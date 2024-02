WARNUNG: Selbstausbreitende Impfstoffe sind näher als Sie denken!

Wenn dieser Impfstoff freigesetzt wird, „hat man keine andere Wahl, als ihn zu nehmen“.

Der Enthüllungsjournalist Jefferey Jaxen enthüllte am Donnerstag in The Highwire eine alarmierende Tatsache: Die Möglichkeit, die ganze Welt zu „impfen“, ohne große Mengen der Bevölkerung zu injizieren, ist nahe.

Die Rede ist von sich selbst verbreitenden Impfstoffen, einer Technologie, die bei der Coronavirus-Pandemie schon fast einsatzbereit war – dann aber doch für mRNA-Injektionen verwendet wurde.

Es wäre also naiv zu glauben, dass die Weltgesundheitsbehörden vier Jahre später im Falle einer weiteren „globalen Gesundheitskrise“ nicht auf den Einsatz dieser Technologie drängen würden.

Das Einzige, was den massenhaften Einsatz dieser Technologie verhindert, ist diese lästige Sache, die als „iinformierte Zustimmung“ bekannt ist. Aber wie die COVID-Ära gezeigt hat, ist die informierte Zustimmung nicht mehr das, was sie einmal war.

Die ganze Idee hinter sich selbst verbreitenden Impfstoffen beruht weitgehend auf der Umgehung der informierten Zustimmung oder dem, was Wissenschaftler gerne als „Verhaltensbarrieren“ bezeichnen.

„Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten steht vor großen Herausforderungen, wie z.B. die therapeutische Ausrichtung auf Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten Risiko, die Umgehung von Verhaltensbarrieren und die Überwindung von Erregerpersistenz und Resistenzmechanismen“.

Das US-Militär und die DARPA haben ebenfalls an sich selbst verbreitenden Impfstoffen geforscht, wobei die DARPA an antiviralen Mitteln arbeitet, die sich in Echtzeit gegen neue Virusstämme „weiterentwickeln“.

Sollte ein selbst ausbreitender Impfstoff jedoch auf unvorhergesehene Weise mutieren, könnte er ernsthafte Risiken für die gesamte Bevölkerung mit sich bringen.

Rechtsanwalt Aaron Siri gab dazu eine Erklärung ab.

Bei diesem Produkt ist die Idee, dass sie es einer einzigen Person geben und es sich dann auf alle Menschen der Welt ausbreitet. Wenn sie es also einmal verpfuschen, nur einmal“, betonte er, „können sie die ganze Welt verpfuschen“.

„Was vielleicht sogar das größte Opfer ist … wenn sie dieses Ding jemals freisetzen, werden es die Bürgerrechte sein, die individuellen Rechte … Sie werden ein Produkt herausbringen, bei dem man keine andere Wahl hat, als es zu nehmen. Das ist die ultimative Zerstörung der individuellen und bürgerlichen Rechte“.

🚨 WARNING: Self-Spreading Vaccines Are Approaching Fast!



This technology was ALMOST ready to be deployed for COVID-19.



So, don't think that global health authorities wouldn't use it in the event of another pandemic.



The only thing stopping the mass use of this technology is… pic.twitter.com/v1eUOUo8A4 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 23, 2024

Übersetzung:

Sie haben diese große Geschichte angedeutet, und jetzt ist sie da.

Wir werden also etwas tiefer in die Materie eintauchen, um sie zu erklären, und wir werden mit der Geschichte im Jahr 2018 beginnen.

Denken Sie daran, dass 2018 ein Jahr war, bevor die Welt von COVID-19, SARS-CoV-2 gehört hat.

Wir hatten Johns Hopkins und die haben einen Bericht veröffentlicht.

Und dieser Bericht hieß Technologies to Address Global Catastrophic Biological Risks.

Sie hatten also all diese großartigen Technologien, die sie bewertet haben, um diesen Risiken zu begegnen.

Und 2018, das ist buchstäblich ein Jahr, fast auf den Tag genau, hatte Johns Hopkins das Ereignis 201, ein fiktives Coronavirus, das über die Welt fegte und alle möglichen Schließungen und Todesfälle verursachte.

Ein Jahr zuvor hatte man also begonnen, nach den großen neuen Technologien zu suchen.

Eine davon, eine der wichtigsten in diesem Bericht, ist diese.

Ich werde direkt aus dem Bericht zitieren.

Selbstausbreitende Impfstoffe, auch bekannt als übertragbare oder sich selbst ausbreitende Impfstoffe, werden gentechnisch so hergestellt, dass sie sich wie übertragbare Krankheiten in der Bevölkerung ausbreiten.

Anstatt jedoch Krankheiten zu verursachen, bieten sie Schutz.

Spulen wir vor.

Die Welt hat von COVID gehört.

Wir suchen nach einem Impfstoff.

Wir schreiben das Jahr 2020.

Der Telegraph bringt diesen Artikel.

Könnten sich selbst verbreitende Impfstoffe eine Coronavirus-Pandemie aufhalten?

