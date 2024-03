Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag erklärt, dass der Terroranschlag auf die Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau von radikalen Islamisten verübt wurde.

„Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde, gegen deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten kämpft“, sagte Putin.

Russland wisse, wer den Terroranschlag in der Krokushalle verübt habe, aber der Drahtzieher sei noch unklar und man müsse herausfinden, ob radikale Islamisten wirklich beschlossen hätten, das Land anzugreifen, so der russische Präsident.

„Im Zuge der gemeinsamen Arbeit unserer Spezialdienste und Strafverfolgungsbehörden müssen wir Antworten auf eine Reihe von Fragen finden, zum Beispiel, ob radikale islamische Organisationen, die sogar terroristische Ziele verfolgen, wirklich daran interessiert sind, Russland anzugreifen, das heute für eine gerechte Lösung des eskalierten Nahostkonflikts steht“, sagte Putin bei einer Beratung mit den russischen Behörden über Maßnahmen nach dem Terroranschlag.

„Das schreckliche Verbrechen, das am 22. März in der russischen Hauptstadt begangen wurde, ist ein Akt der Einschüchterung … und es stellt sich sofort die Frage, wer davon profitiert“, sagte Putin. „Diese Gräueltat kann nur ein Element in einer ganzen Reihe von Versuchen derjenigen sein, die unser Land seit 2014 mit den Händen des neonazistischen Regimes in Kiew bekämpfen.“

Die Angreifer des Krokus-Konzerts hatten versucht, in die Ukraine zu fliehen, wo nach ersten Informationen ein „Fenster“ für den Grenzübertritt vorbereitet wurde, wie Putin zuvor gesagt hatte. Alle fünf, die direkt an der Schießerei beteiligt waren, wurden festgenommen.

„Natürlich müssen wir auch die Frage beantworten, warum die Terroristen nach der Tat in die Ukraine ausreisen wollten und wer dort auf sie gewartet hat“, betonte Putin im Gespräch mit den russischen Behörden über die Sicherheitsmaßnahmen nach dem Terroranschlag.

Präsident Putin fügte hinzu, dass die USA große Anstrengungen unternehmen, um alle davon zu überzeugen, dass die Ukraine nichts mit dem Terroranschlag auf das Krokus-Rathaus in der Nähe von Moskau zu tun hat und die Verantwortung allein bei ISIS liegt.

„Wir sehen, wie die USA auf verschiedenen Kanälen ihre Satelliten und andere Länder davon überzeugen, dass es nach den Daten ihrer Geheimdienste angeblich keine ukrainische Spur im Moskauer Terroranschlag gibt und der blutige Terroranschlag von Menschen verübt wurde, die sich zum Islam bekennen – von Mitgliedern des IS, einer in Russland verbotenen Organisation. Wir wissen bereits, durch wessen Hände diese Gräueltat gegen Russland und seine Menschen verübt wurde. Jetzt wollen wir wissen, wer der Drahtzieher ist“, so Putin.

Die Ermittler müssen den Terroranschlag auf das Krokus-Rathaus objektiv untersuchen, auch wenn sie die Täter vor Gericht bringen wollen.

„Trotz des allgemeinen Schmerzes, der Trauer, des Mitgefühls und des legitimen Wunsches, alle Täter dieser brutalen Gräueltat zu bestrafen, müssen die Ermittlungen hochprofessionell und objektiv durchgeführt werden, ohne jegliche politische Voreingenommenheit“, sagte Putin.

Die russische Gesellschaft habe nach dem Terroranschlag auf das Krokus in der Region Moskau ein Beispiel für echte Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gezeigt, betonte der Präsident.

„Unsere Gesellschaft hat in dieser schwierigen Zeit ein Beispiel für echte Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gegeben“, sagte er während des Treffens.

Unter denen, die jetzt den Familien der Opfer ihr Beileid aussprechen, seien Menschen verschiedener Nationalitäten, aus allen Regionen unseres Landes, aller Altersgruppen, auch Kinder, Schüler und Studenten, so Putin weiter.

Putin forderte die Ermittler auf, über den Fortgang der Ermittlungen zu berichten, an der Identifizierung aller an dem Terroranschlag Beteiligten zu arbeiten und regelmäßig über den Fortgang der Ermittlungen zu informieren.

Putin sprach den Angehörigen und Freunden der Opfer des Anschlags sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung.

Terroranschlag im Moskauer Gebiet „sorgfältig geplant

Der tödliche Anschlag auf das Krokus-Rathaus bei Moskau sei sorgfältig geplant gewesen, sagte der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, bei der Sitzung.

„Die vorläufigen Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Terroranschlag sorgfältig geplant und vorbereitet war. Der Anschlag hat 139 Menschen das Leben gekostet“, sagte Bastrykin bei einer Einweisung mit Präsident Putin.

Wie der Leiter der russischen Ermittlungsbehörde mitteilte, starben bei dem Anschlag 137 Menschen, zwei erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Mindestens 40 Opfer starben an Schussverletzungen und 45 durch das Feuer, das während des Anschlags ausbrach. Bastrykin fügte hinzu, dass weitere 182 Menschen verletzt wurden.

Inzwischen haben die Ermittler eine vollständige Chronologie des Terroranschlags auf die Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau erstellt.

Die Verdächtigen, die den tödlichen Anschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau verübt haben sollen, haben inzwischen ihre Schuld eingestanden und Einzelheiten über ihre Komplizen und Hintermänner bekannt gegeben.

„Alle Angeklagten haben sich während des Verhörs und vor Gericht schuldig bekannt und detailliert über die Umstände des Anschlags, ihre Kunden und die Personen, die ihnen bei der Vorbereitung des Anschlags geholfen haben, ausgesagt“, sagte Bastrykin.

Putin spricht über die aktuellen Ermittlungen zum Krokus-Terroranschlag

Direkt zum Video: