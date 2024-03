Die moderne Landwirtschaft treibt Hunger, Fettleibigkeit und Krankheiten voran und bedroht gleichzeitig die Nahrungskette

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Wachsende Umwelt-, Klima- und Gesundheitsprobleme lassen sich auf die moderne Lebensmittelproduktion zurückführen. Dazu gehören Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung bei zunehmender Lebensmittelverschwendung sowie zunehmende Fettleibigkeit und Krankheiten trotz steigender Ausgaben für das Gesundheitswesen

Die konventionelle, chemie- und energieintensive Landwirtschaft erschöpft auch die Süßwasservorräte, während giftige Agrarchemikalien die Luft, den Boden und die Wasserwege verschmutzen und so die gesamte Nahrungskette von oben nach unten bedrohen

Die Antworten auf die drängenden globalen Probleme hängen von der flächendeckenden Einführung einer regenerativen Landwirtschaft und einer dezentralisierten Lebensmittelverteilung ab

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 25. April 2017 veröffentlicht.

„Regenerative Lebensmittel, Landwirtschaft und Landnutzung können eine Lösung für die Gesundheitskrise, die Wasserkrise, die Umweltzerstörung, den Klimawandel, die ländliche Armut, den Hunger und den Krieg sein.“ Ronnie Cummins, Gründungstreffen von Regeneration International, 9. Juni 2015, Finca Luna Nueva, Costa Rica

Wenn Sie vor 100 Jahren zu einem Bauern gegangen wären und ihm gesagt hätten, dass die Landwirtschaft eines Tages das Leben auf der Erde bedrohen würde, hätte er Ihnen wahrscheinlich ins Gesicht gelacht und gesagt, so etwas sei einfach nicht möglich. Die Landwirtschaft ist notwendig für die Nahrungsmittelproduktion und damit für das Leben, hätte der Bauer mit fester Überzeugung gesagt – und die Bewirtschaftung des Landes oder die Viehzucht wird nichts und niemanden übermäßig schädigen.

Heute stehen wir jedoch genau vor einem solchen unmöglichen Szenario. Praktisch jedes wachsende Umwelt- und Gesundheitsproblem kann auf die moderne Lebensmittelproduktion zurückgeführt werden. Dazu gehören unter anderem:

Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bei zunehmender Lebensmittelverschwendung

Steigende Raten von Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten trotz steigender Ausgaben für das Gesundheitswesen

Abnehmende Süßwasservorräte

Giftige Agrarchemikalien, die Luft, Boden und Wasserwege verschmutzen und damit die gesamte Nahrungskette von oben nach unten bedrohen

Störung der normalen Klima- und Niederschlagsmuster

Die gute Nachricht ist, dass es für all diese Probleme praktikable Antworten gibt, die nicht nur an der Oberfläche kratzen, und die Antworten hängen von der weit verbreiteten Einführung einer regenerativen Landwirtschaft und einer dezentralisierten Lebensmittelverteilung ab.

Man vergisst leicht, dass vor nicht allzu langer Zeit alle Lebensmittel auf eine Weise biologisch angebaut wurden, die das Ökosystem und die Umwelt als Ganzes unterstützte. Das änderte sich in den 1940er Jahren, als die Grüne Revolution einsetzte und sich industrielle, chemieabhängige Anbaumethoden schnell zur Norm entwickelten.

Die industrielle Landwirtschaft hat sich als gescheitertes Experiment erwiesen

Die Landwirtschaft hat die Menschheit seit Jahrtausenden ernährt. Die industrielle Landwirtschaft hingegen hat es geschafft, in weniger als 70 Jahren eine Reihe von unhaltbaren Zuständen zu schaffen, und es gibt Hinweise darauf, dass wir es nicht bis zum Ende des Jahrhunderts schaffen werden, wenn wir den Weg der degenerativen Ernährung und Landwirtschaft weitergehen.

Die Zerstörung des Mutterbodens, die Erosion und die Wüstenbildung werden durch die Bodenbearbeitung, den Monokulturanbau und den Verzicht auf Deckfrüchte noch verschärft. Maria-Helena Semedo von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat gewarnt, dass bei der derzeitigen Geschwindigkeit der Zerstörung des Mutterbodens der gesamte Mutterboden der Welt in weniger als 60 Jahren verschwunden sein wird.

Dann ist das Spiel vorbei, denn ohne Mutterboden kann man keine Nahrungsmittel anbauen, egal wie viele Chemikalien man ihm zusetzt. Eng damit zusammenhängende Probleme sind der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und der Artenvielfalt, der direkt mit dem Verlust des natürlichen Kohlenstoffs im Boden zusammenhängt.