Verstehen Sie, diese Idee, diese Technologie war im Spiel.

Dr. Amish Adalia, leitender Wissenschaftler an der Johns Hopkins University, sagt, dass der Ausbruch des Coronavirus für diese Technologie zu früh gekommen sein könnte.

Dr. Adalia zufolge wirft die Impfmethode ernste medizinisch-ethische Fragen auf.

Seine Ansicht wird vom Gesundheitsministerium geteilt, das die Technologie Ende letzten Jahres in einer Präsentation untersuchte.

In einer Studie vom November erklärte das Ministerium, dass die Selbstausbreitungstechnik eine Verzögerung der Impfung verhindern könnte.

Ich möchte also, dass jeder aufmerksam zuhört, wenn zum ersten Mal darüber gesprochen wird.

Jeder, der jetzt diese Sendung sieht, das sind Sie.

Sie sind jetzt ein Problem.

Sie haben eine Lösung.

Sie werden einen künstlichen Virus erschaffen, der die Erde überfluten wird.

Sie werden es Impfstoff nennen.

Sie stehen nun in direkter Konkurrenz zu Gott selbst.

Ihr Virus wird das natürliche Virus besiegen.

Und Sie werden geschützt sein, und Sie werden nichts dagegen tun können.

Okay, Leute, lasst das einen Moment auf euch wirken.

Jeffrey, lass uns jetzt eine Schweigeminute einlegen, um anzuerkennen, dass dieser Impfstoff so nah dran ist, dass man vor zwei Jahren fast dachte, er wäre fertig und könnte auf der COVID vorgestellt werden.

Aber es gibt einige Dinge, die im Weg stehen und an denen gearbeitet wird.

Denken Sie daran.

Das Spiel ist vorbei.

Es ist vorbei für jeden, der diesen künstlichen Mist nicht in seinem Körper haben will.

Okay, jag uns noch mehr Angst ein, Jeffrey.

Und los geht’s.

Ich gebe Ihnen ein paar Fakten.

Wie Sie sehen, steht da „Impfstoffverzögerung“.

Es steht genau in der Mitte des Artikels.

Das ist keine Randnotiz.

Es ist keine theoretische Sache, die passieren könnte oder nicht.

Es steht genau hier.

Jetzt geht der Artikel weiter,

In der Präsentation wurde auch darauf hingewiesen, dass solche Impfstoffe im Vergleich zu einer Pandemie sehr wenig Schaden anrichten würden.

Das Ministerium wies jedoch auf eine Reihe von ethischen Problemen hin, die sich aus der Selbstausbreitung von Impfstoffen ergeben, einschließlich der Tatsache, dass sie weniger tödlich und nicht nicht tödlich sind, was bedeutet, dass sie immer noch töten können.

Einige Menschen werden sterben, die sonst überlebt hätten, auch wenn die Gesamtzahl der Todesfälle geringer sein wird, so das Ministerium.

Vigilant News mit dem Vigilant Fuchs

Erinnern Sie sich an die ganze Sache mit den Impfungen, als Sie sie alle für Ihre Kinder bekommen haben, ich gebe Ihnen nicht die Schuld, Ihnen wurde gesagt, sie seien sicher und effektiv, sie seien sicher und effektiv, sie seien sicher und effektiv, sie würden niemandem schaden, sie würden Krankheiten stoppen.

Genau wie es hier steht, es stoppt Krankheiten, außer bei den Menschen, von denen wir wissen, dass wir sie töten werden.

Wir wissen, dass es einige Menschen töten wird.

Bei einigen Menschen wird es das Gehirn anschwellen lassen.

Es wird die Herzen einiger Menschen anschwellen lassen.

Andere werden Krebs bekommen.

Andere bekommen Blutgerinnsel.

Das ist der Lauf der Dinge.

Niemand möchte all diese Dinge zusammenzählen.

Es ist selten, also ist es akzeptabel.

Und was sie sagen, ist, dass es einem aufgezwungen wird.

Also wird die informierte Zustimmung ein Thema sein.

Das ist wahr.

Und solche Probleme gibt es immer.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens wissen das.

Die Mediziner wissen das.

Sie wollen nur nicht, dass man es weiß.

Und deshalb heißt es auch nicht, dass einige Menschen zu Schaden kommen.

Es ist einfach sicher und effizient.

Man spricht nicht mehr darüber.

Das war sehr lange so.

Und dann kam COVID.

Jetzt haben wir dieses Fenster.

Im Jahr 2014 begannen einige dieser Diskussionen richtig Fahrt aufzunehmen.

In der Zeitschrift Cell wurde ein Meinungsartikel mit dem Titel The Case for Transmissible Antivirals to Control Population-Wide Infectious Disease veröffentlicht.

Darin heißt es, dass die Bekämpfung von Infektionskrankheiten vor großen Herausforderungen steht, darunter die Frage, wie die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen therapeutisch erreicht werden können, wie Verhaltensbarrieren umgangen und die Persistenz von Krankheitserregern und Resistenzmechanismen überwunden werden können.

