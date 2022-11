Die Nachfrage nach Blut von nicht geimpften Menschen ist real und wächst

Ein Artikel in der Zeitschrift Vice berichtet über die neuen Blutbanken, die eingerichtet wurden, um Blut von Ungeimpften bereitzustellen.



Sie schreiben: „Impfgegner versuchen, eine neue globale Infrastruktur für die Bereitstellung von Blut von Ungeimpften zu schaffen, [eine Infrastruktur, die] auf Verschwörungstheorien und pseudowissenschaftlichen Vorstellungen über die Gefahren von Anti-COVID mRNA-Impfstoffen beruht.“

In dem Artikel heißt es weiter, wie „unwissenschaftlich und ignorant“ die Forderung nach Blut von Ungeimpften sei. Interessant ist, dass selbst Ärzte eine hohe Nachfrage nach diesem Blut feststellen, schreibt der Blogger Igor Chudov:

„Wir haben einige negative Anfragen nach Blut für den Impfstoff und/oder Spenden von nicht geimpften Personen erhalten. Wir haben alle diese Anfragen abgelehnt“, sagte Claudia S. Cohn, Leiterin des Blutbanklabors an der Universität von Minnesota, in einer E-Mail.

Michael Busch, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Bluttransfusion, sagte, dass er seit mehr als einem Jahr von solchen Anfragen weiß. „Es ist klar, dass die ersten Anfragen kamen, als die mRNA-Impfstoffe auf den Markt kamen“, sagte er.

Igor Chudov schreibt:

Ich bezweifle, dass die Anfragen von normalen Menschen wie dir und mir kommen. Vermutlich zahlen sehr wohlhabende Menschen, die es sich leisten können, Blut von jungen, gesunden Menschen zu bekommen, einen Aufschlag [der in Relation zu ihrem Nettovermögen unbedeutend ist] für die Beschaffung von Blut von Ungeimpften.

Schon vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie gaben Milliardäre Unsummen aus, um jungen Menschen Blut zu transfundieren – eine Methode, die angeblich alte Menschen jünger macht. Es wäre nicht ungewöhnlich, dass eine reiche Person beschließt, eine Prämie zu zahlen, um Blut von ungeimpften jungen Menschen zu erhalten.

Ärzte, die sich in den vergangenen zwei Jahren für „Covid-Impfstoffe“ eingesetzt haben, sind über diesen Trend nicht erfreut.

Medizinische Experten, die von VICE World News kontaktiert wurden, sind überzeugt, dass diese Bemühungen wahrscheinlich keine Früchte tragen werden. Sie sagten, sie seien sich der zunehmenden Anfragen nach Blut von Ungeimpften bewusst, die in den vergangenen Jahren von Impfgegner kamen, lehnten solche Anfragen aber ab.

Es liegt auf der Hand, dass die Nachfrage nach Blut von Ungeimpften nicht mehr zu leugnen ist, und es entstehen immer mehr kommerzielle Unternehmen, die diese Nachfrage befriedigen. Ein Wort der Warnung an meine Leser: Seien Sie vorsichtig und melden Sie sich nicht bei der erstbesten Firma an, die Ihnen gegen eine Gebühr Zugang zu „ungeimpftem Blut“ verspricht. Betrüger sind überall, nicht nur in den Büros von Pfizer und Moderna. Sie nehmen zwar Ihr Geld, liefern aber möglicherweise nicht das Blut, für das Sie bezahlt haben.

Zufälligerweise gibt es ab 2021 aus seltsamen und unerklärlichen Gründen einen Mangel an Blut.

Ich würde eine Bluttransfusion von Ungeimpften vorziehen und dafür bezahlen, wenn ich es mir leisten kann, wenn ich es denn bräuchte. Aber unsere früheren Bedenken hinsichtlich der Ausscheidung haben sich bewahrheitet, und Blut könnte ein weiterer Vektor für die Ausscheidung sein.

Würden Sie Blut von nicht geimpften Menschen bevorzugen, wenn Sie eine Transfusion bräuchten? Wenn Ihr Leben auf dem Spiel stünde? Eine Menge schwieriger Fragen!