gegen die Unterwanderung durch radikale Interessen zu verteidigen.