Die NATO hat den Globus verwüstet. Wenn der Imperialismus untergeht, wird er seine Waffen gegen Nordamerika und Europa richten.

Das US-Imperium und seine Satellitenstaaten führen einen Krieg, von dem ihre eigenen Strategen wissen, dass er nicht zu gewinnen ist. General Mark Milley ist von der Haltung der Biden-Administration zur Ukraine abgewichen und hat Washington aufgefordert, Verhandlungen mit Russland zu erleichtern, weil er weiß, dass die USA ihre Ziele in diesem Konflikt derzeit nicht erreichen können. Die beste Option ist, einen Kompromiss zu finden. Dazu ist das Imperium im Moment zu verzweifelt, denn das Weiße Haus versucht nun, sein Stellvertreterregime in Kiew zu beschwichtigen, nachdem Milley sich geäußert hat. Washington würde lieber die strategisch inkompetente, kriegsbesessene Junta beschwichtigen, die die Ukraine regiert, als auf die strategischen Berechnungen seiner eigenen Militärs zu hören.

Die praktischen Realitäten, die Milley anerkennt, können vom Imperium nicht als real angesehen werden, da es sonst die narrative Kontrolle verlieren würde, die es in der Bevölkerung des imperialistischen Blocks gewonnen hat. Diese kognitive Kontrolle der Massen ist für unsere herrschende Klasse der Schlüssel zum Machterhalt inmitten des Zerfalls des US-Imperiums.

Das gescheiterte geopolitische Glücksspiel der NATO in Eurasien

Jedes Mal, wenn in den Schlagzeilen behauptet wird, der Konflikt habe einen „Wendepunkt“ erreicht, geschieht dies zu Propagandazwecken. Es könnte die Realität nicht weniger widerspiegeln. Russland hat die Situation bereits so weit manövriert, dass seine Ziele – die Ausschaltung des ukrainischen Militärs und die weitgehende Neutralisierung der von der CIA in der Ukraine eingesetzten Terrorkapazitäten – kurz vor der Vollendung stehen. Wenn Vertreter der Weltbank darauf hinweisen, dass die optimistischeren Prognosen über die Erholung der Ukraine nicht garantiert sind, dann spielen sie damit auf die Tatsache an, dass die Ukraine kein dauerhaftes Instrument zur Führung eines Stellvertreterkrieges ist. Es ist in vielerlei Hinsicht bereits verbraucht, seine Wirtschaft wurde gründlich geplündert, während ausländisches Kapital immer mehr neoliberale Schockpolitiken aufzwingt. Wenn es irgendwann im nächsten Jahr vollständig aufgebraucht ist, wird es nichts weiter sein als eine Basis für fortwährende terroristische Aktivitäten der CIA. Aktivitäten, die keinen Erfolg bei der Destabilisierung Eurasiens haben werden.

Während sich das ukrainische Militär erschöpft, weitgehend Erkundungsoperationen durchführt und die Ziele seines Entwurfs weit über die optimale Demografie hinaus ausweitet, hat Russland nur etwa ein Viertel seiner potenziellen idealen Kampftruppen eingesetzt. Russlands Drohnen und Raketen führen eine äußerst wirksame Kampagne gegen Washingtons Terrorkräfte im Lande. Wenn die Ukraine durch die Sondereinsatzphase der russischen Bemühungen so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann sie diese Eskalation hin zum totalen Krieg nicht überleben.

Der Hauptgrund, warum der US-Block verlieren wird, ist, dass es offensichtlich geworden ist, dass Washington für das geopolitische Risiko, das es mit der Provokation Russlands zur Intervention eingegangen ist, nicht belohnt werden wird. Der Erfolg seiner Ziele bestand darin, dass Russland durch die Sanktionen einen größeren Schaden erleiden würde als die USA und Europa durch die Rückwirkungen der Sanktionen. So wie sich die Dinge entwickeln, wird das aber nicht der Fall sein. Alles, was Russland tun musste, um den Wirtschaftskrieg zu gewinnen, war, die Erwartungen Washingtons zu übertreffen, wie gut es die Sanktionen verkraften würde. Wenn diese relative Widerstandsfähigkeit der russischen Seite anhält, wird die NATO in eine Situation geraten, in der ihre eigene Wirtschaft stärker geschädigt ist als die Wirtschaft, die sie zerstören will. Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod. Diejenige Seite, die aus diesem Kampf weniger brutal hervorgeht, wird diejenige sein, der es erlaubt wird, die Richtung des 21.