Schätzungsweise 80 % des Bodenkohlenstoffs in stark landwirtschaftlich genutzten Gebieten sind bereits durch zerstörerisches Pflügen, Überweidung und den Einsatz von bodenschädigenden, kohlenstoffzehrenden chemischen Düngemitteln und Pestiziden verloren gegangen.

Der industrielle Monokulturanbau hat ebenfalls zu einem Verlust an Vielfalt geführt. Fünfundsiebzig Prozent der weltweiten Pflanzensorten sind in den letzten 100 Jahren wie die Dinosaurier ausgestorben, und weitere 20 % aller Pflanzen sind weltweit vom Aussterben bedroht.

Toxische Verunreinigungen verschlimmern das Problem. Studien der chinesischen Regierung zufolge sind 20 % der Ackerflächen in China aufgrund der Verunreinigung durch Pestizide nicht mehr nutzbar, und wichtige Pflanzenbestäuber wie Schmetterlings- und Bienenpopulationen sind dank des großflächigen Einsatzes von Pestiziden zusammengebrochen.

Die moderne Landwirtschaft fördert auch die Wasserverschwendung durch Überschwemmungsbewässerung, die Zerstörung der Bodenqualität und eine schlechte Auswahl der Kulturen.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums werden etwa 80 % des in den USA verbrauchten Wassers (und mehr als 90 % in vielen westlichen Bundesstaaten) für landwirtschaftliche Zwecke verwendet, und weltweit wird das Grundwasser schneller verbraucht, als es wieder aufgefüllt werden kann.

Laut James Famiglietti, einem leitenden Wasserwissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA, haben die meisten unserer globalen Grundwasservorkommen „den Kipppunkt der Nachhaltigkeit überschritten“, was bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis uns das Süßwasser ausgeht.

Ohne Nahrung oder Trinkwasser ist das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, ziemlich sicher. Die Frage ist nur, ob genug Menschen den Weitblick haben, den Kurs zu ändern.

Industrielles Lebensmittelsystem fördert Fettleibigkeit und Mangelernährung

Die Industrialisierung und Zentralisierung der Lebensmittelproduktion wurde durchgeführt, um die Kapazität der Landwirte zu erhöhen, mehr Lebensmittel zu geringeren Kosten anzubauen. Leider ging dabei ein zentrales Prinzip verloren – die Qualität und Nährstoffdichte der Lebensmittel.

Heute haben wir dank Gentechnik und Agrarchemikalien reichlich „gut aussehende“ Lebensmittel. Was man nicht sieht, ist der Verlust an Nährstoffen. Untersuchungen zeigen, dass der Nährstoffgehalt von Lebensmitteln seit der Einführung der mechanisierten Landwirtschaft im Jahr 1925 drastisch zurückgegangen ist.

Nur ein Beispiel: Um die gleiche Menge Eisen zu erhalten, die man 1950 von einem Apfel bekam, musste man 1998 26 Äpfel essen; heute sind es 36, und das ist eine direkte Folge der industriellen Landwirtschaft und des Einsatzes von Chemikalien, die die Bodenqualität zerstören, indem sie wichtige Mikroben abtöten.

Wir wissen heute, dass das Mikrobiom des Bodens die Nährstoffaufnahme und die Pflanzengesundheit ebenso beeinflusst wie das Mikrobiom des menschlichen Darms die Gesundheit des Menschen maßgeblich beeinflusst. Bodenmikroben helfen sogar, das Eindringen von Schädlingen zu regulieren.

Es ist daher nicht überraschend, dass mit abnehmender Nährstoffdichte und zunehmender toxischer Belastung über die Nahrung die Raten von Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten dramatisch angestiegen sind – so sehr, dass Fettleibigkeit nun droht, den Hunger als globales Gesundheitsproblem Nr. 1 abzulösen.

Fettleibigkeit ist ein größeres Gesundheitsproblem als der Hunger

Im Jahr 1950 hungerten schätzungsweise 700 Millionen Menschen; von Fettleibigkeit waren etwa 100 Millionen betroffen, vor allem in den wohlhabenden Ländern. Diese Zahlen haben sich in den letzten sechs Jahrzehnten dramatisch verändert, da die Industrialisierung der Landwirtschaft zur Norm geworden ist.

Im Jahr 2010 war die Zahl der Hungernden weltweit auf 800 Millionen gestiegen, während die Zahl der fettleibigen Bürger auf 500 Millionen anstieg. Vier Jahre später waren bereits 641 Millionen Menschen fettleibig, und Schätzungen zufolge werden bis 2030 weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen in diese Kategorie fallen.

Ohne die Einführung und Verbreitung von verarbeiteten Lebensmitteln als Grundnahrungsmittel wäre dies nicht der Fall. Übergewicht führt zu einer Vielzahl anderer Gesundheitsprobleme und damit verbundener Gesundheitskosten. In den USA sind allein acht Krankheiten, die mit Fettleibigkeit zusammenhängen, für 75 % der Gesundheitskosten verantwortlich.

