Die militärische Schlinge der NATO um die Grenzen Russlands wird immer enger gezogen

Von Brian Cloughley: Er ist Veteran der britischen und australischen Armeen, ehemaliger stellvertretender Leiter der UN-Militärmission in Kaschmir und australischer Verteidigungsattaché in Pakistan

Eine der jüngsten Entwicklungen an der NATO-Front war ein Treffen der so genannten „Bukarester Neun“, die laut der Analyseagentur Stratfor „eine Gruppe der östlichsten NATO-Mitglieder ist, zu denen Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei gehören. Die meisten dieser Länder teilen strategische Interessen in Fragen wie der Abschreckung einer möglichen russischen Aggression, der Aufrechterhaltung einer engen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, der Diversifizierung ihrer Energiequellen und der Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturprojekte.“ Der Zweck des Videotreffens, an dem Präsident Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnahmen, war laut dem US-NATO-Militärbündnis, „die Agenda voranzubringen“ in ihrer Mission, „die Ansichten zu Themen zu konsolidieren, die für die teilnehmenden Nationen in der Allianz von Interesse sind, und gemeinsame Sicherheitsprojekte zu unterstützen.“

Mit anderen Worten: Der Zweck der Bukarester Neun ist es, der NATO zu helfen, noch mehr Druck auf Russlands westliche Grenzregionen auszuüben, als Teil der US-NATO-Konfrontation, die hochgefahren wird, während sich die USA und ihre NATO-Verbündeten aus Afghanistan zurückziehen, wo sie in einem Krieg besiegt wurden, der die teuersten und ausgeklügeltsten Militärmaschinen der Welt gedemütigt hat. Sie wurden von einem Haufen lumpiger Kämpfer in Grund und Boden geschlagen, die keine Kampfflugzeuge oder Drohnen oder Panzer oder Artillerie haben. Die Taliban haben nicht die Absicht, Demokratie in Afghanistan zuzulassen, wenn sie schließlich nach dem Rückzug der NATO die Macht übernehmen, und das Land wird in einen Strudel theokratischer Bigotterie und Barbarei gestürzt werden.

Die NATO folgte den USA im August 2003 nach Afghanistan mit dem Auftrag, „die afghanischen Behörden zu befähigen und die Kapazitäten der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte aufzubauen, um effektive Sicherheit zu gewährleisten, damit Afghanistan nie wieder ein sicherer Hafen für Terroristen wird.“ Es wird erklärt, dass der Krieg und der Übergang zu einer Ausbildungsrolle im Jahr 2015 „die bisher längste und anspruchsvollste Mission der NATO darstellte: Auf ihrem Höhepunkt war die Truppe mehr als 130’000 Mann stark, mit Truppen aus 50 NATO- und Partnerstaaten.“ Und sie wurden immer noch von ein paar tausend Militanten verprügelt, die sich gegen die Anwesenheit ausländischer Truppen in ihrem Land wehrten.

Also geht es für die US-NATO zurück nach Europa, nachdem sie 2011 einen Spaß-Krieg gegen Libyen geführt hat, als sie das Land im Namen des Friedens in die Luft jagte. Dieses Fandango der Grausamkeit wurde „Unified Protector“ genannt, aber alles, was es schützte, waren die Profite der westlichen Waffenhersteller. Nach sieben Monaten der Bombardierung und Beschießung des Landes mit 9600 Luftangriffen reiste der damalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nach Tripolis und erklärte, er sei „stolz auf die Rolle, die die Organisation und ihre Partner bei der Unterstützung des Landes und der Region gespielt haben.“ Aber wie wir nur zu gut wissen, befindet sich das Land im Chaos.

Wie ich vor sechs Jahren schrieb, waren zwei prominente Persönlichkeiten, die in den US-NATO-Krieg gegen Libyen verwickelt waren, Ivo Daalder, der US-Vertreter im NATO-Rat von 2009 bis 2013, und Admiral James G. („Sorbas“) Stavridis, der US Supreme Allied Commander Europe (der militärische Befehlshaber der NATO) im selben Zeitraum. Als sie ihren Krieg beendeten, am 31. Oktober 2011, ließen diese beiden Dummköpfe einen Artikel in der New York Times veröffentlichen, in dem sie die absurde Behauptung aufstellten: „Da die Operation Unified Protector zu Ende geht, können die Allianz und ihre Partner auf eine außergewöhnliche, gut gemachte Arbeit zurückblicken. Vor allem aber können sie in der Dankbarkeit des libyschen Volkes sehen, dass der Einsatz begrenzter Gewalt – präzise angewandt – einen echten, positiven politischen Wandel bewirken kann.“