Diese vorgeschlagenen Virostatika, die als therapeutische Interferenz-Partikel (TIPS) bezeichnet werden, sind künstlich hergestellte molekulare Parasiten von Viren, die so konzipiert sind, dass sie dem Wildtyp-Virus Replikationsressourcen entziehen.

Hauptautor dieser Arbeit ist Lior Weinberger.

Er arbeitet am Gladstone Institut.

Das Gladstone Institute gründete 1991 sein eigenes virologisches und immunologisches Sicherheitslabor, um die AIDS-Epidemie zu bekämpfen.

In dem Papier von 2014 geht es also darum, es zur Bekämpfung von AIDS einzusetzen.

Aber dann kam COVID, und man versteht, worauf das hinauslaufen sollte, denn das war der große Wurf.

Jetzt, zwei Jahre später, 2016, fängt das Militär an, sich zu beteiligen.

Wir haben wieder die DARPA, etwas, das in unserer Berichterstattung immer wieder auftaucht, wenn wir etwas tiefer graben.

Hier ist ein Artikel von ihrer eigenen Website, der DARPA-Website, Co-Evolving Antivirals Aimed to Keep Ahead of Fast-Changing Viruses.

Darin steht, dass die Nachrichtenübermittlung jetzt etwas ausgefeilter wird.

Man kann sich diese mit Tipps gefüllten Umschläge wie winzige Trojanische Pferde vorstellen, die aber keine Krieger, sondern Dummy-Viren enthalten, die am Ende den echten krankheitsverursachenden Viren überlegen sind und deren Replikationsfähigkeit stören“, so Gimlet.

Er ist der Programm-Manager der DARPA für dieses Projekt.

Und da die Spitzen aus genetischem Material bestehen, werden sie sich im Laufe der Zeit genauso verändern und diversifizieren wie das Genom echter Viren.

Sobald wir eine Spitze entwickelt haben, die bei einem bestimmten Virus funktioniert, erwarten wir, dass sie einen stetigen Strom von Varianten erzeugt, so dass es immer eine Population von Spitzen mit dem richtigen genetischen Material geben wird, um alle neuen Stämme des Virus zu stoppen, die entstehen könnten.

Wir machen jetzt eine kurze Pause und übergeben das Wort an Lior Weinberger, eine der Schlüsselfiguren dieser Technologie.

Er spricht über die Entwicklung dieser Viren im Jahr 2016.

Hören Sie sich das an.

Wir wussten, dass diese langen DNA-Stränge Parasiten in sich tragen, die nur einen Teil des Strangs ausmachen, etwa so lang.

Was wir also machen, ist unsere Gentechnik,

Das Virus übernimmt die Zelle und verwandelt sie in eine Fabrik, die mehr von sich selbst produziert.

Es ist jetzt ein Parasit davon.

Dieses kurze Stück hat nicht den Code, um mehr von seinen Nanomaschinen zu produzieren.

Sie stammen alle von dem Virus in voller Länge.

Aber was es hat, ist die kleine Anweisung an sich selbst, hineinzugehen.

Wenn also die Zelle, die Fabrik, diese Viruspartikel produziert, kommt ein Virus heraus, das das kurze Stück des Parasiten trägt.

Und weil es so viel kürzer ist, wird es viel effizienter produziert, dieses kleine Parasitenstück.

Wir nennen sie Störpartikel oder therapeutische Störpartikel, weil sie das lange Stück stören.

Es gibt viel mehr davon.

Sie konkurrieren mit dem langen Stück, um in die Schale zu kommen.

Und weil es so viel mehr davon gibt, konkurriert es viel besser.

Es ist ein kompetitiver Inhibitor.

Diese Zelle, die früher eine Fabrik zur Herstellung von Viren war, ist jetzt eine Fabrik zur Herstellung des therapeutischen Partikels geworden.

Ja, genau.

Wir haben also Lior Weinberger.

Er wird später Mitbegründer von VX Bioscience.

VX Bioscience erhält einen Vertrag von der US-Regierung und der DARPA, um mit der Durchführung von Studien zu beginnen.

Das ist also der eigentliche Bundesvertrag, und in der Beschreibung heißt es, dass die wichtigsten Innovationen dieses Ansatzes sind

dass diese therapeutischen Parasiten ein ko-evolutionäres Wettrüsten beginnen, indem sie sich mit dem Wildtyp-Virus weiterentwickeln, um dessen Resistenz zu überwinden.

Dann vermehren und erneuern sie sich selbst und fungieren als Einmaltherapien, die die Compliance-Probleme umgehen.

Da haben wir es wieder.

Und drittens,

Sie verbreiten sich über genau die gleichen Risikofaktoren und Übertragungswege wie SARS-CoV-2, aber sie nutzen selbstständig Super-Spreader, um die Intervention zu entfalten, wodurch die Probleme der Massenproduktion und der Einführung umgangen werden.

Das sind die Leute, die das nicht wollen.

