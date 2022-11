Putins SMO-Halbherzigkeit war eine Einladung an die USA, schneller mehr Waffen zu schicken.

Eine Million (!) Patronen in sieben Monaten, weil niemand eine Macht fürchtet, die „SMO“ bezahlt

Die USA haben bisher rund eine Million 155-mm-Artilleriegranaten an die Ukraine geliefert. Eine Million seit Ende April, Anfang Mai, als die Lieferungen begannen, also 150.000 pro Monat. Nicht mitgezählt sind dabei die 152-mm-Granaten, die jemand (wahrscheinlich die USA) in Bulgarien kauft und über Polen an die Ukraine weiterleitet.

Neben der Finanzhilfe und der Satellitenunterstützung sind die Granaten der wichtigste Aspekt der US-Intervention im russisch-ukrainischen Krieg.

Die gelieferten Mengen sind so groß, dass die US-Bestände merklich schrumpfen. Die eine Million Granaten, die in sieben Monaten transferiert wurden, entsprechen etwa 20 % der Vorkriegsvorräte, und die Produktion reicht nicht annähernd aus, um die Lieferungen zu decken. Die Vorkriegsproduktion lag in den meisten Jahren deutlich unter 300.000 Stück pro Jahr, was nicht einmal zwei Monate der Lieferungen abdecken würde.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die USA mittelfristig damit beginnen werden, ihre Lieferungen zu rationieren, wobei davon ausgegangen wird, dass die USA nicht unter 50 % der Vorkriegsvorräte fallen wollen. Ich denke, dass dies in gewisser Weise eine „gute Nachricht“ für Russland ist. Anders betrachtet bedeutet es aber auch, dass in Amerikas Krieg gegen Russland der einzige begrenzende Faktor für DC die Verfügbarkeit von Granaten ist.

Das ist schon etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass die USA im März/April mit sich selbst debattierten, ob sie überhaupt Artillerie amerikanischen Kalibers in den Konflikt einführen sollten, weil sie sich fragten, ob das nicht eine zu große Eskalation wäre.

Von Februar bis April war in den USA viel von „selbst auferlegten roten Linien“ für US-Waffenlieferungen die Rede, die es jetzt nicht mehr gibt.

Was die Abschreckung von US-Waffenlieferungen anbelangt, so kann man davon ausgehen, dass die russische Führung versagt hat. Aber seien wir fair. Dafür gibt es objektive Gründe. Das Imperium mit seinem Vasallenschwarm ist einfach wesentlich mächtiger als Russland. Eine vollständige Abschreckung war nie möglich. Die USA hätten immer ein paar Waffen rübergeschickt, und sie hätten die Menge und die Art der Waffen, die sie schicken, immer schrittweise erhöht. Das Problem, das ich sehe, ist jedoch, dass der Kreml bei jedem Schritt die Amerikaner dazu ermutigt hat, mehr Waffen zu schicken, anstatt sie davon abzuhalten. Anstatt Abschreckung zu bieten – egal wie begrenzt – hat der Kreml mit seiner eigenartigen Kriegsführung die Amerikaner geradezu eingeladen, mehr Waffen zu schicken.

Eine Nachricht in dieser Woche war, dass die USA so viele Granaten für den Beschuss russischer Soldaten übergeben haben, dass ihre Vorräte dadurch erschöpft sind. Eine weitere Nachricht dieser Woche war, dass Putin wieder in den „Getreide-Deal“ eingetreten ist (nachdem er zwei Tage lang ganz außen vor war) und dass er die Sicherheit der Handelsschifffahrt von und nach ukrainischen Häfen garantiert.

Das ist doch bizarr, oder? Der Feind schickt eine Million Granaten in den russischen Krieg, die abgefeuert werden sollen, um russische Soldaten zu töten, und Wladimir Putin belohnt ihn mit einem „Getreide-Deal“. Warum, um alles in der Welt, sollten die Amerikaner jetzt nicht diese Granaten schicken? Was haben sie zu befürchten?

Der Verzicht Russlands auf eine Seeblockade entlastet den ukrainischen Haushalt, so dass mehr Geld für das Militär zur Verfügung steht, und entlastet die Eisenbahnen. Das Getreide würde zwar immer noch abtransportiert werden, aber jeder Waggon, der Getreide transportiert, ist ein Waggon, der nichts anderes transportieren kann. Das russische Militär wird (manchmal) die ukrainische Eisenbahninfrastruktur angreifen, und gleichzeitig wird Putin Deals abschließen, um das Leben der Eisenbahnen zu erleichtern.

