Andrew Korybko

Die mögliche Auslieferung eines ukrainischen Verdächtigen durch Italien an Deutschland könnte zu einem stark beachteten (und erwartungsgemäß politisierten) Prozess führen, der Polen in diesen beispiellosen Angriff auf einen Verbündeten innerhalb der NATO verwickelt.

Das Wall Street Journal veröffentlichte kürzlich einen detaillierten Artikel über „Die Nord-Stream-Ermittlung, die Europa wegen der Ukraine spaltet“. Der Kern: Deutschlands Untersuchung der ukrainischen Spur – die, wie bereits Anfang 2023 argumentiert, wahrscheinlich ein im Voraus geplanter Ablenkungsmanöver ist – hat die Beziehungen zu Polen bereits verschlechtert, nachdem ein polnischer Richter sich geweigert hatte, einen ukrainischen Verdächtigen auszuliefern. Sie könnte die Beziehungen zur Ukraine ebenfalls bald verschlechtern, falls Italien einen weiteren Verdächtigen ausliefert und ein stark beachteter (und erwartungsgemäß politisierter) Prozess folgt.

Deutschlands Nord-Stream-Ermittlung hat Berlin in ein Dilemma gebracht, da es jemanden für einen der größten Sabotage-/Terroranschläge seit Jahrzehnten verantwortlich machen muss, sich jedoch nicht traut, die amerikanische Spur zu untersuchen, auf die der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh Anfang 2023 aufmerksam machte. Die USA dieses Angriffs zu beschuldigen, würde das Risiko von Strafzöllen durch Trump bergen und könnte ihn sogar dazu bewegen, die schrittweise Verlegung bestimmter EUCOM-Infrastrukturen von Deutschland ins rivalisierende Polen zu genehmigen.

In diesem Zusammenhang belastet die ukrainische Spur auch Polen, was dessen Ruf schädigt. Die Vorstellung, dass dieser NATO-Verbündete auch nur eine passive Rolle dabei gespielt haben könnte, einem Drittstaat den Angriff auf ein „ebenfalls verbündetes“ Mitglied zu erleichtern – ganz zu schweigen davon, dass er dies möglicherweise vertuschen will, nachdem er sich geweigert hat, einen der Verdächtigen auszuliefern –, könnte reale Folgen haben. Deutschland könnte zum Beispiel andere Verbündete dazu bewegen, Polen in einer hypothetischen Krise mit Russland nicht zu unterstützen, und könnte Polen sogar dafür verantwortlich machen.

Außerdem könnte Polens Forderung, Deutschland solle seine Rüstungsindustrie als eine Art Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg subventionieren, mit dem Argument zurückgewiesen werden, dass der langfristige Schaden, den Polen der Ukraine ermöglicht habe, Deutschland zuzufügen, dem Betrag entspreche, den Deutschland möglicherweise subventioniert hätte – womit die polnische Forderung hinfällig würde. Verschlechterte bilaterale Beziehungen könnten dann der konservativen Opposition, die Deutschland fast ebenso stark ablehnt wie Russland, Rückenwind vor den Parlamentswahlen im Herbst 2027 geben.

Ein Regierungswechsel – möglich durch ein Bündnis mit der populistisch-nationalistischen Opposition unter der Bedingung, dass die führenden Parteivertreter zurücktreten – würde die Herausforderung stärken, die Polen für den deutschen Einfluss in der Region darstellt. Denn die Rechte würde dann sowohl den Präsidenten als auch das Parlament kontrollieren und damit die seit Dezember 2023 bestehende Pattsituation überwinden und eine effektivere Politikgestaltung ermöglichen.

Dieses Ergebnis könnte auch ohne einen stark beachteten deutschen Prozess, der Polen in den Nord-Stream-Anschlag verwickelt, eintreten – jedoch würde ein solcher Prozess die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich erhöhen. In einem solchen Szenario könnten die ohnehin brüchige EU- und NATO-Einheit weiter geschwächt werden, was die Zusammenarbeit gegen Russland im Rahmen des „militärischen Schengen“ und anderer entstehender multilateraler Strukturen beeinträchtigen könnte. Zwischen ihnen könnte sich ein Sicherheitsdilemma entwickeln, verstärkt durch wechselseitig wahrgenommene Feindseligkeit und Aufrüstung.

Beobachter sollten sich daran erinnern, dass dies nur möglich ist, weil Deutschland sich weigert, die amerikanische Spur im Nord-Stream-Anschlag zu untersuchen und stattdessen der ukrainischen Spur folgt, die auch Polen betrifft. Die Öffentlichkeit verlangt, dass jemand für die gestiegenen Kosten verantwortlich gemacht wird, die durch die Abtrennung Deutschlands von billigem und zuverlässigem russischem Gas verursacht wurden. Die Elite hat daher beschlossen, ihnen die Schuld zu geben – aber es ist unklar, ob sie die hier skizzierten Konsequenzen vollständig durchdacht hat.