Also bekommt er den Job und sie… Also machen sie die Leute zu Superverbreitern.

Wir verbreiten alles unter uns.

Wir verbreiten jetzt diese menschengemachte Form des Virus, die genau wie das Virus mutieren kann, die Eigenschaften des Virus annimmt und sich dann in unseren Körpern ausbreitet, bereit für jede Mutation und für die Übertragung auf die nächste Person.

Wir sprechen hier von einer menschengemachten Neuformulierung des Immunsystems jedes Menschen auf diesem Planeten.

Okay, ich glaube, ich habe verstanden.

Lior Weinberger und sein Team führen also die Studie durch und halten dann einen TED-Vortrag, um ihr Produkt zu verkaufen, sobald es fertig ist.

Es gibt keine Garantie dafür, dass der Impfstoff, den wir in 12 Monaten herstellen, dem mutierten Virus entspricht.

Wir sind immer auf der Suche nach dem Neuesten.

Und in diesem Szenario befinden wir uns jedes Mal, wenn es einen Ausbruch gibt.

Unsere Quarantäne ist durchlässig, unsere medizinischen Maßnahmen sind unzureichend.

Das Grundproblem bei der Bekämpfung dieser Ausbrüche ist, dass Viren und andere Infektionen zwei Dinge hervorragend können.

Sie mutieren und sie übertragen sich.

Unsere medizinischen Mittel können beides nicht.

Vor zwanzig Jahren hatte ich die radikale Idee, die Viren selbst als Therapeutika zu verwenden, als Bausteine für Therapien, um Therapien zu entwickeln, die mutieren und übertragen können.

Der Grund, warum ich heute hier bin, ist, dass wir es zum ersten Mal seit 20 Jahren geschafft haben, dass es funktioniert.

Und es ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage.

Die letzten beiden Male habe ich geweint.

Ich möchte, dass die Leute sich das kurz vergegenwärtigen, denn ich habe vorhin darüber gesprochen, dass die Leute böse sind oder dass sie böse sind und versuchen, die Bevölkerung zu reduzieren.

Ich glaube, man kann in diesem Kerl sehen, dass er wirklich von Herzen kommt, dass er emotional ist wegen dieser unglaublichen Leistung, die er gerade vollbracht hat.

hat er Gott ersetzt.

Für diejenigen, die an Gott glauben, ist diese Vorstellung, dass es etwas gibt, das uns alle zusammenhält, das die Haare auf unseren Köpfen zählt, das niemals zulassen würde, dass ein Virus unsere Spezies auslöscht, noch nie da gewesen.

Aber dieser Kerl hat gerade seinen eigenen Virus entwickelt, von dem er glaubt, dass jeder auf der Welt ihn bekommen sollte, um gesünder zu werden.

Er ist ganz aufgeregt darüber.

Wahrscheinlich wird er es sich selbst einfangen.

Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine Art fehlgeleiteter Dummheit ist.

Das ist ein Mann, der permanent durch ein Mikroskop starrt und die Fähigkeit verloren hat, die Peripherie all der Nebenwirkungen zu sehen, die hier auftreten könnten.

Und das ist das Problem mit der Wissenschaft, vorwiegend mit der Wissenschaft in einer Welt, in der es illegal ist, sie anzuprangern und zu sagen: „Diese Idee gefällt mir nicht.

Ich halte sie für gefährlich.

Und das ist auch ein Faktor.

Wenn es nicht erlaubt ist, auf akademischer Ebene über die Sicherheit von Impfstoffen zu diskutieren, was nicht der Fall ist, entsteht die Vorstellung, dass alles in Ordnung ist.

Alles ist in Ordnung.

Es ist sicher und effizient.

Lasst uns diese Dinge weiter bauen.

Im Jahr 2021 haben wir die Studie, von der er spricht, Identification of a Therapeutic Interfering Particle, a Single-Dose SARS-CoV-2 Antiviral Intervention with a High Barrier to Resistance, ebenfalls in Cell veröffentlicht.

In diesem Fall wurden Hamster eingesetzt.

Sie verwendeten nasale…

In der Diskussion heißt es, dass diese Daten zusammengenommen zeigen, dass eine synthetische subgenomische virale Deletionsmutante sich bedingt vermehren kann, um eine Virusinfektion dauerhaft zu unterdrücken.

SARS-CoV-2, in vivo zu unterdrücken und somit eine therapeutische interferierende Partikelspitze darzustellen.

Was hat nun die US

Regierung damit zu tun?

Nun, sie hat 2022 den Prevent Pandemics Act vorgelegt.

Und in diesem Prevent Pandemics Act, genauer gesagt in Section 506, suchen sie nach Plattformtechnologien, um die nächste Pandemie zu verhindern.

Und wenn sie einige Plattformtechnologien finden, sagen sie, dass ein Medikament, das zeigt, dass die Plattformtechnologie das Potenzial hat, in mehr als ein Medikament eingebaut zu werden oder von mehr als einem Medikament verwendet zu werden, ohne

ohne negative Auswirkungen auf die Qualität der Herstellung oder die Sicherheit.

