Wie man Krieg mit Russland beginnt – Ein britischer Thinktank hat Ideen

Moon of Alabama

Hin und wieder produzieren die Autoren bei RUSI, dem Think Tank des britischen Verteidigungsministeriums, einige wertvolle Recherchen. Meistens jedoch wollen sie kriegstreiberischen Unsinn fördern. Ein aktueller Beitrag in Foreign Affairs von Jack Waitling gehört zur letzteren Art.

Ukraine’s Hardest Winter – Foreign Affairs, 11. Nov. 2025

Mit dem Donbas in Gefahr muss Europa jetzt Druck auf Russland ausüben.

Ich überlasse die Dutzenden glatten Lügen, falschen Behauptungen und Illusionen darin anderen zum Spott.

Waitlings Hauptthese ist, dass mehr (wirtschaftlicher) Druck auf Russland es irgendwie zu einem Waffenstillstand drängen würde, ohne Zugeständnisse der ukrainischen Seite. Aber seine Vorschläge, wie man das erreichen soll, sind alle darauf ausgelegt, Europa in einen noch direkteren Kampf mit Russland hineinzuziehen.

Um die ukrainische Kampagne gegen Russlands Ölindustrie zu unterstützen, sollten die Europäer die Straße von Dänemark schließen:

„Für die internationalen Partner der Ukraine stellt sich die Frage, ob sie bereit sind, die ukrainische Kampagne gegen Russlands Ölinfrastruktur mit vergleichbarem realem statt performativem Druck auf Russlands Wirtschaft zu beantworten. Vor allem bedeutet dies, die russische Schattenflotte ins Visier zu nehmen: die Hunderte von verfallenen Tankern, die unter Billigflaggen fahren, oft ohne Versicherung oder ausgebildete Besatzung, um ihr Öl nach Indien und China zu transportieren. Dies wird erfordern, den 80 Prozent der russischen Ölexporte auf dem Seeweg, die durch die Straße von Dänemark gehen, die Durchfahrt zu verwehren und sekundäre Sanktionen gegen die Häfen zu verhängen, in denen Schiffe der Schattenflotte entladen.“

…

„Einige europäische Regierungen – einschließlich Dänemarks – haben den Vertrag von Kopenhagen von 1857 als rechtliches Hindernis für Maßnahmen genannt. Dies ist jedoch eine Ausrede und kein wirkliches Hindernis. Die Länder, die heute über eine Ostseeküste verfügen, Russland ausgenommen, könnten einen neuen Vertrag vereinbaren, der verlangt, dass Schiffe bestimmte Versicherungs- und Zertifizierungsstandards erfüllen müssen, um die Ostsee zu befahren – zum Beispiel aus Gründen des ökologischen Schutzes. Da die alternden Schiffe der Schattenflotte diese Anforderungen nicht erfüllen, würde ein solcher Vertrag ihnen die Einfahrt in die Meerengen verweigern. Dies würde den Grundsatz des zollfreien Transits für die Handelsschifffahrt durch dänische Gewässer nicht beeinträchtigen.“

Nette Idee. Aber wer würde solchen Unsinn durchsetzen und wie?

Weder Russland noch irgendein Nicht-NATO-Land würde einen solchen neuen Vertrag anerkennen. Schiffe, die nicht in London versichert sind, d. h. die „Schattenflotte“, würden weiterfahren, aber von russischen Marineeinheiten begleitet. Welches Land wäre bereit, die russische Fregatte zu versenken, die einen „Schattenflotten“-Konvoi gegen äußere Eingriffe schützt? Auf welcher rechtlichen Grundlage?