(Mir wurde gesagt, dass das Getreideabkommen Russland auch einige SWIFT-bezogene Zugeständnisse einräumt, die den eigenen Export von Getreide und Düngemitteln erleichtern, aber auch dieser Teil des Abkommens kommt dem Westen zugute, indem er die Weltmarktpreise senkt.)

Ich behaupte nicht im Entferntesten, dass Putin ein Geschäft abschließen könnte, bei dem er die Ausfuhr von Getreide zulässt und die USA im Gegenzug die Einfuhr von Granaten einstellen würden. Das würde natürlich nie passieren. Was ich damit sagen will, ist, dass Putin, indem er seinen Krieg in einem so enormen Ausmaß halbherzig führt, den USA ständig signalisiert, dass dieser Konflikt für ihn nicht wichtig ist und dass das Eingreifen der USA mit diesen Waffenlieferungen keine große Sache ist.

Ich habe seinen Aufsatz gelesen und weiß daher, dass ihm sein ukrainisches Unternehmen tatsächlich enorm wichtig ist. Er sieht es als einen verspäteten, verzweifelten, existenziellen Krieg, um die letzten Reste der gesamtrussischen Nation zu bewahren. Das letzte Stückchen einer geeinten ostslawischen Identität.

(Sicherlich ist der Krieg genau das falsche Mittel dafür, aber es ist auch so, dass der Invasionsplan gerade deshalb so zahnlos und katastrophal war, weil man alles daran gesetzt hat, ein Ergebnis zu erzielen und gleichzeitig einen wirklichen Krieg zu vermeiden – unabhängig davon, wie unwahrscheinlich dieses Ergebnis tatsächlich war. Wenn es auch nur die geringste Chance gab, dass die SMO die Ukraine ohne einen Krieg gewinnen konnte, dann wollte sie diese Möglichkeit voll ausschöpfen.)

Aber die Tatsache, dass der Krieg in der Ukraine tatsächlich enorm wichtig für Putin und für Russland ist, spielt keine Rolle, wenn gleichzeitig: Der Krieg ist nicht erklärt worden. Es handelt sich um eine „besondere militärische Operation“. Die Wehrpflichtigen sind nicht einsatzfähig gemacht worden. Russland hat 7 Monate lang nicht mobilisiert und hat die Dniper-Brücken noch immer nicht angefasst. Es werden weiterhin „Getreidegeschäfte“ gemacht und russisches Gas fließt weiterhin durch die Ukraine für die westlichen Märkte. Putin fliegt z.B. nach Wladiwostok, um eine irrelevante Militärübung zu beobachten, während seine zahlenmäßig unterlegenen Soldaten (und Polizisten) in Charkow von einer massiven ukrainischen Offensive getroffen werden.

Tatsächlich war die wichtigste Botschaft, die Moskau bis zur Katastrophe in Charkow im September zu Hause zu vermitteln versuchte, dass sich nichts geändert habe. Die Friedenszeit sei nicht unterbrochen worden und die Normalität werde fortgesetzt.

Wenn man das alles übereinander legt, warum sollte das Imperium dann nicht massenweise Waffen in den Krieg schicken? Wenn man so unbekümmert mit dem eigenen Krieg umgeht, warum sollte Amerika dann so vorsichtig sein, seine „selbst auferlegten roten Linien“ nicht zu überstürzen? Es gab buchstäblich die Situation, dass die russischen Bemühungen nach Arbeitskräften schrien und Putin nicht so einfach etwas tun wollte, wie Russland den Kriegszustand zu erklären und die 150.000 bereits ausgebildeten Wehrpflichtigen in den Krieg zu entlassen, während die Ukraine ihre Streitkräfte sprunghaft ausbaute.

Warum sollten die USA nervös sein, ihre Transfers zu eskalieren, wenn Putin den Krieg mit all der Intensität führt, die einem Abenteuer ohne Einsatz in Afrika geschuldet ist?

Ganz zu schweigen davon, dass der SBU einen früheren Getreidehandel nutzte, um Sprengstoff für den Anschlag auf die Brücke von Kertsch nach Bulgarien und dann nach Georgien zu schmuggeln.

Insbesondere die Entsendung von Granaten, die nicht nur russische Berufssoldaten, sondern auch normale Iwans, die für den Krieg mobilisiert wurden, töten werden, stellt meiner Meinung nach einen qualitativen Unterschied dar. Schwere Waffen in einen Krieg zu schicken, in dem normale russische Bürger massenhaft dienen werden, wäre normalerweise ein ziemlich gravierender und eskalierender Schritt.