Zu diesen Krankheiten gehören Typ-2-Diabetes – von dem inzwischen fast jeder 11. Erwachsene weltweit betroffen ist -, nichtalkoholische Fettlebererkrankungen, Herzkrankheiten, Krebs und Alzheimer. Tatsächlich ist heute jeder fünfte Todesfall in den USA auf Fettleibigkeit zurückzuführen.

Die Auswirkungen der schlechten Ernährung und der toxischen Belastung durch Lebensmittel sind vielleicht am deutlichsten in den USA zu sehen, wo die Lebenserwartung zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder gesunken ist.

Bemerkenswerterweise kämpft die Hälfte aller Amerikaner mit irgendeiner Art von chronischer Krankheit, und die Kosten für die Gesundheitsversorgung in den USA machen 17 % des Bruttoinlandsprodukts aus. Allein die direkten und indirekten jährlichen Kosten für Krankheiten, die auf Fettleibigkeit zurückzuführen sind, belaufen sich auf über 1,4 Billionen Dollar.

All diese Statistiken stehen im Zusammenhang mit unserer Lebensmittelversorgung, angefangen bei der Art und Weise, wie die Lebensmittel angebaut werden. Im Großen und Ganzen gibt es keine Möglichkeit, diese Krankheitsraten umzukehren, ohne sich mit der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion zu befassen. Unser aller Leben hängt davon ab.

Hunger ist das Ergebnis von unzureichender Verteilung und Verschwendung von Nahrungsmitteln, nicht von mangelnder Produktion

Die chemisch-technische Industrie behauptet zwar, dass wir eine wachsende Bevölkerung ohne Industrialisierung, Chemikalien und gentechnisch verändertes Saatgut nicht ernähren können, aber nur wenige Fakten stützen diese Ideologie. Im Gegenteil, Studien haben wiederholt gezeigt, dass der ökologische Landbau eher in der Lage ist, eine Bevölkerung von 9 Milliarden Menschen zu ernähren, insbesondere in Dürreperioden.

Ein Bericht von zwei UN-Experten – Hilal Elver, UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung, und Baskut Tuncak, Sonderberichterstatter für Giftstoffe – widerlegt ebenfalls entschieden die Vorstellung, dass Pestizide unerlässlich sind, um ausreichende Mengen an Nahrungsmitteln für eine wachsende Weltbevölkerung zu gewährleisten.

Vielmehr fordert der Bericht ein globales Abkommen zur schrittweisen Abschaffung giftiger Chemikalien und zum Übergang zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken weltweit, um die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu erhalten und zu fördern. Laut Elver und Tuncak:

„Die von der agrochemischen Industrie verbreitete Behauptung, dass Pestizide notwendig sind, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, ist nicht nur unzutreffend, sondern auch gefährlich irreführend. Im Prinzip gibt es genügend Nahrungsmittel, um die Welt zu ernähren; ungerechte Produktions- und Verteilungssysteme stellen große Blockaden dar, die den Zugang der Bedürftigen zu diesen Nahrungsmitteln verhindern…“

Eine weitere Facette dieses ungerechten Systems ist die Lebensmittelverschwendung. Man schätzt, dass jedes Jahr ein Drittel bis die Hälfte aller genießbaren Lebensmittel auf der Welt – bis zu 2 Milliarden Tonnen – einfach weggeworfen werden. Im Jahr 2010 wurden allein in den USA 133 Milliarden Pfund an Lebensmitteln im Einzelhandel und bei den Verbrauchern verschwendet, wobei zwei Drittel davon auf die Lebensmittelabfälle in den Haushalten zurückzuführen sind.

Während also 13 % der amerikanischen Haushalte Probleme haben, sich ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen, werden 40 % der Lebensmittel in den USA nicht gegessen. Dieses Problem lässt sich nicht durch den verstärkten Einsatz von Pestiziden, GVO, Tierarzneimitteln und Massentierhaltung lösen.

Die Tatsache, dass industrielle Landwirtschaft und billige Lebensmittel keine Lösung sind, wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die ärmsten Amerikaner die höchsten Raten an Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten aufweisen. Sie leiden nicht an den Folgen von Nahrungsmangel oder Hunger. Sie leiden an fettleibigkeitsbedingten Krankheiten, die auf billige verarbeitete Lebensmittel zurückzuführen sind, denen die dringend benötigten Nährstoffe fehlen – die einzigen Lebensmittel, zu denen viele dieser Menschen Zugang haben und die sie sich leisten können.

