Die Mittelschicht stirbt! 50% aller Arbeitnehmer verdienten letztes Jahr weniger als 3.133 Dollar im Monat. Aber das ist noch nicht alles.

Die Inflation zerstört systematisch unseren Lebensstandard, und die Mittelschicht schrumpft mit jedem Tag ein wenig mehr. Die Sozialversicherungsanstalt hat gerade die Lohnstatistiken für 2021 veröffentlicht, und die Zahlen, die sie uns vorgelegt haben, sind ziemlich verblüffend. Wie Sie unten sehen werden, verdiente die Hälfte aller amerikanischen Arbeitnehmer im vergangenen Jahr weniger als 3.133 Dollar im Monat. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man mit 3.133 Dollar im Monat ein sehr komfortables Leben in der Mittelschicht führen. Doch dank der Inflation liegt man mit einem solchen Lohn heute nur noch knapp über der Armutsgrenze. Die Entscheidungen, die unsere Politiker getroffen haben, führen zu einer völligen Aushöhlung der Mittelschicht, und das sollte uns allen große Sorgen bereiten.

Den neuen Lohnbericht der Sozialversicherungsanstalt finden Sie hier. Im Folgenden finden Sie einige Statistiken, die ich aus dem Bericht entnommen habe…

-Mehr als 30 Prozent aller amerikanischen Arbeitnehmer verdienten im vergangenen Jahr weniger als 20.000 Dollar.

-Mehr als 41 Prozent aller amerikanischen Arbeitnehmer verdienten im vergangenen Jahr weniger als 30.000 Dollar.

-Mehr als 52 Prozent aller amerikanischen Arbeitnehmer verdienten im vergangenen Jahr weniger als 40.000 Dollar.

-Mehr als 62 Prozent aller amerikanischen Arbeitnehmer verdienten im letzten Jahr weniger als 50.000 Dollar.

Diese Zahlen zeigen uns, dass die meisten Amerikaner gerade so über die Runden kommen, aber unsere Politiker wollen, dass wir uns der Illusion hingeben, dass es den meisten Menschen heutzutage „gut geht“.

Natürlich ist das nicht einmal annähernd die Wahrheit.

Nach Angaben der Sozialversicherungsbehörde betrug der Medianlohn im Jahr 2021 nur 37.586,03 Dollar…

Definitionsgemäß hatten 50 % der Lohnempfänger ein Nettogehalt, das unter oder gleich dem Medianlohn lag, der für 2021 auf 37.586,03 $ geschätzt wird.

Wenn wir noch im Jahr 1980 leben würden, wäre das in Ordnung.

Aber wir leben nicht mehr im Jahr 1980.

Im Jahr 2022 liegt die Armutsgrenze für einen fünfköpfigen Haushalt in den Vereinigten Staaten bei 31.040 Dollar.

Das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten, der den Medianlohn verdient, gerade genug verdienen würde, um eine fünfköpfige Familie über die Armutsgrenze zu bringen.

Wenn Sie 37.586,03 $ durch 12 teilen, ergibt sich ein monatlicher Medianlohn von 3.132,17 $.

Für die Zwecke dieses Artikels runde ich auf und nenne den Betrag von 3.133 Dollar.

Die Hälfte aller amerikanischen Arbeitnehmer verdient mehr als das pro Monat, und die Hälfte aller amerikanischen Arbeitnehmer verdient weniger als das pro Monat.

Und es ist wichtig, daran zu denken, dass diese Zahl vor Abzug der Steuern gilt.

Autsch.

Unterdessen geraten die Lebenshaltungskosten weiter außer Kontrolle. Kürzlich erreichte die durchschnittliche Miete für ein Einfamilienhaus in den Vereinigten Staaten 2.495 Dollar pro Monat…

Die Mietpreise für Einfamilienhäuser stiegen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 an und erreichten einen nationalen Durchschnitt von 2.495 US-Dollar pro Monat – ein Anstieg von 13,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021, so ein neuer Bericht des nationalen Immobilienmaklers HouseCanary.

Wenn Sie nur 3.133 Dollar im Monat verdienen und 2.495 Dollar im Monat für die Miete ausgeben müssen, bleibt Ihnen so gut wie nichts für alles andere.

Wir alle müssen zum Beispiel essen.

Aber heutzutage kostet ein einziger Einkaufswagen voller Lebensmittel leicht mehr als 300 Dollar.