Hätte Putin den Krieg von Anfang an mit Wehrpflichtigen und Mobiki geführt, wären die Amerikaner wahrscheinlich sehr viel vorsichtiger gewesen und hätten sich geweigert, schon so früh Artillerie aus amerikanischer Produktion zu schicken. Und wenn diese größere russische Mannstärke auch bedeutet hätte, dass der russische Krieg viel besser verlaufen wäre, hätten sich die Amerikaner noch länger zurückhalten können.

Stattdessen haben wir jetzt die Situation, dass reguläre Russen in einen Konflikt hineingeführt werden, in dem gigantische 155-mm-Lieferungen der USA bereits eine Tatsache und damit ein „Nicht-Problem“ sind.

Und die Situation, in der die Amerikaner Granaten liefern, die abgefeuert werden sollen, um zu versuchen, russische Soldaten in solch halsbrecherischer Geschwindigkeit zu töten, dass sie beginnen, sich Sorgen um den Zustand ihrer Vorräte zu machen und nach Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion zu suchen.

Der Artillerievorteil Russlands schmilzt dahin. Von einem überwältigenden Vorteil ausgehend, feuert es jetzt vielleicht 15.000 Stück pro Tag ab, während die Ukraine nur noch 6.000 Stück hat.

Unabhängig davon, was Sie von dem russischen Krieg in der Ukraine halten, ist der umgekehrte Fall natürlich völlig unmöglich. Die Vorstellung, dass die USA in ein Land einmarschieren würden, z. B. in den Irak, und dass Russland dann Waffen liefern würde, um Amerikaner zu töten, ist absurd. Es gab den Wirbel um die von Russland bezahlten „Kopfgelder“ in Afghanistan, aber das war alles erfunden. Die USA haben seit Vietnam vor fünfzig Jahren keinen Krieg mehr geführt, in dem die andere Seite aktiv bewaffnet wurde, und das in einer völlig anderen Welt.

Aber auf das umgekehrte Szenario, dass Amerika die andere Seite in einem russischen Krieg unterstützt, hat Putin keine Antwort. Im Gegenteil, mit seinem Zaudern hat er die Amerikaner in seiner Verwirrung bestärkt und das Problem der schnell wachsenden US-Intervention in sein Land eingeladen.

Das große Problem bei der Verteidigung von Putins Leistung in diesem Krieg ist, dass sie nicht einmal durchschnittlich war. Sie ist nicht nur nicht-judo und nicht-5D. Er war anti-judo und anti-5D. Es ist einfach ein grober Fehler nach dem anderen.

Ich verstehe, dass er gegen jede Hoffnung gehofft hat, dass Zelensky einfach fliehen und der ukrainische Staat zusammenbrechen würde, als er über die Grenze rollte. Dass er die russisch-ukrainische Einheit wiederherstellen könnte, ohne dass es zu einem Bruderkrieg kommen müsste. Und dass er nur eine vage Vorstellung davon hatte, wie es weitergehen sollte, wenn das nicht geschah.

Tatsache ist aber, dass es nicht dazu kam. Tatsache ist, dass Menschen sterben und dass sein Zögern die Lage nur noch schlimmer macht. Schlimmer für Russland, und schlimmer für ihn selbst.

Auch seine eigene Position wird durch diese endlose Weigerung, die Situation in die Hand zu nehmen, nicht verbessert. Ja, am 24. Februar war es sein Handeln, das ihn in einen großen Schlamassel gebracht hat. Aber seither hat seine Untätigkeit sein Loch immer tiefer gegraben. Kleine Probleme von heute werden zu größeren Problemen von morgen.

Seit dem 24. Februar sieht er aus wie ein Mann, der sich aus Angst vor dem Inhalt der Briefumschläge weigert, seine Post zu lesen, bis sich die unbezahlten Rechnungen so auftürmen, dass er das Haus verliert.

300.000 reguläre Iwans aus Swerdlowsk sind auf dem Weg an die Front, wo sie ein tägliches Sperrfeuer von 5000 US-Granaten erwartet. Vielleicht ist dies nicht der richtige Zeitpunkt für Getreide- und Gasgeschäfte und die Unterzeichnung der COVID-Erklärungen der G20? Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, der NATO einen Grund zum Innehalten zu geben?

Oder kann ein Iwan, der heute Abend von einer amerikanischen 155-mm-Granate zerfetzt wird, in der Gewissheit sterben, dass Russland „noch nicht einmal etwas Ernstes angefangen hat“?

Worauf warten Sie denn noch? Die Amerikaner starten ohne Sie.