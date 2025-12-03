Die NATO denkt über „präventive Schläge“ gegen Russland nach, um sich gegen etwas zu „verteidigen“, das nicht passiert ist

Moon of Alabama

Da offensichtlich wird, dass die Ukraine den Stellvertreterkrieg gegen Russland verliert, werden die Ideen, die europäische Regierungen herumwerfen, immer verrückter.

Einige wollen nun Russland „präventiv“ angreifen – als „Vergeltung“ für angebliche „hybride Angriffe“ auf europäische Länder. Diese „hybriden Angriffe“ sind größtenteils reine Fantasien.

Politico war das erste Medium, das diesen Unsinn berichtete:

Europa denkt das Undenkbare: Vergeltung gegen Russland – Politico, 27. November 2025

Länder prüfen gemeinsame offensive Cyber-Operationen und überraschende Militärübungen, während Moskau seine Kampagne zur Destabilisierung der NATO-Verbündeten verstärkt.

Russlands Drohnen und Agenten entfesseln Angriffe in NATO-Ländern, und Europa tut nun etwas, das vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre: Pläne schmieden, wie man zurückschlagen könnte.

Die Ideen reichen von gemeinsamen offensiven Cyber-Operationen gegen Russland, schnellerer und koordinierterer Schuldzuweisung hybrider Angriffe durch rasches Fingerzeigen auf Moskau bis hin zu überraschenden, von der NATO geführten Militärübungen, so zwei hochrangige europäische Regierungsbeamte und drei EU-Diplomaten.

„Die Russen testen ständig die Grenzen – wie fällt die Antwort aus, wie weit können wir gehen?“ bemerkte die lettische Außenministerin Baiba Braže in einem Interview. Eine „proaktivere Reaktion“ sei nötig, sagte sie gegenüber Politico. „Und Reden sendet kein Signal – Handeln tut es.“

Was sind die angeblichen „hybriden Angriffe“?

Russische Drohnen sollen in den letzten Wochen und Monaten Polen und Rumänien überflogen haben, während mysteriöse Drohnen an Flughäfen und Militärbasen auf dem Kontinent Chaos auslösten. Weitere Vorfälle umfassen GPS-Störungen, Luftraumverletzungen durch Kampfflugzeuge und Marinefahrzeuge sowie eine Explosion auf einer wichtigen polnischen Bahnstrecke, über die Militärhilfe in die Ukraine transportiert wird.

Die Idee, Russland „präventiv“ anzugreifen, stammt aus einem italienischen Verteidigungspapier:

Letzte Woche kritisierte der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto die „Trägheit“ des Kontinents angesichts wachsender hybrider Angriffe und stellte einen 125-seitigen Plan zur Vergeltung vor. Darin schlug er die Einrichtung eines Europäischen Zentrums zur Bekämpfung hybrider Kriegsführung, eine 1.500-köpfige Cybertruppe sowie auf künstliche Intelligenz spezialisierte Militärkräfte vor.

Für mich sieht das so aus, als wolle jemand zusätzliche NATO-Finanzierung herausholen. Drei Tage später trieb ein italienischer NATO-General die Idee weiter voran:

NATO erwägt, „aggressiver“ gegenüber Russlands hybrider Kriegsführung zu werden (archiviert) – Financial Times, 30. Nov 2025

Der ranghöchste Militär der Allianz sagt, sie könne proaktiver auf die Bedrohung aus Moskau reagieren

Die NATO erwägt, „aggressiver“ auf Russlands Cyberangriffe, Sabotageakte und Luftraumverletzungen zu reagieren, so der ranghöchste Militär der westlichen Allianz.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone erklärte gegenüber der Financial Times, das westliche Militärbündnis prüfe eine verstärkte Reaktion auf hybride Kriegsführung aus Moskau.

…

Einige Diplomaten, insbesondere aus osteuropäischen Staaten, haben die NATO dazu gedrängt, nicht mehr nur zu reagieren, sondern zurückzuschlagen. Dies sei bei Cyberangriffen am einfachsten, da viele Länder offensive Fähigkeiten besitzen, aber weniger einfach bei Sabotage oder Drohneneinsätzen.

…

Dragone sagte, ein „präventiver Schlag“ könne als „defensive Maßnahme“ betrachtet werden, fügte jedoch hinzu: „Es liegt weiter entfernt von unserer normalen Denkweise und unserem üblichen Verhalten.“

Er fügte hinzu: „Aggressiver zu sein als die Aggressivität unseres Gegenübers könnte eine Option sein. [Die Fragen sind] Rechtsrahmen, Zuständigkeiten, wer das tun wird?“

Admiral Dragone benutzt Orwell’sche Sprache, während er offensichtlich für 1.500 von der NATO bezahlte Stellen in seinem Heimatland lobbyiert.

Ein Problem dabei ist: Es gibt kaum Beweise für irgendwelche ‘hybriden Angriffe’.