Lösung für Fettleibigkeit und Hunger durch die gemeinsame Nutzung frischer Überschüsse

Es gibt zwar viele Lösungen für die Verringerung der Abfälle in den einzelnen Haushalten, aber wir müssen wirklich größer denken. Wir müssen die Versorgungskanäle zwischen Erzeugern und Verbrauchern radikal verbessern, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel gerecht verteilt werden und nicht irgendwo auf dem Weg weggeworfen werden. An Ideen mangelt es uns hier nicht. Es geht nur darum, sie in größerem Umfang umzusetzen.

Ample Harvest zum Beispiel hat ein neuartiges und effektives Verteilungssystem für Frischwaren entwickelt. Milliarden Pfund an frischen Lebensmitteln sind tatsächlich verfügbar, aber das herkömmliche Verteilungssystem der Lebensmittelbanken lässt diese Lebensmittel nicht in das System einfließen. Stattdessen landen all diese frischen, nahrhaften Lebensmittel auf städtischen Mülldeponien.

In der Zwischenzeit essen die Armen hauptsächlich verarbeitete Lebensmittel, die Fettleibigkeit und chronische Krankheiten fördern. Ample Harvest bringt Landwirte und Erzeuger, die zu viele Lebensmittel haben, mit denen zusammen, die sie wirklich brauchen, indem sie die Produkte direkt an eine örtliche Speisekammer oder Suppenküche spenden. AmpleHarvest.org verfügt inzwischen über eine Datenbank mit fast 8.000 teilnehmenden Speisekammern in den USA.

Das System ist sehr effizient, und die damit verbundenen Kosten betragen nur einen Bruchteil der Kosten anderer nationaler Lebensmittelprogramme. Außerdem ist es universell, da es in jeder Gemeinde, ob groß oder klein, funktionieren kann. Und es funktioniert sowohl mit Heimerzeugern als auch mit größeren Betrieben. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Ernährungsunsicherheit kostengünstig und relativ einfach gelöst werden kann. Dazu müssen wir jedoch die herkömmlichen Vertriebskanäle verlassen und neue schaffen.

Regenerative Landwirtschaft ist ein Muss für die Nachhaltigkeit von Ernährung und Wasser

Die industrielle Landwirtschaft zerstört nicht nur die Böden und denaturiert unsere Lebensmittel, sondern trocknet auch die Grundwasserleiter aus und verschmutzt die Wasserwege auf der ganzen Welt, wodurch das Überleben der Menschheit in mehrfacher Hinsicht bedroht wird. Die erschreckende Realität ist, dass uns das trinkbare Wasser ausgeht und das wenige, das noch übrig ist, vergiftet wird.

Ein Drittel der größten Grundwasserleiter steht bereits kurz vor der Erschöpfung, wobei sich drei der am stärksten belasteten Grundwasserleiter in Gebieten befinden, in denen die politischen Spannungen ohnehin schon groß sind. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schnell das Grundwasser erschöpft wird, betrachten Sie die Entwicklung im High Plains Aquifer (auch bekannt als Ogallala) im Mittleren Westen der USA.

Hier sinkt der Wasserspiegel im Durchschnitt um 6 Fuß pro Jahr, während die natürliche Neubildungsrate bei 1 Zoll oder weniger liegt. Sobald dieser Grundwasserleiter erschöpft ist – und viele Brunnen in diesem Gebiet sind bereits versiegt – werden 20 % der amerikanischen Mais-, Weizen- und Rinderproduktion ausfallen, weil es an Bewässerung und Wasser für die Tiere mangelt.

Auch der Durchschnittsamerikaner wird die Auswirkungen der Erschöpfung der Grundwasserleiter direkt zu spüren bekommen, denn mit der Verknappung steigen auch die Preise. Einem Bericht der Michigan State University zufolge, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, könnten sich in fünf Jahren fast 36 % der Amerikaner ihre monatliche Wasserrechnung nicht mehr leisten, wenn die Wasserpreise weiterhin so schnell steigen wie bisher.

Die Agrarindustrie ist zum Wasserverschmutzer Nr. 1 geworden

Kostbare Wasserquellen sind auch durch die Verschmutzung durch großflächige Monokulturen und Massentierhaltungsbetriebe (CAFOs) bedroht. Einem Bericht von Environment America zufolge ist die Agrarindustrie „eine der größten Bedrohungen für Amerikas Wasserwege“. Tyson Foods Inc. wurde als eines der schlimmsten Unternehmen eingestuft, das zwischen 2010 und 2014 104,4 Millionen Pfund an giftigen Schadstoffen in die Wasserwege einleitete.