Wenn dies der Fall ist, wird die Technologie schnell weiterentwickelt und für die nächste Pandemie ausgewählt.

Die US-Regierung ist also bereits darauf vorbereitet.

Aber jetzt sind wir im Jahr 2023, und dieser Artikel ist das, was wir sehen.

Der COVID-Impfstoff war also schon auf dem Markt.

Das ist ein alter Hut.

Warpgeschwindigkeit ist nicht schnell genug.

Der Bedarf an variantensicheren Therapeutika.

Wenn Sie sich anschauen, wer das geschrieben hat, dann war es Ariel Weinberger.

Der Nachname kommt Ihnen vielleicht bekannt vor.

Das ist er.

Er ist der CEO und Gründer von Autonomous Therapeutics.

Bloomberg hat 2016 einen Artikel über ihn und seinen Bruder geschrieben und die Überschrift war: „To Fight a Virus, Get a Virus, Military Bets on Mutant Pathogen“.

In dem Artikel heißt es: „Ein Brüderpaar, das in Labors an entgegengesetzten Küsten der USA arbeitet.

arbeiten an einem neuen Ansatz zur Bekämpfung von Viren, der das Interesse des Militärs geweckt hat.

Dies ist ihre erste unmenschliche therapeutische Interferenzpartikelspitze, die auf ein Atemwegsvirus abzielt.

Jetzt haben sie es auf Atemwegsviren im Allgemeinen abgesehen.

Und hier sind einige der Patente, falls Sie sie sich für die Forscher da draußen ansehen wollen.

Das ist eines davon: Therapeutic Interfering Particles for Coronavirus.

Das ist das Patent von Lior Weinberger und einer anderen Person.

Aber wenn man sich das Patent anschaut, sieht man, dass diese Erfindung mit staatlicher Unterstützung gemacht wurde, und zwar von den National Institutes of Health und dem DOD DARPA.

Die Regierung hat bestimmte Rechte an der Erfindung.

Behalten Sie das also im Auge, denn die Regierung hat tatsächlich Rechte an dieser Erfindung.

Und dann gibt es noch ein anderes Patent.

Stellen Sie sich also die Frage, wie wir diese Bausteine zusammensetzen können.

Wenn Ihre Regierung daran beteiligt ist, und Ihre Regierung ist diejenige, die die Aufsichtsbehörde hat, die prüfen soll, ob es sicher ist, und die Ihnen sagt, wir glauben nicht, dass dieses Produkt sicher ist,

dann haben Sie nicht nur das Problem, dass die Pharmaindustrie ihr eigenes Produkt herstellt und ihre eigenen Sicherheitsstudien durchführt, sondern Ihre Regierung ist jetzt auch die Pharmaindustrie.

Ihre Regierung ist jetzt derjenige, der diese Produkte für Sie herstellt.

Wem können Sie also eine ordentliche Sicherheitsstudie anvertrauen?

Richtig, gut gesagt, gut gesagt.

Um diesen Gedanken zusammenzufassen und zu verstehen: Die Natur hält ständig nach einem Wettbewerbsvorteil Ausschau.

Diese Technologie mutiert also, sie diversifiziert, sie ist buchstäblich darauf ausgelegt, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, und sie schafft ständig neue Varianten.

Die Frage wäre also: Was passiert mit der viralen Kreuzrekombination?

Was passiert, wenn sie sich zurückentwickelt?

Sie geben ihm seinen Wettbewerbsvorteil.

Ich bin sicher, dass jeder da draußen eine Million anderer Möglichkeiten kennt, wie das schief gehen kann.

Aber denken Sie auch an diese?

Das ist von unseren Freunden vom Weltwirtschaftsforum.

Sie können es auf deren Website lesen.

Er lautet: Sind Viren wirklich lebenswichtig für unsere Existenz?

In diesem Artikel heißt es, dass die 21 Virusarten, die im menschlichen Körper Schaden anrichten, nur einen unbedeutenden Bruchteil der 100 Millionen Virusarten auf der Erde ausmachen.

Die meisten Viren sind sogar lebensnotwendig.

Weiter heißt es: „Dies ist eine Aufschlüsselung.

Algen und Pflanzen sind Primärproduzenten, die Grundlage der Ökosysteme der Erde.

Mit Hilfe des Sonnenlichts wandeln sie Rohstoffe wie Kohlendioxid, Stickstoff und Phosphor in organische Substanzen um.

Diese wiederum werden von Pflanzenfressern gefressen,

die wiederum von anderen Tieren gefressen werden und so weiter.

Energie und Nährstoffe werden in der Nahrungskette weitergegeben, bis die Tiere sterben.

Aber wie wird sichergestellt, dass die Primärproduzenten die Rohstoffe erhalten, die sie für ihre Arbeit brauchen?

Die Antwort hängt von der Beziehung zwischen dem Virus und den Bakterien ab.

