Eltern riskieren den Verlust des Sorgerechts für ihr Kind, weil sie geimpftes Blut verweigern.

In Neuseeland ist ein Wirbel um ein Baby entstanden, das sich einer lebensrettenden Herzoperation unterziehen muss. Die Eltern wollen nicht, dass bei der Operation geimpftes Blut verwendet wird. Das Baby hat einen angeborenen Herzfehler und muss sofort operiert werden.

Die Eltern sind sehr besorgt über das Blut, das bei der Operation verwendet wird, und wollen kein Blut, das „durch die Coronaimpfung verunreinigt ist“, schreibt RTL News. Die neuseeländische Gesundheitsbehörde versucht nun, den Eltern durch eine Klage das Sorgerecht für ihr Kind zu entziehen.

Die Freiheit, sauberes Blut zu wählen. Sam und Cole wollen sicherstellen, dass ihr Baby Will – der 4 Monate alt ist und am offenen Herzen operiert werden muss – sauberes Blut bekommt. Doch die staatliche Blutbank verweigert ihnen das Menschenrecht, frei zu wählen, was in ihr Baby kommt. Beten Sie für sie.

