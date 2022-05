Warum hilft Israel den USA jetzt gegen Russland?

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Auch wenn Israel sich bisher geweigert hatte, Russlands besondere Militäroperation in der Ukraine – die durch den unverantwortlichen Expansionismus des Westens im Zusammenhang mit den Erweiterungsplänen der NATO ausgelöst wurde – abzulehnen oder zu verurteilen, hat sich die Situation in den letzten Tagen geändert. Israel hat seinen früheren Status eindeutig geändert, da Jerusalem nicht nur Moskaus Militäroperation kritisiert, sondern auch seine Bereitschaft signalisiert hat, die Lieferung moderner Waffensysteme durch die NATO an die Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Außenminister Yair Lapid „verurteilte“ kürzlich in einem Tweet die russische Militäroperation in der Ukraine. Moskau reagierte darauf, indem es Israels Haltung als „schlecht getarnten Versuch bezeichnete, die Situation in der Ukraine auszunutzen, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von einem der ältesten ungelösten Konflikte abzulenken – dem palästinensisch-israelischen Konflikt“. Russland hat Jerusalem auch davor gewarnt, Waffensysteme an Kiew zu liefern, und erklärt, Moskau werde „entsprechend reagieren“. Was ist geschehen, das beide Länder an den Punkt eines diplomatischen Streits gebracht hat, der sehr wohl zu einem israelischen Kriegseinsatz gegen Russland eskalieren könnte?

Der unmittelbare Hintergrund für Jerusalems Sinneswandel ist ein kürzlich geführtes Telefongespräch zwischen Biden und dem israelischen Premierminister Naftali Bennett. Offenbar hat die Regierung Biden Jerusalem ein Angebot gemacht, das es nicht ablehnen kann. Wie aus den Einzelheiten hervorgeht, hat Washington beschlossen, Teheran wieder einmal links liegen zu lassen, um Jerusalem zu beschwichtigen und seine Unterstützung gegen Russland zu gewinnen. Die Beweise dafür hat kein Geringerer als Bennet selbst geliefert.

Wie aus dem israelischen Protokoll des Gesprächs zwischen Biden und Bennet hervorgeht, hat Bennet von Biden die Zusicherung erhalten, dass die iranischen Revolutionsgarden weiterhin als „terroristisch“ eingestuft werden – eine Zusicherung, die nur das Vorspiel für ein mögliches Scheitern der laufenden Gespräche zwischen den USA und Teheran zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 sein kann: Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dem Bericht zufolge sagte Bennet Folgendes,

Ich bin sicher, dass Präsident Biden, der ein wahrer Freund Israels ist und sich um dessen Sicherheit sorgt, nicht zulassen wird, dass die IRGC von der Liste der terroristischen Organisationen gestrichen wird. Israel hat seinen Standpunkt in dieser Frage klargestellt: Der IRGC ist die größte terroristische Organisation der Welt.

Zuvor hatten die USA ihre Bereitschaft gezeigt, den Status der IRGC als Terrororganisation fallen zu lassen, um den laufenden Prozess zu erleichtern und dem Iran einige Garantien für seine regionalen Aktivitäten zu entlocken. Nun, da Washington beschlossen hat, Israel zu beschwichtigen, um seinen Anti-Russland-Block zu stärken, ist der Iran wieder einmal ein Opfer der expansionistischen Geopolitik Washingtons geworden.

Israelische Beamte sind bereits zuversichtlich, dass die USA bald das Scheitern der Gespräche mit dem Iran bekannt geben werden. Einem ungenannten israelischen Beamten zufolge, der in israelischen Medien zitiert wurde, „schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien in absehbarer Zeit ein Abkommen unterzeichnen werden, exponentiell“.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die USA zwar seit vielen Monaten Gespräche mit dem Iran führen, sich aber erst jetzt hochrangige Beamte aus der Regierung Biden gegen eine mögliche Änderung des derzeitigen Status der IRGC aussprechen. Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte bei einer Anhörung im Kongress: „Meiner persönlichen Meinung nach sind die Quds-Truppen der IRGC eine terroristische Organisation, und ich bin nicht dafür, dass sie von der Liste der ausländischen terroristischen Organisationen gestrichen werden.“

Sollten die Gespräche zur Wiederbelebung des JCPOA scheitern, würde dies bedeuten, dass die USA das Thema IRGC absichtlich aufgeschoben haben, um den gesamten Prozess zu vereiteln. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Status der IRGC als terroristische Organisation nichts mit dem Abkommen zu tun hat, das 2015 von der Obama-Regierung unterzeichnet wurde. Indem die USA betont haben, dass sie keine Schritte unternehmen werden, um die IRGC von der Liste zu streichen, haben sie dem Iran signalisiert, dass er entweder ein Abkommen zu den Bedingungen der USA akzeptieren oder mit leeren Händen dastehen kann.

Es bleibt zwar abzuwarten, wie der Iran auf diesen Wandel reagiert, doch wird jedes jetzt angebotene Abkommen einen sichtbaren israelischen Stempel tragen, was es für Teheran schwierig macht, es zu akzeptieren. Im weiteren Sinne bedeutet dies auch, dass die mächtigste Militärmacht Westasiens nun die NATO gegen Russland unterstützen wird. Für die Regierung Biden, die seit zwei Monaten nach Möglichkeiten sucht, ihre Unterstützung für Kiew auszuweiten, ist dies durchaus sinnvoll.

Der US-Verteidigungsminister setzt sich aktiv mit Vertretern vieler anderer Länder dafür ein, die Unterstützung für Kiew langfristig zu erhöhen. Israel ist eines der 40 Länder, die an dem kürzlich in Deutschland abgehaltenen Gipfel teilgenommen haben. Das Hauptziel dieses Gipfels besteht laut Mark Milley darin, die Sicherheitshilfe für Kiew zu koordinieren, einschließlich schwerer Waffen, um dem Land zu helfen, Russland zu „besiegen“, wie es Austin ausdrückte.

Israel hat also seine Neutralität gegen ein Abkommen mit den USA eingetauscht, um Teheran in Schach zu halten. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie gut dieser Tausch tatsächlich ist. Israels heutige Hilfe für die Ukraine könnte leicht dazu führen, dass Moskau ein Auge zudrückt, wenn der Iran in Syrien, im Libanon und in anderen Teilen Westasiens gegen Israel vorgeht. Mit anderen Worten: Der Iran könnte versuchen, mit Israel abzurechnen, weil es das Atomabkommen vorsätzlich sabotiert hat.

Kurzum: Israel hat sich im Ukraine-Konflikt auf eine Seite geschlagen und ist damit ganz bewusst zu einem Instrument der westlichen Expansionspolitik geworden. Dies ist insofern keine Ironie, als der Expansionismus des Westens nur durch Israels eigenen, immer weiter ausufernden Expansionismus gegenüber den Palästinensern und anderen Nationen übertroffen wird. In diesem Zusammenhang erinnerte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, Israel während einer kürzlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrates daran, dass Jerusalems „Siedlungspläne auf dem besetzten syrischen Golan die regionale Stabilität ebenso zu untergraben drohen“ wie Israels Lieferung von Waffensystemen an Kiew.