Forscher haben davor gewarnt, dass viele Seen auf der ganzen Welt durch Düngemittelabflüsse gefährdet sind, die schädliche Blaualgen (Cyanobakterien) hervorbringen, die, wenn sie sich erst einmal etabliert haben, viel schwieriger zu beseitigen sind als bisher angenommen. Die Antwort liegt nach Ansicht der Autoren dieser Studie in einer besseren Landbewirtschaftung, die den Abfluss von Düngemitteln eindämmt. Auch eine drastische Reduzierung des Düngemitteleinsatzes wird empfohlen.

Die langfristige Lösung für viele unserer Probleme in Bezug auf Wasserqualität und Wasserknappheit besteht in der Tat darin, den Einsatz von giftigen Pestiziden, chemischen Düngemitteln und Bodenzusätzen schrittweise einzustellen und Nutzpflanzen und Nutztiere so anzubauen, dass der Betrieb zur allgemeinen Gesundheit und zum Gleichgewicht der Umwelt beiträgt, anstatt sie zu verschmutzen und ein gestörtes Ökosystem zu schaffen.

Drei Schlüsselbereiche der Lebensmittelproduktion können helfen, mehrere Umweltkrisen zu lösen

Drei Schlüsselbereiche der Lebensmittelproduktion können dazu beitragen, viele der Umweltkrisen zu lösen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind:

Regenerative Landwirtschaft (Nahrungsmittelanbau) Regenerative Weidehaltung (Nutztiere) Regenerative Fischerei (Meeresfrüchte)

Wie ich in den letzten Jahren in meinen Interviews mit einer Reihe von Pionieren der nachhaltigen Landwirtschaft und Umweltexperten festgestellt habe, ist die Trennung von Viehzucht und Ackerbau ein wesentlicher Teil des Problems. Angeblich wurde dies getan, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, aber die versteckten Kosten dieser Trennung sind ganz enorm.

Unser modernes Landwirtschaftssystem, das sich auf Monokulturen und CAFOs als zwei getrennte Nahrungsströme konzentriert, setzt mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre frei als die eigentliche Verbrennung fossiler Brennstoffe, trägt mehr zu den Treibhausgasemissionen bei als alle Kraftfahrzeuge in den USA zusammen, verwandelt Ackerland in Wüste und reduziert die organische Substanz im Boden, wodurch sich die Niederschlagsmenge verringert und Dürreperioden verschlimmert werden. In den folgenden Abschnitten werden wir uns all diese Themen genauer ansehen.

Industrielle Landwirtschaft verhindert kritische Kohlenstoffspeicherung

Der Umgang mit Kohlenstoff – die Entnahme von Kohlenstoff aus der Luft und seine Bindung im Boden – ist ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit der Umwelt und den Anbau von Nahrungsmitteln. Wissenschaftler haben auch festgestellt, wie wichtig die Kohlenstoffbindung für die Umkehrung des Klimawandels ist. Pflanzen nutzen das Sonnenlicht (Photosynthese), um der Luft Kohlendioxid zu entziehen und es in einen Kohlenstoffbrennstoff umzuwandeln, der ihr eigenes Wachstum anregt und fördert.

Bis zu 40 % dieses Kohlenstoffs gelangen auch zu den Wurzeln der Pflanze, wo er in den Boden abgegeben wird. Dort wird er zur Nahrung für Bodenmikroorganismen. Die Pflanze nährt also den Boden ebenso wie der Boden die Pflanze. Wie bereits erwähnt, haben wir in stark landwirtschaftlich genutzten Gebieten bereits bis zu 80 % des Bodenkohlenstoffs verloren – eine Tatsache, die deutlich macht, dass die Kohlenstoffbindung dringend verbessert werden muss.

Eine wichtige Strategie zur Bindung von Kohlenstoff im Boden ist die Verwendung von Deckfrüchten. Mit anderen Worten: Der Boden sollte niemals offen liegen, denn ohne Wurzelsysteme, die den Boden an Ort und Stelle halten, beschleunigt sich die Bodenerosion. Gemischte Gräser nähren auch das Mikrobiom des Bodens, das auf die Interaktion mit den Pflanzen angewiesen ist.

Die Natur verabscheut Monokulturen. Auf einem Quadratmeter unberührten Prärielandes finden sich etwa 140 verschiedene Pflanzen, und das ist die Art von natürlicher Artenvielfalt, die regenerative Landwirte nachahmen wollen. Wie von Regeneration International festgestellt:

„Die Speicherung von Kohlenstoff im Boden und die Aufrechterhaltung einer mehrjährigen lebenden Bodenbedeckung (Bäume, Weiden, Weidetiere …) bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, darunter: erhöhte Bodenfruchtbarkeit und biologische Aktivität, verbesserter Lebensraum für Wildtiere und Bestäuber, geringere Anfälligkeit für Krankheiten, höhere Ernteerträge, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und Überschwemmungen sowie erhöhte Wasserspeicher- und Filterkapazität.“

Düngemittel tragen in mehrfacher Hinsicht zu den Treibhausgasemissionen bei

Wissenschaftler haben außerdem festgestellt, dass die Landwirtschaft und Düngemittel in weiten Teilen der USA, Chinas, Russlands und Europas die Hauptursache für die Luftverschmutzung durch Feinstaub sind, insbesondere die Stickstoffkomponente von Düngemitteln. Industrielle Lebensmittel und Landwirtschaft setzen auch gefährliche Mengen an Treibhausgasen, Kohlendioxid, Methan und Lachgas frei.