Ursula von der Leyen wurde eindeutig beim Lügen ertappt, als ihr Team behauptete, angebliche russische GPS-Störungen hätten einen Flug verlängert, den sie gerade machte.

Die angebliche Luftraumverletzung estnischen Territoriums durch russische Flugzeuge stellte sich als harmloser Überflug in der Nähe einer unbewohnten Insel weit vor der Küste heraus.

Das niederländische Magazin Trouw fand heraus, dass die Vielzahl der jüngsten Drohnenpaniken wenig mit Russland zu tun hat.

Analyse von 60 Drohnenvorfällen in Europa: Viel Panik und wenig Beweise (archiviert) – Trouw.nl

Maschinelle Übersetzung:

Mithilfe der Plattform Dronewatch kartierte Trouw rund sechzig Vorfälle mit Drohnen in elf europäischen Ländern. Diese ereigneten sich in den letzten drei Monaten. Das Fazit: viel Verwirrung und Unklarheit sowie regelmäßige Fehlalarme. Für eine russische Beteiligung, wie einige Behörden und Experten behaupten, wurde in der überwiegenden Mehrheit der Fälle keinerlei stichhaltiger Beweis erbracht.

Bei rund vierzig Vorfällen ist die Herkunft weiterhin unklar oder es wurde keine Bestätigung für Drohnen im Luftraum gefunden. Ein Beispiel ist Oslo, wo Drohnenmeldungen Ende September den Flugverkehr lahmlegten und Tausende Reisende betrafen. Die Polizei fand später keine Hinweise darauf, dass tatsächlich Drohnen geflogen waren. Gleiches galt für Meldungen am Flughafen des schwedischen Göteborg Anfang November.

In mindestens vierzehn Fällen stellte sich später heraus, dass es sich um völlig andere Dinge handelte. So hielten Menschen in Belgien (kleine) Flugzeuge und Hubschrauber für Drohnen, während die Flugobjekte in Südlimburg und im dänischen Billund Sterne waren. Die norwegische Polizei kam zu dem Schluss, dass eine verdächtige „Drohne“ nahe einer Ölplattform in der Nordsee wahrscheinlich ein Schiff war.

Mehrfach wurde festgestellt, dass Drohnenflüge von Hobbyisten durchgeführt wurden oder dass es sich später um Touristen handelte. In einem Vorfall in Warschau, bei dem eine Drohne über Regierungsgebäuden flog, nahm die polnische Polizei einen Ukrainer und ein 17-jähriges Mädchen aus Belarus fest. Es gibt keinerlei Hinweise auf Spionage.

Dieses Bild wurde von Medien veröffentlicht, angeblich als Schaden eines angeblichen Anschlags auf eine polnische Bahnstrecke.

Laut dem polnischen Medium Super Express meldete ein Lokführer in der Nähe des Bahnhofs Mikołajówka (Mika) um 07:39 Uhr Unregelmäßigkeiten an der Gleisinfrastruktur.

Eine erste Untersuchung ergab, dass etwa ein Meter Gleis beschädigt war und der Zug zum Halt gezwungen wurde. Weder Passagiere noch Personal wurden verletzt.

…

Premierminister Donald Tusk betonte später die Schwere des Vorfalls auf X und schrieb:

„Das Sprengen der Bahnstrecke auf der Strecke Warschau–Lublin ist ein beispielloser Sabotageakt, der direkt auf die Sicherheit des polnischen Staates und seiner Zivilbevölkerung abzielt. Diese Strecke ist zudem entscheidend für die Lieferung von Hilfe an die Ukraine. Wir werden die Täter fassen, wer auch immer sie sind.“

Es wurde nichts „in die Luft gesprengt“. Was auf dem Bild zu sehen ist, ist nicht das Ergebnis einer Explosion. Zum Vergleich können Sie sich diesen Versuch (Video) ansehen, bei dem C-4-Sprengstoff zum Durchtrennen eines I-Trägers verwendet wurde. Es handelt sich um einen SEHR heftigen Vorgang. Aber der Schotter unter der gebrochenen Schiene sowie die Schwellen scheinen unberührt und unbeschädigt zu sein. Der Vorfall war höchstwahrscheinlich ein spröder Riss aufgrund von Materialermüdung. Die Schiene war wahrscheinlich nicht fest auf den Schwellen befestigt und verbog sich, als Züge darüber fuhren. Passiert das zu oft, brechen Schienen.

Die angeblichen „hybriden Angriffe“ Russlands sind übertriebene Darstellungen normaler Vorfälle, die wenig bis gar nichts mit Russland zu tun haben. Diese als Vorwand für „Präventivschläge“ zu nutzen – ob im Cyberbereich oder anderswo – macht solche Maßnahmen kaum „defensiv“.

Und was plant Admiral Dragone eigentlich zu tun, wenn Russland zurückschlägt?