Hier kommt etwas ins Spiel.

Was schützt uns vor dieser Technologie?

Die informierte Zustimmung.

Und das ist die Technologie, die ich in diesem Vortrag zu erklären versucht habe.

Das haben sie am Anfang gesagt, oder?

Sie sagten, das einzige Problem ist, dass man einige Menschen töten wird.

Und wenn man das freisetzt, lassen Sie uns das ganz klar sagen, Jeffrey.

Sobald sie das Produkt testen, ist es vorbei.

Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, oh, wir haben 20 Leute genommen und ihnen einen sich selbst verbreitenden Impfstoff gegeben, der, wie er sagt, nach 12 Monaten mit dem Virus dieses Jahres mutieren kann, was bedeutet, dass dieses Ding niemals ihren Körper verlassen wird.

Das ist eine Neuschreibung, eine permanente Neuschreibung Ihres Immunsystems, die besagt, dass Sie nicht richtig konstruiert wurden.

Dieses Ding wird Ihren Körper für jeden zukünftigen Virus neu konstruieren.

Und wie Sie hier sagen, sagt die WHO, dass diese Spitze, weil sie kürzer ist, schneller in die Zelle eindringen wird als der lange DNA-Strang eines normalen Virus.

Er wird sich immer durchsetzen.

Er wird immer zuerst in die Zelle eindringen.

Er wird dafür sorgen, dass man das Virus nie bekommt.

Und Sie sagen, es gibt nur etwa 30 Viren, die uns interessieren.

Aber es gibt Millionen, die uns am Leben erhalten.

Und was passiert, wenn diese Technologie plötzlich anfängt, jedes einzelne Virus zu verdrängen?

Alle Viren, die es gibt.

Weißt du, was das wäre?

Das wäre ein Massenaussterben.

Das ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen.

Und das Einzige, was uns im Moment schützt, ist diese kleine lästige Idee des informed consent, also der Einwilligung in alles, was mit dem eigenen Körper passiert.

Und wir kämpfen dafür, dass jeder Staat – und deshalb versuchen wir, die Fünf zu befreien – in der Lage ist, diese Zustimmung zu geben.

Wachsame Nachrichten

Also weiter, was sagen wir zur informierten Zustimmung?

Fahren Sie fort.

Ja, für die wenigen Leute da draußen, die glauben, dass die FDA oder das ACIP-Komitee der CDC das stoppen werden, denken Sie daran, dass sie sagten, wir müssen den Impfstoff, den Auffrischungsimpfstoff, zulassen, um herauszufinden, was er tut, um herauszufinden, ob er wirksam ist, ob er sicher ist.

Das funktioniert mit dieser Art von Technologie nicht.

Deshalb wurde diese Technologie von Anfang an so entwickelt, dass sie die informierte Zustimmung umgehen kann.

Das müssen die Leute wirklich verstehen.

Und was hat die FDA jetzt getan?

Wir haben vor zwei Wochen darüber berichtet.

Hier ist es.

Die FDA lockert die Anforderungen an die informierte Zustimmung für Studien mit minimalem Risiko.

Ist das also eine Studie mit minimalem Risiko?

Nun, alles, was in diesem nasalen Impfstoff enthalten ist, kommt auch im Körper vor.

Es ist alles natürlich.

Es gibt also wirklich kein großes Risiko und es ist prophylaktisch.

Er soll also den Menschen helfen.

Ich meine, ich habe das Gefühl, dass sie sich alles Mögliche einreden könnten, um das Risiko zu minimieren.

Deshalb ist das ein sehr wichtiges Thema, vielleicht eines der wichtigsten Themen, über die wir gesprochen haben, um die Menschen wirklich zu sensibilisieren.

Ich denke, das ist es.

Ich denke, das ist es.

Ich meine, Sie wissen, dass die FDA genau daran arbeitet.

Schaffen Sie die informierte Zustimmung jetzt ab.

Alles, was wir als Regierungsbehörde tun müssen, ist, der Welt zu sagen, dass diese Technologie sicher ist, weil wir in sie investiert haben,

Dann können wir jetzt die informierte Zustimmung abschaffen.

Über etwas, das sicher ist, muss man nicht informiert werden.

Und jetzt bekommt es jeder auf der Welt.

Wissen Sie, das erinnert mich daran, Jeffrey, wenn ich darüber nachdenke, dass wir natürlich an den schlimmsten Fall denken.

Ich denke an den schlimmsten Fall.

Vielleicht stoppt es nur die Coronaviren und alle Coronaviren in der Zukunft.

Und das war’s dann.

Dieser kleine Tipp schwebt herum.

Er bezieht sich auf COVID.

Aber er sagt, dass das Virus so konstruiert ist, dass es mutieren kann.

Er sagt, dass es in der Lage ist, die verschiedenen Eigenschaften jeder Variante anzunehmen, mit der es in Kontakt kommt.

Und wir wissen, dass Viren und Bakterien auf eine Weise miteinander interagieren, die wir noch nicht verstanden haben.