Jahrhunderts zu bestimmen. Wenn man bedenkt, dass Russland nicht einmal die mächtigste Volkswirtschaft im Anti-US-Block ist – dieser Titel gehört dem aufstrebenden China -, wird klar, wie unmöglich die Chancen für Washington sind, das geopolitische Schachspiel zu gewinnen. Eurasien, das von den Strategen des Imperialismus als zentraler Punkt auf diesem Schachbrett betrachtet wird, ist unwiderruflich von der Multipolarität erobert worden. Die „Siege“, die die Ukraine erringt, die immer auf dem relativ unwichtigen Gebiet des Territoriums errungen werden, sind so wirkungsvoll, wie wenn man einen Span von einem Berg abmeißelt.

Das Territorium ist oft nicht ausschlaggebend dafür, welche Seite in einem Konflikt die Oberhand gewinnt, und insbesondere in diesem Konflikt ist es kaum mehr als ein symbolischer Faktor. Trotzdem hat sich Russland etwa 20 % der ehemaligen Ukraine gesichert und annektiert. Die Gebietsgewinne der Ukraine sind ihrerseits das Ergebnis der russischen Strategie, die darin besteht, kurzfristige Landverluste gegen mehr Zeit für die Entmilitarisierung des Gegners einzutauschen. Die Kiewer Streitkräfte werden völlig erschöpft sein. Die Berechnung ihrer Kampfkraft im Vergleich zu Russland beweist dies. Und der US-Block wird sich weiterhin in einer schlechteren Verfassung befinden als der chinesische Block.

Die Imperialisten hoffen, den Aufstieg Chinas rückgängig machen zu können, indem sie diese Angriffe zu etwas wirklich Effektivem summieren. Aber die Eroberung einiger weiterer Ortschaften im Donbass, die Russland am Ende vielleicht noch zurückerobern kann, wird den Lauf der Geschichte nicht ändern. Die Abkehr von der Pax Americana kann im Jahr 2022 ebenso wenig rückgängig gemacht werden wie die Abkehr vom Feudalismus im Jahr 1789.

Die herrschende Klasse des imperialen Zentrums, die mit der Enge des Reiches konfrontiert ist, von dem ihre Profite abhängen, versucht das Unmögliche im Kapitalismus: das System in ein sich selbst tragendes Gleichgewicht zu bringen. Der Kapitalismus muss seine Krisen ständig verdrängen, und das tut er, indem er ständig in neue Märkte expandiert. Wenn ihm das nicht gelingt, wird er von Schulden überflutet, in wirtschaftlicher Stagnation gefangen und durch Ungleichheit kopflastig, die aus den Versuchen der Bourgeoisie resultiert, die Kosten dieser Defizite auf das Proletariat abzuwälzen. Genau diese Dinge passieren mit den Volkswirtschaften der USA und Europas, und zwar in immer schnellerem Tempo.

Das Gleiche geschieht in Russland, da seine langlebigere sozialistische Wirtschaft durch den internen Revisionismus demontiert wurde. Aber die größere Schwere des Niedergangs innerhalb des imperialistischen Blocks und die wachsende Stärke Chinas stellen sicher, dass die Umwälzung, die Russland schließlich ereilt, keine US-amerikanische Balkanisierung und kein Regimewechsel sein wird. Es wird eine neue proletarische Revolution in Russland sein und eine Wiederherstellung der Sowjetunion im weiteren Sinne.

Unsere herrschende Klasse sieht ihren Einfluss zunehmend auf die imperialistischen Länder beschränkt. Ihre Psyops sind im gesamten Globalen Süden gescheitert, ihre Versuche einer farbigen Revolution seit dem Euromaidan sind tendenziell gescheitert, und sie kann Eurasien nicht destabilisieren. Um ihren Status aufrechtzuerhalten, müssen die Plutokraten, die unsere Gesellschaft beherrschen, die Kriegsführungsinstrumente der NATO gegen andere Ziele einsetzen. Diese Ziele sind die Völker in den verbleibenden Neokolonien und die Menschen in den Kernländern selbst.

Der Versuch, an der neokolonialen Extraktion festzuhalten

Nach der Wahl von Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens haben die US-Medien alles getan, um uns zu überzeugen, dass das Land zur Normalität zurückgekehrt ist. Aber was bedeutet „normal“ im Neokolonialismus? Seit den Anfängen des Neokolonialismus bedeutet er die grausame Unterwerfung der Arbeiterklasse. Im Zeitalter von Klimakrise, Covid-19, fortgeschrittener neoliberaler Austerität und beispielloser globaler wirtschaftlicher Entgleisung bedeutet er eine Kampagne in Zeitlupe, um die Menschen des globalen Südens für den Erhalt des Kapitals zu opfern. Es bedeutet eine fortlaufende Verschlechterung des Lebensstandards, die dazu führt, dass die Bevölkerung anfälliger für Pandemien, Klimakatastrophen und andere Ursachen für sozialen Mord wird.

