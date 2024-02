Die Übernahme eines KI-Überwachungsunternehmens signalisiert eine deutliche Ausweitung der stadtweiten Echtzeitüberwachung.

Besserer Zugang zu Ressourcen bedeutet schnellere Einführung der umstrittenen Überwachungstechnologie in Großstädten.

Stadtweite Überwachungssysteme, die eng mit der Strafverfolgung verknüpft sind, werden immer häufiger eingesetzt, was eine wichtige Debatte über das Gleichgewicht zwischen öffentlicher Sicherheit und persönlicher Privatsphäre auslöst. Dieses Phänomen ist nicht auf eine Region oder ein politisches Regime beschränkt, sondern erstreckt sich über Kontinente, Kulturen und rechtliche Rahmenbedingungen.

Ein Beispiel ist London, das oft als eine der weltweit am stärksten überwachten Städte bezeichnet wird. Das Netz von Überwachungskameras spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung von Verbrechen, auch von terroristischen. Diese flächendeckende Überwachung bedeutet aber auch, dass die Londoner mit einem fast permanenten Gefühl des Überwachtseins leben, was die Sorge um eine Gesellschaft, in der die Privatsphäre zu einem Relikt wird, aufkommen lässt.

In Peking nimmt die Situation eher Orwellsche Züge an. Hier geht die Überwachung über die Verbrechensbekämpfung hinaus und ist in das chinesische Sozialkreditsystem integriert. Diese Integration ermöglicht ein nie dagewesenes Maß an Kontrolle über das Verhalten der Bürger, wobei die Gesichtserkennungstechnologie eine Vorreiterrolle spielt. Ein solches Szenario wirft tiefgreifende Fragen über die Fähigkeit des Staates auf, das Leben seiner Bürger zu überwachen und zu gestalten.

Das Domain Awareness System der Stadt New York, eine Kooperation zwischen dem NYPD und Microsoft, ist ein Beispiel für den ausgeklügelten Einsatz von Technologie in der Überwachung. Dieses System führt Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, darunter CCTV-Kameras und Nummernschild-Lesegeräte. Während es für seine Wirksamkeit bei der Verbrechensbekämpfung gelobt wird, gibt es auch Befürchtungen hinsichtlich der Erstellung rassistischer Profile und der möglichen Verletzung von Datenschutzrechten.

Fortschritte in der Überwachungstechnologie, insbesondere Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz, fügen der Datenschutzdebatte eine weitere Ebene hinzu. Die Genauigkeit und Voreingenommenheit dieser Technologien, speziell bei der Identifizierung von Personen aus Minderheitengruppen, ist weithin umstritten. Ferner birgt die enorme Menge an gesammelten Daten erhebliche Risiken in Bezug auf Datensicherheit und möglichen Missbrauch.

Befürworter einer umfassenden Überwachung argumentieren, dass solche Systeme für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung unerlässlich seien. Sie verweisen auf Fälle, in denen Überwachungsdaten für die Aufklärung komplexer Fälle und die Abwehr potenzieller Bedrohungen entscheidend waren. Datenschützer halten dagegen und verweisen auf die Risiken einer permanenten Überwachung. Sie argumentieren, dass diese nicht nur die individuellen Freiheiten verletze, sondern auch ein Klima des Misstrauens und der Angst schaffe, das die freie Meinungsäußerung und abweichende Meinungen unterdrücken könne.

Die Ausweitung der stadtweiten Überwachung in Verbindung mit der Strafverfolgung stellt daher eine kritische Frage an der Schnittstelle von Technologie, Recht und Ethik dar.

Axon, bisher vorwiegend für die Herstellung von Bodycams für die Polizei und manchmal tödlichen Elektroschockern bekannt (obwohl das Unternehmen nie einen direkten Zusammenhang zugegeben hat), weitet sein Geschäft auf KI-gestützte Überwachung aus.

Dies geschieht nun insbesondere mit Blick auf den Einzelhandel und das Gesundheitswesen, aber auch mit Blick auf „ganze Städte“, einschließlich der technisch verbesserten Videoüberwachung von Gotteshäusern, Veranstaltungsorten und Wohngemeinschaften.

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Axon auf seiner Website veröffentlicht hat, nachdem diese Entwicklung durch die Übernahme des Überwachungsunternehmens Fusus neuen Auftrieb erhalten hat.

Erwarten Sie nicht, dass Axon (eine Umbenennung des ursprünglichen Firmennamens, der nichts anderes war als – mit Feststelltaste und allem – „TASER“) etwas anderes darunter versteht als „besseren Schutz für ganze Städte, Gemeinden und Gemeinschaften“.

Die KI-Komponente soll, so die Firma, die Leistung und Fähigkeiten von „Real Time Crime Centers (RTCC)“ erweitern und vertiefen.