Aber Human Rights Watch berichtet, dass der Bürgerkrieg, der durch die Zerstörung des Landes durch die US-NATO entfesselt wurde, „die Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen, einschließlich Gesundheit und Elektrizität, behindert hat. Bewaffnete Gruppen auf allen Seiten töteten weiterhin unrechtmäßig und beschossen wahllos, töteten Zivilisten und zerstörten lebenswichtige Infrastruktur.“ Und für diejenigen, die aus dem anarchischen Chaos fliehen wollen, gibt es keine Unterstützung durch die NATO-Länder. Die US-NATO-Militärintervention in Libyen hat zu einer massiven Anzahl von Menschenrechtsverletzungen geführt, für die sich die Welt – und insbesondere Obama, Daalder, Stavridis und Rasmussen – zutiefst schämen sollte. Laut Human Rights Watch waren „Migranten, Asylsuchende und Flüchtlinge in Libyen – einschließlich Tausender, die bei dem Versuch, Europa zu erreichen, auf See abgefangen und von der von der Europäischen Union unterstützten libyschen Küstenwache zurückgeschickt wurden – willkürlicher Inhaftierung ausgesetzt, während derer viele Misshandlungen, sexuelle Übergriffe, Zwangsarbeit und Erpressung erlebten . . .“

Die einzigen Errungenschaften des US-NATO-Militärbündnisses in den letzten rund zwanzig Jahren waren die Zerstörung Afghanistans und Libyens und die Zufügung von Elend und Tod über unzählige Millionen von Menschen. Es ist also an der Zeit, dass sich die Allianz auf ein anderes Einsatzgebiet konzentriert, um zu versuchen, ihre Existenz zu rechtfertigen. Es ist zurück zu den glücklichen Tagen des Kalten Krieges, und auf dem Europäischen Rat am 6. Mai konnte Generalsekretär Stoltenberg erfreut verkünden: „In diesem Moment verlegen wir Tausende von Truppen im Rahmen einer NATO-Übung, und wir tun das in Rumänien. Und es demonstriert, wie wir NATO-Truppen mobilisieren und üben, und auch, wie wir in der Lage sind, sie in ganz Europa einzusetzen.“ So wie sie es in Afghanistan getan haben.

Dann kam das Treffen der Bukarester Neun, bei dem Präsident Biden eine überwältigende Zustimmung zur Konfrontationspolitik verkündete und „seine Unterstützung für die Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsposition der NATO zum Ausdruck brachte, sowie die Wichtigkeit, dass die Bündnispartner ihre Widerstandsfähigkeit gegen schädliche wirtschaftliche und politische Aktionen unserer strategischen Konkurrenten erhöhen … er begrüßte die Gelegenheit, mit diesen Bündnispartnern – sowie mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der ebenfalls anwesend war – über die Bemühungen des Bündnisses zur Bewältigung künftiger Bedrohungen zu sprechen, die auf dem NATO-Gipfel am 14. Juni diskutiert werden.“

Das alles schürt die Vorfreude auf ein ultimatives Kopf-an-Kopf-Rennen, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Präsident Biden einem Gespräch mit Präsident Putin vor dem NATO-Gipfel zustimmen wird. In der Tat, selbst wenn das Weiße Haus anfängt, einen Dialog statt einer Konfrontation in Betracht zu ziehen, ist es unwahrscheinlich, dass Biden seine Erklärung aus dem Jahr 2020 zurückziehen wird, dass „ich denke, dass die größte Bedrohung für Amerika im Moment in Bezug auf das Aufbrechen unserer Sicherheit und unserer Bündnisse Russland ist.“

Bidens „unerschütterliches“ Bekenntnis zur NATO, zusammen mit seiner uneingeschränkten Unterstützung für die „Bukarester Neun“ und für die zunehmende militärische Aufrüstung der NATO entlang der Grenzen Russlands sind offene Hinweise auf seine Absicht, Washingtons Konfrontationspolitik fortzusetzen, wobei er die NATO als Vorreiter der USA benutzt. Der Aufmarsch entlang der „NATO-Ostflanke“ umfasst derzeit Manöver unter dem Namen „Steadfast Defender“, von denen Stoltenberg erklärt, dass sie „die Bereitschaft und militärische Mobilität der NATO auf die Probe stellen werden – mit Streitkräften, die zu Land und zu Wasser eingesetzt werden, den ganzen Weg von Nordamerika bis in die Schwarzmeerregion und vor die Küste Portugals.“

Obwohl es offensichtlich ist, dass die US-NATO angesichts der Debakel, der Zerstörung und des darauf folgenden Chaos in Afghanistan und Libyen nicht gerade das effizienteste Militärbündnis der jüngeren Geschichte ist, ist es nur zu offensichtlich, dass sie entschlossen ist, eine „schnelle Verstärkung der europäischen NATO-Verbündeten durch nordamerikanische Kräfte“ sicherzustellen, um mehr militärischen Druck auf Russland auszuüben. Wie John Kirby vom Pentagon ankündigte, sollen die NATO-Manöver Defender Europe“ im Mai-Juni vor allem in der Balkan- und Schwarzmeerregion“ Tödlichkeit“ demonstrieren.

Die militärische Schlinge der NATO um die Grenzen Russlands wird enger gezogen, um Moskau zu zwingen, auf die zunehmenden Provokationen zu reagieren. Es gibt keinen möglichen Nutzen für die Welt, für die Menschheit, in dieser kriegerischen Konfrontation. Aber das Pentagon und sein Unterbüro in Brüssel sind entschlossen, die Grenzaufrüstung und das Säbelrasseln der NATO zu intensivieren.