Die NATO-Erklärung ist ein klares neokonservatives Bekenntnis zur US-Hegemonie – Jeffrey Sachs

WASHINGTON (Sputnik) – Die jüngste gemeinsame Erklärung der NATO ist ein klares neokonservatives Bekenntnis zur US-Hegemonie, erklärte Jeffrey Sachs, ein weltbekannter Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, gegenüber Sputnik.

“Die NATO-Erklärung ist ein klares neokonservatives Bekenntnis zur US-Hegemonie. Sie fordert die NATO auf, die ‘regelbasierte Ordnung’ zu unterstützen, die in Wirklichkeit die US-basierte Ordnung ist, die oft im direkten Widerspruch zur UN-Charta steht”, sagte Sachs.

Am Mittwoch veröffentlichte die NATO eine gemeinsame Erklärung des Washingtoner Gipfels, in der die Bemühungen des Bündnisses um eine weitere Isolierung Russlands, die Stärkung der Sicherheit an der Ostflanke des Bündnisses, die Erhöhung der Sicherheitshilfe für die Ukraine und die Behauptung, die Ukraine befinde sich auf einem “unumkehrbaren Weg” in die NATO, neben anderen Initiativen dargelegt werden.

“Sie beschreibt die NATO als eine defensive Kraft, obwohl die NATO wiederholt an offensiven Regimewechsel-Operationen beteiligt war, darunter in Afghanistan, Irak, Serbien, Libyen, der Ukraine und anderen Ländern”, so Sachs.

Sachs erklärt, dass die NATO-Erklärung auch Artikel 10 des Washingtoner Vertrags wieder aufgreift, der besagt, dass Russland keinen Einfluss hat, wenn die NATO sich ausdehnt, um Russland einzukreisen.

Außerdem, so Sachs, beschreibe die gemeinsame Erklärung der NATO ihr Engagement für fortschrittliche Biotechnologien, was Bedenken hinsichtlich der Biowaffen wecke.

Sachs wies auch darauf hin, dass die Erklärung die Absicht der NATO zeige, weiterhin Anti-Ballistik-Raketen in ganz Europa zu stationieren, wie sie es zuvor in Polen, Rumänien und der Türkei getan habe, was die Architektur der nuklearen Rüstungskontrolle direkt destabilisiert habe, seit die Vereinigten Staaten 2002 einseitig aus dem Vertrag über Anti-Ballistik-Raketen ausgetreten seien.

Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ab 2026 die Langstreckenfeuerfähigkeiten ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland episodisch einsetzen werden.

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, erklärte, dass die Pläne der USA, Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, eine direkte Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen und das Risiko eines Raketenwettlaufs erhöhen.