Die RTCCs sind das Ergebnis der Überwachungsarbeit der neu erworbenen Fusus und sollen es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, „ein breites Spektrum von Videoquellen an einem einzigen Punkt zu analysieren und KI anzuwenden, um Objekte und Personen zu erkennen“, wie es in einem von VICE veröffentlichten Bericht heißt.

Und es dauerte nicht lange, bis Parallelen zu dem gezogen wurden, was die Fusion-Zentren, die sich über etwa 250 Städte und Bezirke in den USA erstrecken, bereits für das Department of Homeland Security (DHS) über seine „Fusion Centers“ für die Sammlung und den Austausch von Informationen tun.

Vor der Übernahme von Fusus durch Axon (die Zahlen rund um die Übernahme sind geheim) arbeiteten die beiden bereits seit 2022 zusammen, indem Axon Fusus Zugang zu den Inhalten von Bodycams und Drohnen gewährte.

Das Gesamtbild, das sich hier bietet, ist besonders düster, wenn es um den Schutz der Privatsphäre, aber auch um Datensicherheit und mögliche Verletzungen von Verfassungsrechten geht: Ein großer Hersteller von umstrittener Überwachungshardware kontrolliert nun einen Softwarebereich, der die so gesammelten Daten verarbeitet – und der bereits sehr enge Verbindungen zur Regierung (d.h. zum DHS) hat.

Und jetzt „expandiert“ die Sache über die Strafverfolgung hinaus zu etwas, das wie eine umfassende (staatliche) Massenüberwachung aussieht.

Axon-Blogbeitrag: „Mit Fusus sind Krankenhäuser, Schulen, Einzelhandelsgeschäfte, Gotteshäuser, Veranstaltungsorte und Wohngemeinschaften – ganze Städte und Gemeinden – besser geschützt und können zu mehr Sicherheit für alle beitragen“.

Und während die strikte Echtzeit-Kontrolle „ganzer Städte“ sicherlich ein feuchter, dystopischer Traum für jede Demokratie ist und aus bürgerrechtlicher Sicht eine, gelinde gesagt, skizzenhafte Regierung darstellt, bezeichnen diejenigen, denen die Idee nicht gefällt, sie als „Mission zur Überwachung Amerikas“.

Die Electronic Frontier Foundation (EFF) weist darauf hin, dass Fusus seine Tools bereits seit einiger Zeit in Südafrika einsetzt und beschuldigt wird, die Ergebnisse würden dort „die Ungleichheit verschärfen“.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Länder des sogenannten globalen Südens als „Prüfstand“ für potenziell repressive technische Werkzeuge benutzt werden, die schließlich in den USA zum Einsatz kommen.

Und die Massenüberwachungsindustrie, in der sich private Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden überschneiden (um einen Euphemismus anstelle von, sagen wir, „Absprachen“ zu verwenden), ist sich ihres schlechten Rufs bewusst. Dies lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass so viele dieser Unternehmen, die ständig aufkaufen und/oder fusionieren (was daran erinnert, wie Big Tech zu dem wurde, was es heute ist), auch ständig ein „Rebranding“ vornehmen.

Techdirt weist auf diesen Punkt hin, wenn es über den jüngsten Schritt von Axon berichtet und ihn mit den Expansionsschritten von ShotSpotter durch Übernahmen und die Umstellung auf „Predictive Policing“ vergleicht.

ShotSpotter wurde ein wenig zu sehr auf der Nase herumgetanzt“ – also wurde das Unternehmen eben zu SoundThinking. Und das Akquisitionsziel Geopolitica hatte einst einen sehr unappetitlichen Namen – PredPol. So viel wie „vorausschauende Polizeiarbeit“.

Was für eine Welt, in der wir leben. Alle Vorteile (kein Wortspiel) dieser scheinbar zusammenwachsenden Bewegungen zwischen privaten und staatlichen Überwachungsinstitutionen in den USA – wie die Möglichkeit, einen Gewaltverbrecher in Echtzeit zu lokalisieren – werden schnell durch die vielen Nachteile zunichte gemacht.

Nicht zuletzt, weil diese Szenarien, wie Techdirt anmerkt, verdächtigerweise nicht einmal erwähnt werden.

Dinge wie: „Echtzeit-Zugriff auf private Kameras, oder welche rechtlichen Standards erfüllt sein müssen, um der Regierung zu erlauben, in sehr private Orte zu schauen“.

Auch die Vorratsdatenspeicherung – ein wesentlicher Kritikpunkt am Überwachungsstaat, an der fehlenden oder vorhandenen Transparenz und an den Argumenten der Gegner des ganzen „Geschäfts“ – wird nicht thematisiert, zumindest nicht bis zu diesem Punkt.