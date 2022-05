Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Gesundheitsjournalistin hat 2018 den wahren Zweck von Masken aufgedeckt

Die mit dem Pulitzer-Preis und dem Peabody Award ausgezeichnete Journalistin Laurie Garrett gab eine erfrischend ehrliche und klare Einschätzung des Nutzens von Masken bei der Bekämpfung von Coronavirus-Pandemien. Leider wurde ihre Einschätzung, die sie im Dezember 2018 als Grundsatzrede vor der National Academy of Medicine hielt, vor dem Ausbruch des Covid-19-Virus abgegeben. Garrett, Mitglied des Council of Foreign Relations (Rat für auswärtige Beziehungen), gab diese Einschätzung in einer Präsentation mit dem Titel „From the 1918 Influenza Pandemic to 2009 H1N1 Pandemic to Now: Ist die Welt bereit, auf den nächsten Ausbruch zu reagieren?

Im Anschluss an ihren Vortrag, in dem sie regelmäßig den historischen Nutzen einer allgemeinen Maskierung der Öffentlichkeit auf der ganzen Welt in Zweifel zog, stellte sie sich der Frage eines Zuhörers zu solchen Maßnahmen. Dies war ihre offene Antwort.



„Lassen Sie es mich für alle Zuhörer in den richtigen Kontext setzen“, antwortete Garrett. „Was wäre, wenn wir heute sagen würden: ‚Oh, es passiert, da draußen ist ein wirklich fieser Virus‘, der eine enorme Virulenz mit sich bringt und wie das Virus von 2009 zu sein scheint – sehr, sehr effizient bei der Übertragung von Mensch zu Mensch.“

„Dann würde jeder in diesem Raum und alle Ihre Freunde und Familienmitglieder wissen wollen, wie wir uns schützen können“, fuhr sie fort. „Und das würde sofort zu der Frage führen: ‚Was wissen wir genau? Wie wichtig ist Niesen im Vergleich zu – danke für den Hinweis – Husten. Husten… wie wichtig ist es, sich die Hände zu waschen?“

„Gibt es irgendeine Art von Maske, die das Virus abhält?“, fügte sie hinzu. „Wenn ja, woher bekomme ich 5.000 davon. Und so geht die Liste weiter und weiter.“

„Sie sehen, dass es praktische Empfehlungen gibt, die sicher jeder in diesem Raum befolgen würde, denn bei jedem infektiösen Erreger würde man sich die Hände waschen, den Mund bedecken, wenn man hustet, und so weiter“, fuhr Garrett fort. „Aber wenn man weiter in die Tiefe geht, sieht man, dass es eine enorme Menge an Unbekannten gibt.“

„Und es gibt nur ein paar Länder, die jemals wirklich groß angelegte Studien durchgeführt haben, um herauszufinden, was funktionieren könnte“, sagte sie. „Japan ist, was Sie vielleicht nicht überrascht, eines davon. In einer ihrer großen Studien haben sie gezeigt, dass die Masken vor allem deshalb wirksam sind, weil sie bei der anderen Person Angst auslösen. Und so hält man sich voneinander fern.“

Garrett ergänzte die klinischen Ergebnisse mit einer persönlichen Anekdote.

„Und genau das ist meiner Meinung nach bei SARS passiert“, sagte sie. „Als ich die SARS-Epidemie miterlebte, sah ich es überall, in ganz Asien trugen die Menschen diese Masken, und es ist beunruhigend. Wenn man eine Straße entlanggeht und jeder, der einem entgegenkommt, eine Maske trägt, distanziert man sich definitiv. Man distanziert sich definitiv – das ist nur eine Sache des Bauchgefühls, aber hat die Maske ihnen wirklich geholfen? Hat die Maske das Virus ferngehalten?“

„Mit ziemlicher Sicherheit nicht“, schloss Garrett.

Die „Gesundheitsexperten“ verhalten sich also eher wie autoritäre Sozialingenieure, die per Dekret politische Vorgaben umsetzen, als dass sie tatsächlich Gesundheitsratschläge erteilen, die den Bürgern individuell zugute kommen.