Interessanterweise produziert der Düngemittelabbau zwar seinen Anteil an Treibhausgasen – eine weitere Umweltgefahr, die ich hier nicht behandelt habe, über die ich aber in früheren Artikeln geschrieben habe -, aber der Großteil dieser Emissionen entsteht bei der Ausbringung.

Nach Angaben des Internationalen Gremiums für Klimaänderungen (International Panel on Climate Change) gelangt 1 von 100 Kilo Stickstoffdünger, der auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht wird, als Distickstoffoxid (N2O) in die Atmosphäre, ein ozonschädigendes Treibhausgas, das 300-mal stärker ist als CO2.

Im Jahr 2014 entsprach die Menge an N2O, die durch die Ausbringung von Stickstoffdünger auf amerikanischem Ackerland entsteht, einem Drittel des N2O, das von allen Autos und Lastwagen in den USA freigesetzt wird. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die tatsächliche Zahl drei- bis fünfmal höher sein könnte.

Weidetiere sind ein wichtiger Bestandteil der regenerativen Landwirtschaft

Durch die Verhinderung der Kohlenstoffbindung trägt die industrielle Landwirtschaft zur Wüstenbildung bei – sie verwandelt das Land in eine Wüste, die kein pflanzliches Leben und keine Photosynthese mehr zulässt, wodurch sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter erhöht. Laut Allan Savory, einem afrikanischen Ökologen, ist eine drastische Erhöhung der Zahl der Weidetiere das einzige Mittel, um sowohl die Wüstenbildung als auch den Anstieg des CO2-Gehalts zu stoppen.

In einem Artikel von Pure Advantage heißt es: „Es gibt keine derzeitige oder geplante Technologie, die gleichzeitig Kohlenstoff binden, die biologische Vielfalt wiederherstellen und die Menschen ernähren kann. Aber die Viehzucht kann es …“

Wie in Peter Bycks Kurzfilm „One Hundred Thousand Beating Hearts“ (Hunderttausend schlagende Herzen) erklärt wird, gehen Nutztiere symbiotische Beziehungen ein, bei denen eine Tierart dazu beiträgt, dass Parasiten eine andere nicht überwältigen. Die Trennung von Pflanzen und Tieren in zwei deutlich unterschiedliche landwirtschaftliche Prozesse hat dazu geführt, dass tierische Abfälle zu einer massiven Quelle giftiger Verschmutzung geworden sind, anstatt ein wertvoller Teil des ökologischen Kreislaufs zu sein.

Der Erfolg des grasgefütterten Ranching-Betriebs von Will Harris in Georgia (ausführlich in meinem Interview mit ihm vom Juli 2016) und Tausende anderer Ranches in den USA und der ganzen Welt zeugen ebenfalls von der regenerativen Kraft von Weidetieren. Der Prozentsatz der organischen Substanz im Boden ist ein guter Indikator für die Qualität, und Harris konnte die organische Substanz in seinem Boden innerhalb von 20 Jahren von weniger als 0,5 % auf bis zu 5 % steigern.

Die Erhöhung der organischen Substanz im Boden und auf den Weiden führt nicht nur zu qualitativ hochwertigeren Produkten, Fleisch und Milchprodukten, sondern spart auch in zweifacher Hinsicht Wasser: Erstens, indem mehr Regenwasser zurückgehalten und der Bewässerungsbedarf verringert wird, und zweitens, indem Regenfälle gefördert und längere Dürreperioden verhindert werden. Tatsächlich zeigen Satellitendaten, dass die Evapotranspiration von Pflanzenböden einen weitaus größeren Einfluss auf das Wetter und die Niederschlagsmuster haben kann als bisher angenommen.

Je mehr organische Substanz im Boden vorhanden ist, desto mehr Feuchtigkeit wird aufgefangen und durch die Transpiration der Pflanzen wieder an die Atmosphäre abgegeben. Bemerkenswerterweise kann jeder Hektar Boden bei einer Erhöhung der organischen Substanz um 1 % weitere 20.000 Gallonen Wasser zurückhalten.

