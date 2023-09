Der peinliche Zustand des Journalismus.

Ganz im Stile der Zeit nach 2016 hat die Washington Post letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem sie andeutet, dass Demokratie eine Einschränkung der Meinungsfreiheit erfordern könnte. Dieser beunruhigende Ansatz suggeriert, dass die Besorgnis über „Fehlinformationen“ in sozialen Netzwerken die Meinungsfreiheit ersetzt, ein Schritt, der eine intensive Debatte und – zu Recht – Kritik ausgelöst hat.

In einem weitverbreiteten Artikel in der Washington Post wurde kritisiert, dass Elon Musk den ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf der Social-Media-Plattform X, die früher als Twitter bekannt war, wieder zugelassen hat, was eine Verschiebung des öffentlichen Diskurses in Richtung weiterer Zensur zu sein scheint.

Der Artikel suggerierte, dass die Verbreitung von „politischer Fehlinformation“ die Demokratie stört und löste bei den Befürwortern der freien Meinungsäußerung Besorgnis aus.

Diese Sichtweise spiegelt sich auch in der Berichterstattung der Journalistinnen Naomi Nix und Sarah Ellison von der Washington Post wider. Ihrem Artikel fehlt jedoch eine kritische Analyse der Mehrdeutigkeit des Begriffs „Fehlinformation“, und er geht nicht auf die Frage ein, wie Inhalte in Situationen, in denen die Aussagen von Politikern mutmaßlich falsch oder irreführend sind, moderiert werden können.

Die Tatsache, dass in dem Artikel der Erste Verfassungszusatz – ein Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie, der die Freiheit der Medien fördert – nicht erwähnt wird, hat in Medien- und Rechtskreisen ebenfalls für Aufsehen gesorgt.

Die Reporter der Washington Post vermuten mit Sorge, dass der Rückzug der Social-Media-Unternehmen aus dem Kampf gegen Online-Falschmeldungen die Präsidentschaftswahlen 2024 beeinflussen könnte. Sie werfen Musk sowie Facebook und YouTube vor, einen Schritt zurückzutreten, um irreführende Behauptungen und Verschwörungstheorien einzudämmen, wie sie es nennen.

Nix und Ellison kritisieren auch, dass X das Interview von Tucker Carlson mit Präsident Trump zugelassen hat, das sie als Plattform für Trump betrachten, um seine Behauptungen über die Wahl 2020 zu wiederholen. Sie behaupten, dass soziale Medien nur dann politische Inhalte aufnehmen sollten, wenn deren Richtigkeit nachgewiesen werden kann. Dies sei eine unrealistische Erwartung, die unter dem Vorwand, „irreführende“ oder „hasserfüllte“ Äußerungen einzudämmen, grundlegende Probleme der Zensur verschleiere.