Je tiefer wir eindringen, desto weniger scheinen wir zu wissen.

Und das erinnert mich wirklich an die Szene aus Jurassic Park, die ich allen noch einmal vorspielen möchte.

Ja, das ist ein Film.

Ja, das ist Fiktion.

Aber ich glaube, Michael Crichton hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er uns mit dieser kleinen Warnung zum Nachdenken bringen wollte.

Woher weiß man, dass es alles Frauen sind?

Geht jemand in den Park und zieht den Dinosauriern die Röcke hoch?

Wir prüfen ihre Chromosomen.

Das ist gar nicht so schwer.

Alle Wirbeltierembryonen sind sowieso von Natur aus weiblich.

Sie brauchen nur im richtigen Entwicklungsstadium ein zusätzliches Hormon, um männlich zu werden.

Das verweigern wir ihnen einfach.

Verweigern?

John, die Art von Kontrolle, die Sie versuchen… Sie ist unmöglich.

Wenn uns die Evolutionsgeschichte eines gelehrt hat, dann das: Leben kann nicht eingedämmt werden.

Das Leben bricht aus, es breitet sich in neue Gebiete aus, es durchbricht Barrieren auf schmerzhafte, vielleicht sogar gefährliche Weise, aber…

Oh, da ist es.

Da ist es.

Sie meinen, eine Gruppe, die nur aus Weibchen besteht, wird sich fortpflanzen?

Nein, ich sage nur, dass das Leben einen Weg findet.

Es ist wirklich nicht zum Lachen, auch wenn dieser Clip, ich meine, wir reden davon, mit der Natur zu spielen, wie es noch nie zuvor gemacht wurde.

Und ich sage euch, Leute, nehmt das sehr ernst.

Sie nehmen euch die informierte Zustimmung.

Und Frankreich wird mir die Möglichkeit nehmen, euch vor etwas zu warnen.

Und dann werden sie bei der nächsten Pandemie einen Impfstoff auf den Markt bringen, dem man nicht entkommen kann und mit dem sich jeder infiziert.

Und jetzt sollen menschengemachte Viren besser sein als die natürlichen, die unsere Spezies nie ausgelöscht haben, die uns nie vernichtet haben.

Es hat noch nie eine Pandemie gegeben, die unsere Spezies vom Planeten getilgt hat.

Aber wenn Sie ein störendes Teilchen in Ihrem Körper haben, das die Natur und die Evolution, an der wir teilhaben, stört, dann könnte das buchstäblich das Ende bedeuten.

Es könnte buchstäblich das Ende unserer Spezies bedeuten.

Jeffrey, ein unglaublicher Bericht.

So brillant und wirklich erschreckend.

Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit.

Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche.

Auf jeden Fall.

Vielen Dank.

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

Alles Gute.

Ich möchte unseren Anwalt, Aaron Siri, erwähnen, der uns auf diese Sache aufmerksam gemacht hat, als wir unsere Nachforschungen anstellten und FOIA-Anfragen stellten.

Das ist der Punkt, an dem wir diese Sache aufgedeckt haben.

Es begann, Aaron, wenn ich mich nicht irre, stolperten wir darüber, als wir Chemtrails untersuchten, und ein Teil unserer Frage war: Wird etwas versprüht?

Werden Impfstoffe in die Luft gesprüht oder werden sie zerstäubt?

Und bei dieser Untersuchung sind wir auf diese kleine Sache mit den sich selbst verbreitenden Impfstoffen gestoßen.

Habe ich recht?

Wir sind also reingestolpert?

Ja, in der Forschung über aerosolierte Impfstoffe, und da gibt es alle möglichen Studien über die Freisetzung von verschiedenen Impfstoffen, wie sie es nennen, aus Flugzeugen, um die Bevölkerung zu impfen und so weiter.

Und wir sind auf die Informationen gestoßen, über die Sie gerade in diesem Abschnitt berichtet haben.

Wenn wir also über diese Art von Bedrohung sprechen, haben wir eine Pressemitteilung dazu herausgegeben.

ICANN hat eine potenzielle Bedrohung der nächsten Stufe entdeckt: inhalierbare Impfstoffe, die sich wie ein Virus verbreiten.

Wenn ich darüber nachdenke, Aaron, ist das eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen, und ich meine, Sie haben so großartige Arbeit für ICANN geleistet.

Wir bringen Beschwerden ein.

Wir sorgen für Transparenz.

Wir finden heraus, dass sie uns über die Sicherheit ihrer Produkte anlügen.

Wir decken auf, was sie wissen und was sie nicht wissen.

Sie haben einige der führenden Impfstoffentwickler und -hersteller in den Zeugenstand gerufen

wie Dr. Stanley Plotkin und Dr. Catherine Edwards.

Aber in diesem Fall, wenn wir einen FOIA-Antrag stellen, um herauszufinden, ob dieser Impfstoff sicher war, als er Menschen verabreicht wurde, selbst in einer Studie, dann ist es vorbei.