Diese neokolonialen Verbrechen gegen die Brasilianer werden weitergehen, weil die Regierung Lula nicht die Absicht hat, sich den Kräften entgegenzustellen, die einen Krieg gegen die Arbeiterklasse führen. Zumindest nicht ohne starken Druck von den Kräften des Klassenkampfes von unten, die Brasiliens einzige wahre Hoffnung sind, sich von der imperialen Kontrolle zu befreien. Selbst wenn Lula die Zerstörung des Amazonasgebietes stoppt, die Bolsonaro so weit vorangetrieben hat, wird das Volk weiterhin den zerstörerischen Kräften der wachsenden sozialen Ungleichheit und der fortschreitenden Umweltkatastrophe ausgesetzt sein. Lulas letzte Amtszeit als Präsident war nicht nur von imperialer Kollaboration geprägt, bei der er Haiti ein Jahrzehnt lang besetzte, sondern auch von der Austeritätspolitik. Wenn die brasilianische Arbeiterklasse in den nächsten Jahren etwas erreichen kann, dann nur, weil es der proletarischen Bewegung gelungen ist, Einfluss auf die Regierung zu nehmen und ihre eigene Macht auszubauen. Nicht aufgrund von Lulas eigenen Referenzen als Antiimperialist, die höchst zweifelhaft sind. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die USA Lula in den nächsten Jahren erneut dazu überreden würden, bewaffnete Streitkräfte nach Haiti zu schicken, um die derzeitige Besetzung des Landes durch Washington zu ersetzen.

Diese Realität einer unverbindlichen linken Regierung gibt es auch in Peru, Kolumbien, Argentinien und Chile, die ebenfalls nur im relativen Sinne des Wortes „linksgerichtete“ Regierungen haben. Lateinamerika steht größtenteils weiterhin unter dem Einfluss des Neokolonialismus und wird von zentristischen Regimen geführt, die ihre Länder für neue faschistische Übernahmen öffnen könnten, wenn der Kapitalismus seinen Krieg gegen die Arbeiterklasse intensiviert. Kuba, Nicaragua und Bolivien sind nach wie vor die am stärksten antiimperialistischen Länder in der Hemisphäre, wobei die Regierung Venezuelas in letzter Zeit in der Frage der Auflehnung gegen Washington eine weniger konsequente Richtung eingeschlagen hat. Angesichts von zwanzig Jahren imperialistischer Wirtschaftskriege und Drohungen sowie der mangelnden Solidarität vieler „linker“ lateinamerikanischer Führer mit der venezolanischen Revolution hat Maduro eine Politik des relativen Kompromisses mit den Imperialisten verfolgt. Venezuela ist nach wie vor ein antiimperialistisches Land, aber es hat eine zusätzliche Seite der Beschwichtigung gegenüber Washington angenommen. Dies hat die Kommunistische Partei Venezuelas dazu veranlasst, eine Koalition unter den Arbeitern und Bauern zu bilden, um bei den nächsten Wahlen eine Alternative zu Maduro aufzubauen.

In dieser lateinamerikanischen Landschaft der anhaltenden Widersprüche sucht der Imperialismus nach Möglichkeiten, seine Kontrolle zu festigen oder wiederzuerlangen. Die positive Seite von Lula ist, dass er bereit ist, Brasilien in die multipolare Welt einzubinden, weshalb die CIA den Bolsonarismus gegenüber Lulas Fraktion der brasilianischen Bourgeoisie unterstützt hat. Sollte sich Brasilien in den kommenden Jahren stärker auf China einlassen, wird es ein Ziel für Destabilisierungsoperationen der USA werden, wie es eine wachsende Zahl anderer Länder des Globalen Südens nach dem Beitritt zur BRI geworden ist. Die CIA könnte damit beginnen, rechtsgerichtete paramilitärische Gewalt innerhalb Brasiliens mit dem Ziel eines Aufstands zu schüren, ähnlich wie es in Bolivien seit der Umkehrung des neokolonialen US-Putsches im Jahr 2020 der Fall ist.

