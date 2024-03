Die Schlacht um Rafah: ein kleiner Schritt zum regionalen Krieg

Alle Augen sind auf Rafah gerichtet, denn Israel bereitet sich auf eine Invasion vor, um die Palästinenser zu vertreiben oder zu dezimieren. Diese entscheidende Schlacht wird Israel entweder zu einem Waffenstillstand zwingen oder die Region in einen umfassenden Mehrfrontenkrieg stürzen.

Der am 24. November zwischen der Hamas-Widerstandsbewegung und der israelischen Regierung geschlossene vorübergehende Waffenstillstand hätte den Weg für weitere Waffenstillstände und möglicherweise einen dauerhaften Waffenstillstand im Gaza-Streifen ebnen können.

Doch diese Chance wurde von Tel Aviv vertan, das die Fortsetzung seines völkermörderischen Krieges als Mittel zur Neugestaltung der politischen und sicherheitspolitischen Landschaft des Gazastreifens unter dem Deckmantel der “Wiederherstellung der Abschreckung” und der Milderung der innenpolitischen Folgen der Al-Aqsa-Flutungsoperation der Hamas vom 7. Oktober ansah.

Jetzt, fast sechs Monate nach Beginn des von Israel als “Überlebens- und Existenzkrieg” bezeichneten Krieges gegen den Gazastreifen, ist klar geworden, dass die militärische Aggression des Besatzungsstaates die Hamas weder aus dem Gazastreifen noch aus der breiteren palästinensischen politischen Arena verdrängen kann.

Die jüngsten indirekten Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel, die in Paris, Kairo und Doha stattfanden, haben die harte politische Realität offenbart: Die Hamas ist die wichtigste palästinensische Verhandlungspartei, wenn es um Gaza geht. Diese stillschweigende Anerkennung durch Tel Aviv markiert das strategische Scheitern eines der beiden Ziele Israels, die im Oktober letzten Jahres festgelegt wurden und auf die Auslöschung der Hamas und der mit ihr verbündeten Widerstandsgruppen im Gazastreifen abzielten.

Bibis politische Interessen gegen innenpolitische Gegenreaktionen

Diese Realität wirft Fragen zu den möglichen Wegen auf, die dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zur Verfügung stehen, der mit dem immensen internationalen Druck kämpft, das Gemetzel zu beenden. Wird er den Krieg gegen den Gazastreifen fortsetzen und den Status eines weltweiten Parias riskieren, oder wird er gezwungen sein, eine politisch kostspielige Lösung anzustreben? Die letztere Option, das sei angemerkt, wird keine einfache Lösung sein. Sie könnte möglicherweise einen Sturm innenpolitischer Gegenreaktionen innerhalb Israels auslösen, wobei verschiedene politische Gruppierungen darauf erpicht sind, ihn aus verschiedenen Blickwinkeln zur Verantwortung zu ziehen.

Seit Netanjahu den Waffenstillstand im November aufgekündigt hat, sind sich prominente israelische politische Kommentatoren und sogar ehemalige Premierminister in ihrer Einschätzung erstaunlich einig. Sie argumentieren, dass Netanjahus Entscheidung, den Krieg zu verlängern, vor allem seinen persönlichen politischen Interessen dient und es ihm ermöglicht, die Illusion eines Sieges vorzutäuschen, während er sich der politischen, sicherheitspolitischen und juristischen Kontrolle entzieht.

Dementsprechend lehnt Netanjahu eine Beilegung des Krieges nach wie vor entschieden ab. Stattdessen hat er die Notwendigkeit bekräftigt, die militärischen Fähigkeiten der Hamas und ihrer Verbündeten auszuschalten, und strebt angeblich einen “absoluten Sieg” durch einen totalen Krieg an.

Der Fahrplan des Premierministers beruht auf der Fortsetzung der ethnischen Säuberung des Gazastreifens. In diesem Szenario stellt er sich die Schlacht von Rafah als entscheidenden Höhepunkt vor, der die ohnehin nicht mehr zeitgemäße “Zweistaatenlösung” endgültig obsolet macht und jegliche Verbindung zwischen dem Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland dauerhaft kappt.

Die Schlacht von Rafah wird somit zu einem entscheidenden Punkt, an dem sich zwei konkurrierende Wege abzeichnen: der eine wird von regionalen und internationalen Bemühungen um eine Verhandlungslösung angetrieben, der andere allein von Netanjahus Ambitionen diktiert.

Regionale Verzweigungen und Ägyptens Dilemma

Dies wirft die komplexe Frage auf, ob Netanjahu den Krieg verlängern und regionale und internationale Akteure beeinflussen kann – um Zeit zu gewinnen, wenn man so will – und dabei das heikle Kräftegleichgewicht zwischen Ägypten und dem breiteren regionalen Krieg gegen andere Mitglieder der Achse des Widerstands berücksichtigt.