Wir haben verloren.

Wenn diese Technologie vor Gericht kommt, ist es vorbei.

Was können wir dagegen tun?

Nun, wir sind ICANN Legislate, die Schwestergruppe von ICANN, der C3.

ICANN Legislate ist die C4, das heißt, sie ist an der Gesetzgebung beteiligt, was ICANN selbst nicht kann.

Aber ICANN Legislate hat tatsächlich eine ganze Initiative, die sich mit der Selbstverbreitung von Impfstoffen beschäftigt.

Und das eigentliche Problem, und ich denke, Sie haben es auf den Punkt gebracht, ist, dass die meisten Medikamente, wenn sie auf den Markt kommen, in der Regel für einen kleinen Teil der Bevölkerung bestimmt sind, für einen bereits kranken Teil der Bevölkerung, während die derzeitigen Impfstoffe für gesunde Teile der Bevölkerung bestimmt sind.

Und sie werden typischerweise den meisten Kindern verabreicht oder es wird versucht, sie den meisten Kindern für viele der Impfstoffe zu verabreichen, was natürlich ein Problem sein kann, wenn man das einmal falsch macht, könnte man einen großen Teil der Bevölkerung dezimieren oder Probleme verursachen, aber selbst dann, wenn man ein ernsthaftes Problem hat, lehnen viele immer noch ab, und darum geht es bei der informierten Zustimmung, aber bei diesem Produkt geht es darum, dass die Leute wissen, dass sie ein Produkt nehmen müssen, das sie nicht nehmen können.

Bei diesem Produkt geht es darum, dass man es im Grunde genommen nur einer Person verabreicht und es sich auf alle Menschen auf der Welt ausbreitet.

Wenn sie es also ein einziges Mal vermasseln, nur ein einziges Mal, dann ist es vorbei.

Sie können die ganze Welt vergiften.

Und wie kann man das wirklich testen?

Sollen sie zehn Leute nehmen und sie für ein Jahrzehnt in einen Isolationswürfel stecken?

Einem geben, den anderen neun geben und sehen, was die Langzeitfolgen sind?

Nein, das werden sie nicht tun, weil es sich nicht rechnet.

Was sie tun werden, ist etwas, das, na ja…

Nun, wie sie sagten, schneller als Warp ist das, worauf sie setzen.

Und, wissen Sie, wie wir heute berichten, was wir jetzt sehen, haben wir gerade in den Artikeln gesehen, die über die größte Studie erschienen sind, die jetzt über die Sicherheit des COVID-Impfstoffs durchgeführt wurde.

Es hat sich herausgestellt, dass er das Herz anschwellen lässt.

Er kann das Gehirn anschwellen lassen.

Er kann und wird Blutgerinnsel verursachen.

Er kann eine transverse Myelitis und das Guillain-Barre-Syndrom verursachen.

Und das sind alles wirklich katastrophale Probleme.

Und wenn man sich dann anschaut, wie sie diesen sich selbst verbreitenden Impfstoff beschreiben, dann sagen sie, na ja, er wird Krankheiten verhindern.

Ich meine, es wird einige Menschen geben, die eine Reaktion zeigen werden.

Sicherlich werden einige Menschen an diesem Ding sterben.

Und was uns bei unserer Arbeit so erschüttert, Aaron, ist diese gefühllose Vorstellung, dass der Impfstoff einige Menschen töten könnte,

aber was hält ihn davon ab, alle Menschen zu töten?

Ich meine, offensichtlich reagiert jemand falsch darauf.

Etwas funktioniert nicht richtig.

Was ist, wenn der Teil, der nicht richtig funktioniert, bei der Mehrheit oder bei allen nicht funktioniert?

Richtig, aber wissen Sie, was vielleicht sogar das größte Opfer ist, selbst wenn es keinen wirklichen körperlichen Schaden verursacht, das weit verbreitet ist, wenn sie das jemals veröffentlichen, werden es die Bürgerrechte des Einzelnen sein.

Denn je mehr man sich auf ein Verhalten einlässt, das den Menschen das Recht auf eine informierte Zustimmung nimmt, desto mehr muss man sie zensieren, sie zum Schweigen bringen, ihre Stimme unterdrücken.

Bei den meisten Drogen ist es nicht nötig, die Meinung der Menschen zu unterdrücken,

Das stimmt.

Weil die Regierung nichts damit zu tun hat.

Aber es geht um Impfstoffe.

In dem Moment, wo sie einem sagen, nein, nein, nein, man muss sie nehmen, um zur Schule zu gehen, um zur Arbeit zu gehen.

Sie werden ein Produkt auf den Markt bringen, bei dem man keine andere Wahl hat, als es zu nehmen.

Das ist die ultimative Zerstörung der individuellen und bürgerlichen Rechte.

Und im Laufe der Geschichte war es immer ein Bedürfnis der Regierung, die Fähigkeit zu unterdrücken, abweichende Meinungen zu äußern, sich zu widersetzen und sich zu widersetzen.