Letztes Jahr organisierte die bolivianische Narco-Bourgeoisie, die mit den Interessen des Putsches übereinstimmt, eine Miliz, die einen Koka-Markt in La Paz in ihre Gewalt brachte. Seitdem betreiben sie einen illegalen Kokaanbau, entgegen der Politik der Regierung, die Koka wegen ihrer spirituellen Bedeutung für die Ureinwohner zu schützen. Die Polizei hat versucht, den Betrieb zu unterbinden und sich mit den Aufständischen angelegt.

Dies ist die Art von Chaos, die der Imperialismus überall dort anrichten will, wo die neokoloniale Ausbeutung bedroht ist und wo die Multipolarität vorangetrieben wird. Die letzte Amtszeit von Lula endete mit einem CIA-Putsch gegen ihn, der den Weg für Bolsonaros Aufstieg ebnete. Sollte er sich erneut als unzureichend erweisen, um den Interessen des Imperialismus zu dienen, was aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Geopolitik seither wahrscheinlicher geworden ist, wird er entweder mit einem weiteren Putschversuch oder einer Kampagne zur Schürung eines zivilen Konflikts innerhalb Brasiliens ins Visier genommen werden. Angesichts des warmen Empfangs für Lula durch das Weiße Haus und die imperialistischen Medien ist die derzeitige Haltung Washingtons ihm gegenüber positiv. Aber das kann sich jederzeit ändern, denn der Imperialismus war schon immer unbeständig, was die Unterstützung einzelner Führer angeht, und Washington ist immer eher bereit, die Konsequenzen zu ziehen.

Bis zu einem solchen Umschwung, bei dem das Ziel Washingtons darin besteht, die gesamte südamerikanische Landmasse zu destabilisieren, konzentrieren sich die Interventionsbemühungen des Imperialismus in der Hemisphäre vor allem auf Mittelamerika. Die USA haben Truppen entsandt, um das neokoloniale Regime in Haiti inmitten der wachsenden sozialen Krisen und Klassenspannungen des Landes zu stützen. Da sich die globale Erwärmung beschleunigt, beabsichtigen die Strategen Washingtons, ihre militärischen Besetzungen auf den Rest der Neokolonien auszudehnen, unter dem Vorwand „humanitärer Interventionen“ inmitten von Klimakrisen.

Dieser Prozess kann als „Syrisierung“ des gesamten Globalen Südens betrachtet werden, sowohl was das Ziel (militärische Besatzungen) als auch was die Methode (Ausnutzung der Klimakrise) betrifft. Die von den USA unterstützten Terroristen in Syrien waren in der Lage, einen Bürgerkrieg auszulösen, weil die Dürre des Landes durch das Klima verschärft wurde. Dieser Konflikt ermöglichte es den USA, im nordöstlichen Teil des Landes militärisch Fuß zu fassen, obwohl Assad nie gestürzt wurde. Die Imperialisten wollen das Gleiche in jedem anderen Land tun, das durch die globale Erwärmung destabilisiert zu werden droht, indem sie ihre stellvertretenden terroristischen Kräfte einsetzen, um die Gewalt und Polarisierung innerhalb der Grenzen dieser Länder zu verschärfen. Dann kann Washington eine militärische Präsenz aufbauen, unabhängig davon, ob dies von den Regierungen, auf deren Boden Washington operiert, begrüßt wird oder nicht.

Dies ist kein nachhaltiger Weg, um den Imperialismus aufrechtzuerhalten. Da die syrische Regierung nicht neokolonial ist, kann die US-Besatzung nicht die Ausbeutung der Arbeitskraft des Volkes bewirken. Nur die Ausbeutung der Ressourcen des Volkes in Form einer Kampagne zur Plünderung des Öls, was auf eine primitive Akkumulation hinausläuft. Die Besetzung Haitis hält die Ausbeutung des haitianischen Proletariats durch den Kern aufrecht, aber das kann nur so lange andauern, wie diese Arbeiter es nicht geschafft haben, eine Revolution durchzuführen. Das wird irgendwann geschehen, denn die wachsenden Widersprüche des Neokolonialismus sorgen dafür, dass die Menschen ihre Unterwerfung nicht hinnehmen werden. Wenn die USA gezwungen sind, ihre weltweite Militärpräsenz zu verringern, was geschehen könnte, wenn der Dollar seinen Status als Reservewährung verliert, könnten die Menschen in Haiti und den anderen Ländern der Peripherie diese Gelegenheit nutzen, um sich zu erheben. An diesem Punkt wird die einzige Möglichkeit des Imperialismus, die Ausbreitung von Regierungen, die sich seinen Interessen widersetzen, zu minimieren, darin bestehen, Chaos zu erzeugen und alle Länder der Peripherie in gescheiterte Staaten zu verwandeln.