Eine Erhöhung der organischen Bodensubstanz um 1 % allein in Oklahoma würde es dem dortigen Boden ermöglichen, nach jedem Niederschlag von 1 Zoll oder mehr zusätzlich 894 Milliarden Liter Wasser zurückzuhalten! Wie die Zeitschrift Beef Producer, die über die Satellitenergebnisse berichtete, feststellte:

„Das ist spannend, denn es deutet stark darauf hin, dass eine bodenverbessernde Weidehaltung und Landwirtschaft nicht nur denjenigen, die sie praktizieren, direkt zugute kommt, indem sie höhere Erträge, geringere Betriebsmittel, mehr Gewinn und mehr Widerstandsfähigkeit gegen Dürre bringt, sondern auch dazu beiträgt, mehr Regen für alle zu erzeugen.“

Landrehabilitationsprojekte bestätigen, dass selbst großflächige Umweltzerstörungen rückgängig gemacht werden können

Beim derzeitigen Stand der Dinge ist es leicht, die Situation als hoffnungslos zu betrachten. Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht. Landrehabilitierungsprojekte – sowohl von privaten Landwirten als auch von größeren, staatlich geförderten Projekten wie dem chinesischen Projekt zur Regeneration des Lössplateaus – bestätigen eindeutig, dass wir selbst schwere und großflächige Umweltzerstörungen rückgängig machen können.

Das Lössplateau war bis vor kurzem eine der ärmsten Regionen Chinas, wo jahrhundertelange Landwirtschaft die einst fruchtbaren Böden in eine wüstenähnliche Landschaft verwandelt hat, die kein Pflanzenwachstum mehr zulässt. Ähnliche Situationen gibt es überall auf der Welt. In dem oben gezeigten Dokumentarfilm kommt der Bodenwissenschaftler John D. Liu vom Environmental Education Media Project zu Wort, der das Regenerationsprojekt auf dem Lößplateau seit über 15 Jahren verfolgt.

Heute ist die einst karge Landschaft wieder mit blühenden Wäldern gefüllt, und die Landwirte produzieren wieder reichlich Nahrungsmittel. Dies zeigt, dass sich das gesamte Ökosystem selbst regenerieren kann, wenn man ihm eine faire Chance gibt, und zwar mit den richtigen Maßnahmen schneller, als es auf natürliche Weise geschehen würde. Das ist wirklich das Schöne an der regenerativen Landwirtschaft. Wie Tim LaSalle, CEO des Rodale Institute, so treffend zusammenfasst:

„Regenerative Landwirtschaft ist ein Ansatz für Lebensmittel- und Landwirtschaftssysteme, der mit den Rhythmen der Natur arbeitet, um unsere wachsende Bevölkerung zu ernähren, den Mutterboden zu regenerieren, die Artenvielfalt zu verbessern und das Leben jetzt und in der Zukunft zu sichern. Insbesondere regenerative Landwirtschaft regeneriert oder baut fruchtbaren Mutterboden auf, vor allem durch Praktiken, die die organische Substanz des Bodens und den Bodenkohlenstoff erhöhen. Dieser essenzielle Bodennährstoff trägt nicht nur zu einer größeren Vielfalt und Gesundheit der Bodenlebewesen bei, sondern erhöht auch die biologische Vielfalt über und unter der Bodenoberfläche, erhöht die Wasserspeicherkapazität, bindet Kohlenstoff und senkt so die klimaschädlichen CO -Werte und verbessert die Bodenstruktur, um den vom Menschen verursachten, zivilisationsbedingten Bodenverlust umzukehren.“

Die Wiederherstellung von Grasland ist von besonderer Bedeutung, wie Forscher zeigen, die die Auswirkungen von natürlich wiederhergestelltem Wald und Grasland auf die Kohlenstoffbindung in der Löss-Hochebene verglichen. Den Autoren zufolge wäre „natürlich wiederhergestelltes Grasland aufgrund des höheren Kohlenstoffeintrags durch die Wurzeln ein effektiverer Vegetationstyp für die [organische Kohlenstoff-]Bindung im Boden …“.

Regenerative Landwirtschaft schafft auch nachhaltige Volkswirtschaften

Die gute Nachricht ist aber noch nicht alles. Zwar wird die Rentabilität häufig als entscheidender Faktor dafür angeführt, warum Landwirte nicht mehr ökologisch wirtschaften können“, doch die Forschung widerlegt diese Panikmache. Eine solche Studie ergab, dass Biobauern zwischen 22 % und 35 % mehr verdienen als ihre industriellen Kollegen.

Darüber hinaus kann die regenerative Landwirtschaft dazu beitragen, eine regenerative Wirtschaft zu schaffen, die auf Werten und Prinzipien beruht, die weit über das reine Geldverdienen hinausgehen und der Gesellschaft neben einer saubereren, gesünderen Umwelt und nahrhafteren, weniger toxischen Lebensmitteln auch auf praktische Weise zugute kommen.

