Die mRNA-Covid-Booster-Kampagnen haben sich verflüchtigt. Wird eine niedrigere Übersterblichkeit folgen?

Neue Daten deuten auf ein Ja hin. Ein anhaltender Trend wäre eine Hervorragende Nachricht – und für die Befürworter der Covid-Impfung noch schwieriger zu erklären.

Es gibt neue Beweise für einen Zusammenhang zwischen der Gesamtmortalität und den mRNA-Covid-Impfstoffen – aus einem unerwartet hoffnungsvollen Grund.

Nach einer kurzen Welle von Auffrischungsimpfungen in diesem Herbst lehnen die Menschen in Ländern mit hoher mRNA-Impfquote weitere Impfungen rundweg ab. Das 100-Milliarden-Dollar-Experiment mit den neuartigen Covid-Impfstoffen ist endgültig zum Stillstand gekommen.

Die Todesraten, die in den mRNA-Ländern das ganze Jahr über 15 bis 20 Prozent über dem Normalwert lagen, könnten nun ebenfalls etwas zurückgehen.

Die Zahlen sind bruchstückhaft, aber vielversprechend.

Vor wenigen Stunden meldete das australische Bundesland Victoria, das die tatsächlichen Todesfälle am ehesten in Echtzeit zählt, 3.736 Todesfälle im November. Diese Zahl lag nur etwa 5 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021 – und damit deutlich unter den monatlichen Zuwächsen zu Beginn des Jahres.

Am vergangenen Donnerstag erklärte ein europäisches Konsortium namens EuroMOMO, dass seine jüngsten wöchentlichen Schätzungen „ein erhöhtes, aber abnehmendes Niveau der Übersterblichkeit zeigen“.

Natürlich befindet sich der Trend erst in seinem Anfangsstadium und kann sich noch umkehren. Aber wenn er sich fortsetzt, ist der Trend der bisher stärkste Beweis dafür, dass die mRNA-Spritzen selbst – und nicht „Long Covid“ oder andere potenzielle Faktoren – die Todesfälle in diesem Jahr in den Ländern, die sie verwendet haben, in die Höhe getrieben haben.

Sowohl Impfstoffbefürworter als auch hartgesottene Impfgegner haben die Daten zur Gesamtsterblichkeit falsch verstanden und dargestellt, seit die erste Welle von mRNA-Impfungen im Jahr 2021 abgeschlossen wurde.

Die Impfbefürworter haben das letzte Jahr damit verbracht, die Tatsache zu ignorieren, dass die Sterblichkeitsrate in Ländern mit hoher mRNA-Impfquote weiterhin deutlich über dem Normalwert liegt. Der Anstieg ist umso bemerkenswerter, als er im Widerspruch zu den Vorhersagen steht, die Demografen zu Beginn von Covid gemacht haben.

Da das neuartige Coronavirus eindeutig auf Menschen am Ende ihres Lebens abzielte, erwarteten die Forscher einen sogenannten „Vorzieheffekt“ – dass die Todesfälle nach dem Ende der Pandemie vorübergehend zurückgehen würden, bevor sie sich ein oder zwei Jahre später wieder normalisieren.

Der Anstieg der Todesfälle dauert nun schon zu lange an, um ignoriert werden zu können, sodass Impfbefürworter versuchen, ihn auf „Long Covid“, verzögerte medizinische Versorgung oder fortgesetzte Covid-Todesfälle bei den Ungeimpften zu schieben.

Die zweite und dritte Erklärung sind nachweislich unwahr.

In Ländern wie Australien und Taiwan gab es in den Jahren 2020 und 2021 praktisch keine Covid-Impfung und damit eine verzögerte medizinische Versorgung, dennoch ist die Zahl der Todesfälle dort jetzt stark angestiegen. In der Zwischenzeit tritt weltweit die überwiegende Mehrheit der Covid-Todesfälle bei den mRNA-Geimpften auf. In Israel zum Beispiel hatten 64 der 82 Menschen, die im letzten Monat starben, mindestens zwei mRNA-Impfungen erhalten.

Die Erklärung für Long Covid ist schwieriger zu argumentieren, vor allem weil selbst die stolzesten und lautesten Befürworter von Long Covid noch nicht ganz definiert haben, was Long Covid ist, geschweige denn, wie es seine Opfer töten könnte.

Schlimmer noch, Long Covid ist ein solcher Witz – ich meine ein dringendes medizinisches Rätsel – dass die wertvollen Kliniken, die zur Erforschung und Behandlung eingerichtet wurden, nicht einmal genug Patienten finden, um ihre Büros zu füllen.

(Und mit „nicht wissen“ meint der Autor „sich nicht im Geringsten darum scheren“)

In der Zwischenzeit haben viele Impfgegner den Anstieg der Todesfälle in diesem Jahr überbewertet – und auch falsch dargestellt, wer stirbt und warum. Führende Anti-Impf-Wissenschaftler haben behauptet, die Zahl der Todesfälle liege 40 oder 50 Prozent über dem Normalwert, und viele der überzähligen Todesfälle seien bei jungen Menschen zu verzeichnen.

In Wirklichkeit traten die überzähligen Todesfälle in diesem Jahr fast ausschließlich bei älteren und gebrechlichen Menschen auf, genau wie die Todesfälle durch Covid. In Quebec zum Beispiel liegt die Gesamtzahl der Todesfälle in diesem Jahr deutlich über dem Normalwert, aber die Todesfälle bei Menschen unter 50 Jahren sind NICHT höher.

