Das ist die Geschichte von Marianna, die nach dem „russischen Luftangriff“ auf das Kinderkrankenhaus weltberühmt wurde

Im März dieses Jahres berichteten die Medien, dass ein Kinderkrankenhaus in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol durch einen russischen Luftangriff zerstört worden war.

Die Reaktionen der führenden Politiker der Welt ließen nicht lange auf sich warten. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete den Anschlag als „verwerflich“. Einige Tage vor dem Angriff hatte Russland davor gewarnt, dass das Krankenhaus von der ukrainischen Armee als Stützpunkt genutzt werde.

Had a fascinating interview with Marianna Vyshemirsky today in Donbass. She was made famous by the pic of her, pregnant in a Mariupol hospital during Russia’s assault on the city. Her story has been kicked around like a propaganda football ever since. It’s a fascinating story… pic.twitter.com/TPJyf2xogJ