In einem Artikel aus dem Jahr 2015 stellte John Fullerton, Gründer und Präsident des Capital Institute, die Ansichten der Organisation zum regenerativen Kapitalismus vor, der auf universellen Prinzipien der Gesundheit und Ganzheitlichkeit aufbaut. „Wir haben acht wichtige, miteinander verbundene Prinzipien identifiziert, die der systemischen Gesundheit zugrunde liegen“, schreibt er. Zu diesen acht Prinzipien, die er als Teil eines regenerativen Wirtschaftssystems vorschlägt, gehören:

Richtiges Verhältnis – Eine Wirtschaft, die auf dem Verständnis beruht, dass die Beschädigung eines einzelnen Teils sich auf alle anderen Teile des Systems auswirkt.

– Eine Wirtschaft, die auf dem Verständnis beruht, dass die Beschädigung eines einzelnen Teils sich auf alle anderen Teile des Systems auswirkt. Ganzheitlicher Wohlstand – Die Erkenntnis, dass wahrer Wohlstand mehr ist als nur Geld. Er lässt sich auch am Wohlergehen des Ganzen und am Wohlstand der Allgemeinheit messen.

– Die Erkenntnis, dass wahrer Wohlstand mehr ist als nur Geld. Er lässt sich auch am Wohlergehen des Ganzen und am Wohlstand der Allgemeinheit messen. Innovation, Anpassung, Reaktionsfähigkeit

Befähigte Beteiligung

Suche nach Gleichgewicht – „Eine regenerative Wirtschaft strebt nach Gleichgewicht: Effizienz und Widerstandsfähigkeit, Zusammenarbeit und Wettbewerb, Vielfalt und Kohärenz sowie kleine, mittlere und große Organisationen und Bedürfnisse. Sie richtet sich direkt gegen die (kurzfristige) Ideologie der Optimierung, die der modernen Finanzlogik zugrunde liegt.

– „Eine regenerative Wirtschaft strebt nach Gleichgewicht: Effizienz und Widerstandsfähigkeit, Zusammenarbeit und Wettbewerb, Vielfalt und Kohärenz sowie kleine, mittlere und große Organisationen und Bedürfnisse. Sie richtet sich direkt gegen die (kurzfristige) Ideologie der Optimierung, die der modernen Finanzlogik zugrunde liegt. Fülle durch „Randeffekte“ – „Kreativität und Fülle gedeihen synergetisch an den „Rändern“ von Systemen … Zum Beispiel gibt es eine Fülle von voneinander abhängigem Leben in den Salzsümpfen, wo ein Fluss auf den Ozean trifft … An diesen Rändern sind die Möglichkeiten für Innovation und gegenseitige Befruchtung am größten.

– „Kreativität und Fülle gedeihen synergetisch an den „Rändern“ von Systemen … Zum Beispiel gibt es eine Fülle von voneinander abhängigem Leben in den Salzsümpfen, wo ein Fluss auf den Ozean trifft … An diesen Rändern sind die Möglichkeiten für Innovation und gegenseitige Befruchtung am größten. Stabiler Kreislauf von Geld, Informationen, Ressourcen, Waren und Dienstleistungen

Würdigung der Gemeinschaft und des Ortes – „Eine regenerative Wirtschaft fördert gesunde und widerstandsfähige Gemeinschaften und Regionen, von denen jede in einzigartiger Weise vom Wesen ihrer individuellen Geschichte und ihres Ortes geprägt ist.

Wie man sieben Tage in der Woche etwas verändern kann

Immer mehr Hausbesitzer folgen dem Ruf nach saubereren, gesünderen Lebensmitteln, indem sie ihre Vorgärten und Hinterhöfe mit biologischen und regenerativen Methoden in essbare Landschaften umwandeln.

Aber auch wenn Sie keine eigenen Lebensmittel anbauen, können Sie dazu beitragen, die Agrarindustrie auf sicherere, regenerative Systeme umzustellen, indem Sie Ihre örtlichen Landwirte unterstützen und frische, lokale Produkte den „billigen“ konventionellen Sorten vorziehen, die häufig in großen Lebensmittelketten verkauft werden. Denken Sie daran, neben Bio-Produkten auch Rindfleisch, Geflügel und Milchprodukte aus biologischem Anbau zu wählen, die mit Gras gefüttert wurden. Wenn Sie in den USA leben, können Ihnen die folgenden Organisationen dabei helfen, frische Lebensmittel vom Bauernhof zu finden:

Weitere Informationen über regenerative Lebensmittel, Landwirtschaft und Landnutzung finden Sie auf der Website von Regeneration International.