Und das nur, wenn man versucht, wirklich sparsam zu sein.

Auch das Benzin ist kostspielig geworden.

Im Jahr 1960 kostete eine Gallone Benzin gerade einmal 31 Cents.

Heute kostet das Benzin in einigen Teilen Kaliforniens fast 7 Dollar pro Gallone.

Ich könnte noch viele weitere Beispiele für die rasant steigenden Lebenshaltungskosten anführen. Es wird erwartet, dass die Heizkosten in diesem Winter in die Höhe schnellen, die Krankenversicherung ist absurd teuer geworden, und neue Fahrzeuge kosten so viel, dass die meisten Amerikaner sie sich nicht mehr leisten können.

Wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie werden dann erst die Bedingungen für die Mittelschicht sein, wenn sich die Wirtschaft im Jahr 2023 und darüber hinaus verschlechtert?

Der schlimmste Immobiliencrash seit 2008 hat bereits begonnen, die Finanzmärkte stehen vor dem schlimmsten Jahr seit 1969, und große Unternehmen in ganz Amerika beginnen, in großem Umfang Mitarbeiter zu entlassen.

Erschreckenderweise werden einige der größten Entlassungen von den großen Technologieunternehmen durchgeführt. So haben wir gerade erfahren, dass Microsoft etwa 1.000 Mitarbeiter entlassen wird…

Microsoft wird etwa 1.000 Mitarbeiter entlassen, bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Obwohl es nicht bestätigt ist, ob die Entlassungen isoliert in Gaming-Abteilungen sind, sagten Mitarbeiter, die für Xbox und andere Microsoft-eigene Studios arbeiten, dass sie entlassen wurden, berichtete die Washington Post. Axios berichtete zuerst über die Entlassungen am Montagabend.

Inzwischen kann fast jeder erkennen, dass eine Rezession bevorsteht.

Selbst Jeff Bezos, der normalerweise außerordentlich optimistisch ist, warnt die Menschen davor, „die Korken knallen zu lassen“…

Amazon-Gründer Jeff Bezos warnte die Amerikaner in einem Tweet, in dem er vor einer drohenden Rezession warnte, davor, „die Korken knallen zu lassen“. Bezos – der zweitreichste Mann der Welt – twitterte ein Video von David Solomon, dem CEO von Goldman Sachs, in dem er sagte, dass es eine „gute Chance“ für einen Abschwung gebe.

Der Amazon-Gründer, der über ein Vermögen von 137 Milliarden Dollar verfügt, signalisierte seine Zustimmung, indem er den Tweet mit der Überschrift versah: „Ja, die Wahrscheinlichkeiten in dieser Wirtschaft sagen dir, dass du die Läden dicht machen solltest.

Wenn Jeff Bezos anfängt, wie The Economic Collapse Blog zu klingen, weiß man, dass die Stunde geschlagen hat.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 18, 2022

In diesen Tagen ist der drohende wirtschaftliche Abschwung sogar ein heißes Thema unter Hollywood-Prominenten…

Selbst die nicht milliardenschwere, aber immer noch reiche Gwyneth Paltrow schläft deswegen nicht mehr. „Die Wirtschaft ist scheiße“, sagte sie diese Woche dem Hollywood Reporter. „Ich mache mir nur Sorgen über das nächste Jahr und wie schlimm die Rezession sein wird.“

Auch andere Berühmtheiten mischen sich ein. Letzten Monat wetterte die Rapperin Cardi B über die Inflation und die Zinssätze. „Wie überleben die Leute? Das würde ich gerne wissen.“

Wenn die Mittelschicht in relativ stabilen Zeiten immer kleiner wird, was wird dann erst passieren, wenn die Wirtschaft wirklich ins Wanken gerät?

Überall in den Vereinigten Staaten herrscht derzeit so viel Wut, und die große Mehrheit der Bevölkerung ist einfach nicht auf das vorbereitet, was auf sie zukommt.

Ich schreibe seit mehr als einem Jahrzehnt über den Niedergang der Mittelschicht, und noch nie war der Zustand der Mittelschicht so schlecht wie jetzt.

Es gab eine Zeit, da hatte Amerika die größte und wohlhabendste Mittelschicht in der Weltgeschichte, und das war eine wunderbare Sache.

Aber jetzt sind finstere Zeiten für die Mittelschicht angebrochen, und es scheint nicht viel Hoffnung am Horizont zu geben.