Waitling behauptet, die Ukraine habe kein Rekrutierungsproblem, müsse aber bessere Ausbildung im Land durch NATO-Kräfte erhalten:

„Es herrscht weit verbreitete Verwirrung über die personelle Lage der Ukraine. Einerseits hat die Ukraine genug Menschen, um weiterzukämpfen. National gibt es kein Personalproblem. Aber die Zahl der kampfbereiten Infanteristen in den Streitkräften der Ukraine nimmt seit fast zwei Jahren ab. Irgendwann wird sie ein Niveau erreichen, das es unmöglich macht, die Front zu halten, wenn nicht Kiews Ansatz zur Truppengenerierung geändert wird. Die Herausforderung besteht weniger darin, Menschen von der Straße zu holen, als vielmehr darin, die Qualität und Kapazität der Ausbildung und Integration der ukrainischen Infanterie in Kampfbrigaden zu verbessern. Es dienen heute mehr Menschen in der ukrainischen Armee als zu irgendeinem Zeitpunkt während des Krieges, aber das Militär ist nicht in der Lage, sein Personal für Frontkampffunktionen auszubilden. Um dieses wachsende Problem zu lösen, muss das neue Armeekorps der Ukraine Brigaderotationen einführen und besseren Einheiten erlauben, weniger fähige auszubilden.“

Bei mehr als 160.000 Desertionen allein in diesem Jahr in der Ukraine könnte man bezweifeln, dass bessere Ausbildung irgendwie mehr ukrainische Soldaten an der Front hervorbringen würde.

„Dies ist ein Bereich, in dem die internationalen Partner der Ukraine einen bedeutenden Beitrag leisten können. … Europäische Staaten könnten auch militärische Ausbildung im Land durchführen. Indem sie ukrainischen Streitkräften erlauben, an ihrer Ausrüstung zu trainieren, in einem Umfeld, in dem europäische Ausbilder von den ukrainischen Kommandeuren unterstützt würden, die diese Soldaten letztlich einsetzen, würde ein solcher Schritt direkt die Herausforderungen der ukrainischen Truppengenerierung angehen. Es stimmt, dass die Präsenz europäischer Ausbilder in der Ukraine ein einladendes Ziel für Russland darstellen würde. Aber Russland hatte nur begrenzten Erfolg dabei, ukrainische Ausbilder ins Visier zu nehmen, daher ist dies eindeutig ein beherrschbares Risiko, und es könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Einheiten aufzubauen, die die Ukraine zur Aufrechterhaltung ihrer Verteidigungslinie benötigt.“

Was können europäische NATO-Ausbilder, die keinerlei aktuelle Erfahrung in hochintensiver Kriegsführung haben, ukrainischen Soldaten beibringen, die nun seit über drei Jahren einen der heftigsten konventionellen Konflikte der jüngeren Geschichte führen? Wer wäre bereit, diese Ausbilder in die Ukraine zu entsenden? Was ist der Plan, nachdem Dutzende von ihnen durch den unvermeidlichen russischen Raketenangriff getötet werden, der auf ihre Stationierung folgen wird?

Waitling will nicht nur westliche „Ausbilder“ in die Ukraine schicken, sondern auch westliche Luftstreitkräfte:

„Polen und Rumänien könnten die ukrainische Erlaubnis einholen, Luftbedrohungen über dem ukrainischen Luftraum zu bekämpfen, die sich der NATO-Grenze nähern, genauso wie Israel viele der iranischen Shahed-136-Drohnen im jordanischen Luftraum abgefangen hat. Ohne eine Verpflichtung für Polen, Rumänien und andere zu schaffen, Ziele über der Ukraine zu bekämpfen, würde eine solche Erlaubnis die Voraussetzungen dafür schaffen, europäische Flugzeuge mit der ukrainischen Luftverteidigung zu dekonfliktieren. Auf diese Weise könnte die europäische Koalition kurzfristig Luftstreitkräfte in die Ukraine hineinprojizieren.“

Luftstreitkräfte in die Ukraine hineinprojizieren – wofür genau? Um Drohnen im Wert von 50.000 Dollar mit Raketen im Wert von 2 Millionen Dollar abzuschießen? Oder um russische Stellungen zu bombardieren? Man fragt sich, wie viele Minuten irgendein Pilot überleben würde, der versuchen würde, das zu tun.

Alle drei Maßnahmen, die Waitling vorschlägt – die Schließung der Straße von Dänemark für russisches Öl, die Einführung westlicher Ausbilder in der Ukraine und die Projektion westlicher Luftmacht – würden das Potenzial für einen direkten Konflikt mit Russland massiv erhöhen.

Es scheint, dass genau dies Waitlings Ziel ist.