Das ist kein praktikables Ziel. Das Scheitern der stellvertretenden CIA-Terrororganisation TPLF, die immer verzweifelter versucht, die äthiopische und die eritreische Regierung zu stürzen, zeigt, dass ein Land in der Lage ist, eine Destabilisierungsoperation abzuwehren und weiter zu erstarken. Mit Chinas Hilfe wächst Äthiopien über seinen verletzlichen früheren Zustand hinaus, steht wirtschaftlich auf eigenen Füßen und wird zu einer immer einflussreicheren Macht in der Region. Die NATO kann es nicht auseinanderreißen, wie sie es vor zehn Jahren mit Libyen getan hat; der Übergang zur Multipolarität hat die militärischen Interventionsmöglichkeiten Washingtons eingeschränkt, und diese Einschränkung wird sich weiter verschärfen. Seit die Partei der Bewegung für den Sozialismus die Macht in Bolivien übernommen hat, ist Bolivien ein weiteres Beispiel für diese antiimperialistische Widerstandsfähigkeit. Wie Äthiopien hält es seine reaktionären Reste isoliert und baut ein besseres Leben für sein Volk auf.

Selbst wenn es dem Imperialismus gelänge, den größten Teil des Globus zu destabilisieren, würde dies den Neokolonialismus nicht wiederherstellen. Der Neokolonialismus liegt im Sterben. Unsere herrschende Klasse kann nur hoffen, ihren Status aufrechtzuerhalten, indem sie ihre Kriegsführungsinstrumente, die derzeit vor allem in Eurasien und im globalen Süden eingesetzt werden, auf die Menschen in den Ausbeuterländern umlenkt.

Die NATO führt zunehmend einen Krieg gegen sich selbst

Als die Pandemie ausbrach, weiteten die NATO-Strategen ihre psychologischen Bemühungen auf ein noch nie dagewesenes Ausmaß aus. Sie nutzten die kanadische Bevölkerung als Massenversuchsobjekte für ihre Innovationen im Bereich der kognitiven Kriegsführung und wandten auf die Kanadier dieselben Propagandatechniken an, die auch im Krieg gegen Afghanistan eingesetzt wurden. Das Ziel der der Bevölkerung aufgezwungenen Ideen bestand darin, potenzielle Unruhen inmitten des Schocks, den die Gesellschaft erlebte, zu verhindern. Der entscheidende Faktor war, dass diese Informationskampagne verdeckt war. Diejenigen, die ihr ausgesetzt waren, waren nicht darüber informiert, dass die überzeugenden Medien, mit denen sie konfrontiert waren, von der NATO stammten. Dies spiegelt die Art und Weise wider, in der die US-Bürger seit der Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Großmächten vor etwa einem Jahrzehnt zur Zielscheibe von Psyops wurden.

Mit der Aufhebung des Smith-Mundt-Gesetzes im Jahr 2013, das die verdeckte staatliche Einflussnahme auf die Medien offiziell verboten hatte, wurde die US-Öffentlichkeit noch stärker mit Propaganda überflutet als während des ersten Kalten Krieges. In den Vereinigten Staaten gibt es jetzt nicht einmal mehr eine oberflächliche gesetzliche Beschränkung für die Arten verdeckter staatlicher Psyops, denen die Kanadier ausgesetzt waren. Es ist diese Art der Kriegsführung, die die NATO bereits gründlich in die imperialistischen Länder eingeführt hat. Eine, bei der die Bevölkerung einer kalkulierten Massenkommunikation unterworfen wird, die sie dazu bringen soll, im Sinne des Imperiums zu denken und zu handeln.

Die erste Phase der kognitiven Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung des NATO-Blocks besteht darin, die Gesellschaft zur Apathie zu drängen. Der Zweck der kanadischen kognitiven Operation bestand darin, von einer Revolte abzulenken, ein Ziel, das als Reaktion auf den Aufstand von Black Lives Matter im Jahr 2020 auf die USA ausgedehnt wurde. Die Aufstandsbekämpfung gegen die damaligen Bemühungen um die Befreiung der Schwarzen konzentrierte sich vor allem darauf, die Empörung auf den Polizeistaat zu lenken, um eine Kooptation der Bewegung durch die Demokratische Partei zu ermöglichen. Dies war ein größerer Teil der Bemühungen, die revolutionäre Organisierung zu vereiteln, als die Operationen zur Zerschlagung der revolutionären Gruppen. Indem er die Nachrichten und die sozialen Medien mit der Vorstellung überschwemmte, dass die Polizei auf der Seite der Proteste stehe und dass die Wahl einer bürgerlichen Partei der Weg zur Beendigung der Gewalt sei, gelang es dem Staat zu verhindern, dass der Aufstand zu einem wesentlichen Anstieg der revolutionären Politik führte.