Dr. Eleanor Murray, eine in Harvard ausgebildete Epidemiologin an der Boston University School of Public Health, hat sich für Maskenvorschriften als Mittel zur Änderung des sozialen Verhaltens eingesetzt, und nicht, weil sie für den persönlichen Schutz von Nutzen sind. Murray drückte es in einem Artikel in der Washington Post, den sie im März 2022 mitverfasste, recht unverblümt aus.

„Masken sind als Instrument des öffentlichen Gesundheitswesens, das durch Vorschriften umgesetzt wird, weitaus wirkungsvoller als eine individuelle Schutzmaßnahme“, schrieb Murray in dem Artikel.

Während Gesundheitsexperten die nahezu flächendeckende Einhaltung der Maskenpflicht in Ländern wie Japan und Südkorea während der Pandemie anpriesen, wurden diese zeitlich begrenzten Behauptungen rechtzeitig durch explosionsartige Covid-Wellen entkräftet – in der Tat sollten diese asiatisch-pazifischen Länder später einige der höchsten Covid-Fallraten der Welt aufweisen.

Erst nachdem die Covid-Pandemie abgeklungen war, begannen Gesundheitsexperten, die Wahrheit über den äußerst geringen Nutzen der öffentlichen Maskierung zu verbreiten.

Dr. Scott Gottlieb, ein Vorstandsmitglied von Pfizer und ehemaliger FDA-Chef, gab im Januar zu, dass Stoffmasken nicht funktionieren.

„Stoffmasken werden keinen großen Schutz bieten, das ist das Entscheidende“, sagte er. „Es handelt sich um eine durch die Luft übertragene Krankheit. Das wissen wir jetzt. Und eine Stoffmaske schützt nicht vor einem Virus, das sich über die Luft verbreitet. Sie könnte besser vor einer Tröpfchenübertragung schützen, wie bei der Grippe, aber nicht vor diesem Coronavirus“.

Die CNN-Gesundheitsexpertin Dr. Leana Wen argumentierte im Dezember, dass die Stoffmasken, die die Menschen während der Covid-Pandemie überwiegend trugen, kaum mehr als „Gesichtsschmuck“ waren.

.@DrLeanaWen: "Don't wear a cloth mask. Cloth masks are little more than facial decorations. There's no place for them in light of Omicron." pic.twitter.com/Kpoj18sxdi — Townhall.com (@townhallcom) December 21, 2021

Die Masken als bloße „Gesichtsdekoration“ zu bezeichnen, ist jedoch zu hoch gegriffen. Masken tragen zu generalisierter sozialer Angst bei, weil sie das Erkennen menschlicher Emotionen „verwirren“, wie ein Artikel in der Zeitschrift Frontiers vom September 2020 zeigt.

Die Forscher bewerteten die Emotionswahrnehmung der Befragten und stellten fest, dass Masken zu niedrigeren Gesamtwerten bei einer Reihe von Gefühlszuständen führten: Wut, Ekel, Glück und Traurigkeit gehörten dazu.

Während viele Gesundheitsexperten weiterhin darauf beharren, dass die Covid-Maßnahmen „die Kinder schützen“, zeigt die überwiegende Zahl der Beweise, dass sie den Kindern sinnlos psychisches Leid zufügen.

Der U.S. Surgeon General schlug im Dezember 2021 Alarm wegen der sich verschlimmernden Krise der psychischen Gesundheit von Kindern in Amerika, die durch die Reaktion auf die Covid-19-Pandemie noch verschärft wurde.

„Die COVID-19-Pandemie hat die Erfahrungen der Kinder zu Hause, in der Schule und in der Gemeinschaft weiter verändert, und die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit waren verheerend“, heißt es im HHS-Bericht. „Das zukünftige Wohlergehen unseres Landes hängt davon ab, wie wir die nächste Generation unterstützen und in sie investieren. Gerade jetzt, wo wir daran arbeiten, die Gesundheit der Amerikaner angesichts einer neuen Variante zu schützen, müssen wir uns auch darauf konzentrieren, wie wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen können. Dieser Ratschlag zeigt uns, wie wir alle zusammenarbeiten können, um uns in dieser doppelten Krise für unsere Kinder einzusetzen“.