(Die schwarze Linie zeigt die diesjährigen Todesfälle bei den unter 50-Jährigen in Quebec, die sogar unter dem Trend der letzten Jahre liegen).

Andere Länder, von Südafrika bis zu den Niederlanden, berichten über ähnliche Trends. Wie das niederländische Statistikamt in seinem monatlichen Bericht über die Sterbefälle im Oktober mitteilte, lag die Zahl der Todesfälle um 16 Prozent über dem Normalwert, und „die Sterblichkeitsrate stieg vorwiegend bei Pflegebedürftigen und Menschen über 65 Jahren an.“

Die Tatsache, dass sich die überhöhte Sterblichkeit in diesem Jahr so sehr auf ältere Menschen konzentrierte, ist weniger schlagzeilenträchtig als die Schreckensmeldungen über junge Todesfälle, die von „Plötzlich gestorben“ und ähnlichen Propagandisten verbreitet werden.

Wenn überhaupt, dann ist es sogar noch besorgniserregender für die mRNA-Impfstoffe.

Der Grund dafür ist, dass die fortgeschrittenen Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, fast die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen überzeugt oder gezwungen haben, eine erste Covid-Impfserie zu erhalten, normalerweise mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer oder Moderna.

Menschen unter 50 Jahren zögerten jedoch weit mehr, sich eine dritte Impfung geben zu lassen, und fast niemand hat eine vierte Auffrischung oder eine bivalente/fünfte Auffrischung erhalten. In England haben mehr als 80 % der über 70-Jährigen in den letzten drei Monaten eine Impfung erhalten. Aber nur etwa 10 % der unter 50-Jährigen haben in den letzten sechs Monaten eine Impfung erhalten.

(Hellblau bedeutet, dass seit mindestens sechs Monaten keine Impfung erfolgt ist)

Mit anderen Worten: Die überschüssigen Todesfälle in diesem Jahr konzentrieren sich auf die älteren Menschen, die die mRNA-Covid-Auffrischungsimpfung erhalten, und nicht auf die jüngeren Menschen, die diese nicht erhalten.

Einige dieser Todesfälle werden als Covid-bedingt eingestuft – was an und für sich schon merkwürdig ist, da in den übrigen Ländern, die andere Arten von Coronavirus-Impfstoffen verwendet haben, keine Covid-Todesfälle mehr gemeldet werden. (Es ist möglich, dass diese Länder, die ärmer und jünger sind als die Länder, die die mRNA-Impfung verwendet haben, und andere, dringendere Gesundheitsprobleme haben, es einfach aufgegeben haben, Covid überhaupt zu zählen.)

In der Zwischenzeit ist der Rest eine Mischung aus vielen anderen Ursachen, einschließlich Diabetes und Alzheimer. Wie konnten die mRNA-Spritzen auf so viele verschiedene Arten zu Todesfällen führen?

Eine plausible Erklärung ist, dass sie möglicherweise stark entzündungsfördernd sind und eine Autoimmunreaktion hervorrufen, die mit jeder weiteren Spritze schwieriger herunterzuregulieren ist. Einige Menschen, die Pech haben, produzieren das SARS-Cov-2-Spike-Protein wochen- oder sogar monatelang, viel länger als von den mRNA-Impfstoffherstellern vorhergesagt – und verschlimmern so den Entzündungszyklus und setzen sich den möglichen kardiovaskulären Komplikationen des Spikes aus.

Zweifellos gibt es noch andere mögliche Erklärungen. In einer Welt, in der die mRNA-Impfungen in den letzten zwei Jahren nicht zum Heilsbringer der Menschheit erklärt worden wären, würden Wissenschaftler sie eifrig erforschen.

Stattdessen müssen wir uns mit Berichten über Nebenwirkungen, einer Handvoll veröffentlichter Fallstudien – fast ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten – und noch weniger Arbeiten begnügen, die mögliche Probleme auf zellulärer Ebene untersuchen.

Infolgedessen sind die epidemiologischen Daten, insbesondere die Todesfälle auf nationaler Ebene, wichtiger denn je, da sie lange vor Covid vorliegen und nicht verfälscht werden können. Unter der Annahme, dass die Covid-Impfungen gleich bleiben oder weiter zurückgehen (und warum sollten sie das nicht?), wird die Entwicklung der Gesamtsterblichkeit in den nächsten Monaten von großer Bedeutung sein.

Wenn der Hinweis in den neuen Daten aus Australien und Europa mehr als nur ein Hinweis ist – wenn die Sterblichkeit in den mRNA-Ländern endlich wieder auf ein normales Maß zurückgeht – welche Ausrede werden die Impfstoffbefürworter dann haben? Lange war Covid eine Bedrohung, bis es keine mehr war?

Natürlich ist nichts garantiert. Wenn sich die neuen Daten nur als Ausreißer erweisen und die Zahl der Todesfälle weiter ansteigt, haben wir es mit einem ganz anderen Problem zu tun.

Aber das bestmögliche Ergebnis, sowohl für Impfstoffskeptiker als auch für die Welt, wäre, wenn die guten Nachrichten der letzten Tage anhalten würden.