Pepe Escobar

Die russische Bevölkerung hat dem Kreml einen Blankoscheck ausgestellt, jederzeit und überall brutale Höchststrafen zu verhängen.

Beginnen wir mit der möglichen Ereigniskette, die zu dem Terroranschlag in Crocus geführt haben könnte. Sie ist denkbar brisant. Geheimdienstquellen in Moskau bestätigen diskret, dass dies eine der wichtigsten Ermittlungslinien des FSB ist.

Dezember 2023: Der ehemalige Vorsitzende der Stabschefs, General Mark Milley, erklärt nur drei Monate nach seiner Pensionierung gegenüber dem CIA-Sprachrohr The Washington Post: „Es sollte keinen Russen geben, der schlafen geht, ohne sich zu fragen, ob ihm mitten in der Nacht die Kehle durchgeschnitten wird (…) Man muss dorthin zurückkehren und eine Kampagne hinter den Linien starten“. Januar 2024: In einem Interview mit ABC News gibt „Spionagechef“ Kyrylo Budanov die Marschroute vor: Schläge „tiefer und tiefer“ in Russland. Januar: Victoria Nuland reist nach Kiew und trifft Budanov. Dann verspricht sie Putin in einer fragwürdigen Pressekonferenz mitten in der Nacht auf einer leeren Straße „böse Überraschungen“: ein Code für asymmetrische Kriegsführung. Februar: Nuland tritt bei einer Veranstaltung des Center for Strategic and International Studies (CSIS) auf und spricht erneut von „bösen Überraschungen“ und asymmetrischer Kriegsführung. Dies kann als endgültiges Signal an Budanow interpretiert werden, schmutzige Operationen einzusetzen. Februar: Die New York Times veröffentlicht einen Bericht über CIA-Zellen in der Ukraine: nichts, was der russische Geheimdienst nicht schon gewusst hätte.

Dann Flaute bis zum 5. März – dann möglicherweise ein entscheidendes Schattenspiel. Privilegiertes Szenario: Nuland war neben der CIA und dem ukrainischen GUR (Budanow) ein wichtiger Drahtzieher schmutziger Operationen. Die rivalisierenden Fraktionen des „Tiefen Staates“ wussten davon und manövrierten, um sie auf die eine oder andere Weise „auszuschalten“ – denn russische Geheimdienstinformationen hätten unweigerlich eine Verbindung zwischen den Punkten hergestellt.

Tatsächlich ist Nuland bis jetzt nicht „im Ruhestand“; sie wird immer noch als Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten vorgestellt und war kürzlich in Rom bei einem G7-Treffen, obwohl ihr neuer Job theoretisch an der Columbia University zu sein scheint (ein Manöver von Hillary Clinton).

In der Zwischenzeit sind die Mittel für eine große „böse Überraschung“ bereits vor Ort, im Dunkeln und völlig außerhalb des Radars. Die Operation kann nicht gestoppt werden.

März: Der kleine Blinken verkündet offiziell Nulands „Rücktritt“. März: Mindestens ein Tadschike aus dem vierköpfigen Terrorkommando besucht das Crocus-Gelände und kann fotografiert werden. und 8. März nachts: Die Botschaften der USA und Großbritanniens kündigen zeitgleich einen möglichen Terroranschlag in Moskau an und fordern ihre Staatsbürger auf, in den nächsten zwei Tagen „Konzerte“ und Versammlungen zu meiden. März: Der populäre russische patriotische Sänger Shaman tritt im Crocus auf. Das könnte ein sorgfältig gewählter Anlass für die „böse Überraschung“ gewesen sein, denn er findet nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen vom 15. bis 17. März statt. Doch die Sicherheitsvorkehrungen am Crocus waren massiv, sodass der Auftritt verschoben wurde. März: Terroranschlag auf das Crocus.

ISIS-K: Die ultimative Dose Würmer

Die Verbindung zu Budanow verrät der Modus Operandi – ähnlich wie bei den früheren Terroranschlägen des ukrainischen Geheimdienstes auf Daria Dugina und Vladimir Tatarsky: tage-, ja wochenlange Aufklärung, der Anschlag und dann die Flucht über die Grenze.

Und damit sind wir bei der tadschikischen Verbindung.

Die von den Massenmördern ausgeheckte Geschichte ist lückenhaft: Sie folgten einem islamistischen Prediger über Telegram; sie bekamen 500.000 Rubel (ca. 4.500 Dollar) angeboten, um zu viert in einer Konzerthalle wahllos Menschen zu erschießen; sie schickten die Hälfte des Geldes über Telegram; sie wurden zu einem Waffenlager geführt, wo sie AK-12 und Handgranaten fanden.

Die Videos zeigen, dass sie mit den Maschinengewehren wie Profis umgingen; die Schüsse waren präzise, kurze Salven oder Einzelschüsse; keine Panik; effektiver Einsatz der Handgranaten; blitzschnelle Flucht, einfach verschwinden, fast rechtzeitig, um das „Fenster“ zu erwischen, das sie über die Grenze in die Ukraine bringen würde.

All das muss geübt werden. Genauso wie der Umgang mit unangenehmen Gegenverhören. Doch der FSB scheint sie alle gebrochen zu haben – im wahrsten Sinne des Wortes.

Mit Abdullo Burijew ist ein möglicher Drahtzieher aufgetaucht. Der türkische Geheimdienst hatte ihn zuvor als Kontaktmann zu ISIS-K bzw. Wilayat Khorasan in Afghanistan identifiziert. Eines der Mitglieder des Crocus-Kommandos sagte dem FSB, ihr „Bekannter“ Abdullo habe ihnen geholfen, das Auto für die Operation zu kaufen.

Und das führt uns zum größten Blinddarm von allen: ISIS-K.

Der angebliche Emir von ISIS-K, seit 2020, ist ein afghanischer Tadschike, Sanaullah Ghafari. Er wurde nicht, wie die Amerikaner behaupten, im Juni 2023 in Afghanistan getötet, sondern hält sich derzeit möglicherweise in Belutschistan in Pakistan auf.

Die eigentliche Person, die hier von Interesse ist, ist jedoch nicht der Tadschike Ghafari, sondern der Tschetschene Abdul Hakim al-Shishani, ehemaliger Anführer der dschihadistischen Gruppe Ajnad al-Kavkaz („Soldaten des Kaukasus“), die in Idlib gegen die Regierung in Damaskus kämpfte, bevor sie in einer weiteren klassischen dschihadistischen Auseinandersetzung aufgrund der Repression durch Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in die Ukraine floh.

Shishani wurde während des jüngsten Angriffs des ukrainischen Geheimdienstes in Russland an der Grenze bei Belgorod gesichtet. Ein weiterer Vektor der „bösen Überraschungen“.

Shishani ist seit mehr als zwei Jahren in der Ukraine und hat die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen. Er ist in der Tat die beste Verbindung zwischen den üblen, bunt zusammengewürfelten Banden in Idlib in Syrien und der GUR in Kiew, denn seine Tschetschenen arbeiteten eng mit der Dschabhat al-Nusra zusammen, die von ISIS kaum zu unterscheiden ist.

Schischani, der gegen Assad, Putin und Kadyrow ist, ist der klassische „gemäßigte Rebell“, der jahrelang von CIA und Pentagon als „Freiheitskämpfer“ gepriesen wurde.

Einige der vier unglücklichen Tadschiken scheinen der ideologisch-religiösen Indoktrination im Internet gefolgt zu sein, die von Wilayat Khorasan oder ISIS-K in einem Chatroom namens Rahnamo ba Khuroson verbreitet wurde.

Das Indoktrinationsspiel wurde zufällig von einem Tadschiken, Salmon Khurosoni, geleitet. Er war es, der den ersten Schritt zur Rekrutierung des Kommandos unternahm. Khurosoni ist wahrscheinlich ein Bote zwischen ISIS-K und der CIA.

Das Problem ist, dass der Modus Operandi von ISIS-K niemals eine Handvoll Dollar für jeden Anschlag vorsieht: Versprochen wird das Paradies durch den Märtyrertod. Doch in diesem Fall scheint es Khurosoni selbst gewesen zu sein, der die Belohnung von 500.000 Rubel bewilligt hat.

Nachdem Anführer Burijew die Anweisungen weitergegeben hatte, schickte das Kommando das Bajat – den ISIS-Glaubensschwur – an Churosoni. Die Ukraine war möglicherweise nicht das Endziel. Eine andere ausländische Geheimdienstverbindung – die von den FSB-Quellen nicht genannt wurde – soll sie in die Türkei und dann nach Afghanistan geschickt haben.

Genau dort befindet sich Khurosoni. Khurosoni mag der ideologische Kopf von Krocus gewesen sein. Aber entscheidend ist, dass er nicht der Auftraggeber war.

Die ukrainische Liebesaffäre mit Terrorbanden

Die ukrainischen Geheimdienste SBU und GUR haben seit dem ersten Tschetschenienkrieg Mitte der 1990er-Jahre die „islamische“ Terrorgalaxie nach Belieben genutzt. Milley und Nuland wussten das natürlich, denn in der Vergangenheit gab es z.B. zwischen dem GUR und der CIA ernsthafte Differenzen.