Der Experte für pädiatrische Infektionskrankheiten, Dr. Shamez Ladhani, der die britische Gesundheitsbehörde berät, wies unmissverständlich darauf hin, dass Masken nachweislich keinen Nutzen für den Schutz von Kindern haben.

„Ich kann keine einzige Studie finden, die das Tragen von Masken in Schulen rechtfertigt“, sagte Dr. Ladhani. Das bringt es auf den Punkt.

Das britische Amt für nationale Statistiken veröffentlichte im Jahr 2021 Daten, die zeigten, dass Kinder, die sich maskiert hatten, mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv auf Covid getestet wurden als Kinder, die sich nicht maskiert hatten.

Kein Wunder, dass das Vereinigte Königreich nicht vorschreibt, dass Kinder in der Schule Masken tragen müssen, um Covid zu bekämpfen, das nachweislich weniger schädlich für junge Menschen ist als die saisonale Grippe.

Diese überraschenden Ergebnisse könnten als „einmalig“ angesehen werden, wenn es nicht eine neuere multinationale Studie gäbe, die zeigt, dass mehr Maskierung mit höheren Covid-Raten zusammenhängt.

Ein in der Zeitschrift Cureus veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Correlation Between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in Europe“ (Korrelation zwischen Maskeneinhaltung und COVID-19-Ergebnissen in Europa) ergab, dass die Covid-Fallraten umso höher waren, je besser die Maskeneinhaltung war.

„Obwohl aus dieser Beobachtungsanalyse keine Ursache-Wirkung-Schlussfolgerungen abgeleitet werden konnten, deutet das Fehlen negativer Korrelationen zwischen der Verwendung von Masken und den COVID-19-Fällen und -Todesfällen darauf hin, dass die weit verbreitete Verwendung von Masken zu einem Zeitpunkt, an dem eine wirksame Intervention am dringendsten benötigt wurde, nämlich während der starken Herbst-Winter-Spitze 2020-2021, nicht in der Lage war, die COVID-19-Übertragung zu verringern“, so die Schlussfolgerung der Studie. „Darüber hinaus deutet die mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und Todesfällen in Westeuropa darauf hin, dass die allgemeine Verwendung von Masken schädliche unbeabsichtigte Folgen gehabt haben könnte.

Die wichtige Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen ist, dass die Maskierung in der Öffentlichkeit eine wichtige Wirkung hat: Die Verbreitung von irrationaler Angst.

Diese Angst setzt das kritische Denken der Menschen außer Kraft und macht sie anfälliger für Propaganda und emotionale Manipulation. Die Masken nähren also die antisozialen Tendenzen der Zielbevölkerung und verstärken sie noch; der daraus resultierende erhöhte Alarmzustand kann zu einem körperlichen „Widerstandszustand“ mit anschließender Erschöpfung führen. Dies kann ironischerweise das Immunsystem der Zielpersonen schwächen und sie anfälliger für nachfolgende Viruswellen machen.

Der absichtlich herbeigeführte Zustand der Panik, der zum Teil durch Masken geschürt wird, kann im Laufe der Zeit zu einer höheren Rate an Angstzuständen, Depressionen und Selbstmordgedanken führen. In Verbindung mit wirtschaftlicher Verwerfung und der Störung sozialer Normen – Schließung von Kirchen, Abschaffung von Beerdigungen, Absperrung öffentlicher Parks, Verbot, kranke Angehörige zu besuchen – führt dies zu einer sozialen Krise.

Wie uns Amerikas Beamte immer wieder vor Augen geführt haben, lautet ihre Regierungsphilosophie „never let a crisis go to waste“. Wenn die Krisen immer häufiger kommen und ständig nicht gelöst, sondern eher verschlimmert werden, muss man die Motive der herrschenden Klasse ernsthaft infrage stellen, wenn sie irgendwelche Maßnahmen „zu unserem eigenen Wohl“ empfehlen. Hin und wieder kann man einen Blick auf ihre wahren Motive erhaschen; wir müssen über unsere eigenen Ängste hinausgehen, um sie zu erkennen.