Das geheime Gremium zur Bekämpfung von „Desinformation“, das das Ministerium für Innere Sicherheit eingerichtet hat, ist mit dem Zensuräquivalent dieser Befriedungsmaßnahmen beauftragt. Das DHS hat sich in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Stellen für Informationskriegsführung darauf konzentriert, die Veröffentlichung von Fakten zu verhindern, die die Kriegsanstrengungen der NATO vereiteln könnten. Die Unterdrückung der Berichterstattung über die korrupten Verbindungen der Familie Biden in der Ukraine im Vorfeld der Wahlen 2020 ist ein Beispiel dafür.

Das breitere Netzwerk der imperialistischen kognitiven Kriegsführung hat diese Art der Verheimlichung in Bezug auf die Neonazipräsenz in den ukrainischen Streitkräften durchgeführt. Es ging darum, die internationale Empörung über die Unterstützung faschistischer Paramilitärs durch Washington zu minimieren. Um das Bewusstsein für diese und andere Probleme mit Kiews Kriegsführungsmethoden zu bekämpfen, hat die Strategie eine offensivere Form angenommen. NAFO, die von einem neonazistischen paramilitärischen Anführer gegründete Twitter-Trollfarm, versucht, die Aufmerksamkeit von Beiträgen abzulenken, die ukrainische Streitkräfte beim Tragen von Nazi-Symbolen oder bei der Begehung von Kriegsverbrechen zeigen. Die Teilnehmer an der Störungsaktion haben sich memetische Bilder angeeignet, um ihre Ideen zu verbreiten, indem sie auf Threads aufsprangen, die Schlüsselwörter im Zusammenhang mit dem Konflikt enthielten.

Diese Bemühungen können höchstens die mehrheitliche öffentliche Unterstützung für die Ukraine-Hilfe innerhalb der imperialistischen Länder aufrechterhalten. Sie können nicht plötzlich Washingtons Psyops in den Ländern der Peripherie zum Funktionieren bringen, ein Ziel, das die NAFO nicht einmal zu erreichen versucht. Die kognitive Kriegsführung der NATO ist nur in den Teilen der Welt wirksam, die ein materielles Interesse an der Aufrechterhaltung der imperialistischen Extraktion haben und die eine globale Minderheit darstellen. Eine Minderheit, die nicht in der Lage ist, das Kapital auf der Grundlage seiner eigenen wirtschaftlichen Stärke stark zu halten, egal wie stark der Neoliberalismus die Ausbeutung des Kernproletariats macht. Um zu überleben, braucht der Imperialismus den Neokolonialismus, der immer unzuverlässiger wird, um das Kapital des Kerns zu stärken. Der Neokolonialismus ist die höchste Stufe des Imperialismus. Wenn er versiegt, wird die Bourgeoisie des Kerns nur noch von der primitiven Akkumulation leben können, die in den Kernländern selbst konzentriert ist. Und die Arbeiter müssen vollständig in Leibeigene umgewandelt werden, was zu einer Restauration des Feudalismus führt.

Die Wirtschaft innerhalb dieser Länder ist eine, die nichts anderes zu tun hat als zu schrumpfen. Sie ist bereits seit einem halben Jahrhundert immer schwächer geworden, seit der Kapitalismus so weit zurückgegangen ist, dass die Bourgeoisie damit beginnen musste, den Reichtum auch innerhalb der Kernländer ständig nach oben umzuverteilen. Mit der Inflationskrise, die durch den Ukraine-Konflikt verschärft wurde, und der neuen Depression, die ihr bald folgen wird, hat sich dieser Prozess beschleunigt. Er hat nun die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten erreicht, die bald von rechtsextremen Parteien, die sich der neoliberalen Orthodoxie der EU verschrieben haben, vollständig demontiert werden sollen. In den USA und im Vereinigten Königreich, die schon vor langer Zeit das Niveau der Sparmaßnahmen erreicht haben, das die nordischen Staaten jetzt erreicht haben, erreicht sie ihr Endstadium.