In Anlehnung an die Symbiose, die jede ukrainische Regierung nach 1991 mit verschiedenen Terror-/Dschihad-Organisationen einging, verstärkte Kiew nach dem Maidan diese Verbindungen, insbesondere mit Banden aus Idlib sowie mit nordkaukasischen Organisationen, von den tschetschenischen Schischani über ISIS in Syrien bis zu ISIS-K. Die GUR versucht routinemäßig, ISIS- und ISIS-K-Angehörige über Online-Chatrooms zu rekrutieren. Dies ist genau der Modus Operandi, der zu Crocus geführt hat.

Ein Verein namens „Azan“, der 2017 von Anvar Derkach, einem Mitglied der Hizb ut-Tahrir, gegründet wurde, erleichtert Terroristen in der Ukraine, darunter auch Krimtataren, das Leben – von der Unterkunft bis zum Rechtsbeistand.

Die Ermittlungen des FSB führen auf eine Spur: Crocus wurde von Profis geplant – und sicher nicht von einem Haufen tadschikischem Abschaum mit niedrigem IQ. Nicht von ISIS-K, sondern von GUR. Eine klassische False Flag, bei der die ahnungslosen Tadschiken glaubten, für ISIS-K zu arbeiten.

Die FSB-Untersuchung enthüllt auch den Standardmodus Operandi des Online-Terrorismus überall. Ein Anwerber konzentriert sich auf ein bestimmtes Profil; er passt sich dem Kandidaten an, insbesondere seinem – niedrigen – IQ; er versorgt ihn mit dem Minimum, das für einen Job erforderlich ist; dann wird der Kandidat/Exporteur entbehrlich.

Jeder in Russland erinnert sich daran, dass der Fahrer des Kamikaze-Lastwagens beim ersten Anschlag auf die Krim-Brücke überhaupt nicht wusste, was er geladen hatte,

Was ISIS betrifft, so weiß jeder, der Westasien ernsthaft verfolgt, dass es sich um ein gigantisches Ablenkungsmanöver handelt, bei dem die Amerikaner ISIS-Agenten von der Al-Tanf-Basis an den östlichen Euphrat und dann nach dem demütigenden „Rückzug“ des Hegemons nach Afghanistan verlegen. Das Projekt ISIS-K begann 2021, nachdem es sinnlos geworden war, aus Syrien importierte ISIS-Schergen einzusetzen, um den unaufhaltsamen Vormarsch der Taliban zu stoppen.

Der hervorragende russische Kriegskorrespondent Marat Khairullin hat einen weiteren saftigen Happen zu diesem seltsamen Salat beigesteuert: Er enthüllt überzeugend die Sicht des MI6 auf den Terroranschlag auf das Crocus (hier auf Englisch, in zwei Teilen, gepostet von „S“).

Der FSB ist gerade dabei, in mühsamer Kleinarbeit die meisten, wenn nicht alle Verbindungen zwischen ISIS, K, CIA und MI6 aufzudecken. Wenn das alles aufgeklärt ist, wird die Hölle los sein.

Doch das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Unzählige Terrornetzwerke werden nicht von westlichen Geheimdiensten kontrolliert – obwohl sie über Mittelsmänner mit westlichen Geheimdiensten zusammenarbeiten, in der Regel salafistische „Prediger“, die mit dem saudi-arabischen Geheimdienst kooperieren.

Der Fall, dass die CIA mit „schwarzen“ Hubschraubern Dschihadisten aus Syrien ausfliegt und in Afghanistan absetzt, ist – was den direkten Kontakt betrifft – eher die Ausnahme als die Regel. Der FSB und der Kreml werden daher sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, die CIA und den MI6 direkt zu beschuldigen, diese Netzwerke zu betreiben.

Aber auch wenn man es glaubhaft dementieren kann, scheint die Crocus-Untersuchung genau dorthin zu führen, wo Moskau sie haben will: zur Aufdeckung des entscheidenden Mittelsmannes. Und alles deutet auf Budanow und seine Handlanger hin.

Ramsan Kadyrow lieferte einen weiteren Hinweis. Er sagte, die „Kuratoren“ des Crocus hätten bewusst Elemente einer ethnischen Minderheit – der Tadschiken, die kaum Russisch sprechen – instrumentalisiert, um neue Wunden in einem multinationalen Land aufzureißen, in dem Dutzende von Ethnien seit Jahrhunderten Seite an Seite leben.

Am Ende hat es nicht funktioniert. Die russische Bevölkerung hat dem Kreml einen Blankoscheck ausgestellt, um brutale Höchststrafen zu verhängen – was immer und wo immer es nötig ist.