In der Tat stellt die Schlacht um Rafah für Ägypten eine Herausforderung auf mehreren Ebenen dar, die politische, sicherheitspolitische und populäre Dimensionen umfasst. Sollte die israelische Armee in Rafah einmarschieren, hätte dies nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Kairo und Tel Aviv, sondern auch auf die innere Sicherheitslage Ägyptens.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Washingtoner Instituts für Nahoststudien ergab, dass drei Viertel der Ägypter die Hamas positiv sehen. Diese Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst die ägyptische Politik in Bezug auf mögliche israelische Aktionen in Rafah.

Am 10. März berichteten die New York Times und das Wall Street Journal über Warnungen ägyptischer Beamter vor einer möglichen Aussetzung des Camp-David-Abkommens, falls Israel Rafah angreifen sollte.

Diaa Rashwan, Leiter des ägyptischen Informationsdienstes, betonte den Ernst der israelischen Besetzung des Philadelphi-Korridors – einer im Camp-David-Abkommen festgelegten Pufferzone an der Grenze zwischen dem Sinai und dem Gazastreifen – und stellte fest, dass dies eine ernste Bedrohung für die Beziehungen zwischen Kairo und Tel Aviv darstelle.

Die Bewältigung eines möglichen Massenzustroms von Zivilisten aus dem Gazastreifen, die Zuflucht suchen, und von palästinensischen Kämpfern, die in ägyptisches Hoheitsgebiet eindringen, stellt ebenfalls eine große logistische und sicherheitstechnische Herausforderung dar. Dieses Szenario wirft auch Fragen zu möglichen Übergriffen der israelischen Armee auf ägyptisches Territorium auf und wie das ägyptische Militär darauf reagieren würde.

Darüber hinaus wird jede Verschärfung des Drucks auf Rafah oder eine umfassende israelische Invasion zu weitreichenden regionalen Auswirkungen führen, die möglicherweise auch die Aufhebung des Abraham-Abkommens zur Folge haben könnten. Die Achse des Widerstands hat deutlich gemacht, dass die Eliminierung der Hamas inakzeptabel ist und einen regionalen Krieg auslösen kann, wenn sie damit droht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die USA keinen wirklichen Druck auf Israel ausüben, damit es seine Aktionen in Gaza einstellt. Während das Weiße Haus unter Biden einen “glaubwürdigen Einsatzplan” fordert, hat es sich nicht eindeutig gegen einen Angriff auf Rafah ausgesprochen. Diese Ambivalenz ermöglicht es Netanjahu, seine Militäroperationen fortzusetzen, und ermutigt ihn sogar dazu.

Rafah könnte die Region umgestalten

Unabhängig vom Ausgang der Schlacht um Rafah wird sie sowohl aus israelischer als auch aus US-amerikanischer Sicht als eine gegen die Hamas gerichtete Kampagne interpretiert, die sie als eine Ausweitung des iranischen Einflusses in der Region betrachten. Diese Sichtweise entspricht dem, was Thomas Friedman in der New York Times als die neue “Biden-Doktrin” bezeichnete, die die Konfrontation mit dem Iran und seinen Verbündeten in Westasien in den Vordergrund stellt. Dies stellt einen bedeutenden Wandel in der US-Strategie seit 1979 dar.

Die Konvergenz der US-amerikanischen und israelischen Interessen stellt die laufenden Bemühungen um einen langfristigen Waffenstillstand in Frage, wobei sich alle Augen auf die aktuelle Gesprächsrunde in Doha richten. Amos Harel, der für Haaretz schreibt, beschreibt die Gespräche als einen Wettlauf zwischen einem ausgehandelten Waffenstillstand und einem sich möglicherweise ausweitenden regionalen Konflikt mit mehreren Fronten.

Die jemenitische Ansarallah-Bewegung, die in der vergangenen Woche ihre Marineoperationen auf den Indischen Ozean ausgeweitet hat, hat eine deutliche Warnung vor einer Invasion in Rafah ausgesprochen und droht mit einer drastischen Eskalation der See- und Luftoperationen, einschließlich der Schließung der Straße von Bab al-Mandab.

Auch die libanesische Front reagiert empfindlich auf die Entwicklungen in Rafah. Trotz des Ausbaus der Nordfront seit Anfang 2024 deuten die jüngsten israelischen Angriffe auf Baalbek, mehr als 100 Kilometer von der Südgrenze entfernt, auf eine fehlgeleitete Bereitschaft Tel Avivs zur Eskalation hin.

Diese Möglichkeit könnte sich in die Realität umsetzen, wenn Israel in Rafah einmarschiert, da die Besatzungsarmee zu Präventivmaßnahmen greifen könnte, um die vermeintliche Bedrohung durch libanesische Widerstandskräfte abzuschwächen.

Insgesamt wird die Schlacht um Rafah den regionalen Konflikt wahrscheinlich neu gestalten und den bestehenden Druckfronten neue Schichten hinzufügen. Sie stellt die Vorstellung in Frage, dass die Hamas allein dasteht und in Rafah im Stich gelassen wird, da verschiedene regionale Akteure, darunter der Iran und seine Verbündeten, den Konflikt aufmerksam beobachten und bereit sind, einzugreifen.