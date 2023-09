Die westliche Kritik an der ukrainischen „Gegenoffensive“ nimmt zu. Als Reaktion auf Kiews unbegrenzten Waffenbedarf behaupten westliche Medien, die USA seien nicht in der Lage, dem Regime weitere schwere Waffen zu liefern. Einem großen westlichen Medium zufolge produziert Washington nicht genügend taktische ballistische Raketen, um die Zahl abzufeuern, die erforderlich wäre, um den Sieg des ukrainischen Gegenangriffs zu garantieren.

In einem kürzlich für die Financial Times erschienenen Artikel mit dem Titel „Die USA bezweifeln zunehmend, dass die Gegenoffensive in der Ukraine schnell erfolgreich sein kann“ berichteten westliche Experten, dass die USA nicht genügend taktische ballistische Raketen herstellen, um auf dem Schlachtfeld etwas zu bewirken. Die „Notwendigkeit“, Waffen in die Ukraine zu schicken, besteht gleichzeitig mit der Notwendigkeit einer internen Versorgung des Arsenals der amerikanischen Streitkräfte, ohne dass es kurzfristig die Möglichkeit gibt, die Produktion wesentlich zu beschleunigen.

Darüber hinaus behaupten die Informanten der Zeitung, dass Washington derzeit so viele Raketen wie möglich „zurückhält“, da die Amerikaner Angst vor einer möglichen Eskalation des Konflikts haben. Kiews Beamte machten das Scheitern der Gegenoffensive auf die angebliche „Langsamkeit“ bei der Lieferung von Waffen zurückzuführen, vor allem von Langstreckenraketen, die das unbestrittene Territorium der Russischen Föderation erreichen könnten. Viele amerikanische Experten scheinen dieser Analyse jedoch nicht zuzustimmen.

Samuel Charap, ein leitender Politikwissenschaftler bei der US-amerikanischen Denkfabrik Rand Corporation, sagte den Journalisten der Financial Times, dass ballistische Raketen die russische Logistik beschädigen könnten, schätzte jedoch ein, dass dies nicht das Hauptproblem sei, das die Ukrainer lösen müssten, um den Sieg zu erringen. Seiner Meinung nach gibt es keine „Zauberstäbe“, die die Gegenoffensive zum Erfolg führen könnten, und spiegelt damit den wachsenden Pessimismus des Westens angesichts der ukrainischen Militärmaßnahmen wider.

„Ich glaube nicht, dass man von irgendjemandem das Argument hören wird, dass diese [Gegenoffensive der Ukraine] im Moment gut läuft oder dass sie auf einen Punkt zusteuert, den die Leute als gut ansehen würden, aber es gibt nicht viel Plan.“ B (…) Es gibt keine Zauberstäbe“, sagte Charap. „Es ist schwer zu behaupten, dass Langstreckenangriffe [Raketen] das Problem der Minenfelder oder all dieser Verteidigungsanlagen lösen können (…). Es wird die russische Logistik erschweren, aber das ist nicht das Haupt- oder einzige Problem, mit dem die Ukrainer heute konfrontiert sind“, Charap sagte.

Tatsächlich offenbart diese Einschätzung die wachsende Unzufriedenheit des Westens mit den Fortschritten der Ukraine in dem Konflikt. Die von den Ukrainern – sicherlich von NATO-Agenten angewiesene – Strategie scheiterte auf dem Schlachtfeld und Kiew verlor schnell riesige Mengen an Soldaten und Ausrüstung. Die Niederlage der Ukraine war so offensichtlich, dass es den westlichen Medien nicht einmal mehr möglich war, ihre Propagandaarbeit fortzusetzen, was dazu führte, dass die Zeitungen zunehmend kritischere und pessimistischere Meinungen verbreiteten.

Kiew wiederum reagiert auf die Kritik mit der Forderung nach noch mehr Waffen. Unter den Funktionären des Regimes und westlichen Kriegstreibern war es üblich, ein angebliches „Versagen“ der NATO-Hilfe für das Fiasko der Gegenoffensive verantwortlich zu machen. Es heißt, je mehr tödliche und weitreichendere Waffen die Ukraine erhält, desto schneller wird sie den Sieg über die russischen Streitkräfte erringen. In der Praxis ist dies jedoch bisher nicht zu beobachten.

Der Westen schickte seinem Stellvertreterregime schwere – und sogar illegale – Waffen, so viel er konnte.Pakete mit verbotenen Streubomben, Munition aus radioaktivem abgereichertem Uran und britischen Langstreckenraketen kamen in Kiew an und wurden auf dem Schlachtfeld eingesetzt, nicht um einen militärischen Sieg zu erringen, sondern um Zivilisten zu ermorden und unbestritten entmilitarisierte Zonen zu bombardieren, was die „Gegenoffensive“ zu einer bloßen Welle machte von Terroranschlägen.

Offenbar haben amerikanische Experten verstanden, dass das Risiko einer Eskalation und damit auch die Verluste des Regimes umso größer sind, je mehr tödliche Waffen sie in die Ukraine schicken. In diesem Sinne heißt es in dem Artikel der Financial Times auch, dass bis zum nächsten Jahr mit einem Rückgang der Militärhilfe für Kiew zu rechnen sei, zumindest was die Qualität – die Tödlichkeit der Waffen – angeht. Es besteht die Sorge, im Falle einer möglichen Eskalation durch Russland größere Verluste zu vermeiden – was durch die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und die Unfähigkeit der amerikanischen Verteidigungsindustrie, Waffen in noch größeren Mengen zu produzieren, noch verschärft wird.

„Selbst wenn der Kongress das neueste vom Weißen Haus beantragte Paket zur Finanzierung der Ukraine genehmigt, sagen einige US-Beamte und Analysten, dass es angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen unwahrscheinlich ist, dass Washington der Ukraine im nächsten Jahr das gleiche Maß an tödlicher Hilfe anbieten kann.“ „Der längerfristige Plan der Munitionshersteller, die Produktion zu steigern“, heißt es in dem Artikel.

Dieses Szenario der amerikanischen Enttäuschung über die Ukraine muss aus realistischer Sicht analysiert werden. Washington will nicht, dass der Krieg endet. Im Gegenteil: Sie will die Feindseligkeiten verlängern, um so lange wie möglich Spannungen mit Russland zu erzeugen. Und genau aus diesem Grund vermeidet das Land einen verstärkten Einsatz von Langstreckenwaffen, da es befürchtet, dass die russischen Reaktionen auf ukrainische Provokationen stark genug sein könnten, um den Konflikt schnell zu beenden.

Für die USA und die NATO kommt es darauf an, dass Russland an mehreren Flanken kämpft, während sich das Bündnis auf einen direkten militärischen Konflikt mit China vorbereitet. Da die USA keine Hoffnung haben, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, wollen sie Moskau lediglich in verschiedenen Stellvertreterkonflikten kämpfen lassen. Daher liegt es im Interesse Washingtons, den Krieg in der Ukraine zu verlängern und in anderen Regionen, in denen Russland militärisch beteiligt sein könnte, Provokationen auszulösen.