Diese Länder sind trotz der anhaltenden Bemühungen ihrer kapitalistischen Klassen, die Ukraine auszuplündern, ironischerweise nicht weit von der ausgehöhlten, korrupten Kleptokratie der Ukraine entfernt. Ihr Anschein von bürgerlicher „Demokratie“ wurde durch eine durchsichtige Unternehmensherrschaft ersetzt, und ihre geschundenen Arbeiterklassen werden durch wirtschaftliche Kriegsopfer ausgepresst.

Die Umwandlung Osteuropas in eine neue neokoloniale Region wird den imperialistischen Block nicht wieder zu Wohlstand führen. Sein Zerfall ist unumkehrbar und kann sich nur noch beschleunigen. Die Superreichen halten einen oligarchischen Griff auf die Gesellschaft aufrecht, indem sie den Informationsfluss, die Entscheidungen des Staates und bald auch die neurologische Zusammensetzung der Menschen kontrollieren, sollten die Hirnforscher der NATO mit ihren jüngsten Innovationsprojekten erfolgreich sein. Um ihre Gewinne aufrechtzuerhalten, müssen sie jedoch nach und nach die Funktionen zerstören, von denen die Zivilisation abhängt. Sie haben den Kern deindustrialisiert, so dass China jetzt über die Produktionsmittel verfügt, um mit Washington zu konkurrieren. Sie haben das Klima an den Rand mehrerer Kipppunkte gebracht und einen Zusammenbruch der biologischen Vielfalt herbeigeführt. Sie haben die sozialen Dienste und den Schutz der Arbeitnehmer abgebaut, die es unserer Gesellschaft ermöglicht hätten, die Pandemie aufzufangen. Sie haben den Staat stark in den Militarismus investiert, so dass die herrschenden Klassen jetzt sogar in traditionell sozialdemokratischen Ländern Sparmaßnahmen vorschreiben. Solange diese Entwicklungen nicht angegangen werden, werden wir weiterhin einen sozialen Zusammenbruch erleben, bei dem immer mehr Menschen in die Armut gedrängt werden und die Armen immer ärmer werden.

In dieser Landschaft bedeutet die Verteidigung des Kapitals zunehmend, einen gewaltsamen Klassenkrieg innerhalb der Kernländer zu führen. Das bedeutet die „Ukrainisierung“ der NATO-Sphäre, sowohl im Hinblick auf den öffentlichen Diskurs (der mit dem Kriegsfieber in der Ukraine identisch geworden ist) als auch auf die Art und Weise, wie der Staat mit der Bevölkerung umgeht. Als Reaktion darauf, dass die Ukraine den Krieg verloren hat und die ukrainische Wirtschaft praktisch halbiert wurde, verwandelt Zelensky die Ukraine in ein „Groß-Israel“. Die ukrainische Nationalgarde, die für ihre Gräueltaten nach dem Putsch berüchtigt ist, soll in das tägliche Leben integriert werden und den Polizeistaat, in dem die Palästinenser leben, nachahmen. Hinzu kommen das Verbot der kommunistischen Partei, die Kriminalisierung derjenigen, die sich über Banderas Beteiligung am Holocaust äußern, die Entfernung der russischen Sprache aus dem öffentlichen Leben und andere Maßnahmen, mit denen die Geschichte der sozialistischen Entwicklung der Ukraine und die kulturellen Bindungen zu Russland ausgelöscht werden sollen. Der NATO-Vertreterstaat hat dies durch ein neues nationales Konzept ersetzt, das nur denjenigen vorbehalten ist, die Ukrainisch sprechen, und das auf Banderas antikommunistische Bemühungen zurückgeht.

Die imperialistischen Länder wiederholen diesen Prozess schrittweise. Zuerst durch die Militarisierung ihrer Strafverfolgungsbehörden, dann durch das Schüren des faschistischen Paramilitarismus. Dieser Ausbau der staatlichen Gewaltkapazitäten geht einher mit einer Zunahme von Regierungen, die sich für die Anwendung von Gewalt begeistern. In Italien wurde eine Partei gewählt, die sich nostalgisch an Mussolini erinnert. In Schweden wurde eine Partei gewählt, die sich den weißen Nationalismus auf die Fahnen geschrieben hat und die alte nordische Kriegerkultur romantisiert. Die Republikanische Partei in den USA führt gleichzeitig eine Zensurkampagne durch, die die Bücherverbote in der Ukraine widerspiegelt, und versucht, die Geschichte der Unterdrückung in Amerika durch eine chauvinistische religiöse Karikatur der Vereinigten Staaten zu ersetzen. Wenn die Liberalen in den USA, Großbritannien, Deutschland und anderswo die Macht verlieren, wird das Vakuum durch diese Art von Ultranationalisten gefüllt werden. Der US-Block steuert auf den Faschismus zu, und russische Beamte haben dies als Reaktion auf die Zerstörungsspirale, die der Ukraine-Konflikt für die NATO-Länder in Gang gesetzt hat, vorausgesagt.

