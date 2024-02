Aaron Bushnell hat sich lebendig verbrannt, damit ihr eure Augen auf Gaza richtet.

Er stand unglaublich lange da, während er brannte. Ich weiß nicht, woher er die Kraft dafür nahm. Er stand noch lange, nachdem er aufgehört hatte zu singen.

Ich sah mir das unzensierte Video des US-Airman Aaron Bushnell an, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington verbrannte und dabei „Free Palestine“ rief. Ich zögerte, es mir anzuschauen, weil ich wusste, dass ich es, wenn ich es einmal gesehen hatte, für den Rest meines Lebens nicht mehr vergessen würde, aber ich dachte, dass ich es ihm schuldig war.

Ich fühle mich, als wäre ich wachgerüttelt worden, und ich nehme an, das war es, was Bushnell wollte. Etwas, um die Welt wachzurütteln und ihr die Realität vor Augen zu führen, die vor sich geht. Etwas, das uns aus der gehirngewaschenen und abgelenkten Dumpfheit der westlichen Dystopie reißt und unseren Blick nach Gaza lenkt.

Es sind die Klänge, die mehr im Gedächtnis bleiben als die Bilder. Der Klang seiner sanften, jugendlichen Stimme, die an Michael Cera erinnert, als er auf die Botschaft zuging. Das Geräusch des runden Metallbehälters, in dem er den Brandbeschleuniger aufbewahrte, als er auf die Kamera zuging. Das Geräusch von Bushnell, der „Free Palestine“ sagt, dann schreit, dann in wortloses Schreien übergeht, als der Schmerz zu überwältigend wird, dann ein weiteres „Free Palestine“ herauspresst, bevor ihm endgültig die Worte fehlen. Das Geräusch des Polizisten, der ihn immer wieder anschreit, sich auf den Boden zu legen. Das Geräusch des Sanitäters, der die Polizisten aufforderte, ihre Waffen nicht mehr auf Bushnells brennenden Körper zu richten und Feuerlöscher zu holen.

Er stand unglaublich lange da, während er brannte. Ich weiß nicht, woher er die Kraft dazu nahm. Er stand noch lange, nachdem er aufgehört hatte zu schreien.

Bushnell wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er starb, wie die unabhängige Reporterin Talia Jane berichtet. Es war der schrecklichste Tod, den ein Mensch erleben kann, und es war geplant.

Kurz vor seinem letzten Akt auf dieser Welt postete Bushnell folgende Nachricht auf Facebook

Viele von uns fragen sich gerne: ‚Was würde ich tun, wenn ich zur Zeit der Sklaverei gelebt hätte? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land Völkermord begehen würde?‘ Die Antwort ist: Sie tun es. Genau jetzt.

Aaron Bushnell hat seine eigene Antwort auf diese Herausforderung gegeben. Wir alle geben unsere Antwort.

Ich würde nie tun, was Bushnell getan hat, und ich würde es auch niemandem empfehlen. Dennoch kann ich nicht leugnen, dass seine Aktion den gewünschten Effekt hatte: die Aufmerksamkeit auf die Gräueltaten in Gaza zu lenken.

Ich weiß, dass das stimmt, denn wo immer ich im Internet eine Diskussion über Aaron Bushnell sehe, sehe ich eine riesige Flut von Pro-Israel-Trollen, die sich verzweifelt in den Kommentaren tummeln, um die Geschichte zu manipulieren. Sie alle wissen, wie zerstörerisch es für die Informationsinteressen der USA und Israels ist, wenn die Menschen in den internationalen Nachrichten sehen, wie sich ein Mitglied der US-Luftwaffe vor laufender Kamera selbst anzündet und dabei „Free Palestine“ ruft, und sie tun alles in ihrer Macht Stehende, um den Schaden zu begrenzen.

Während ich diese Zeilen schreibe, gibt es mit absoluter Sicherheit Leute, die in Bushnells Geschichte wühlen und nach Schmutz suchen, der als Beweis dafür ausgelegt werden kann, dass er ein schlechter Mensch war, dass er geisteskrank war, dass er von pro-palästinensischen Aktivisten und dissidentischen Medien in die Irre geführt wurde – was auch immer sie finden können. Wenn sie etwas finden, buchstäblich alles, werden die Verleumder und Propagandisten es so weit wie möglich verbreiten.

Das ist es, was sie an diesem Punkt der Geschichte machen wollen. Das hätten sie auch während der Sklaverei, der Jim-Crow-Ära oder der Apartheid getan. Das ist es, was sie tun, während ihr Land gerade Völkermord begeht. Die Menschen zeigen, was sie getan hätten, wenn sie auf Gaza reagiert hätten, und sie zeigen, was sie getan hätten, wenn sie auf die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell reagiert hätten.

Ich werde dieses Video hier nicht verlinken. Es ist eine persönliche Entscheidung, die Sie selbst treffen sollten, um sicherzustellen, dass es wirklich das ist, was Sie wollen. Ob Sie es sich ansehen oder nicht, es ist passiert, genauso wie die Verbrennung von Gaza in diesem Moment passiert. Jeder von uns ist für seine persönliche Reaktion auf diese Realität verantwortlich. Das sind wir.