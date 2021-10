Die mRNA-Technologie – eine Nanoatombombe

Wer erinnert sich nicht an das Interview in den Tagesthemen mit dem Softwareingenieur Bill Gates – das gar kein Interview war, sondern eine von demütig zustimmendem Nicken des Journalisten begleitete Ansprache an den Fernsehzuschauer? Alle zurzeit 7 Milliarden Menschen seien durchzuimpfen, was als Menschen- und Naturbild voraussetzt:

Erstens muss Gesundheit produziert werden; wir empfangen sie dankbar aus der Hand der Spezialisten und werden dabei zu Gesundheitskonsumenten.

Zweitens sind alle Menschen im Prinzip gleich hinsichtlich der Herstellung von Gesundheit, und alle Menschen wollen ihre Gesundheit produziert bekommen: Keinem wird zugestanden, dass er sich vielleicht selbst, nach eigenen Vorstellungen und Methoden, darum kümmern möchte. Alle Kulturen und Gesellschaften haben ein gleiches Bild vom Menschen, wann dieser gesund, wann krank sei, was das Lebensziel ausmache, was eine befriedigendes Leben.

Drittens reagieren alle Menschen in Bezug auf die Impfstoffgabe in