Wenn die ukrainischen Streitkräfte weiter zurückgedrängt werden und die Kriegstaktik der NATO in der Ukraine gezwungen ist, sich mehr und mehr dem terroristischen Paramilitarismus zuzuwenden, werden die ukrainischen Faschisten ihre Operationen verlagern. Sie werden in ganz Nordamerika und Europa Terroranschläge verüben, von denen einer kürzlich nur knapp abgewendet wurde, als die italienische Polizei ukrainische Nazis festnahm, die Gewalttaten planten. Unterstützt werden sie dabei von den Geheimdiensten der USA und Großbritanniens, die sich mit den staatlich unterstützten Terrorgruppen der Ukraine abstimmen. Eurasien kann nicht unterworfen werden, und folglich auch nicht die peripheren Länder. Aber die Arbeiterklasse in den Kernländern kann es, zumindest so lange, wie diese Proletarier nicht ausreichend bewaffnet, ausgebildet und organisiert sind. Um eine Revolution in diesen Ländern zu verhindern, muss die NATO ihre Nazi-Terrorkräfte gegen die Kommunisten in diesen Ländern einsetzen, so wie sie diese Kräfte gegen die Kommunisten in der Ukraine eingesetzt hat.

Um abzuschätzen, wie nahe unsere herrschende Klasse daran ist, diesen faschistischen paramilitärischen Aspekt ihrer schlüsselfertigen Tyrannei zu aktivieren, sollte man sich ansehen, was in Deutschland passiert. Die Einmischung der USA hat das Land dazu gebracht, seine eigenen wirtschaftlichen Interessen zu opfern, indem es entscheidende Handelsmöglichkeiten mit Russland und China ablehnte. Dies stellt eine Ausweitung der Kriegsoperationen Washingtons in Europa dar, und zwar in einer Weise, die sich gegen die anderen imperialen Mächte Washingtons richtet.

Der Niedergang des Kaiserreichs ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sein Einflussbereich so stark geschrumpft ist, dass es seine engsten NATO-Partner wie widerspenstige Neokolonien behandelt. Als Reaktion auf diese Umstände wird eine Wiederholung von Deutschlands dunkelstem Kapitel in der Geschichte geplant. So wie die deutschen Sozialfaschisten vor einem Jahrhundert durch die Ermordung der kommunistischen Führer des Landes die Voraussetzungen für den Faschismus schufen, so ergreifen die sozialfaschistischen Grünen in Deutschland jetzt Maßnahmen, die ein neues Reich schaffen könnten. Sie militarisiert Deutschland erneut, um einen weiteren Krieg mit Russland vorzubereiten, und führt das Land in eine deindustrialisierte Zukunft, indem sie die wirtschaftlichen Beziehungen zu Washingtons Gegnern abbricht. Die Fortsetzung der Abkehr des deutschen Staates vom demokratischen Anspruch ist die einzige Möglichkeit, diesen Prozess aufrechtzuerhalten, denn die deutsche Bevölkerung lehnt die militaristische, antirussische Politik ihrer Regierung mehrheitlich ab.

Um diese Voraussetzungen für den Erhalt des US-Kapitals aufrechtzuerhalten, muss letztlich der Faschismus wiederhergestellt werden. Die NATO ist auf dem Weg, den Euromaidan-Putsch in Deutschland, in den anderen europäischen Ländern und in den USA selbst zu wiederholen. Wenn der Klassenkampf bis zu diesem Punkt eskaliert, müssen die Kommunisten bereits die Institutionen für den Widerstand gegen den Faschismus aufgebaut haben. Andernfalls werden revolutionäre Versuche in den Kernländern scheitern, und der Faschismus wird sich im gesamten imperialistischen Block durchsetzen, bis er sich schließlich selbst zerstört. Imperialismus und Faschismus werden auf jeden Fall aussterben. Die Frage ist, ob es uns gelingt, sie Jahrzehnte früher als sonst aussterben zu lassen und Dutzende oder Hunderte von Millionen von Toten zu vermeiden.